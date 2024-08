Sair do conhecido para o desconhecido pode parecer assustador. No entanto, a cada passo, você está caminhando em direção ao que é empolgante, inexplorado e, o mais importante, ao que funciona. As mesmas abordagens criativas antigas que você usou no passado são exatamente isso: no passado, e é lá que elas ficarão.

Novos criativos e visões alternativas devem ser criados para deixar uma marca. Já vimos isso várias vezes; aqueles que não se adaptam ao mundo em transformação correm o risco de ficar para trás.

Aproveite os avanços tecnológicos que estão remodelando o cenário digital. Não tenha medo de ser criativo com sua visão usando AI, Photoshop, etc.. O domínio dessas ferramentas o preparará para o sucesso e o diferenciará de seus concorrentes. O melhor momento para começar a usá-las foi ontem!