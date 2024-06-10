Noi di MGID lavoriamo per migliorare ulteriormente le nostre tecnologie di intelligenza artificiale, nel tentativo continuo di elevare e migliorare l'esperienza dei clienti. Come parte di questo impegno, MGID ha collaborato con Memorable AI per offrire un nuovo strumento di previsione delle prestazioni degli annunci basato sull'AI. Questo fa seguito al recente lancio del generatore di immagini AI di MGID, uno strumento self-service per la creazione di immagini generate dall'AI nella dashboard MGID Ads. La nostra ultima funzione semplifica l'analisi delle performance degli annunci assistiti dalla tecnologia, aiutandoti a determinare quali versioni di annuncio utilizzare e l'impatto che il testo e i titoli possono avere sui tuoi risultati.

Continua a leggere per conoscere meglio questa funzione!

Che cos'è la funzione di previsione delle prestazioni?

La funzione di previsione delle prestazioni, disponibile nella dashboard di MGID Ads, è un modello di intelligenza artificiale che prevede l'impatto degli elementi creativi. Questo modello stima l'efficacia di un elemento creativo in base alle impostazioni della campagna e al design pubblicitario.

Vantaggi delle previsioni sulle prestazioni pubblicitarie

La previsione delle prestazioni degli annunci è un elemento che cambia le carte in tavola, in quanto offre preziose informazioni sull'efficacia delle tue creazioni pubblicitarie e sul modo in cui anche piccole modifiche possono influire sulle loro prestazioni all'interno della rete MGID. Ecco un rapido riepilogo dei vantaggi.

Miglioramento del processo decisionale: Le analisi predittive consentono di prendere decisioni più informate sulle varianti di annunci da utilizzare, massimizzando l'efficacia delle campagne. Maggiore efficienza: Sapendo quali sono gli annunci più performanti, si risparmiano tempo e risorse nel testare più varianti. Aumento del ROI: L'ottimizzazione delle prestazioni degli annunci porta a un migliore ritorno sull'investimento pubblicitario, poiché annunci più efficaci portano a un maggiore engagement e a conversioni più elevate. Adattamenti mirati: Capire come le modifiche al testo dell'annuncio e ai titoli hanno un impatto sulle prestazioni, consentendo di apportare modifiche precise che aumentano i risultati. Vantaggio competitivo: L'utilizzo di strumenti avanzati di intelligenza artificiale garantisce un vantaggio sulla concorrenza, in quanto è possibile adattarsi rapidamente alle tendenze del mercato e alle preferenze dei consumatori.

Categorie di previsione delle prestazioni pubblicitarie

Come già detto, abbiamo sviluppato questo modello predittivo in collaborazione con il nostro partner Memorable AI. Le previsioni si suddividono in quattro categorie e comprendono brevi messaggi per aiutare i clienti a capire l'impatto potenziale della loro creatività e i passi successivi.

Scarso: "Prova a fare qualcos'altro. Questo annuncio non produrrà risultati se non si cambia l'immagine o il titolo". Medio: "Perché non fare un tentativo? Le prestazioni di questo annuncio rientrano nella media". Buono: " Va bene! Questo annuncio darà ottimi risultati". Eccellente: "Via libera al lancio! Le prestazioni di questo annuncio saranno eccezionali".

Come utilizzare la funzione di previsione delle prestazioni

Quando si compilano i campi del titolo e dell'immagine nel modulo creativo dell'annuncio sulla dashboard di MGID Ads, appare automaticamente la funzione di previsione delle prestazioni. Ecco tutto quello che c'è da sapere al riguardo.

Posizione nella Dashboard

La funzione di previsione delle prestazioni si trova sul lato destro dello schermo, sotto la sezione di anteprima. Inoltre, per ogni miniatura creativa viene visualizzato un indicatore di previsione nel pannello all'estrema sinistra.

Aggiornamenti automatici

Quando si modifica il titolo e/o l'immagine, la previsione viene aggiornata automaticamente per riflettere il nuovo contenuto.

Risoluzione dei problemi

Se si verificano problemi con la funzionalità di previsione delle prestazioni, seguire questi semplici passaggi prima di contattare il team di assistenza:

Prova a ricaricare la pagina. Elimina e ricarica l'immagine. Controlla che la connessione a Internet sia stabile.

FAQ

Questo significa che la previsione sarà la stessa per tutte le mie campagne pubblicitarie?

No, la previsione si basa sulle impostazioni della campagna pubblicitaria. Per le diverse impostazioni di targeting, le previsioni possono variare per gli stessi elementi creativi.

Questo significa che gli elementi creativi che hanno ricevuto previsioni buone ed eccellenti saranno sicuramente approvati dalla moderazione?

No, gli elementi creativi possono essere rifiutati dal team di moderazione a prescindere dalla previsione di performance degli elementi creativi.

Questo significa che la previsione ricevuta oggi sarà la stessa tra 6 mesi?

No, poiché l'ambiente pubblicitario è piuttosto dinamico, il modello sarà costantemente aggiornato, tenendo conto dei nuovi dati presenti nel sistema. La validità della previsione può essere considerata fino a 30 giorni.

Conclusioni

La funzione di previsione delle prestazioni è uno strumento prezioso per ottimizzare le campagne pubblicitarie. Sfruttando gli insight guidati dall'intelligenza artificiale, è possibile prendere decisioni informate sulle proprie creazioni, risparmiare tempo e risorse e, in definitiva, ottenere risultati migliori.

Resta all'avanguardia con le previsioni di performance basate sull'intelligenza artificiale di MGID — la chiave per una pubblicità più intelligente ed efficace.