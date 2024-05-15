Você quer se tornar um afiliado da Braip? Considerada a primeira e melhor plataforma para a otimização da taxa de conversão, a Braip oferece suporte à venda de produtos físicos e digitais. E embora isso provavelmente tenha sido o que despertou seu interesse, os benefícios vão além da seleção de produtos para um afiliado da Braip. Sem mencionar que você chegou na hora certa! Entre 2019 e 2022, o valor do setor de comércio eletrônico no Brasil dobrou de tamanho. Com isso, tanto os afiliados da Braip quanto a própria plataforma se prepararam para atender a essa demanda crescente.

Mas como você maximiza suas conversões para gerar o máximo de vendas? Saiba mais sobre a Braip nesta postagem e descubra como expandir seus recursos com a integração com o MGID.

Sobre a Braip: como ela funciona e o básico

Como a Braip funciona? Da mesma forma que praticamente qualquer outro marketplace:

Configure uma loja on-line Vender produtos Ganhar dinheiro

Esse modelo comprovado pelo tempo é facilitado pelos recursos sobre como promover os produtos Braip e outros aspectos do marketing on-line. Eis outra vantagem de usar essa plataforma: você não precisa fazer isso sozinho. Com a ajuda de um afiliado da Braip, você pode atingir um público mais amplo e aumentar seus pedidos. Mais adiante neste artigo, falaremos sobre os principais recursos dos quais você se beneficiará como afiliado ou vendedor da Braip. São coisas que podem beneficiá-lo direta ou indiretamente, como o gerenciamento automatizado de campanhas e o suporte a várias moedas e vários idiomas.

Como se registrar na Braip como afiliado

Como em muitas plataformas de comércio eletrônico, criar uma conta é muito fácil:

Clique no botão Registrar no canto superior direito da página. Selecione I'm an Affiliate para ver como funciona a plataforma de vendas de afiliados da Braip e clique em Continue. Informe seu nome, endereço de e-mail, número de telefone e CPF/CNPJ. Marque a caixa de seleção Termos e Condições e clique em Continuar.

Se a sua solicitação de cadastro foi bem-sucedida, você terá superado oficialmente o primeiro obstáculo para aprender a ser um afiliado da Braip. Você está um passo mais perto de selecionar um produto, gerar vendas e ganhar comissões.

Preenchendo seu perfil

Há apenas uma última coisa que você precisa fazer antes de começar a vender como afiliado da Braip: completar seu perfil. Isso inclui:

Registrando a si mesmo ou a uma pessoa jurídica como Usuário Responsável: Não há limites de saque para afiliados da Braip que operam como pessoas jurídicas, mas para pessoas físicas, esse limite é de 1.900 reais por mês.

Não há limites de saque para afiliados da Braip que operam como pessoas jurídicas, mas para pessoas físicas, esse limite é de 1.900 reais por mês. Registro de uma conta bancária: Se você se registrou como pessoa física, a conta bancária registrada também deve ser de pessoa física. Um afiliado individual da Braip também deve ter a conta em seu nome.

Esses são os mais importantes, mas você também pode adicionar uma foto ao seu perfil e até mesmo alterar o número de telefone associado à sua conta.

Construindo sua riqueza com a Braip: como ganhar dinheiro com essa plataforma

Agora que você já se encarregou de criar uma conta, está livre para ganhar dinheiro usando a plataforma. Você decidiu tentar gerar vendas como afiliado da Braip? Ótimo! Muitos usuários da plataforma conseguiram ganhar dinheiro dessa forma, mas lembre-se de que você tem opções. Depois de aprender a se afiliar aos produtos da Braip, você também pode explorar outros recursos de geração de renda que a plataforma oferece. A Braip tem uma variedade de ferramentas para ajudá-lo em cada etapa do processo. Essencialmente, há três maneiras de ganhar dinheiro: trabalhar como afiliado da Braip, fazer dropship de itens e vender seus próprios produtos.

