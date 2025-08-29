Hoje, a IA está em toda parte. Ela escreve, responde a perguntas, resume conteúdo e até nos ajuda a planejar nossas férias ou refeições. Na publicidade, isso não é diferente. Anunciantes estão usando a IA para personalizar mensagens, otimizar lances em tempo real, impulsionar o ROI e combater fraudes em anúncios de forma mais eficiente do que nunca. Publishers também estão ficando mais espertos; por exemplo, o The New York Times usou a IA para personalizar seu conteúdo e conseguiu adicionar 210.000 assinantes digitais em apenas um trimestre, aumentando o lucro operacional em 41% ano após ano.
No entanto, nem tudo são flores e gráficos de crescimento. Para muitos publishers, especialmente os de médio porte, a IA também tem causado alguns problemas sérios. O tráfego está caindo, os usuários estão se engajando menos e as receitas de anúncios estão sendo reduzidas. Ferramentas como o ChatGPT ou o Perplexity estão extraindo respostas diretamente de sites sem dar crédito ou cliques. Além disso, quando as pessoas obtêm o que precisam instantaneamente, é menos provável que se aprofundem em artigos completos ou permaneçam nos sites.
Neste guia, examinaremos mais de perto os desafios que a IA trouxe para os publishers, exploraremos estratégias realistas para se adaptar e explicaremos como a MGID pode ajudar você a se manter relevante, monetizar mais e até mesmo crescer neste novo cenário impulsionado pela IA.
Tabela de conteúdos
Capítulo 1
Por que Publishers Estão Perdendo Tráfego, Engajamento e Receita
O crescimento de plataformas impulsionadas por IA está mudando a forma como as pessoas pesquisam e consomem conteúdo. Interfaces como Google AI Overviews, ChatGPT e Perplexity agora entregam respostas diretas, eliminando completamente os publishers tradicionais do processo.
À medida que o comportamento do usuário muda, os publishers enfrentam uma pressão crescente em três áreas principais.
- Tráfego – Ferramentas de IA reduzem a necessidade de clicar para acessar as fontes originais.
- Engajamento – O público lê menos, escaneia mais e depende da IA para resumir.
- Receita – Com menos sessões e impressões, a monetização vinda da publicidade é prejudicada.
Abaixo, trazemos um detalhamento desses desafios.
1. Declínio do Tráfego Orgânico
Sistemas de IA extraem e entregam cada vez mais respostas diretamente do conteúdo dos publishers, levando a “experiências de zero clique”.
Principais tendências:
- Google AI Overviews frequentemente citam conteúdo sem link de origem.
- Perplexity AI agrega conteúdo de publishers para formar suas próprias respostas.
- ChatGPT, através de ferramentas de navegação na web, extrai insights de artigos sem gerar visitas.
Impacto:
- Menor tráfego de busca orgânica
- Declínio do tráfego de referência de plataformas que usam LLMs como camadas de interface do usuário
- Diminuição da visibilidade do conteúdo original nos resultados de busca
Estatística chave: De acordo com o SimilarWeb, no primeiro trimestre de 2024, mais de 65% das buscas em dispositivos móveis terminaram sem um clique nos EUA.
2. Queda no Engajamento do Usuário
Interfaces com IA treinam o público para esperar respostas imediatas.
Mudanças de comportamento observadas:
- Diminuição da duração média da sessão
- Menos páginas por visita
- Usuários tratam cada vez mais os sites de publishers como fontes citadas, não como páginas para clicar
Mesmo quando os usuários chegam a um artigo, muitos estão apenas "escaneando" o texto em busca de uma confirmação ou citação, sem ler profundamente. Recursos editoriais como conteúdo de formato longo, linhas do tempo e camadas de contexto estão sendo subutilizados.
3. Diminuição da Receita de Anúncios
O declínio do tráfego e a redução do engajamento impactam diretamente a monetização, mas a automação em adtech agrava o problema.
Obstáculos à monetização:
- A AI-driven bid optimization (por exemplo, no Google Ads) realoca mais investimentos para posicionamentos de menor CPM.
