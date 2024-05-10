A plataforma Hotmart é um espaço virtual onde as pessoas podem encontrar diversos materiais de aprendizagem digital para promover o autodesenvolvimento. Ela removeu barreiras geográficas ao aprendizado, permitindo que os brasileiros acessem uma gama de recursos que talvez não estejam disponíveis localmente. Fundada em 2011, a Hotmart tem ajudado a conectar compradores e vendedores de produtos digitais há mais de uma década; no entanto, foi somente com a pandemia que a plataforma realmente decolou. Desde então, os produtos da Hotmart estão sendo vendidos como pão quentinho! Se você já usa essa plataforma ou tem interesse em usá-la, está no lugar certo. Conheça os benefícios de ser um afiliado da Hotmart e saiba como você pode turbinar sua publicidade com a integração com a MGID.

O Que é a Hotmart e Como Funciona?

A Hotmart conecta criadores de produtos digitais com potenciais compradores, permitindo que ambas as partes desfrutem de transações seguras por meio da plataforma. Para os compradores, isso também significa abrir um leque maior de opções sem precisar se esforçar muito para encontrá-las. Enquanto isso, os vendedores que utilizam a plataforma da Hotmart ganham um público maior. Desde o registro do produto até a obtenção de dinheiro com as vendas, você pode confiar que esse serviço o acompanhará em todas as etapas do processo.

O Processo da Plataforma Hotmart Desde a Criação do Produto até a Venda

Os produtos são criados antes de serem adicionados à Hotmart. Então, quando você chega à plataforma, pressupõe-se que você já tenha algo que queira vender. Quer descobrir como ganhar dinheiro com a Hotmart? Saiba como:

Registre seu produto: Forneça os detalhes básicos do que você está vendendo e os detalhes da compra, incluindo o tipo de produto, a garantia de reembolso, o plano de pagamento e a moeda. Verifique seu produto: Certifique-se de que seu conteúdo não viola nenhum termo com a verificação de produto da Hotmart - o processo deve levar apenas cerca de 15 minutos. Comece a vender e a receber: Venda seus produtos e receba o pagamento: é simples assim!

Além disso, se você quiser ajudar a atrair mais compradores, poderá configurar uma página de vendas e uma área de membros na plataforma.

Entendendo o Ecossistema da Plataforma Hotmart

São três os atores que formam esse ecossistema: criadores, afiliados e compradores.

Criadores: O criador é o responsável por disponibilizar o conteúdo na Hotmart. Como funciona, ele faz o upload e estrutura os detalhes na plataforma para que os compradores possam consumir.

O criador é o responsável por disponibilizar o conteúdo na Hotmart. Como funciona, ele faz o upload e estrutura os detalhes na plataforma para que os compradores possam consumir. Compradores: No marketplace, os compradores selecionam o que querem comprar. Eles são livres para comprar quantos produtos quiserem.

No marketplace, os compradores selecionam o que querem comprar. Eles são livres para comprar quantos produtos quiserem. Afiliados: Tecnicamente, os afiliados da Hotmart não precisam fazer parte da equação. No entanto, os afiliados podem atingir um público maior do que o que já está na plataforma. Com isso, os criadores têm mais tempo para aprimorar seus conteúdos.

Como Participar da Hotmart: Criando sua conta

Agora que você já tem uma noção básica do que acontece na Hotmart, você pode criar uma conta. O processo de registro na plataforma Hotmart é bastante simples. Basta informar seu nome completo, endereço de e-mail e senha e, em seguida, declarar que deseja vender produtos. Agora você já está no caminho certo para aprender a trabalhar na Hotmart.

O que mais gostamos é que eles fazem algumas perguntas logo após você fazer o login. Isso permite que eles personalizem melhor sua experiência na Hotmart. Sugerimos que você complete o perfil da sua conta e insira suas informações pessoais após o registro. Como você não poderá sacar seus ganhos mais tarde se não fornecer essas informações, é melhor fazer isso imediatamente.

Quais são as funções básicas que você poderá desfrutar na plataforma Hotmart?

Como já mencionamos, essa plataforma permite que você compre e venda produtos. Então, mesmo que você tenha se cadastrado para vender, você poderá usar a Hotmart para:

Compre um produto: No Hotmart Marketplace, você poderá acessar e comprar todo tipo de conteúdo em diferentes categorias.