Crie seus próprios produtos

Você já tem um negócio ou planeja começar um? Então, você terá ótimas oportunidades de venda além de ser um afiliado da Braip. Na Braip, seus produtos são a estrela do show, por assim dizer, e são a principal fonte de renda tanto para afiliados quanto para empresas. Essa também é uma boa opção se você estiver disponibilizando suas ofertas on-line. Ao abrir uma loja on-line, você pode alcançar pessoas que, de outra forma, não teriam ouvido falar de sua marca. Isso também lhe dá a oportunidade de centralizar todas as suas atividades de venda on-line em uma única plataforma, em vez de usar várias contas de mídia social.

Dropshipping

Digamos que você não esteja convencido de que começar como afiliado da Braip seja a opção certa para você. Mas, ao mesmo tempo, não quer criar seu próprio produto. Um bom meio-termo é o dropshipping. Com o dropshipping, você não precisa ser proprietário dos produtos que está vendendo (como um comerciante afiliado), mas está promovendo itens e recebendo dinheiro pelo seu trabalho (como qualquer negócio normal).

O Dropshipping é uma ótima opção se você quiser definir suas próprias margens e ter controle total sobre como a loja on-line é administrada. Você também poderá oferecer uma gama mais diversificada de produtos porque poderá obtê-los facilmente de diferentes fornecedores de dropshipping.

Vender como afiliado da Braip

Se você deseja que seu trabalho comece e termine com vendas, essa é a melhor opção para você. Aqui, você tem total liberdade sobre o que vende e promove para o seu público. Ser um afiliado da Braip pode ser a melhor opção se você:

Não quer conceituar e criar produtos;

Ter seguidores on-line;

É um gênio na execução de campanhas de marketing.

Mesmo que você não se enquadre nos três itens, ainda pode trabalhar como afiliado da Braip. Essa plataforma tem vários recursos para ajudá-lo a se tornar um vendedor mais eficiente. Se precisar de ajuda, você pode começar com os artigos sobre a plataforma Braip.

Quais são os principais recursos da plataforma Braip?

Se pensarmos bem, os recursos fundamentais necessários para uma plataforma de comércio eletrônico bem-sucedida são os mesmos. Você precisa satisfazer as necessidades de todos que usam a plataforma - seu afiliado, vendedor e cliente. Nesse sentido, podemos dizer que a Braip fez um ótimo trabalho ao considerar os três tipos de usuários. Como um todo, cada um dos principais recursos criados ajuda a melhorar a experiência do usuário dos compradores e, ao mesmo tempo, aumenta a renda do afiliado e do vendedor médio da Braip. Veja tudo o que faz dessa plataforma de comércio eletrônico um grande sucesso nas subseções a seguir.

Venda de produtos físicos e digitais

Algumas plataformas são especializadas apenas em determinados tipos de produtos ou formatos. No entanto, um afiliado da Braip tem uma gama maior de opções porque a plataforma permite que os criadores vendam produtos físicos e digitais. Por isso, você poderá desfrutar destas vantagens como afiliado da Braip:

Melhor alcance de mercado, pois você pode visar compradores de todas as preferências;

Mais opções para encontrar a melhor opção para seu público;

Maior resistência a mudanças nas preferências do mercado.

Todas essas vantagens podem ajudar um afiliado da Braip que ainda esteja tentando encontrar seu lugar no espaço do marketing digital, abrindo mais espaço para exploração para ver o que funciona melhor.

Gerenciamento automatizado de campanhas

Se você é um afiliado da Braip, tem o incrível privilégio de se concentrar exclusivamente no lado do marketing, mas os benefícios não param por aí. Se estiver executando uma campanha como afiliado da Braip, não precisará ficar de olho nela 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com base nos dados que chegam, certas decisões podem ser tomadas automaticamente para você. Aqui está o que isso significa para você como afiliado da Braip:

Maximizar cada Real gasto;

Nunca perder a oportunidade de mudar para uma estratégia mais eficaz;

Ter mais tempo para procurar outros produtos que você possa promover.

Se você quiser ter sucesso como afiliado da Braip, use todas as ferramentas disponíveis à sua disposição. Felizmente, muitas delas já estão na plataforma.