- Publishers têm menos controle sobre formatos ou priorização.
- Anunciantes focados em performance reduzem os gastos com inventário de display geral.
Além disso:
- O uso de AdBlock continua a crescer, cortando a receita de uma parcela significativa de usuários.
- A descontinuação de cookies enfraquece a segmentação e o retargeting, diminuindo os CPMs.
Estatística chave: Até 37% dos usuários de desktop e 30% de usuários mobile agora bloqueiam anúncios display.
Risco Bônus: Conteúdo Usado sem Atribuição ou Retorno de Valor
Enquanto os efeitos imediatos da IA aparecem nos painéis de análise, um problema de longo prazo está se desenvolvendo nos bastidores: seu conteúdo está treinando os mesmos sistemas que substituem sua visibilidade.
O que está acontecendo:
- Modelos de IA usam conteúdo de publishers para gerar respostas, mas não garantem atribuição ou compensação.
- Ferramentas baseadas em LLM frequentemente parafraseiam ou resumem o conteúdo sem linkar para a fonte.
- Ações legais já começaram (por exemplo, The New York Times vs. OpenAI, 2024), mas o ambiente regulatório permanece incerto.
No geral, o risco se resume à posse do valor. Publishers de médio porte correm o risco de se tornarem infraestrutura invisível para plataformas de IA, a menos que novos frameworks surjam.
Em resumo, a IA está desestabilizando todas as etapas do funil de publicação tradicional, da visibilidade à receita. No entanto, essa mudança não é irreversível. Na próxima seção, discutiremos como os publishers podem se adaptar estrategicamente, manter a resiliência e desbloquear novas oportunidades neste ecossistema impulsionado pela IA.
Capítulo 2
Estratégias de Adaptação para Publishers de Nível Médio
A IA está mudando o mundo de publishing, mas, infelizmente, nem todos os publishers estão igualmente preparados para isso. Para operações de nível médio, aquelas sem equipes técnicas enormes ou plataformas proprietárias, o sucesso reside na adaptação prática.
Abaixo estão oito estratégias práticas e realistas que os publishers podem começar a implementar agora.
1. Priorize Conteúdo de Alto E-E-A-T
O Google e os modelos de IA priorizam conteúdo que demonstra Experiência, Especialização, Autoridade e Confiabilidade (E-E-A-T).
O que fazer:
- Inclua nomes de autores, biografias e credenciais em todo o conteúdo editorial.
- Adicione insights em primeira mão, dados reais ou estudos de caso únicos, não apenas reformulações.
- Inclua especialistas citados, e, idealmente, links para seus perfis ou trabalhos relacionados.
- Garanta que o conteúdo seja verificado e atualizado regularmente.
Na Prática: Reformule artigos de tópicos gerais (por exemplo, "Como Comer de Forma Mais Saudável") em conteúdo que inclua experiência pessoal, entrevistas com especialistas ou resultados de testes. Isso melhora a credibilidade e torna mais difícil para a IA substituir totalmente o conteúdo.
2. Crie Conteúdo para Humanos, Não Apenas Algoritmos
O conteúdo de IA pode ser factual, mas muitas vezes carece de nuances, voz e perspectiva. Essa é a sua vantagem.
Táticas:
- Use formatos narrativos: Q&A, ensaios em primeira pessoa, histórias de bastidores.
- Aborde questões locais, contextos culturais ou problemas específicos do usuário.
- Incentive editores e jornalistas a incluir opiniões pessoais, julgamento e emoção.
- Convide os leitores para o processo através de comentários, enquetes ou blocos de feedback.
Na Prática: Publique colunas regulares de opinião ou editoriais com comentários assinados. Ferramentas de IA têm dificuldade em replicar o tom editorial, o julgamento e o viés humano, especialmente quando vinculados a uma voz ou personalidade específica.
3. Construa Canais de Distribuição Fora do SEO
Depender apenas do tráfego de busca do Google não é mais sustentável. Publishers precisam diversificar seus canais de descoberta de conteúdo.
