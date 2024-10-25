Nel frenetico mondo dell'editoria digitale, essere all'avanguardia significa prendere decisioni informate e supportate da dati solidi. Con il rilascio della nuova interfaccia Advanced Reporting di MGID sulla Dashboard degli editori, i proprietari di media hanno ora un potente strumento a portata di mano. Sia che si tratti di risolvere un improvviso calo delle metriche, sia che si tratti di definire una strategia per il mese successivo, ecco come sfruttare al meglio le funzionalità di reporting per incrementare le entrate.

1. Controlli quotidiani: Monitorare le metriche chiave per rimanere in carreggiata

Inizia ogni giorno esaminando le prestazioni complessive del tuo account, come ad esempio RPM/eRPM (Revenue per Mille). In caso di fluttuazioni di RPM/eRPM, in particolare in relazione a metriche essenziali del widget come CPM (Costo per Mille) e CTR ( Click-Through Rate), passare alla reportistica a livello di widget e utilizzare la dimensione Data per visualizzare le prestazioni giornaliere. Se si notano cali significativi:

Filtrare per tipo di dispositivo e Paese: identificare se il problema è isolato a un segmento di pubblico specifico. Se la proporzione GEO è cambiata e si è iniziato a ricevere più traffico da Paesi con un CPC più basso, il CPC medio diminuirà.

identificare se il problema è isolato a un segmento di pubblico specifico. Se la proporzione GEO è cambiata e si è iniziato a ricevere più traffico da Paesi con un CPC più basso, il CPC medio diminuirà. Controllare le fonti di traffico: Usa il filtro Fonte di traffico per vedere se alcuni canali hanno prestazioni insufficienti. Determinare se il traffico diretto, referral o organico sta contribuendo alla fluttuazione.

Usa il filtro per vedere se alcuni canali hanno prestazioni insufficienti. Determinare se il traffico diretto, referral o organico sta contribuendo alla fluttuazione. Controllare la ripartizione per dispositivo/OS/tipo di traffico: Gli inserzionisti pagano prezzi diversi per i diversi dispositivi , OS e tipi di traffico , quindi qualsiasi variazione in queste proporzioni può portare a modifiche del CPC .

Gli inserzionisti pagano prezzi diversi per i diversi , e , quindi qualsiasi variazione in queste proporzioni può portare a modifiche del . Effettuare le opportune modifiche: Prendere in considerazione la possibilità di modificare i contenuti o i posizionamenti degli annunci per i segmenti interessati.

2. Risoluzione delle fluttuazioni del traffico: Individuare e risolvere i problemi

Le variazioni improvvise del traffico possono avere un impatto sulle tue entrate. Per diagnosticare il problema:

Utilizzare i filtri a livello di sito web: Applicare filtri come OS , Tipo di traffico e Sito web per restringere le potenziali cause.

Applicare filtri come , e per restringere le potenziali cause. Analizzare le visualizzazioni di pagina e il tasso di visibilità: Qualsiasi variazione del tasso di visibilità può influire sul CTR degli annunci MGID. Le ragioni più comuni per le fluttuazioni del tasso di visibilità includono cambiamenti nella composizione del traffico, problemi tecnici o l'invio di traffico ad articoli più lunghi con più elementi nella pagina.

Qualsiasi variazione del può influire sul CTR degli annunci MGID. Le ragioni più comuni per le fluttuazioni del tasso di visibilità includono cambiamenti nella composizione del traffico, problemi tecnici o l'invio di traffico ad articoli più lunghi con più elementi nella pagina. Analizzare i dati disaggregati per paese/dispositivo/OS/tipo di traffico: Simile all'analisi del CPC , i dati disaggregati possono rivelare se i cambiamenti nella composizione del traffico stanno influenzando il CTR .

Simile all'analisi del , i dati disaggregati possono rivelare se i cambiamenti nella composizione del traffico stanno influenzando il . Intervenire: Risolvere eventuali problemi tecnici o adeguare le strategie SEO per recuperare il traffico perso. L'utilizzo dello strumento SEO Audit di MGID potrebbe rivelarsi una leva importante.