Análises e relatórios em tempo real

Tempo é dinheiro. E dinheiro é, você sabe, dinheiro! Como afiliado da Braip, obter informações em tempo hábil pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Como a plataforma oferece suporte a análises e relatórios em tempo real, você pode:

Sentir-se confiante sobre a relevância das decisões que está tomando;

Agir imediatamente em relação a qualquer atividade suspeita;

Garantir que suas ferramentas de automação estejam funcionando com base nas informações mais recentes.

Em qualquer tipo de marketing, as informações são incrivelmente valiosas. Portanto, um afiliado da Braip com acesso a análises e relatórios em tempo real estará em uma posição melhor para melhorar ainda mais seu potencial de ganhos.

Suporte a várias moedas e idiomas

O fato de estar sediado no Brasil não significa que você precisa se limitar a esse mercado. Todos nós sabemos que o mercado brasileiro de comércio eletrônico é muito lucrativo para um afiliado da Braip, mas por que não explorar o que há além do Brasil também? Como a plataforma suporta o uso de várias moedas e idiomas, você poderá:

Conectar-se a um mercado internacional;

Expressar seu compromisso com públicos fora do Brasil;

Ajudar os clientes a evitar a realização de conversões de moeda em suas cabeças ao comprar.

Um afiliado da Braip não pode definir os idiomas e as moedas suportados; no entanto, como os criadores podem fazer isso, os leads que você direcionar a eles terão maior probabilidade de comprar.

Aplicativo Braip

Todos os afiliados e vendedores da Braip agora podem acessar e monitorar facilmente as vendas em seus dispositivos móveis. Isso se deve ao aplicativo Braip, que pode ser baixado em um dispositivo móvel Android ou iOS. No menu, o afiliado da Braip poderá acessar várias funções, incluindo Dashboard, Orders, Settings e muito mais. Você pode até mesmo receber notificações de vários eventos diretamente em seu telefone.

Portanto, não importa onde esteja, você sempre poderá estar a par de suas operações como afiliado da Braip. A versão atual não é suficiente para substituir completamente a versão do navegador da Web. Entretanto, depois de configurar sua loja e/ou campanha, o aplicativo é uma ótima maneira de gerenciar suas operações.

A plataforma de afiliados da Braip: Como ela funciona para o marketing no Brasil

Sabe quando dizem que o todo geralmente é maior do que a soma de suas partes? Isso também se aplica à Braip. Individualmente, os recursos podem ajudar cada afiliado da Braip a construir as bases para o sucesso sustentável. No entanto, cada parte dessa plataforma tem um propósito maior: contribuir para o crescimento do mercado brasileiro de comércio eletrônico. O papel da Braip é mais do que apenas criar recursos e ferramentas: é criar um ambiente em que os afiliados da Braip possam prosperar, independentemente de estarem promovendo produtos feitos por criadores brasileiros ou internacionais.

Personalização para preferências locais

Um afiliado da Braip pode ser brasileiro, mas isso não significa que seu mercado tenha de ser local. Independentemente de quem seja o público-alvo, você pode ter certeza de que ele atenderá às expectativas desse mercado. Como afiliado da Braip, você pode se beneficiar do suporte multilíngue e multimoeda da plataforma, tornando a Braip acessível aos compradores internacionais. Ao maximizar o alcance dos produtos mais vendidos da Braip e de todas as outras ofertas do site, um afiliado pode potencialmente trazer dinheiro para a economia brasileira. Como você pode ver, o Brasil ganha quando um afiliado da Braip ganha!

Conformidade com as leis brasileiras de comércio eletrônico

A plataforma também garante a conformidade com as leis locais existentes. Isso é possível ao garantir a identificação adequada da pessoa física ou jurídica. Portanto, não se trata apenas de como vender. Nenhum registro no Braip pode ser concluído a menos que você cumpra esses dois requisitos:

CPF/CNPJ válido como parte do processo de criação da conta;

Registro como pessoa física ou jurídica responsável, com identificação e conta bancária.

Depois disso, você estará livre para começar seu trabalho como afiliado da Braip. Agora você pode se candidatar para se tornar um afiliado de vários proprietários de produtos e ganhar com os clientes que ajudou a fechar.