Passos a serem tomados:
- Lance uma newsletter semanal ou diária para entregar artigos selecionados, insights de editores e chamadas para ação diretas para as caixas de entrada dos leitores.
- Crie um Canal no WhatsApp ou um Canal de Transmissão no Instagram para enviar novos artigos, atualizações ao vivo e conteúdo exclusivo de bastidores.
- Use notificações push na web para alertar instantaneamente os visitantes que retornam sobre conteúdo novo ou em alta em tempo real, especialmente se o SEO estiver fraco.
- Otimize o conteúdo para ser compartilhável em plataformas de nicho como Reddit, LinkedIn e Discord para gerar discussões e compartilhamentos direcionados.
Na Prática: Se o tráfego de SEO cair, use plataformas de mensagens ou assinaturas diretas para manter a visibilidade. Isso funciona especialmente bem para verticais como educação, finanças pessoais ou conteúdo B2B de nicho.
4. Diversifique as Fontes de Receita com Monetização Híbrida
Com a receita de anúncios display sob pressão, os publishers precisam construir fontes de receita adicionais, idealmente dos usuários mais engajados.
Opções de monetização para explorar:
- Adicione um bloco “Apoie-nos” com níveis de assinatura (Patreon, Ko-fi, Buy Me a Coffee).
- Implemente micropagamentos usando sistemas como o Pay-per-view do Stripe ou Axate.
- Venda pacotes de conteúdo exclusivo, como guias ou templates.
- Ofereça serviços editoriais para marcas que desejam produzir conteúdo com sua assinatura.
Na Prática: Publishers que cobrem conteúdo do tipo "como fazer", desenvolvimento pessoal ou educação profissional podem empacotar artigos existentes em recursos para download. Esses conteúdos podem ser oferecidos como extras pagos ou “gated content” para captação de leads.
5. Integre Ferramentas de IA Internamente, mas com Propósito
Não use a IA para substituir sua equipe, mas para aprimorar suas capacidades e criar experiências melhores para o usuário.
Casos de uso editorial:
- Use ferramentas como o GPT para gerar resumos, outlines e esboços de artigos.
- Classifique e categorize automaticamente o conteúdo para links internos.
- Apresente artigos relacionados dinamicamente para impulsionar a recirculação.
Aplicações voltadas para o usuário:
- Botões “TL;DR” que geram resumos instantâneos.
- Assistentes de chat com IA na página, treinados com seu arquivo.
- Ferramentas inteligentes de filtro/pesquisa para grandes bibliotecas de conteúdo.
Na Prática: Integre ferramentas baseadas no GPT para ajudar os editores com pesquisas iniciais ou esboços de tópicos, liberando tempo para reportagens e edições em vez de trabalho rotineiro de produção de conteúdo.
6. Atualize Conteúdo Evergreen para se Manter Competitivo
Alguns de seus melhores conteúdos antigos podem agora ser respondidos por assistentes de IA. Em vez de abandoná-lo, atualize-o e reposicione-o.
Estratégia de atualização:
- Audite páginas que caíram no tráfego apesar do volume de busca estável.
- Reotimize para as consultas de hoje: foque em intenção, novidades e praticidade.
- Adicione comentários adicionais ou seções atualizadas.
- Empacote em formatos que a IA não possa resumir facilmente (por exemplo, listas de to-dos, ferramentas de dados).
Na Prática: Transforme posts evergreen genéricos em assets de conteúdo em evolução. Por exemplo, adicione um bloco de "atualização 2025" ou casos de uso na vida real para melhorar a singularidade e a relevância tópica.
7. Use o Structured Markup para Conteúdo IA-Friendly
Se as ferramentas de IA forem usadas para exibir e resumir seu conteúdo, certifique-se de que o façam de forma precisa e com atribuição.
Lista de verificação de implementação:
- Use as tags Schema.org para os contéudos FAQ, HowTo, Article, Author e Product.
- Adicione tags Open Graph e Twitter Card para uma melhor formatação da citação.
- Mantenha títulos, metadados e estrutura de parágrafos consistentes.
- Inclua links de origem para seu próprio conteúdo relevante (links internos).
