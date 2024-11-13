Siamo entusiasti di annunciare che MGID sta introducendo un nuovo e migliorato modello per la generazione di immagini esclusivamente per la dashboard di MGID Ads! Questo aggiornamento ha lo scopo di fornire ai nostri utenti l'accesso a uno strumento all'avanguardia che offre una migliore qualità, realismo e flessibilità creativa, il tutto gratuitamente. Ora sarà possibile generare immagini straordinarie e di alta qualità direttamente dalla nostra piattaforma, sperimentare con diversi suggerimenti e dare vita alle proprie idee come mai prima d'ora.

Cosa c'è di nuovo nel modello aggiornato?

Il nostro nuovo modello offre un realismo e un'accuratezza di altissimo livello, interpretando le richieste con dettagli e contesti migliori. Ciò significa che le immagini appaiono più nitide e naturali e sono perfettamente adatte a progetti creativi come il marketing e il branding.

Che si tratti di creare immagini per una campagna pubblicitaria o di sperimentare nuovi concetti, il nostro modello aggiornato è stato progettato per aiutarti a farlo senza sforzo. Sarai in grado di generare immagini che assomigliano a foto professionali: dettagli accurati, colori reali e anatomia realistica.

Perché il nuovo modello cambia le carte in tavola?

Questo modello aggiornato migliora significativamente le nostre capacità di generazione di immagini.

Maggiore realismo e dettaglio: Il modello fornisce immagini che assomigliano di più a foto di alta qualità, con dettagli nitidi e colori fedeli alla realtà.

Il modello fornisce immagini che assomigliano di più a foto di alta qualità, con dettagli nitidi e colori fedeli alla realtà. Meno errori: Puoi dire addio a fattezze anatomiche bizzarre: mani, volti e arti sono resi in modo accurato, per offrirti immagini nitide con facilità.

Puoi dire addio a fattezze anatomiche bizzarre: mani, volti e arti sono resi in modo accurato, per offrirti immagini nitide con facilità. Gratuito per tutti gli utenti: Tutti gli utenti della nostra dashboard MGID Ads possono accedere gratuitamente a questo strumento aggiornato, così da poter creare tutte le immagini che desideri. Sperimenta diversi stili, modifica i suggerimenti e scopri cosa funziona meglio per il tuo marchio.

Confronto tra la versione precedente e il nuovo modello: La differenza in azione

Ecco un rapido confronto per mostrare quanto il modello aggiornato migliori la nostra qualità creativa.

Prompt

Primo piano di una donna che applica delicatamente un unguento sotto gli occhi per ridurre le rughe.

Prima

Dopo

Prompt

Una persona seduta applica un gel lenitivo sul ginocchio. Il ginocchio è leggermente gonfio.

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Prompt

Vista ravvicinata del piede di una persona con un lieve callo sul lato dell'alluce. Una mano applica delicatamente un gel trasparente e lenitivo da un tubetto.

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Ed ecco le opzioni con prompt più dettagliati.

Prompt

Una giovane donna, poco più che ventenne, che indossa un abito rosso a pois neri, che tiene una coppia di assi vicino al petto, espressione intensa, seduta a un tavolo da poker con fiches e carte sparse, illuminazione fioca del casinò, sfondo con bagliori tenui delle slot machine, look cinematografico, messa a fuoco morbida.

Prima

Dopo

Prompt

Foto amatoriale, cattiva qualità, scarsa illuminazione, cattiva luce. Immagine notturna a bassa risoluzione di una giovane donna, sui 20 anni, con la pelle chiara, il viso coperto da una polvere bianca. Gli occhi sono chiusi e le lunghe ciglia sono delicatamente spolverate con la polvere bianca, mentre le sopracciglia rimangono ben definite sotto la patina. Le labbra sono leggermente divaricate e rivelano la loro naturale tonalità rosa tenue, non intaccata dalla cipria, che conferisce alla pelle un aspetto etereo e smerigliato. Lo sfondo è un bagno, per mettere a fuoco la struttura dettagliata del viso, sovraesposto, scuro e in penombra. Indossa un crop top bianco.

Prima

Dopo

Prompt

Foto amatoriale, di cattiva qualità. Immagine notturna a bassa risoluzione di una giovane donna di circa 20 anni, di carnagione chiara, che indossa occhiali con montatura metallica sottile, grandi cuffie nere over-ear e un crop top bianco senza maniche. Ha lunghi e lisci capelli biondi con sottili radici scure, leggermente sfilati di lato. Sorride alla videocamera mentre è seduta a una scrivania con una tastiera nera e rossa, posizionata davanti a un grande monitor che mostra un grafico dettagliato di azioni o di trading finanziario con indicatori e linee colorate. L'ambiente è illuminato da una luce LED viola sotto la scrivania, che emana una luce soffusa. La stanza ha un design minimalista con una semplice parete bianca sullo sfondo, una luce bassa, fioca e sovraesposta.

Prima

Dopo

Prompt

Un uomo in camice bianco, con barba grigia e capelli grigi corti e ben pettinati, parla alla telecamera. Sembra avere tra i 40 e i 50 anni, con un'espressione calma e professionale. Sotto il cappotto indossa una camicia scura e sul davanti della camicia è agganciato un microfono, a indicare un ambiente formale, probabilmente una presentazione medica o professionale. Lo sfondo è costituito da un muro semplice e dai colori tenui, con una porta visibile sul lato destro, che conduce in una stanza illuminata in modo soffuso. Sull'immagine è presente una grande icona rossa del pulsante di riproduzione, che suggerisce che si tratta di un fotogramma di un video. L'illuminazione è morbida e naturale e l'immagine è messa a fuoco con una leggera sfocatura sullo sfondo per mantenere l'attenzione sul soggetto.

Prima

Dopo

Come si è visto dagli esempi, i vantaggi del nuovo modello sono evidenti. Produce immagini nitide e realistiche, sia che si utilizzi una richiesta breve o dettagliata. Le richieste brevi danno ottimi risultati e se si vogliono dettagli più specifici, basta aggiungere un po' di descrizione. Questo modello si adatta alle tue esigenze, rendendo facile la creazione di immagini di alta qualità che migliorano le tue campagne.

In sintesi

Con questo aggiornamento, MGID consente agli inserzionisti di creare facilmente immagini di grande impatto. Entra nella nostra dashboard, sperimenta liberamente e scopri la potenza della generazione di immagini potenziata dall'intelligenza artificiale e pensata per il successo delle tue campagne pubblicitarie. Non vediamo l'ora di vedere le incredibili creatività che realizzerai!