Liberdade sobre quais produtos vender como afiliado da Braip

A parte de afiliados da plataforma pode ser considerada um mercado em si. Lá, você verá todos os produtos dos vários criadores que optaram por usar a Braip. Como vender na Braip em seu celular como afiliado? A plataforma pode não estar lá ainda, mas como afiliado, você sempre terá:

A capacidade de ver os detalhes da estrutura de comissão de qualquer produto;

Navegar por várias categorias para facilitar a busca de opções adequadas ao seu público;

Candidatar-se a afiliado da Braip para qualquer um dos produtos do mercado de afiliados.

É claro que os criadores dos produtos ainda têm a opção de aceitar ou rejeitar sua solicitação de afiliado. Portanto, sempre dê o seu melhor!

Como ganhar dinheiro na Braip de forma mais eficiente por meio da integração da MGID com a Braip

Você já viu os recursos da Braip, mas vamos dar um passo adiante. As integrações, em geral, são suportadas pela Braip. Como ganhar dinheiro on-line usando essa plataforma? Crie uma conexão perfeita do MGID com a Braip para aprimorar o gerenciamento de suas campanhas. Ao usar a integração da MGID para melhorar a forma de vender via Braip, você desfrutará de:

Sincronização de dados em tempo real: Cada ação é registrada no momento em que acontece.

Cada ação é registrada no momento em que acontece. Fluxo de trabalho simplificado: Remova etapas desnecessárias do gerenciamento de campanhas.

Remova etapas desnecessárias do gerenciamento de campanhas. Ações automatizadas: Um afiliado da Braip pode automatizar vários processos de trabalho quando determinadas condições são atendidas.

Um afiliado da Braip pode automatizar vários processos de trabalho quando determinadas condições são atendidas. **Insights aprimorados: obtenha insights detalhados dos dados atuais para aumentar as vendas.

Realização da integração da MGID via Webhooks

A primeira opção que um afiliado da Braip tem para a integração da MGID é fazê-la por meio de Webhooks. Se você já usou outras plataformas de comércio eletrônico antes, provavelmente está familiarizado com o processo de integração, pois normalmente essa é a única opção disponível. Melhorar seus recursos relacionados a como usar a Braip para ganhar dinheiro é bastante simples:

Configuração do webhook: Navegue até o acompanhamento de conversões e selecione Webhook. A partir daí, escolha Braip no menu suspenso da plataforma de terceiros e crie o evento desejado para obter o URL do webhook.

Navegue até o acompanhamento de conversões e selecione Webhook. A partir daí, escolha Braip no menu suspenso da plataforma de terceiros e crie o evento desejado para obter o URL do webhook. Transmissão e processamento de dados: Abra a guia de configuração de postback e cole o URL gerado pela MGID para esse evento.

Abra a guia de configuração de postback e cole o URL gerado pela MGID para esse evento. Confirmação e feedback: Realize uma conversão de teste para verificar a integração.

Você pode encontrar instruções mais detalhadas aqui.

Integração nativa

Um afiliado da Braip que usa a integração nativa está aproveitando a conexão direta entre a MGID e a plataforma. Quando disponível, essa é a melhor opção porque usa otimizações que já estão incorporadas nas plataformas conectadas.

Configuração da MGID: Escolha o MGID Pixel como o método de rastreamento.

Escolha o MGID Pixel como o método de rastreamento. Configuração do webhook: Adicione o nome do evento que terá uma etapa de conversão para receber o URL do webhook.

Adicione o nome do evento que terá uma etapa de conversão para receber o URL do webhook. Configuração do Braip: Abra a guia de configuração do postback, publique o URL e selecione o evento rastreado.

Abra a guia de configuração do postback, publique o URL e selecione o evento rastreado. Confirmação e feedback: Realize testes para garantir que a integração seja bem-sucedida.

Atualize seus recursos de afiliados da Braip com a integração nativa. Para obter uma explicação mais detalhada, consulte nossas instruções de integração aqui.