Na Prática: Revise seu conteúdo de melhor performance e implemente dados estruturados em tudo. Até mesmo marcações básicas como “Author” e “FAQ” podem aumentar suas chances de ser citado em resultados gerados por IA.
8. Faça Parceria com Publishers Parecidos Visando Crescimento Mútuo
Há força nos números. De fato, publishers de nível médio podem se beneficiar de parcerias de conteúdo e tráfego com seus pares.
Ideias de colaboração:
- Realize iniciativas de conteúdo compartilhadas (por exemplo, a série The 2025 Outlook co-publicada em 3 sites).
- Troque posts de convidados e backlinks com publishers em seu nicho.
- Lance uma newsletter conjunta ou um hub de conteúdo selecionado.
- Co-invista em pesquisa personalizada ou entrevistas com especialistas para aumentar o E-E-A-T em todos os sites.
Na Prática: Se seu site cobre um nicho restrito (por exemplo, tecnologia jurídica, moda sustentável, pequenas empresas), encontre 2–3 publishers similares e crie um tema editorial compartilhado, guia ou campanha sazonal. Isso melhora a autoridade e a capacidade de descoberta para todos os participantes.
Estratégia Bônus: Como Os Publishers Podem Vencer a Longo Prazo na Era da IA
Embora as correções táticas sejam importantes, a resiliência a longo prazo vem da mudança na forma como a publicação é vista. Publishers de porte médio devem começar a tratar seu conteúdo e sua marca como produtos com valor além da página do artigo.
Conteúdo como um Produto
Evolua de artigos únicos para formatos modulares, recorrentes ou empacotados:
- Crie séries de conteúdo, hubs temáticos ou guias de aprendizagem.
- Ofereça micro-guias, com explicações em várias partes ou modulado.
- Use design modular para permitir republicação, remixagem ou agrupamento.
Em vez de “publicar um post”, você está construindo um centro de recursos que pode ser expandido para vários canais, permitindo que seu conteúdo seja citado, assinado ou até mesmo monetizado.
Marca como uma Voz
O que diferencia seu site não são apenas seus tópicos, mas seu tom, autores e perspectiva.
- Torne os autores visíveis e consistentes: as pessoas se lembram de nomes, não de logotipos.
- Desenvolva personalidades editoriais, colunas de opinião ou colaboradores recorrentes.
- Deixe sua equipe fazer parte da história. Eles devem ser visíveis, autênticos e relacionáveis.
Os leitores não retornam a artigos anônimos. Eles retornam a vozes em que confiam. A identidade editorial é sua melhor defesa contra a mercantilização.
Distribuição como uma Interface
A IA se tornou o novo ponto de entrada para o conteúdo, mas você ainda controla como seu conteúdo é acessado e compreendido.
- Forneça feeds de conteúdo estruturados ou APIs para syndication e referência.
- Crie uma documentação pronta para parceria para que as ferramentas de IA possam indexar e citar corretamente.
- Crie hubs de conteúdo que atuem como fontes confiáveis para informações temáticas.
Se a IA for usada para referenciar seu domínio, certifique-se de que ela o faça através de sua estrutura oficial, não da versão “republicada” de outra pessoa.
Em resumo, a adaptação à IA não exige reinventar toda a sua operação, mas sim fazer mudanças táticas e focadas. Ao priorizar conteúdo liderado por especialistas, diversificar a distribuição, repensar a monetização e usar a IA como uma ferramenta (não uma ameaça), publishers de porte médio podem se manter relevantes e construir resiliência.
Capítulo 3
Da Estratégia à Execução: Como a MGID Ajuda Publishers a Crescerem com IA
A estratégia só é boa quando é implementada. Para se adaptar às mudanças impulsionadas pela IA no consumo de conteúdo e na monetização, os publishers precisam de ferramentas que sejam rápidas de implantar, focadas em receita e seguras para o SEO.
