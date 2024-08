A IA geradora de títulos e descrições de anúncios é uma ferramenta avançada desenvolvida para agilizar o processo de criação de textos publicitários atraentes. Usando algoritmos de inteligência artificial, esse recurso gera títulos e descrições envolventes para anúncios. Ao analisar os dados de entrada e as solicitações do usuário, a IA constrói textos persuasivos e que chamam a atenção, comunicando efetivamente a mensagem do anúncio. A IA geradora de títulos e descrições de anúncios ajuda os anunciantes a criar conteúdo de texto impactante com eficiência, aumentando a eficácia geral de suas campanhas publicitárias.

O recurso de IA geradora de títulos e descrições de anúncios do MGID está perfeitamente integrado ao formulário de criação de anúncios no Painel de Controle do MGID Ads, oferecendo aos usuários acesso conveniente a recursos avançados de geração de texto.

O botão "Experimente o gerador de texto de IA" está localizado abaixo do campo de título, abrindo um painel com duas guias.

Gerar a partir do site: Basta colar a URL do seu site (página de destino), escolher a persona do público-alvo fornecido e selecionar o idioma do título. O sistema analisará a cópia de seu website e gerará uma lista de títulos de anúncios juntamente com descrições adicionais.

Criar por prompt: Você pode digitar seus próprios prompts ou usar os modelos de prompt incorporados para obter os melhores resultados. Depois disso, selecione a persona do público-alvo oferecido e escolha o idioma do título. O sistema gerará opções de título e descrição adicional com base em seus prompts.

Depois que uma URL de site ou uma descrição de texto é inserido, o modelo de IA analisa o conteúdo e sugere personas-alvo que provavelmente se interessarão pelo produto ou serviço. As personas-alvo incluem informações de nome, idade e gênero.

Com a IA geradora de títulos e descrições de anúncios, nunca foi tão fácil atingir seu público-alvo. A avançada tecnologia de IA da MGID cria títulos e descrições atraentes, adaptados para repercutir em seu grupo demográfico específico, independentemente de você estar visando a um público global ou a um nicho de mercado.

A IA permite que você gere texto em 29 idiomas:

Búlgaro

Chinês

Tcheco

Dinamarquês

Holandês

Inglês dos EUA/Reino Unido

Estoniano

Finlandês

Francês

Alemão

Grego

Hebraico

Húngaro

Indonésio

Italiano

Japonês

Letão

Lituano

Polonês

Português

Português - Brasil

Romeno

Eslovaco

Esloveno

Espanhol

Sueco

Tailandês

Ucraniano

Vietnamita

A opção de idioma do público-alvo na interface permite que você especifique as preferências de idioma do seu público-alvo, aumentando ainda mais a relevância e a eficácia do conteúdo do anúncio.