3. Sperimentazione: Ottimizzare i posizionamenti, i formati, i design e/o le composizioni dei widget per un migliore engagement

Testare diversi posizionamenti, formati, design e/o composizioni dei widget può portare a un aumento dell'engagement e delle entrate. Ecco come sperimentare in modo efficace:

Utilizzare la dimensione SubID: A livello di widget, utilizzare il parametro SubID per etichettare diversi esperimenti di design. Prova il layout della pagina, i posizionamenti e le fonti di traffico.

A livello di widget, utilizzare il parametro per etichettare diversi esperimenti di design. Prova il layout della pagina, i posizionamenti e le fonti di traffico. Confronta le metriche delle prestazioni: Osserva il CTR dell'annuncio , il Tasso di visibilità e il vCTR tra i diversi SubID.

Osserva il , il e il tra i diversi SubID. Filtrare in base al tipo di posizionamento del widget: capire quali posizionamenti danno i risultati migliori.

capire quali posizionamenti danno i risultati migliori. Implementare le varianti vincenti: Implementare i design di maggior successo in tutto il sito.

4. Analisi del pubblico: Adattare i contenuti ai visitatori

La comprensione del pubblico è fondamentale per offrire contenuti e annunci pertinenti. Per approfondire le informazioni sul pubblico, usa:

Filtraggio per paese e tipo di dispositivo: Sia a livello di sito web che di widget, è possibile vedere come i diversi segmenti interagiscono con i contenuti.

Sia a livello di sito web che di widget, è possibile vedere come i diversi segmenti interagiscono con i contenuti. Valutazione dei clic organici e del CTR: Un elevato engagement organico indica contenuti di grande risonanza.

Un elevato engagement organico indica contenuti di grande risonanza. Raggruppamento per sistema operativo e fonte di traffico: Perfezionare la compatibilità del sito e gli sforzi di marketing per i gruppi di utenti predominanti.

Perfezionare la compatibilità del sito e gli sforzi di marketing per i gruppi di utenti predominanti. Personalizzare i contenuti: Adattare la strategia editoriale per soddisfare il pubblico di maggior valore.

5. Revisioni strategiche: Prestazioni mensili e pianificazione futura

Alla fine di ogni mese, è fondamentale rivedere le prestazioni e pianificare il futuro:

Compilare i report mensili: Utilizzare la dimensione Data per aggregare i dati del mese.

Utilizzare la dimensione per aggregare i dati del mese. Valutare le metriche delle entrate pubblicitarie: Concentrarsi su Ad RPM , Ad Revenue e Ad CPC per valutare l'efficienza della monetizzazione.

Concentrarsi su , e Ad CPC per valutare l'efficienza della monetizzazione. Identificare le tendenze: Cercare modelli in Tipo di traffico e Fonte di traffico per elaborare strategie future.

Cercare modelli in e per elaborare strategie future. Analizzare le prestazioni a livello di widget: Se nell'account sono presenti più siti web, identificare il sito o i siti web che hanno avuto il maggiore impatto sulle prestazioni . Una volta identificati, controlla il livello del widget, con gli indicatori più rilevanti che sono CPM/eCPM . Il flusso di analisi a livello di widget è simile a quello di RPM/eRPM .

Se nell'account sono presenti più siti web, identificare il sito o i siti web che hanno avuto il . Una volta identificati, controlla il livello del widget, con gli indicatori più rilevanti che sono . Il flusso di analisi a livello di widget è simile a quello di . Stabilire gli obiettivi: Sulla base delle intuizioni, stabilire gli obiettivi per il mese successivo e delineare i piani d'azione.

Sfruttare tutto il potenziale del reporting avanzato

L'interfaccia di Advanced Reporting è molto più di un semplice strumento per i dati. È la porta d'accesso a un processo decisionale più intelligente e a maggiori entrate. Utilizzando regolarmente questi report e i filtri, le metriche e le dimensioni disponibili, è possibile ottenere una comprensione completa delle prestazioni del sito e del comportamento del pubblico.

Non esitare a chiedere aiuto se necessario. Se non si individuano problemi evidenti, rivolgiti al tuo manager personale per un'analisi dettagliata.

Ricorda che la chiave del successo nella pubblicità sta nel monitoraggio continuo, nella sperimentazione e nell'adattamento. Quindi, tuffati nei dati, scopri le intuizioni e vedrai crescere la tua attività editoriale.