É aí que a MGID entra. Diferente de plataformas genéricas de anúncios, a MGID foi construída especificamente para apoiar publishers em todo o processo editorial. Ela oferece um conjunto completo de soluções, monetização, crescimento de tráfego, ferramentas de SEO e formatos de engajamento, adaptados aos desafios reais que os publishers enfrentam hoje.
Vamos detalhar como a MGID apoia diretamente as estratégias de adaptação abordadas na seção anterior.
Monetização em uma Nova Realidade: Anúncios Nativos + Otimização com IA
Desafio
Tráfego reduzido e comportamento do usuário em constante mudança são traduzidos em menos impressões dos anúncios e menor receita geral. Ao mesmo tempo, sistemas automatizados como o Google Ads podem priorizar a eficiência de custo em detrimento do rendimento do publisher.
Como a MGID ajuda:
- Otimização de posicionamento impulsionada por IA: A MGID usa aprendizado de máquina para ajustar automaticamente os posicionamentos e formatos de anúncios em tempo real, com base no comportamento do usuário, layout do conteúdo e tipo de dispositivo. Isso permite que cada impressão gere a maior receita possível.
- Formatos de anúncios native-first: Diferente dos banners tradicionais, os formatos de anúncios da MGID são projetados para performance. Eles se misturam aos ambientes de conteúdo e entregam alto engajamento e CTR.
- Complementar ao Google Ads: A MGID funciona perfeitamente ao lado do Google AdSense e MCM. Isso significa que você pode diversificar as fontes de receita sem violar políticas ou prejudicar a visibilidade do SEO.
- Seguro para SEO e Core Web Vitals: Todos os formatos da MGID são otimizados para carregamento rápido, mínima alteração de layout e estrutura HTML limpa, garantindo que não prejudiquem o SEO ou a experiência do usuário.
- Integração rápida, de uma única linha: A MGID Simple JS Integration permite que você lance todos os formatos a partir de um único script leve, sem a necessidade de uma equipe de desenvolvimento.
Por que isso importa na era da IA:
À medida que mais consultas são resolvidas por ferramentas de IA (por exemplo, Google Overviews, ChatGPT), os publishers veem menos cliques e menos oportunidades de anúncios. Isso torna o rendimento por impressão mais crítico do que nunca. A otimização com IA garante que cada espaço de anúncio entregue a receita máxima, mesmo com a flutuação do volume de tráfego.
Recomendação: Use o Smart Widget como sua unidade principal de monetização. Com rolagem infinita e carregamento dinâmico, ele geralmente aumenta o CTR em até 40% e o CPM em 20% em comparação aos posicionamentos padrão que ficam abaixo do artigo.
Engajamento e Retenção de Audiência
Desafio
Com a IA resumindo conteúdo e as respostas de zero clique dominando a busca, os usuários estão lendo menos e passando menos tempo nos sites de publishers. A profundidade da rolagem, as visualizações de página por sessão e as visitas de retorno estão caindo, afetando diretamente tanto o desempenho do anúncio quanto a lealdade à marca.
Como a MGID ajuda:
- Recirculação Interna: A MGID permite a promoção de conteúdo interno através de seus widgets de recomendação. Seus próprios artigos aparecem em blocos de conteúdo nativo, encorajando os usuários a clicarem mais em seu site e descobrirem os conteúdos relacionados.
- Botão "Read More": Este recurso exibe apenas a introdução do artigo e solicita que os usuários cliquem em Read More (Leia Mais) para continuar. Isso direciona a atenção de forma antecipada para os anúncios na sessão, melhorando o engajamento acima da dobra da página e aumentando a visibilidade do anúncio (+113% de aumento de CPM em média, de acordo com testes da plataforma MGID).
- Formatos de anúncios otimizados para engajamento: Formatos como MGID Story e Scroll Ads são projetados para se encaixar naturalmente no fluxo de conteúdo, mantendo a atenção do usuário enquanto maximizam a exposição do anúncio. Estes são ideais para públicos que priorizam o celular e ambientes de rolagem longa.
