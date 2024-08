Como publisher, você deve entender que seu site é a principal base da sua presença online. Não é apenas uma plataforma para mostrar seu conteúdo, mas também uma ferramenta crucial para atrair e engajar seu público-alvo. Para garantir que seu site seja otimizado para desempenho, experiência do usuário e visibilidade nas ferramentas de busca, verificações técnicas devem ser realizadas regularmente.

Para melhorar o desempenho do seu site, recomendamos que você siga a lista de verificação abaixo. Além disso, temos recomendações sobre como corrigir os principais problemas associados a cada ponto.

# Pontos Técnicos 1 Páginas com Conteúdo Duplicado 2 Análise da Velocidade de Carregamento da Página 3 Como gerar Alt e Title para imagens do site 4 Paginação de artigos 5 Otimização dos headings H1-H6 6 Micro Markup Open Graph

1. Páginas com Conteúdo Duplicado

Conteúdo duplicado é quando você tem páginas com o mesmo conteúdo mas em URLs diferentes. Ter essas páginas sobrecarrega os resultados da pesquisa e impede que o Google mostre aos usuários as páginas relevantes que trarão tráfego para seu site.

1.1. O servidor permite que as páginas duplicadas sejam geradas com index.html ou index.php. Aqui estão alguns exemplos:

https://example.com/ — página original https://example.com/index.html — página duplicada ou https://example.com/article1/ — página original https://example.com/index.php/article1/ — página duplicada

Recomendável: Nós sugerimos que você configure o redirect 301 vindo de páginas com index.html ou index.php para páginas sem index.html ou index.php.

Por exemplo, o redirect 301 deveria ser gerado da página https://example.com/tag/covid/index.html para https://example.com/tag/covid/.

FYI: O redirect 301 é um redirecionamento permanente que notifica os mecanismos de pesquisa e navegadores de que a página foi movida permanentemente para um novo local. Ao implementar o redirect 301, você garante que quando alguém acessar uma página com "index.html" ou "index.php" na URL, essa pessoa será automaticamente redirecionada para a URL correspondente sem esses termos.

1.2. Deve haver apenas uma versão do site no index. Se você tiver mirrors com http ou www (ou sem www), é recomendável configurar um conjunto de redirects 301 de todos os mirrors para a versão canônica do domínio.

Por exemplo, um redirect 301 deve ser gerado a partir do domínio https://www.example.com/ e http://example.com/ para o domínio https://example.com/. Dessa forma, páginas como http://www.example.com/tag/covid serão redirecionadas para a versão canônica https://example.com/tag/covid.

FYI: A versão canônica de um domínio refere-se à versão preferida ou autorizada da URL de um site. Ela ajuda a evitar problemas de conteúdo duplicado que podem surgir de várias versões da mesma página da Web acessíveis por meio de URLs diferentes e indica quais URLs devem ser indexadas pelos mecanismos de pesquisa.

1.3. As páginas que exibem resultados de pesquisa dentro de um site não devem ser indexadas pelos mecanismos de pesquisa. Essas páginas geralmente contêm conteúdo dinâmico gerado com base nas consultas do usuário e não são consideradas valiosas ou relevantes para os usuários que vêm por meio das ferramentas de buscas.

Exemplos dessas páginas: https://example.com/search/?keyword=test&sortfield=pubdate https://example.com?s=test

Recomendável: Configure a meta tag meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ nas páginas de buscas internas.

1.4. Deve haver apenas uma versão canônica das URLs. Se suas páginas canônicas não tiverem uma barra (/) no final da URL, as URLs de página que contêm uma barra devem ser redirecionadas para a versão canônica.

O servidor não deve ter permissão para gerar páginas com e sem barra no final da URL ao mesmo tempo (o mesmo vale para páginas com diversas barras).

Por exemplo: https://example.com/tag/covid/page/2 — página original https://example.com/tag/covid/page/2/ — página duplicada ou https://example.com/blog/article1 — página original https://example.com/blog/article1/////// — duplicada https://example.com/blog/////article1/////// — duplicada

Recomendável: Configurar o redirect 301 de páginas duplicadas com diversas barras na URL para URLs de páginas similares sem as diversas barras. No entanto, se as suas páginas canônicas tiverem uma barra (/) no final da URL, você deve fazer o contrário, ou seja, configurar o redirect 301 de páginas duplicadas sem barra para páginas canônicas que tiverem uma barra no final da URL.

