Immagina questa situazione: una campagna smette improvvisamente di produrre risultati, una creatività viene rifiutata, le prestazioni calano senza una ragione apparente. Ogni inserzionista MGID si è trovato in questa situazione, ed è per questo che stiamo introducendo MIA (MGID Intelligent Assistant), un assistente IA integrato nella piattaforma MGID.

I dati ci sono tutti — nei report, nelle impostazioni delle campagne e nel Centro assistenza — ma trovare la risposta spesso richiede più tempo che prendere la decisione stessa. Quindi, invece di navigare tra le dashboard, confrontare i report o cercare nella documentazione, basta semplicemente porre una domanda a MIA. Lei analizza i dati in tempo reale del tuo account, applica l’esperienza di MGID e ti fornisce una risposta chiara con i passi pratici da compiere, il tutto in un’unica conversazione.

Come MIA trova la risposta giusta

Ogni domanda inizia con un'analisi.

MIA non si affida a risposte generiche e predefinite. A seconda di ciò che chiedi, può controllare le impostazioni della campagna, confrontare i report sulle prestazioni, esaminare lo stato di moderazione o consultare le linee guida sui prodotti MGID, a volte svolgendo diverse di queste operazioni contemporaneamente.

Dietro le quinte, MIA è in grado di:

Analizzare i dati del tuo account attivo e della tua campagna;

i dati del tuo account attivo e della tua campagna; Esaminare le impostazioni della campagna e i report sulle prestazioni;

le impostazioni della campagna e i report sulle prestazioni; Applicare le conoscenze sui prodotti MGID e le migliori pratiche;

le conoscenze sui prodotti MGID e le migliori pratiche; Seguire flussi di lavoro diagnostici strutturati per scenari comuni degli inserzionisti.

Prendiamo un esempio reale: “Perché la mia campagna non sta funzionando?"

Tu: Perché la mia campagna non sta funzionando?

MIA: La tua campagna è attiva, le tue creatività sono approvate e la tua pianificazione è corretta. La tua offerta attuale sembra essere al di sotto della soglia d’asta, il che potrebbe limitare la distribuzione. Valuta di rivedere la tua offerta o di controllare l’intervallo di offerta consigliato per aiutare a ripristinare il traffico.

Anziché limitarsi a controllare una singola metrica, MIA ha esaminato insieme lo stato, l’approvazione delle creatività, il saldo, la pianificazione, le offerte e il targeting, aiutandoti poi a identificare cosa potrebbe limitare la distribuzione e cosa controllare successivamente.

Tu chiedi → MIA indaga → Ottieni una risposta chiara

Tuttavia, ciò che farai con i risultati di MIA dipende interamente da te. Sebbene riesca a fornirti la diagnosi e la raccomandazione, la decisione di agire rimane tua.

Domande a cui MIA può rispondere oggi

Ecco alcune delle domande più comuni che gli inserzionisti rivolgono a MIA.

Perché la mia campagna non sta funzionando?

MIA verifica lo stato della campagna, l’approvazione delle creatività, le offerte, la pianificazione, il targeting e il saldo dell’account per individuare cosa sta bloccando la pubblicazione ed evidenzia i potenziali ostacoli.

Perché la mia creatività è stata rifiutata?

MIA spiega cosa in particolare non ha superato la revisione e ti aiuta a prepararla per un nuovo invio.

Quanto è in salute il mio account?

MIA esamina le prestazioni complessive dell’account, segnala i cambiamenti significativi e indica a cosa prestare attenzione per primo.

Come posso migliorare le prestazioni di CPA Tune?

Analizzando le prestazioni della campagna, la fase di apprendimento, il budget, il CPA target e la configurazione, MIA fornisce indicazioni su misura per lo stato attuale della tua campagna.

Cosa rende MIA diverso

La maggior parte degli assistenti basati sull’intelligenza artificiale si affida a informazioni pubbliche o risposte predefinite. A differenza degli strumenti generici basati sull’IA, MIA adotta un approccio diverso: ogni risposta combina tre elementi:

Dati in tempo reale dell’account: MIA analizza le tue campagne, le metriche di rendimento, le impostazioni, gli stati di moderazione e i report per comprendere cosa sta accadendo nel tuo account in questo preciso momento. Competenza MGID: MIA applica le best practice specifiche della piattaforma e flussi di lavoro diagnostici strutturati sviluppati dai team di prodotto e di rendimento di MGID. Conoscenza del prodotto: MIA fa riferimento ai contenuti più recenti del Centro assistenza MGID per spiegare le funzionalità, le politiche e gli strumenti della piattaforma nel contesto delle tue campagne.

MIA si differenzia da un chatbot con risposte predefinite in quanto decide autonomamente quali dati estrarre, quali report confrontare e quale flusso di lavoro applicare. Successivamente, MIA riunisce tutte queste informazioni in un’unica risposta su misura per il tuo account.

Il futuro di MIA

MIA diventa sempre più precisa grazie al feedback degli utenti e ai casi d’uso reali degli inserzionisti. Ogni feedback ci aiuta a migliorare i suoi flussi di lavoro diagnostici, la conoscenza del prodotto e la guida fornita.

MIA è solo all’inizio. Sulla base delle domande e dei feedback reali degli inserzionisti, stiamo ampliando continuamente ciò che è in grado di comprendere, analizzare e spiegare all’interno della piattaforma MGID. Nel tempo, MIA diventerà un’assistente ancora più potente per la diagnostica delle campagne, le analisi dell’account, la guida all’ottimizzazione e le decisioni quotidiane degli inserzionisti.

Scopri MIA nella dashboard di MGID

Che tu stia risolvendo un problema in una campagna, imparando come funziona una funzionalità o cercando di capire quale sia la tua prossima mossa di ottimizzazione, MIA è pronta ad aiutarti nella tua dashboard MGID.

Smetti di andare alla ricerca di risposte. Ti basta chiedere.