Por que isso importa na era da IA:
Interfaces de IA podem exibir seu título ou resumo, mas os publishers ainda precisam conquistar o tempo do usuário. Aumentar a profundidade da sessão ajuda a treinar tanto os usuários quanto os algoritmos para reconhecer o valor do seu domínio. As métricas de engajamento quando estão melhores também elevam os sinais de SEO e o interesse do anunciante.
Recomendação: Combine a Recirculação Interna com o Botão Read More para aumentar o tempo no site, impulsionar o CTR e melhorar a receita por sessão, especialmente em dispositivos móveis.
Recuperação de Receita do AdBlock
Desafio
Uma porção significativa de usuários, especialmente em desktop, está usando bloqueadores de anúncios, o que leva a perdas invisíveis. Mesmo se o seu conteúdo estiver recebendo tráfego, 25–45% das sessões podem estar completamente sem monetização, dependendo da sua região e segmento de público.
Como a MGID ajuda:
- Tecnologia AdBlock Bypass: A MGID detecta quando os usuários estão rodando bloqueadores de anúncios e serve anúncios dinamicamente usando caminhos de entrega não padrão e renderização do lado do servidor, contornando filtros comuns.
- Substituição de formato: Posicionamentos de anúncios bloqueados são automaticamente substituídos por formatos de anúncios nativos, patrocinados ou alternativos que são menos prováveis de serem suprimidos.
- Mensagens amigáveis para o usuário: A MGID também oferece mensagens de opt-in que encorajam os usuários a adicionar seu site à lista de permissões ou aceitar a entrega de anúncios em troca de acesso ao conteúdo.
Por que isso importa na era da IA:
Os publishers já estão sob pressão por causa do tráfego geral mais baixo. Perder 30–40% das impressões para o AdBlock enfraquece ainda mais a monetização. À medida que mais usuários mudam para a navegação com foco em privacidade, recuperar a receita oculta se torna crucial para a sustentabilidade.
Recomendação: Habilite a Monetização de AdBlock em todos os segmentos de tráfego. Isso permite que você recupere até 40% das impressões previamente bloqueadas, transformando usuários invisíveis em receita sem degradar a experiência.
Crescimento de Tráfego e Recuperação de Audiência
Desafio
Resumos gerados por IA e as mudanças nos navegadores de busca estão reduzindo os volumes de tráfego orgânico. Publishers de médio porte, em particular, são vulneráveis a essa mudança, perdendo oportunidades de descoberta sem ter fontes de tráfego alternativas fortes ou orçamentos de aquisição paga.
Como a MGID ajuda:
- Tráfego pago de forma gratuita para novos publishers: A MGID oferece, a novos parceiros, acesso a tráfego pago de alta qualidade sem custo durante o onboarding. Isso proporciona mais acessos, especialmente se sua visibilidade de SEO ou tráfego de referência estão em queda.
- Reinvestimento de receita em tráfego: Os publishers podem reinvestir uma parte da sua receita da MGID para comprar tráfego segmentado diretamente na plataforma da MGID, ajudando a levar usuários engajados de volta a páginas de alta performance.
- Consultoria de conteúdo e insights: A MGID apoia as equipes de conteúdo com orientação sobre o que publicar, com base no interesse de busca e trending topics em tempo real. Isso permite que as equipes editoriais alinhem a estratégia de conteúdo com tópicos de alta demanda que geram tráfego.
Por que isso importa na era da IA:
À medida que as plataformas de IA se tornam a primeira via para informações, os publishers devem levar proativamente os usuários a seus sites através de múltiplas fontes, não depender apenas da busca. Ter acesso à distribuição paga nivela a disputa com as marcas e grupos de mídia maiores, já que entender quais temas de conteúdo estão em alta garante que você concorra pela atenção do tópico.
Recomendação: Use o modelo de reinvestimento de tráfego da MGID para ampliar a visibilidade de conteúdo evergreen e testar a promoção paga, especialmente para landing pages, hubs e inscrições em newsletters.
Suporte Editorial e SEO
Desafio
A IA está remodelando como o conteúdo é ranqueado, citado e exibido. Os publishers não precisam apenas escrever conteúdo de qualidade, mas estruturá-lo corretamente, atualizá-lo regularmente e alinhá-lo com os requisitos de busca e indexação em evolução da IA. Para muitas equipes de médio porte, isso estende a capacidade editorial.