1.5. O servidor não deve gerar páginas com caracteres maiúsculos.

Exemplos: https://example.com/tag/covid/ — página original https://example.com/tag/Covid/ — página duplicada https://example.com/tag/COVID/ — página duplicada

Recomendável: Configure o redirect 301 a partir de páginas duplicadas do site, onde ao menos um caractere na URL esteja em maiúsculo, para páginas similares do site, onde todos os caracteres estejam em minúsculo. Em todas as páginas do site, substitua os links das URLS com caracteres maiúsculos para páginas similares com caracteres em minúsculo.

Importante: Essa regra não deve ser aplicada aos links com tags UTM. É recomendável usar este plugin.

1.6. Nas páginas de paginação, o link para a primeira página não deve gerar um problema técnico.

Recomendável: Substitua todas as páginas de paginação por links de “/page/1/” para páginas semelhantes sem “/page/1/” na URL. Além disso, é necessário configurar um redirect 301 de páginas com “/page/1/” para outras semelhantes sem “/page/1/”.

Por exemplo, para a página https://example.com/tag/pd/page/2/, quando o usuário clica na seta para voltar ou no número "1" (referente à primeira página), ele deve ser direcionado para https://example.com/tag/pd/. Além disso, um redirect 301 deve ser gerado a partir de https://example.com/tag/pd/page/1/ para https://example.com/tag/pd/. Isso ajuda a consolidar a indexação e ranking de autoridade do conteúdo que está sob a URL canônica e evita possíveis problemas de conteúdo duplicado.

1.7. Nenhum filtro deve ser indexado.

Por exemplo: https://www.example.com/moda/?filter_by=popular https://www.example.com/moda/?filter_by=featured https://www.example.com/moda/?filter_by=popular7 https://www.example.com/moda/?filter_by=review_high https://www.example.com/moda/?filter_by=random_posts

Recomendável: Configurar a meta tag meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ para todas as páginas de filtros.

1.8. Páginas com tags UTM não devem ser indexadas.

Por exemplo: https://www.example.com/article/1539124?utm_source=1539124&utm_medium=conte&utm_campaign=main

Recomendável: Configure a meta tag meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ em páginas que usam a “utm_source=”. Também é recomendável substituir todos os links com tags UTM dentro do site por URLs sem tags UTM, a não ser que tenha alguma razão especial para mantê-las.

2. Análise da Velocidade de Carregamento da Página

A velocidade de carregamento da página é um importante fator de classificação porque afeta diretamente a usabilidade do site. Páginas de carregamento lento podem frustrar os visitantes e levar a taxas de rejeição mais altas. Além disso, os mecanismos de busca, como o Google, consideram a velocidade de carregamento da página como um de seus fatores de ranqueamento. Sites de carregamento mais rápido têm maior probabilidade de classificação mais alta nos resultados dos mecanismos de pesquisa.

Para aumentar a velocidade de carregamento do seu site, sugerimos implementar todas as recomendações indicadas neste site. Digite qualquer URL de artigo e veja recomendações sobre como melhorar a velocidade de carregamento da página.

3. Como gerar Alt e Title para imagens do site

Os mecanismos de pesquisa como o Google não podem interpretar as imagens de forma direta. Assim, ao fornecer um texto alternativo descritivo, você ajuda as ferramentas de busca a entenderem o conteúdo e o contexto das imagens em seu site. Isso pode melhorar a visibilidade do seu site e contribuir para os esforços gerais de SEO.

Além disso, os mecanismos de pesquisa podem usar texto alternativo para indexar e categorizar imagens, permitindo que apareçam em pesquisas de imagens relevantes. Isso permitirá que seu website obtenha tráfego adicional da Pesquisa de imagens do Google.

É necessário unificar o Alt/Title das imagens do site em relação a outros sites.

Recomendável: Configurar a criação de Alt/Title usando o seguinte template.

