Você quer começar um negócio on-line? A Cartpanda é uma plataforma que permite a venda de produtos físicos e digitais, atraindo uma grande variedade de proprietários de empresas com seu nível de flexibilidade. Apesar da intensa concorrência nesse espaço, a Cartpanda continua a prosperar por dois motivos:

O mercado brasileiro é o maior da América do Sul;

A Cartpanda oferece uma excelente experiência de compra on-line aos compradores.

Para ajudá-lo a atingir níveis mais altos de sucesso com recursos de gerenciamento de campanhas, você pode até mesmo integrar o Cartpanda à MGID. Agora, vamos dar uma olhada nas oportunidades que essa plataforma pode trazer para sua empresa.

Cartpanda: O Que é e Como Funciona?

Essa plataforma é uma solução completa para qualquer pessoa que venda on-line, independentemente da natureza do produto. Ela oferece várias soluções para pagamentos, envio, checkout e rastreamento para criar uma experiência de gerenciamento de loja perfeita para você do início ao fim. Se você usar o Cartpanda para criar sua loja on-line, sua experiência será mais ou menos assim:

Decida o nível de sua assinatura. Configure sua loja on-line. Receber e atender aos pedidos. A Cartpanda recebe uma porcentagem de suas vendas.

No entanto, os detalhes específicos podem diferir consideravelmente, dependendo do tipo de vendedor que você é. Por exemplo, o processo é mais complicado se você também estiver vendendo fora do Brasil do que se estiver vendendo localmente.

As diferentes maneiras de vender no Cartpanda

Comprovando ser uma das plataformas mais usadas para vender na Internet, a Cartpanda projetou tudo para garantir que todos os tipos de vendedores encontrem o suporte de que precisam para ter sucesso. A empresa funciona com:

Mercado internacional: Com o Cartpanda Global, você poderá vender para mais de 130 países;

Com o Cartpanda Global, você poderá vender para mais de 130 países; Lojas on-line: Crie uma loja profissional em etapas fáceis de seguir;

Crie uma loja profissional em etapas fáceis de seguir; Integração com o Shopify: Se você já tem uma loja existente no Shopify, pode integrar ao Cartpanda para que você possa vinculá-lo à página de checkout da plataforma;

Se você já tem uma loja existente no Shopify, pode integrar ao Cartpanda para que você possa vinculá-lo à página de checkout da plataforma; Afiliados: Encontre produtos para vender e receba uma comissão por venda.

Como você pode ver, eles oferecem diversas possibilidades de venda!

Planos do Cartpanda

Atualmente, a plataforma oferece cinco planos, permitindo que você tenha acesso aos serviços independentemente do seu orçamento:

Basic (gratuito): Ideal para configurar sua loja on-line ou trabalhar como afiliado;

Ideal para configurar sua loja on-line ou trabalhar como afiliado; Light (R$ 4,99/mês): Criado para atender às necessidades básicas para iniciar um negócio. Cobrança de 2,50% por venda;

Criado para atender às necessidades básicas para iniciar um negócio. Cobrança de 2,50% por venda; Starter (R$ 127/mês): Feito para proprietários prontos para escalar. Cobrança de 2% por venda;

Feito para proprietários prontos para escalar. Cobrança de 2% por venda; Premium (R$ 597/mês): Criado para apoiar o crescimento do negócio. Cobrança de 1% por venda;

Criado para apoiar o crescimento do negócio. Cobrança de 1% por venda; Avançado (R$ 1.649/mês): Para proprietários que precisam de recursos avançados. Cobrança de 0,50% por venda.

Ao se inscrever, você é automaticamente atribuído ao plano Basic. Você precisará verificar seu endereço de e-mail antes de fazer o upgrade.

Como se registrar no Cartpanda

Se quiser experimentar essa plataforma, veja como registrar sua conta. Você pode criar uma conta Cartpanda seguindo estas etapas:

Clique no botão 'Create Account': Você será redirecionado para uma página diferente, onde continuará o processo de registro. Preencha os detalhes: O Cartpanda solicitará seu endereço de e-mail, senha e nome da loja. Um URL de loja será criado automaticamente para você. Conclua o processo de registro: Revise e marque a caixa de seleção dos termos de serviço e, em seguida, clique no botão Registrar.

Verificando sua identidade no Cartpanda

Logo em seguida, o sistema solicitará seus dados pessoais e comerciais. Entre outras coisas, eles perguntarão para que você pretende usar a plataforma e solicitarão que você verifique seu endereço de e-mail. Esteja pronto com seu CPF ou CNPJ, pois você precisará fornecê-los à Cartpanda.

Quando você chegar ao Dashboard, o processo de verificação estará quase concluído. Como a plataforma exige que você responda a uma série de perguntas logo após o registro, ela já tem quase tudo o que precisa de você. Agora, basta verificar se todas as informações estão corretas. Se necessário, você pode atualizar suas informações clicando no ícone da sua conta no canto superior direito da tela e, em seguida, em Gerenciar conta.

Explorando os Recursos de Geração de Renda: Do que o Cartpanda é Capaz?

Seja você proprietário de uma loja on-line ou afiliado, vender é a única maneira verdadeira de gerar renda em qualquer plataforma de comércio eletrônico, mas há muitos caminhos diferentes a serem explorados. Com o Cartpanda sempre preparando você para sucessos cada vez maiores, há várias maneiras de melhorar seus números de vendas. Na plataforma, há ferramentas que abordam como não perder receita em diferentes partes do processo de compra.

Estratégias de Checkout de Alta Conversão

O Cartpanda permite que você edite a aparência da página de checkout sem nunca colocar o site off-line, para que você nunca perca vendas em potencial. Mas mesmo ao projetar a página de checkout, você pode empregar várias estratégias para melhorar suas taxas de conversão. Você encontrará todas as suas opções na página de configurações em Conversion Hacks. Ao editar sua página de checkout no Cartpanda, você tem a opção de ativar ou desativar esses hacks de conversão com apenas um clique na caixa de seleção.

No entanto, lembre-se de que tudo nessa página pode afetar a decisão do comprador de prosseguir com a compra. Portanto, certifique-se de ajustar cada elemento da página para obter os resultados que você deseja alcançar.

Ocultar Pagamento de Contas

Com esse recurso, o comprador não verá o total até mais tarde. O que torna essa simples alteração uma boa maneira de melhorar as taxas de conversão de sua loja on-line do Cartpanda? Aqui estão alguns motivos pelos quais você deve considerar essa opção:

Isso cria curiosidade e faz com que os compradores se concentrem em concluir a compra;

Elimina a objeção do preço até o momento da decisão, quando o comprador já investiu no preenchimento de formulários;

Ajuda a aumentar o valor percebido do produto, uma vez que ele já se esforçou muito para chegar até o final;

Facilita a introdução de upsells, pois o comprador ainda não tem um preço fixo.

Habilite o Botão do WhatsApp na Página de Agradecimento

Como regra geral, qualquer coisa que o ajude a se conectar com seus compradores em potencial é uma coisa boa. O mesmo acontece com a comunicação com os clientes após a compra. Em sua loja Cartpanda, você pode introduzir um botão do WhatsApp na página de agradecimento aos compradores imediatamente após a transação. Isso permitirá que você:

Pesonalize sua interação com o comprador;

Abra um caminho para que eles se comuniquem com você;

Crie confiança, mostrando que você está acessível caso ele precise;

Introduza upsells e cross-sells nos quais o comprador possa estar interessado.

A capacidade de melhorar as conversões do Cartpanda dessa forma depende de como você usa o WhatsApp. Por exemplo, oferecer um desconto para uma pesquisa pode fazer com que eles comprem novamente.

Ativar Sugestão Automática de E-Mail

Só para deixar claro, esse recurso não é algo que acontece remotamente perto de uma página de checkout. No entanto, esse recurso ajuda os usuários a concluir a compra! Se você ou sua equipe estiver lidando com muitos e-mails de compradores em potencial, as sugestões automáticas de e-mail podem reduzir o tempo médio necessário para respondê-los. Para suas conversões, isso significa:

Resolver rapidamente as objeções de compra;

Fazer com que eles reconsiderem e concluam a transação;

Garantir a satisfação do comprador e incentivar uma recompra.

Esse recurso não só ajuda os usuários que estão perto de comprar ou que acabaram de comprar na sua loja, mas também aumenta o valor do tempo de vida do cliente.

Upsells de um Clique e Aumento de Pedidos

Esses recursos estão disponíveis como aplicativos no Cartpanda, que você pode acessar na página Aplicativos do painel. Então, como cada um deles ajuda a melhorar a geração de receita? Falaremos um pouco sobre eles a seguir:

One Click Upsell: Oferece aos compradores que acabaram de concluir uma transação com você a chance de comprar novamente. Mas, dessa vez, eles não precisam digitar tantas coisas para concluir a compra. Um clique é tudo o que é necessário!

Oferece aos compradores que acabaram de concluir uma transação com você a chance de comprar novamente. Mas, dessa vez, eles não precisam digitar tantas coisas para concluir a compra. Um clique é tudo o que é necessário! Order Bumps: Isso é introduzido durante o checkout para convencer ainda mais o usuário a comprar. Aqui, você oferece a ele uma oferta especial surpresa que ele só conhecerá antes de finalizar a compra.

Essencialmente, a última solidifica a decisão de compra. Em seguida, a primeira aumenta o valor do pedido.

Tecnologia de Múltiplos Adquirentes no Processamento de Pagamentos

Essa tecnologia é baseada no Cartpanda Pay, que permite que você processe transações por meio de diferentes processadores. Ela garante que você receba o dinheiro dos pedidos porque:

Cria redundância, portanto, se um adquirente falhar, outro será usado em seu lugar automaticamente.

portanto, se um adquirente falhar, outro será usado em seu lugar automaticamente. Minimiza seu risco , pois vários adquirentes têm seus próprios recursos de detecção antifraude.

, pois vários adquirentes têm seus próprios recursos de detecção antifraude. Simplifica os pagamentos para os compradores, de modo que, independentemente do método que estejam usando, o processo será praticamente o mesmo.

Esse recurso de processamento de pagamentos é oferecido somente aos usuários verificados. Portanto, passe pela verificação imediatamente para acessar esse recurso.

Cartpanda Pay: Aprimorando a Aceitação de Pagamentos

Conforme discutido anteriormente, há benefícios em usar a solução Cartpanda Pay com sua capacidade de aprimorar a segurança e a facilidade de uso. No entanto, o maior valor do Cartpanda Pay é a aceitação aprimorada de pagamentos.

Esse recurso permite o processamento de pagamentos locais e globais, o que é importante para lojas globais. Como o Cartpanda Pay tem as duas opções de processamento, você obtém o seguinte:

Redução do abandono de carrinho porque o comprador sempre verá uma opção de pagamento que funciona para ele;

porque o comprador sempre verá uma opção de pagamento que funciona para ele; Maior flexibilidade porque um comprador internacional não se confundirá com as taxas de conversão;

porque um comprador internacional não se confundirá com as taxas de conversão; Melhores taxas de aprovação de transações porque outro adquirente pode processar a transação se o original falhar.

Quais são os Principais Recursos do Cartpanda?

Essa plataforma de comércio eletrônico enfrenta muita concorrência no mercado brasileiro em expansão. Embora não exista uma solução universalmente perfeita, o Cartpanda provou ser valioso para aqueles que desejam abrir uma loja on-line. Como você viu, seu preço é justo e acessível para proprietários de pequenas, médias e grandes empresas on-line. Mas do que o Cartpanda realmente é capaz? Para entender melhor o que fez dessa plataforma um grande sucesso, saiba mais sobre seus principais recursos nas subseções a seguir.

Venda de Produtos Digitais e Físicos

O Cartpanda pode ser usado se você estiver vendendo produtos digitais ou físicos ou uma combinação de ambos. Esse recurso torna a plataforma adequada para uma ampla gama de negócios. Portanto, se você estiver expandindo a partir de uma loja puramente física ou estiver procurando construir sua presença on-line, o Cartpanda pode ser uma boa solução. Mas por que é bom escolher uma plataforma que acomode os dois tipos de produtos?

Ela proporciona mais flexibilidade em termos do que você pode oferecer ao mercado.

Melhora seu alcance de mercado porque você pode abordar os dois tipos de produtos.

Ela permite que você venda todos os produtos em apenas uma plataforma, para que não precise gerenciar lojas separadas.

Experiências de Checkout Personalizáveis

Vá até Admin e escolha Checkout para ver as várias maneiras de modificar a página de checkout a seu gosto. Anteriormente, discutimos os Hacks de conversão como uma de suas opções de personalização. O Cartpanda oferece mais oportunidades para aumentar as taxas de conversão, aprimorando a experiência de checkout do comprador e, ao mesmo tempo, ajudando você com seus esforços de marketing:

Peça consentimento para obter o número de telefone e/ou o endereço de e-mail do comprador;

Alterar vários elementos de design, como a forma da caixa de texto e o tamanho do texto;

Organize várias seções da página de checkout ou adicione novas seções;

Ativar a notificação de vendas.

Com essas possibilidades, o Cartpanda facilita a criação de uma experiência de compra perfeita.

Suporte a Vários Idiomas e Moedas

Embora essa plataforma esteja sediada no Brasil e, portanto, tenha um mercado de compras amplamente baseado no Brasil, o Cartpanda ainda permite que você se expanda globalmente. O suporte a vários idiomas e a várias moedas facilita o trabalho dos vendedores internacionais:

Demonstrar compromisso com seu mer cado global, pois houve um esforço para acomodar compradores não brasileiros;

cado global, pois houve um esforço para acomodar compradores não brasileiros; **Melhorar a experiência do usuário para compradores globais, **pois não há necessidade de usar um tradutor de navegador ou realizar conversões de moeda;

Melhorar as classificações locais de SEO, pois a loja Cartpanda também está disponível no idioma usado em seu mercado internacional.

Basta ativar essas funções e definir as configurações de idioma para cada idioma que você adicionar.

Aplicativo Cartpanda

Deseja acompanhar o desempenho de sua loja? Com o Cartpanda, você não precisa de seu desktop ou laptop para fazer isso. Usando o aplicativo, você pode:

Receba notificações sempre que um novo pedido for recebido;

Verifique suas vendas totais e compare-as com as dos meses anteriores;

Ver os detalhes do cliente em qualquer pedido específico da loja;

Visualizar os pedidos com base na etapa do processo em que se encontram (Todos, Pendentes, A Pagar, Processando, etc.).

O aplicativo Cartpanda está disponível para dispositivos Android e iOS. Até o momento, ele ainda não tem todos os recursos que você pode usar por meio de um navegador da Web. No entanto, ele é atualizado regularmente e temos certeza de que terá mais recursos em um futuro próximo.

Yampi vs. Cartpanda: como elas se diferenciam uma da outra?

Essas duas plataformas foram bem-sucedidas em elevar a experiência do usuário dos compradores on-line brasileiros, mas qual é a melhor opção para você? Veja as principais diferenças entre o Cartpanda e o Yampi para ajudá-lo a tomar uma decisão.

Foco dos serviços: A Yampi se concentra em fornecer a mais abrangente gama de ferramentas para vários aspectos do marketing. O Cartpanda prioriza a facilidade de uso e a personalização.

A Yampi se concentra em fornecer a mais abrangente gama de ferramentas para vários aspectos do marketing. O Cartpanda prioriza a facilidade de uso e a personalização. Estrutura de preços: Com o Yampi, você não precisa pagar adiantado para acessar o básico. Há um plano básico com o Cartpanda, mas ele não é suficiente para um proprietário de loja iniciante.

Com o Yampi, você não precisa pagar adiantado para acessar o básico. Há um plano básico com o Cartpanda, mas ele não é suficiente para um proprietário de loja iniciante. Tarifas personalizadas: A Yampi tem planos de preços definidos, mas a Cartpanda está aberta a discutir uma tarifa personalizada com proprietários com altos rendimentos.

Integração da MGID com o Cartpanda via Webhooks

Se você decidiu que essa plataforma é a opção perfeita para você, ficará feliz em saber que ela pode ser ainda melhor. Graças à integração da MGID com o Cartpanda por meio de webhooks, você pode experimentar o gerenciamento de campanhas com a conectividade de forma perfeita. Aproveite os seguintes benefícios da integração:

Publicidade programática que usa seus dados para colocar automaticamente seus anúncios no site mais adequado;

que usa seus dados para colocar automaticamente seus anúncios no site mais adequado; Recursos sofisticados de análise que permitem que você obtenha insights mais profundos sobre os dados;

que permitem que você obtenha insights mais profundos sobre os dados; Acesso a um público-alvo de alta intenção que está pronto para comprar com você.

Além disso, todos esses recursos estão disponíveis para você independentemente das taxas do Cartpanda, pois são recursos da MGID.

Uma Rápida Olhada em Como Concluir uma Integração com a MGID

Ambas as plataformas são incrivelmente fáceis de usar, portanto, o processo de vinculação da MGID ao Cartpanda pode ser concluído em questão de minutos. Veja a seguir um rápido resumo do processo de integração:

Configuração do webhook: Escolha Webhook no rastreamento de conversão de sua campanha.

Escolha Webhook no rastreamento de conversão de sua campanha. Configuração do endpoint: Adicione o nome do evento a ser fornecido à etapa de conversão e copie o URL.

Adicione o nome do evento a ser fornecido à etapa de conversão e copie o URL. Configuração do Cartpanda: Insira o evento ao qual você deseja ser vinculado e use o URL para o endpoint.

Insira o evento ao qual você deseja ser vinculado e use o URL para o endpoint. Confirmação e feedback: Teste o sucesso da integração.

Para ler o processo passo a passo, completo com capturas de tela, consulte esta página.

Maximize o Uso da Tecnologia Cartpanda para Aumentar suas Oportunidades de Vender on-line

Não importa onde você esteja em sua jornada como vendedor, você pode confiar nessa plataforma para fornecer o suporte necessário para chegar ao próximo nível. Isso inclui até mesmo o trabalho como afiliado! Graças às ferramentas e aos recursos existentes na Cartpanda, até mesmo alguém com pouco conhecimento técnico pode configurar e gerenciar uma loja on-line.

E, depois de integrar à MGID, você ganhará recursos e terá ainda mais sucesso! Maximize seu potencial como vendedor registrando-se na plataforma MGID. Além do suporte à integração, você também terá acesso a ferramentas e recursos para ajudá-lo a melhorar seus números de vendas por meio da publicidade nativa.