No Hotmart Marketplace, você poderá acessar e comprar todo tipo de conteúdo em diferentes categorias. Afiliar-se a um produto já existente: Quer saber como se tornar um afiliado da Hotmart? Comece o processo se inscrevendo! Essa é uma boa ideia principalmente se o que você quer vender complementa algo que já está na plataforma.

A plataforma Hotmart abre muitas oportunidades para você. Você não precisa mais escolher entre criar conteúdo, vender como afiliado ou comprar produtos. Você pode fazer tudo em uma única plataforma!

Vender na Hotmart: como ganhar dinheiro usando a plataforma

Seja você um criador de produtos ou um afiliado, só há uma maneira de gerar renda: vendendo seu produto digital. Com a plataforma Hotmart, os vendedores podem oferecer uma série de produtos digitais. Entre eles estão:

Acesso à comunidade

Assinaturas

Livros eletrônicos

Cursos on-line

Eventos on-line

Aplicativos móveis

Programas para download

Códigos-fonte

Áudio/música

Arquivos para download

Audiolivros ou podcasts

Filmes/screencasts

Imagens

Ingressos para eventos presenciais

Produtos físicos vinculados a produtos digitais

Se você tem interesse em saber como vender na Hotmart, saiba que não precisa se limitar aos cursos. Eles podem ser o formato mais popular, mas você também tem outras opções à sua disposição.

Quanto a Hotmart Cobra por Venda?

A Hotmart cobra várias taxas com base na natureza da transação e em quaisquer serviços e recursos adicionais que você tenha ativado para os compradores. O uso da plataforma Hotmart pode envolver essas cobranças:

Taxa de intermediação

As taxas podem variar de acordo com o produto que você está vendendo ou a comissão que está recebendo. A plataforma Hotmart cobra as seguintes taxas:

Microtransações: Para comissões ou vendas inferiores a R$ 10,00, você será cobrado em 20%.

Para comissões ou vendas inferiores a R$ 10,00, você será cobrado em 20%. Transações gerais: Se o valor da venda for superior a 10 reais, a taxa será de 9,9% mais 0,50 centavos.

Supondo que você não vá além do que a plataforma Hotmart já oferece gratuitamente, isso deve ser tudo o que você pagará. Além disso, lembre-se de que os percentuais são computados antes de impostos e outros encargos.

Taxas de licença

Usando a plataforma Hotmart, você pode acessar serviços ou recursos adicionais mediante o pagamento de uma taxa. A estrutura de preços depende do recurso que você utiliza. No momento, a plataforma Hotmart tem dois modelos de preços:

Cobrança por cliente: Isso significa que, inicialmente, não é cobrado nada de você. No entanto, será cobrado um valor fixo por cada venda, além da taxa da plataforma Hotmart.

Isso significa que, inicialmente, não é cobrado nada de você. No entanto, será cobrado um valor fixo por cada venda, além da taxa da plataforma Hotmart. Baseado em assinatura: Você paga do próprio bolso todos os meses, independentemente de ter vendido algo.

Alguns dos recursos que eles oferecem podem ser acessados em outros lugares. No entanto, esse nem sempre é o caso, portanto, tome decisões que melhor equilibrem suas necessidades e seu orçamento.

Impostos para suas vendas na plataforma Hotmart

Além das taxas impostas pela plataforma, você também precisa pagar impostos. O valor pago será baseado no tipo de criador ou afiliado que você é e no país em que sua conta está registrada. Confira as taxas abaixo:

Ao vender como pessoa física, você é tributado com base em sua renda. Isso pode variar de 7,50% a 27,50% se você estiver registrado no Brasil.

você é tributado com base em sua renda. Isso pode variar de 7,50% a 27,50% se você estiver registrado no Brasil. Ao vender como empresa, os produtos na plataforma Hotmart são taxados de 6% a 16,33% para usuários brasileiros.

As alíquotas de impostos para uma empresa são menores, mas você terá que obter um CNPJ para poder se qualificar. Fora do Brasil, a Hotmart seguirá a legislação tributária do país em questão.

Afiliado Hotmart: O Que é?

O sistema de afiliados da Hotmart permite que você gere renda mesmo sem criar um produto. Muitos criadores de cursos que trabalham com a plataforma da Hotmart ficam felizes em compartilhar uma parte de cada venda se isso significar que eles atingem um público maior. Pelo que vimos, alguns chegam a oferecer comissões de até 80%!

Se você acredita que vale a pena ser um afiliado da Hotmart, continue lendo. Vamos orientá-lo sobre tudo o que você precisa saber.

Por que Aprender a ser um Afiliado da Hotmart?

Com o boom do e-learning no Brasil, agora há uma série de plataformas para escolher se você quer ganhar por meio de comissões. Estes são os pontos que consideramos os maiores pontos de venda para se tornar um afiliado da plataforma Hotmart.

Suporta vários tipos de produtos: Não importa o que agrade ao seu público, você poderá apresentar algo relevante.

Não importa o que agrade ao seu público, você poderá apresentar algo relevante. Recursos infinitos: Os desenvolvedores da Hotmart estão sempre trabalhando em como tornar a plataforma Hotmart melhor para todos. Por isso, mesmo com tantas ferramentas como as atuais, espere mais no futuro.

Os desenvolvedores da Hotmart estão sempre trabalhando em como tornar a plataforma Hotmart melhor para todos. Por isso, mesmo com tantas ferramentas como as atuais, espere mais no futuro. Recursos vastos na plataforma: A Hotmart tem uma infinidade de recursos para ajudar você a descobrir qual é o melhor caminho a seguir. A Central de Ajuda tem até inteligência artificial!

Primeiros Passos Como Afiliado da Hotmart: Como Começar?

Você está convencido do valor de se tornar um afiliado de um produto da Hotmart? Se você criou uma conta na Hotmart, já deu o primeiro passo. Então, estes serão os próximos passos a serem seguidos:

Preencha seu cadastro: Para essa etapa, você precisará fornecer um documento de identificação e um endereço. Caso contrário, você não poderá ser um afiliado da Hotmart. Selecione um produto: Você verá todas as suas opções no Mercado de Afiliados. Basta selecionar o produto de seu interesse. Comece a vender: O tráfego pago para afiliados da Hotmart pode ser uma boa opção aqui, mas você pode vender como quiser.

É isso aí! Assim que fizer vendas qualificadas, você verá o dinheiro começar a entrar.

Como acompanhar e gerenciar suas vendas na plataforma Hotmart

Você otimizou sua campanha para gerar o maior número de vendas possível? A única maneira de saber isso é olhando para os números. Há duas formas de fazer isso na plataforma Hotmart:

Vá para Sales Management: Esse é um dos principais recursos da plataforma, portanto, entraremos em mais detalhes sobre ele posteriormente. Entretanto, se quiser acompanhar seu desempenho, esta é a melhor opção.

Esse é um dos principais recursos da plataforma, portanto, entraremos em mais detalhes sobre ele posteriormente. Entretanto, se quiser acompanhar seu desempenho, esta é a melhor opção. Baixe seu relatório de vendas: Ele conterá vários dados, como comissões, taxas, vendas e muito mais. Depois de fazer o download do arquivo CSV na plataforma Hotmart, você pode usar a ferramenta de análise compatível que desejar.

Ambas são importantes, portanto, não escolha apenas um método para gerenciar e monitorar suas vendas.

Maximizando seu Sucesso na Plataforma Hotmart como Afiliado

Há muitos caminhos para o sucesso, e você tem total controle sobre como chegar lá. Como você verá, seu sucesso não depende apenas da Hotmart. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer.

Mantenha seu público engajado: Se você tem um grande número de seguidores, certifique-se de mantê-los engajados. Isso faz com que seja mais fácil para eles dizerem sim ao que você está vendendo.

Se você tem um grande número de seguidores, certifique-se de mantê-los engajados. Isso faz com que seja mais fácil para eles dizerem sim ao que você está vendendo. Experimente o bom e velho Google Ads: Para os afiliados da Hotmart, os anúncios do Google podem ser muito eficazes para gerar vendas rapidamente para um público que já está interessado no que você está vendendo.

Para os afiliados da Hotmart, os anúncios do Google podem ser muito eficazes para gerar vendas rapidamente para um público que já está interessado no que você está vendendo. Aproveite ao máximo as ferramentas disponíveis na plataforma Hotmart: Existem opções gratuitas e pagas. Teste quais delas terão o melhor impacto em seus resultados.

Quais São os Principais Recursos da Plataforma Hotmart?

A Hotmart tenta ser uma solução de plataforma única que permite que você faça tudo, desde a criação de um curso e a divulgação do seu trabalho até o processamento de pagamentos. A plataforma da Hotmart faz isso fornecendo uma série de recursos e capacidades, alguns dos quais você normalmente teria que obter de softwares ou serviços adicionais. As taxas associadas ao uso dessa plataforma podem ser mais altas do que as da concorrência, mas acreditamos que isso se justifica considerando a totalidade da oferta. Saiba mais sobre os melhores recursos da plataforma Hotmart abaixo.

Hotmart Marketplace

É aqui que se ganha dinheiro! Já falamos um pouco sobre o Hotmart Marketplace, então você já sabe que é o lugar onde você verá tudo o que é vendido na Hotmart. Ele é incrivelmente amigável, permitindo que os compradores encontrem facilmente os produtos que lhes interessam. Aqui, todo o conteúdo digital pode ser encontrado por meio destas funções:

Opções de filtragem: Há a barra de pesquisa, onde você pode digitar uma palavra-chave relacionada ao que está procurando. Os resultados de sua pesquisa na Hotmart também podem ser ainda mais reduzidos usando as opções no painel esquerdo da página.

Há a barra de pesquisa, onde você pode digitar uma palavra-chave relacionada ao que está procurando. Os resultados de sua pesquisa na Hotmart também podem ser ainda mais reduzidos usando as opções no painel esquerdo da página. Categorias: Basta clicar em uma categoria para ver todos os produtos relevantes.

Basta clicar em uma categoria para ver todos os produtos relevantes. Melhores vendedores: Você também encontrará o conteúdo mais popular na página inicial.

Mercado de Afiliados

Quer saber como trabalhar com os criadores dos cursos mais vendidos da Hotmart? Você precisará ter um sistema sólido de geração de leads para que eles digam sim! Mas tudo começa no Mercado de Afiliados. Você poderá ver a comissão máxima que pode receber por cada produto digital. Além disso, ele contém algumas das opções de filtragem disponíveis no marketplace da Hotmart. No entanto, ele foi modificado com filtros adicionais para atender às preocupações dos afiliados da plataforma e ajudá-lo a encontrar os produtos mais adequados. Esses filtros incluem:

Tipo de afiliação;

Percentual de comissão;

Regras de comissionamento.

Depois, basta clicar no ícone do produto e se inscrever como afiliado.

Central de Recursos

Você está com dificuldades para descobrir como vender cursos na plataforma de vendas on-line Hotmart como afiliado? A Central de Recursos lhe fornecerá uma série de informações para ajudá-lo a ter sucesso. Veja como você pode acessá-lo:

Depois de fazer o login na plataforma Hotmart, basta passar o mouse sobre o ícone do ponto de interrogação no canto inferior esquerdo da página. Quando aparecer um painel no lado esquerdo da tela, clique em Help Center. Pronto! Agora você pode clicar em qualquer um dos links para os diversos recursos da plataforma Hotmart.

Aqui, você terá quatro opções: Guia da Plataforma, Central de Ajuda, Tutoriais do YouTube e Blog da Hotmart. Todas essas informações podem ajudar você em cada etapa da sua jornada na plataforma Hotmart.

Uma coisa que você vai adorar na Hotmart é a possibilidade de personalização, graças às ferramentas da plataforma. Para ver todas as suas opções na plataforma Hotmart, basta passar o mouse sobre o ícone do cubo e clicar em Ferramentas. Você será redirecionado para uma página onde verá todas as ferramentas disponíveis. Para que você tenha uma ideia do poder da plataforma Hotmart, aqui estão algumas das ferramentas que você poderá acessar, dependendo da capacidade em que estiver trabalhando:

Criador: Central de Colaboradores, Credenciais Hotmart, Checkout Builder

Central de Colaboradores, Credenciais Hotmart, Checkout Builder Coprodutor: Pixel de rastreamento, Relatórios exportados, Coproduções

Pixel de rastreamento, Relatórios exportados, Coproduções Afiliado: Entrega de Bônus, E-mail Marketing, Criador de Páginas

Há algumas sobreposições e muitas outras ferramentas que você pode experimentar!

Gerenciamento de Vendas

A plataforma Hotmart facilita a visualização do seu desempenho financeiro. Basta passar o mouse sobre o ícone do dólar na parte esquerda da tela e clicar em Gestão de Vendas para ter uma visão completa. Aqui, você encontrará uma visão geral do seu desempenho como afiliado da plataforma Hotmart. Seu total de vendas na semana é exibido. Se houver Oportunidades de Recuperação de Vendas - vendas que não foram concretizadas -, você também as encontrará aqui. Há também ícones de acesso a vários itens relacionados a vendas, como Saldo, Minhas Vendas, Painel de Smart Installments, Relatórios e outros.

Hotmart Club

A plataforma Hotmart também conta com um produto chamado Hotmart Club, que permite o acesso a um espaço virtual onde os alunos ou assinantes existentes podem visualizar todas as suas ofertas. Ele também lhe oferece outros recursos adicionais, como:

Criar comunidades para engajar ainda mais os alunos;

Permitir que os alunos interajam entre si;

Criar postagens que os membros do clube possam visualizar;

Acompanhar conversas dentro do clube;

Navegar entre as aulas por meio de um menu interativo.

Se você estiver trabalhando como afiliado, esse produto não o afetará de forma alguma. No entanto, manter o engajamento aumenta muito a probabilidade de uma recompra em que você poderá receber uma comissão.

Hotmart Analytics

O Hotmart Analytics é um recurso crucial que pode levar ao seu sucesso na plataforma Hotmart. Ele permite que você tenha uma visão completa do desempenho do seu negócio, garantindo que você esteja sempre tomando decisões embasadas. Com esse recurso da plataforma Hotmart, você poderá:

Comparar dados;

Ver e analisar gráficos;

Visualizar tabelas.

Se você utiliza o Hotmart Club, o Hotmart Player já está em Beta. Com ele, você terá informações relacionadas a recursos adicionais do Hotmart Club, como o engajamento total, o número de uploads de mídia e muito mais.

Integração da MGID com a Plataforma Hotmart via Webhooks

Aproveite os melhores recursos de campanha por meio da integração da MGID com a Hotmart via Webhooks. Os anunciantes contam com as seguintes vantagens:

Quer aprender como ganhar dinheiro na Hotmart como afiliado da Hotmart? Vá aonde ninguém foi antes! Podemos conectar seus anúncios nativos em mais de 200 países.

Na MGID, oferecemos até 3 endpoints para rastrear várias conversões no processo de checkout (por exemplo, produto adicionado ao carrinho, carrinho abandonado, pedido realizado etc.).

Há muitas maneiras de modificar sua campanha, permitindo que você a ajuste para gerar o maior número de vendas na plataforma Hotmart.

Como integrar a MGID com a Hotmart

Desfrute de todos os benefícios mencionados e muito mais, tendo a MGID como seu parceiro focado no ROI. Veja um breve resumo de como você pode integrar a MGID com a Hotmart.

Configuração: Preencha a configuração da campanha e os limites de orçamento.

Preencha a configuração da campanha e os limites de orçamento. Configuração do Webhook: Escolha Webhook em conversion tracking.

Escolha Webhook em conversion tracking. **Configuração do Endpoint: Obtenha a URL do Webhook escolhendo o evento ao qual você deseja adicionar uma etapa de conversão.

Transmissão de dados: Na plataforma Hotmart, escolha o evento do produto que você deseja rastrear.

Na plataforma Hotmart, escolha o evento do produto que você deseja rastrear. Confirmação e feedback: Realize um [teste de conversão] (https://help.mgid.com/test-conversion-flow-in-mgid-ads) para verificar a integração.

Pronto! Nossas instruções detalhadas lhe mostrarão os detalhes se você estiver pronto para começar.

Como Vender pela Plataforma de Cursos online da Hotmart? Aproveite Todos os seus Recursos!

A Hotmart foi projetada para ajudar você a fechar vendas da forma mais fácil possível. Há muitos recursos disponíveis na plataforma Hotmart, mas cabe a você utilizá-los na divulgação de diversos produtos. Como você pôde perceber, eles oferecem uma grande variedade de opções, permitindo que você encontre os contratos de afiliados que funcionam melhor para você.

No final das contas, não se trata apenas de entender como o Kiwify ou o Hotmart funcionam. Trata-se de fazer o trabalho para escolher os melhores produtos e usar os recursos disponíveis para gerar vendas. Expanda seus recursos de gerenciamento de campanhas e registre-se na plataforma MGID hoje mesmo. Além da integração com a plataforma Hotmart, também oferecemos ferramentas e suporte especializado para ajudá-lo a ter sucesso.