Passando de afiliado zero a herói: como vender automaticamente na Braip para afiliados

Começar pode ser um pouco complicado, especialmente se você estiver explorando um novo terreno. Felizmente, como afiliado da Braip, você terá muitas coisas à sua disposição:

As melhores ferramentas e recursos, adequados até mesmo para um afiliado iniciante da Braip;

Muitos produtos de primeira linha que praticamente se vendem sozinhos;

Integração com o MGID para ajudá-lo a analisar melhor e aprimorar sua campanha.

Isso significa que será mais fácil para um afiliado da Braip ter sucesso e, com este artigo, ajudaremos você a chegar lá. Usando tudo o que sabemos sobre a plataforma, compilamos as três maiores dicas que você pode aplicar agora mesmo.

Fortaleça seus ativos digitais

“Como faço para me afiliar a produtos da Braip?” Essa é uma pergunta com a qual muitos afiliados iniciantes se preocupam. Mas, se você nos perguntar, seu foco deve estar em se preparar para o sucesso. Fortaleça os ativos digitais que você planeja usar como afiliado da Braip. Isso pode incluir:

Aumentar seu envolvimento nas mídias sociais;

Melhorar a classificação de busca orgânica de seu site;

Melhorar a reputação de sua marca;

Criar uma lista de e-mails e/ou SMS.

Dessa forma, quando você finalmente der o primeiro passo como afiliado da Braip, terá mais chances de obter bons resultados.

Escolha cuidadosamente os produtos que você promove

Há muitos produtos para escolher, mas não deixe que isso o sobrecarregue. Quer saber como escolher produtos na plataforma de afiliados da Braip? Aqui estão algumas coisas que você pode considerar:

Qualidade do produto: Se quiser vender a longo prazo, você deve se limitar a promover apenas produtos de qualidade. Uma experiência ruim com algo que você promoveu pode manchar sua reputação como afiliado da Braip.

Se quiser vender a longo prazo, você deve se limitar a promover apenas produtos de qualidade. Uma experiência ruim com algo que você promoveu pode manchar sua reputação como afiliado da Braip. Taxas de comissão: Você deseja obter o máximo de cada venda, portanto, quanto maior a comissão, melhor. Normalmente, os produtos digitais oferecem taxas melhores.

Você deseja obter o máximo de cada venda, portanto, quanto maior a comissão, melhor. Normalmente, os produtos digitais oferecem taxas melhores. Interesse do público: Um afiliado da Braip terá mais sucesso vendendo roupas de bebê para pais do que para pessoas interessadas em trabalhos em madeira.

Limite-se a apenas alguns produtos

A plataforma está repleta de produtos físicos e digitais com muito potencial, portanto, pode ser tentador tentar vender todos eles. No entanto, não recomendamos que você faça isso se for iniciante no marketing de afiliados da Braip. Você pode estar se perguntando: vale a pena perder as comissões de outras ofertas? Aqui estão alguns motivos pelos quais recomendamos trabalhar com um grupo menor de produtos.

Quanto mais produtos você escolher, mais dividida ficará sua atenção ao fazer seu trabalho como afiliado da Braip.

Para seu público, vender muitos produtos pode prejudicar sua reputação e confiabilidade

Você pode não converter tantos compradores em potencial porque não está promovendo cada produto o suficiente.

Um bom afiliado da Braip encontrará o equilíbrio entre maximizar o potencial de várias ofertas e considerar seus recursos.

Obtenha um crescimento imparável promovendo os produtos mais vendidos na Braip em 2024 e muito mais

Bem, você não precisa necessariamente ficar com as ofertas mais vendidas. Apenas certifique-se de que o produto seja sólido, pois o que você está vendendo também afetará sua reputação como afiliado da Braip. Para maximizar seu pagamento, considere a comissão que você receberá. Independentemente da sua decisão, saiba que você sempre poderá sacar seus ganhos como afiliado da Braip quando quiser.

A próxima etapa? Registre-se na plataforma MGID. Oferecemos suporte a Webhooks e integração nativa com a Braip, permitindo que você execute campanhas mais eficazes e eficientes como afiliado da Braip. Deixe-nos ajudá-lo a obter mais sucesso na Braip hoje mesmo!