Se houver o campo para inserir a descrição de título (title) para a imagem no admin (CMS):

Imagem #1

Alt: descrição da imagem | Nome do site ou domínio

Title: descrição da imagem | Nome do site ou domínio

Se NÃO tiver onde colocar a descrição de título (title) para a imagem no admin:

Imagem #1

Alt: título do artigo | Nome do site ou domínio

Title: título do artigo | Nome do site ou domínio

Imagem #2

Alt: título do artigo #2 | Nome do site ou domínio

Title: título do artigo #2 | Nome do site ou domínio

4. Páginação de artigos

Falando sobre termos técnicos para otimização do site, a paginação de artigos refere-se à prática de dividir o conteúdo ou um número grande de itens em diversas páginas enumeradas. O recurso de paginação é bastante usado para contabilizar posts de blogs, listagens de produtos, resultados de buscas e outros tipos de conteúdos que seriam difíceis de serem visualizados em uma única página.

Exemplos de paginação de artigos: https://example.com/tag/covid/page/2/ https://example.com/article1?page=2

A paginação de artigos é necessária para um melhor rastreamento do site (crawling) e ampliação do link juice.

Recomendável: Adicione links da paginação de artigos na principal seção do site e nas categorias/tags entre o último artigo e o rodapé.

Também é recomendado configurar a meta tag meta name="robots" content="noindex,follow"/ para a paginação de artigos. Ao fazer isso, você instrui os bots das ferramentas de busca a seguir os links nessas páginas mas sem indexar cada página individual da série de paginações.

O uso dessa meta tag para o recurso de paginação de artigos ajuda a evitar que os mecanismos de pesquisa desperdicem recursos indexando várias páginas semelhantes, permitindo que eles explorem e indexem o conteúdo relevante em seu site.

5. Otimização dos Headings H1-H6

Os headings (cabeçalhos) H1-H6 ajudam os mecanismos de pesquisa a entender sobre o que é a página. Recomenda-se usar títulos de maneira hierárquica e lógica, garantindo que cada nível de título seja adequadamente alocado em títulos de nível superior. Isso ajuda os mecanismos de pesquisa e os usuários a navegar e compreender o conteúdo com mais eficiência.

FYI: Os H1-H6 headings referem-se aos elementos de cabeçalho HTML usados para estruturar e organizar o conteúdo em páginas da web. O "H" significa cabeçalho e os números de 1 a 6 representam os diferentes níveis de cabeçalhos, com H1 sendo o nível de cabeçalho mais alto e mais importante e H6 sendo o nível de cabeçalho mais baixo e menos importante.

Para otimizar a parte técnica do website, considere seguir as melhores práticas:

5.1. Na página principal, remova todas as tags H1-H6 (mude para texto simples sem alterações visuais) das categorias e títulos dos artigos, exceto pela H1, que deve ser o nome do site. Se não houver H1 sendo usada para o nome do site, é necessário adicionar.

5.2. Nas páginas de categoria/tag, remova todas as tags H2-H6 (mude para texto simples sem alterações visuais). Deixe apenas uma tag H1 com o nome da categoria/tag.

5.3. Nas páginas de conteúdo/artigo/notícias, remova todas as tags H2-H6 (mude para texto simples sem alterações visuais), com exceção aos cabeçalhos e subtítulos no texto do artigo.

6. Micro Markup Open Graph

Micro Markup Open Graph refere-se à implementação de dados estruturados usando o protocolo Open Graph para fornecer contexto e informações adicionais sobre páginas da web. O protocolo Open Graph é um conjunto de tags que os proprietários de sites podem adicionar ao código HTML para controlar como o seu conteúdo irá aparecer quando compartilhado em plataformas de mídia social e outros sites.

Normalmente, quando um link é compartilhado nas redes sociais, a plataforma tenta gerar uma prévia do conteúdo compartilhado extraindo informações da página da web, como título, descrição e imagem. No entanto, sem instruções específicas de markup, a prévia gerada pode não representar com precisão o conteúdo, gerando uma imagem menos atraente e com menos informações.

Ao usar tags Micro Markup Open Graph, os proprietários de sites podem fornecer instruções explícitas para plataformas de mídia social sobre como seu conteúdo deve ser exibido quando compartilhado. Isso permite uma pré-visualização mais atraente e envolvente do conteúdo, com um título formatado corretamente, uma descrição concisa e uma imagem relevante.

Ao implementar o Micro Markup Open Graph, é recomendado incluir o logotipo do site no microdata da página principal e das categorias. A imagem do logotipo que é adicionada ao microdata deve ter uma resolução mínima de 1200x630 pixels.

Aqui está um exemplo: