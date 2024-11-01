Siamo tornati con le ultime novità della nostra serie di aggiornamenti dei prodotti, ricca di strumenti e funzionalità avanzate per ottimizzare la tua esperienza con MGID. In questa edizione, condivideremo interessanti aggiornamenti pensati per aumentare la produttività e migliorare le funzionalità della nostra piattaforma sia per gli editori che per gli inserzionisti. Scopriamo cosa c'è di nuovo e come questi miglioramenti possono avere un impatto sulle tue campagne!

Per gli editori

Introduzione di MGID+: Una soluzione completa per gli editori

Mentre la trasformazione digitale ridefinisce il panorama editoriale, gli editori hanno bisogno di qualcosa di più della semplice monetizzazione tradizionale per restare al passo. Ecco perché MGID ha lanciato MGID+, una suite completa che va oltre la generazione di ricavi, combinando strumenti di monetizzazione, acquisizione del pubblico e di engagement in un'unica piattaforma. Con MGID+, è possibile avere una visione completa delle prestazioni della pubblicità, del sito web e dei contenuti per prendere decisioni più intelligenti.

Vantaggi principali di MGID+

Generazione di entrate sostenibili: Dalla domanda di Google alla visualizzazione programmatica e al video, MGID+ apre molteplici flussi di entrate. Inoltre, 'Campaign Studio ti permette di lanciare campagne native dirette, mettendo il controllo degli annunci interamente nelle tue mani, mentre Contextual Intelligence consente il targeting cookieless per mantenere al sicuro i dati del pubblico.

Dalla domanda di Google alla visualizzazione programmatica e al video, MGID+ apre molteplici flussi di entrate. Inoltre, 'Campaign Studio ti permette di lanciare campagne native dirette, mettendo il controllo degli annunci interamente nelle tue mani, mentre Contextual Intelligence consente il targeting cookieless per mantenere al sicuro i dati del pubblico. Acquisizione del pubblico: MGID+ ti aiuta a espandere il tuo pubblico di lettori con la syndication dei contenuti e gli strumenti di scambio del pubblico esterno, riducendo la dipendenza dalle piattaforme di ricerca e dai social. Le raccomandazioni di SEO e Core Web Vital garantiscono un sito sempre ottimizzato, per aumentare il traffico organico.

MGID+ ti aiuta a espandere il tuo pubblico di lettori con la syndication dei contenuti e gli strumenti di scambio del pubblico esterno, riducendo la dipendenza dalle piattaforme di ricerca e dai social. Le raccomandazioni di SEO e Core Web Vital garantiscono un sito sempre ottimizzato, per aumentare il traffico organico. Coinvolgimento dei lettori: I consigli personalizzati sui contenuti e l'Audience Hub trattengono più a lungo i lettori sul sito e li invogliano a tornare. Con Analytics Hub, è possibile tracciare tutte le metriche che contano, rendendo più semplice la messa a punto dei contenuti e l'aumento dell'engagement.

Con MGID+, gli editori ottengono un robusto kit di strumenti per affrontare le sfide editoriali odierne, assicurando una crescita sostenibile e una forte fidelizzazione del pubblico.

Reporting avanzato: Approfondimenti per decisioni più intelligenti

Potenzia ulteriormente le tue capacità editoriali con la nostra prossima funzione: Reporting avanzato. Questo aggiornamento offre strumenti di reporting sofisticati che consentono di monitorare le metriche chiave, risolvere i problemi e approfondire il comportamento del pubblico. Grazie a filtri personalizzabili e approfondimenti dettagliati, è possibile individuare le tendenze e apportare modifiche che favoriscono la crescita dei ricavi. Advanced Reporting è la risorsa ideale per un'analisi più trasparente e approfondita delle prestazioni del sito.

Per una guida dettagliata su come massimizzare l'impatto di Advanced Reporting, consulta il nostro ultimo blog post.

Per gli inserzionisti

Reporting granulare: Funzionalità avanzate per un'analisi approfondita delle campagne

Per gli inserzionisti, abbiamo lanciato Granular Reporting, un potente strumento che centralizza tutti i dati delle campagne in un unico luogo. Ora è possibile creare report personalizzati, applicare analisi multidimensionali e accedere a informazioni a livello di account per tutte le campagne. Granular Reporting offre diversi vantaggi chiave:

Tracciamento giornaliero delle campagne per data, fonte o addirittura ora, per individuare le tendenze e ottimizzare le pianificazioni;

Disaggregazioni geografiche per ottimizzare il targeting regionale;

Confronto delle prestazioni delle creatività, in modo da poter apportare modifiche strategiche alla comunicazione.

Ecco una panoramica dei principali report disponibili e delle informazioni che forniscono.

Panoramica della campagna per data: Traccia le tendenze delle prestazioni giornaliere delle campagne, contribuendo a identificare i giorni ad alto e basso rendimento.

Traccia le tendenze delle prestazioni giornaliere delle campagne, contribuendo a identificare i giorni ad alto e basso rendimento. Prestazioni della campagna per widget/fonte: Analizza quali fonti o widget contribuiscono maggiormente al successo della campagna, consentendo una migliore allocazione delle risorse.

Analizza quali fonti o widget contribuiscono maggiormente al successo della campagna, consentendo una migliore allocazione delle risorse. Informazioni sulla campagna in base all'ora: Mostra l'andamento delle campagne nelle diverse ore del giorno, supportando strategie di pianificazione e di offerta più efficaci.

Mostra l'andamento delle campagne nelle diverse ore del giorno, supportando strategie di pianificazione e di offerta più efficaci. Ripartizione delle campagne per paese: Identifica le regioni più performanti tracciando i risultati delle campagne per paese, utile per affinare il targeting geografico.

Identifica le regioni più performanti tracciando i risultati delle campagne per paese, utile per affinare il targeting geografico. Prestazioni per creatività: Confronta l'efficacia di diverse creatività, consentendo di apportare modifiche alle strategie creative sulla base dei dati.

Confronta l'efficacia di diverse creatività, consentendo di apportare modifiche alle strategie creative sulla base dei dati. Successo della campagna in base alla piattaforma: Fornisce informazioni sulle prestazioni in base alla piattaforma (ad esempio, mobile o desktop) per aiutare a ottimizzare il targeting specifico del dispositivo.

Fornisce informazioni sulle prestazioni in base alla piattaforma (ad esempio, mobile o desktop) per aiutare a ottimizzare il targeting specifico del dispositivo. Rapporto specifico per widget e campagna: Offre una visione dettagliata di come i singoli widget contribuiscono al successo della campagna, fondamentale per individuare le fonti più performanti.

Questi report consentono agli inserzionisti di tenere traccia di clic, impression, conversioni e altro ancora, con filtri flessibili per personalizzare la consultazione dei dati. Per una panoramica completa su come il Granular Reporting può migliorare l'analisi delle campagne, leggi il nostro blog post.

Trasparenza delle fonti di traffico per decisioni migliori in materia di pubblicità

Un'altra funzione di cui siamo orgogliosi è l'ultimo aggiornamento dell'interfaccia di Selective Bidding, ora chiamata Ottimizzazione delle Fonti. Questa nuova versione migliora la trasparenza mostrando le fonti di traffico (domini, nomi di app e altri identificatori) invece degli UID dei widget, offrendo agli inserzionisti una comprensione più chiara della provenienza del traffico e dei destinatari degli annunci.

Con l'Ottimizzazione delle fonti, gli inserzionisti possono:

Vedere le prestazioni per fonte: Tracciare l'efficacia di ogni fonte di traffico, compresi siti web e app specifici.

Tracciare l'efficacia di ogni fonte di traffico, compresi siti web e app specifici. Regolare i moltiplicatori CPC: Impostare le offerte in base alle prestazioni delle singole fonti di traffico per una spesa più mirata.

Impostare le offerte in base alle prestazioni delle singole fonti di traffico per una spesa più mirata. Attivare o disattivare le fonti: Ottenere un controllo granulare gestendo le fonti di traffico per ottimizzare i posizionamenti degli annunci.

Questo aggiornamento consente agli inserzionisti di prendere decisioni basate sui dati che si allineano maggiormente al comportamento del pubblico e agli obiettivi della campagna, migliorando le prestazioni complessive e il ROI.

Nuovo monitoraggio delle conversioni con integrazione nativa

Per semplificare il tracciamento e migliorare l'accuratezza, MGID introduce la Native Integration, un modo semplice per tracciare le conversioni direttamente nella dashboard di MGID Ads. Niente più configurazioni manuali o codifiche complesse; con la Native Integration, si possono collegare le campagne MGID a piattaforme di terze parti in pochi clic.

Siamo entusiasti di annunciare che il nostro primo partner di Native Integration è Voluum, una piattaforma di tracciamento leader del settore. Questa partnership garantisce un tracciamento preciso e senza interruzioni che ti aiuta a concentrarti sull'ottimizzazione delle campagne piuttosto che sulla gestione di dettagli tecnici.

Per provare l'integrazione nativa, visita la sezione di creazione della campagna su MGID Ads e segui le istruzioni di configurazione semplificate per iniziare a tracciare in modo più intelligente da oggi.

Conclusioni

Questo articolo chiude la nostra ultima serie di aggiornamenti! Con questi potenti aggiornamenti, MGID continua a ridefinire le possibilità per editori e inserzionisti. Sia che si tratti di promuovere una crescita sostenibile, di ottenere approfondimenti o di massimizzare l'efficienza delle campagne, i nostri strumenti e le nostre funzionalità più recenti soddisfano tutte le tue esigenze. Immergeti, esplora le nuove possibilità e scopri in prima persona come le innovazioni di MGID possono rivoluzionare il tuo successo. Sfrutta gli strumenti che semplificano le decisioni più importanti, in modo da poterti concentrare su ciò che conta davvero: entrare in contatto con il tuo pubblico e raggiungere i tuoi obiettivi. Ecco come fare in modo che ogni clic sia importante!