Como a MGID ajuda:
- Auditorias de SEO e Core Web Vitals: A MGID fornece auditorias detalhadas da saúde técnica de seu site, incluindo velocidade de carregamento, alterações de layout e benchmarks de desempenho. As recomendações são adaptadas para garantir que seu site permaneça amigável para IA e mecanismos de busca.
- Ferramenta com Tópicos em Tendência: Esta ferramenta ajuda os publishers a identificar o que os usuários estão buscando atualmente na rede da MGID e além dela. É uma orientação por dados para o planejamento editorial, ideal atualmente para capturar tráfego de oportunidade e construir clusters de conteúdo de alto interesse.
- Suporte à estratégia de conteúdo: Os gerentes de conta da MGID oferecem consultorias sobre a direção editorial, incluindo formato de artigo, tópico, estrutura de título e melhores práticas de marcação de schema.
Por que isso importa na era da IA:
Modelos de IA preferem cada vez mais conteúdo estruturado, factual e de alto E-E-A-T, e frequentemente o usam sem enviar tráfego de volta. Marcação bem estruturada e clusters de conteúdo aumentam a chance de ser citado por ferramentas de IA com atribuição. Com atualizações regulares e publicação estratégica, você pode proteger seu ranqueamento tanto em mecanismos de busca quanto em assistentes impulsionados por LLM.
Recomendação: Use a auditoria de SEO e as ferramentas de insights/trending topics da MGID para manter o desempenho técnico e guiar sua equipe de conteúdo em direção a assuntos que gerem interesse dos usuários.
Bônus: Produtos e Formatos da MGID para Publishers
Aqui está um resumo das ferramentas essenciais e formatos de anúncios da MGID que ajudam diretamente os publishers a se adaptarem aos desafios do cenário impulsionado pela IA. Seja para recuperar receita, aumentar o engajamento ou simplificar operações, cada ferramenta foi projetada para entregar valor mensurável.
Este kit de ferramentas permite aos publishers maximizar cada impressão, recuperar receita perdida e fortalecer o engajamento de usuário, tudo isso enquanto se mantém otimizado para SEO. A abordagem modular da MGID garante que você possa começar de forma simples e escalar ao longo do tempo.
Em resumo, a MGID oferece aos publishers um kit prático e flexível de ferramentas para responder à disrupção impulsionada pela IA, sem a necessidade de grandes reformas estruturais no site. Através de monetização otimizada por IA, ferramentas de engajamento do usuário, suporte de tráfego e orientação editorial, a MGID ajuda publishers de médio porte a transformar a adaptação estratégica em crescimento mensurável.
Capítulo 4
Nota Final: Não é o Fim dos Publishers, é o Começo da Sua Reinvenção
O avanço da IA pode parecer uma ameaça, mas preferimos entendê-lo como um filtro poderoso. Ele desafia os publishers a se concentrarem no que realmente importa: qualidade, voz, estrutura, estratégia e resiliência.
Aqueles que se adaptarem irão se destacar; já aqueles que resistirem irão desaparecer no feed.
A MGID oferece mais do que ferramentas de monetização: servimos como uma ponte entre o mercado tradicional de publishers e as demandas impulsionadas por IA na open web. Com tecnologia que valoriza o SEO, formatos projetados para engajamento real e suporte de qualidade para publishers, a MGID é uma verdadeira parceira de crescimento.
O futuro é sobre trabalhar de forma mais inteligente, construir mais forte e se manter essencial. A MGID ajuda você a fazer exatamente isso. Pronto(a) para preparar seu negócio editorial para o futuro?
Vamos conversar sobre como a MGID pode ajudar você a:
- Maximizar a receita sem comprometer o SEO;
- Reengajar seu público com formatos mais inteligentes;
- Recuperar o tráfego perdido e construir novos canais de crescimento;
- Obter suporte especializado, adaptado aos seus objetivos editoriais e de negócio.
