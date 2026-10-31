Una campagna di successo per il Black Friday a novembre può iniziare a perdere slancio non appena inizia dicembre.

I tuoi annunci ottengono clic, le conversioni aumentano e i numeri sembrano ottimi, ma poi il Cyber Monday finisce. In men che non si dica, i costi iniziano a salire e le conversioni rallentano. All’improvviso, la tua campagna più performante perde efficacia.

Probabilmente non c’è nulla che non funzioni. Gli acquirenti continuano a comprare, semplicemente sono cambiate le priorità. Gli sconti diventano meno importanti man mano che si avvicinano le scadenze per le consegne natalizie, e investire più budget nella campagna può peggiorare la situazione.

Quindi, quando è il caso di continuare con ciò che funziona, quando è il momento di adeguarsi e quando è il momento di riconsiderare l’intera strategia? Tutto dipende da quanto emerge dai dati della campagna e da ciò che gli acquirenti desiderano realmente in quel momento.

Una stagione, diversi tipi di acquirenti

Il Black Friday si basa tutto su sconti massicci, mentre il Natale richiama l'attenzione sulla scelta dei regali e sulle scadenze di consegna. Nel frattempo, molti acquirenti confrontano i prezzi, creano liste dei desideri o si chiedono se non ci sia un'offerta ancora migliore dietro l'angolo.

Mentre alcune persone finiscono gli acquisti natalizi già a ottobre, altre non iniziano prima di dicembre. Tuttavia, i profili degli acquirenti spesso si confondono durante le festività natalizie. Anche chi è alla ricerca di occasioni può trasformarsi in un acquirente dell’ultimo minuto nelle giuste circostanze. È questo che rende complicata la pubblicità durante le festività. Il calendario fornisce ai professionisti del marketing una tabella di marcia, ma spesso gli acquirenti non la seguono.

I numeri lo confermano. EMARKETER prevede che il Cyber Five rappresenterà il 16,5% delle vendite e-commerce natalizie negli Stati Uniti nel 2026. Nel frattempo, Basis ha rilevato che il 54% degli acquirenti intervistati non considera il Black Friday o il Cyber Monday indispensabili, poiché le offerte sono disponibili per tutta la stagione.

Anche le liste della spesa sono altrettanto flessibili: il 39% di chi acquista regali per le festività pianifica la maggior parte dei propri acquisti, mentre il 43% combina acquisti pianificati con prodotti che scopre lungo il percorso. Questa flessibilità è una buona notizia per la pubblicità basata sui contenuti, poiché chi legge articoli sulla cura della pelle in inverno può imbattersi in un prodotto che non aveva preso in considerazione.

Fase delle festività Cosa hanno in mente gli acquirenti Cosa dovrebbero riconsiderare gli inserzionisti Prima del Black Friday Ricerca dei prodotti, confronto delle opzioni e decisione su cosa meriti un posto nella lista dei desideri. Il pubblico è pronto a convertirsi, o la campagna deve prima suscitare interesse? Black Friday e Cyber Monday Trovare offerte vantaggiose e decidere se acquistare subito. La campagna può espandersi senza sacrificare la redditività? Dicembre e Natale Scegliere regali significativi, verificare la disponibilità e preoccuparsi delle scadenze di consegna. L’offerta risponde ancora a ciò che conta di più per gli acquirenti? Dopo Natale Esplorare le offerte post-festive, gli acquisti personali e le nuove priorità. Quali campagne godono ancora di domanda e quali hanno ormai fatto il loro corso?

Considera queste fasi come stati d’animo che si sovrappongono. Ad esempio, un acquirente che confronta i prodotti a dicembre potrebbe aver bisogno della stessa rassicurazione di chi sta navigando sul sito a ottobre. Il compito è quello di adattare la campagna allo stato d’animo dell’acquirente in quel momento, che si tratti di presentare un prodotto attraverso contenuti pertinenti o di rendere più facile cedere a un’offerta già allettante.

Prima del Black Friday: il tuo pubblico è pronto ad acquistare?

Il Black Friday si avvicina e i concorrenti stanno aumentando il volume delle iniziative, quindi è difficile resistere alla tentazione di spingere ogni campagna in modalità di conversione, anche se molti acquirenti non hanno ancora deciso cosa vogliono.

Secondo Emplifi, il 49% dei consumatori statunitensi e britannici intervistati prevedeva di iniziare a pensare agli acquisti natalizi entro la fine di ottobre 2026, mentre il 38% aveva in programma di aver già iniziato ad acquistare i regali. L’interesse sta crescendo in anticipo, anche se ciò non significa che tutti siano pronti ad acquistare immediatamente.

È meglio creare domanda o puntare direttamente alle conversioni? Dipende da dove parte la campagna.

Punto decisionale Scenario A: Il nuovo arrivato Scenario B: Il venditore esperto La situazione Un nuovo marchio di prodotti per la cura della pelle vuole attirare gli acquirenti durante le festività. La notorietà del marchio è limitata e i dati sulle conversioni sono scarsi. Un rivenditore affermato ha un prodotto popolare, un monitoraggio affidabile delle conversioni e una storia di vendite redditizie. La tentazione Lanciare un grande sconto per il Black Friday e sperare che i clic si trasformino in clienti. Aumentare il budget in modo aggressivo per catturare quanta più domanda possibile. La mossa più intelligente Presentare il prodotto, testare l’interesse del pubblico e identificare quali messaggi attraggono visitatori qualificati. Espandere gradualmente le attività incentrate sulla conversione, mantenendo sotto controllo i costi di acquisizione.

Con MGID: Per le campagne che necessitano di una maggiore visibilità prima del picco delle vendite, i formati display, video e rich media possono far conoscere il marchio a un nuovo pubblico. Il targeting contestuale collega gli annunci nativi a contenuti pertinenti, mentre CPA Tune adegua le offerte CPC in funzione di un CPA target quando sono disponibili dati di conversione sufficienti. Questi approcci possono funzionare in sinergia: le attività di sensibilizzazione rafforzano la notorietà del marchio, mentre le campagne incentrate sulla conversione perseguono azioni misurabili man mano che gli acquirenti si avvicinano all’acquisto.

Quattro controlli da effettuare prima di espandere la campagna

Un budget più consistente amplifica i risultati di una campagna vincente, ma può anche rendere un errore già costoso ancora più oneroso. Verifica prima questi aspetti:

Dati di conversione: disponi di un numero sufficiente di conversioni per individuare una tendenza reale, o stai valutando le prestazioni sulla base di una manciata di clic?

disponi di un numero sufficiente di conversioni per individuare una tendenza reale, o stai valutando le prestazioni sulla base di una manciata di clic? Redditività: conosci il CPA massimo che la tua offerta può sostenere al netto di sconti e altri costi?

conosci il CPA massimo che la tua offerta può sostenere al netto di sconti e altri costi? Pagina di destinazione: gli acquirenti riescono a comprendere l’offerta, verificare la disponibilità e completare l’acquisto senza inutili intoppi?

gli acquirenti riescono a comprendere l’offerta, verificare la disponibilità e completare l’acquisto senza inutili intoppi? Potenziale di espansione: c’è spazio per raggiungere acquirenti più qualificati, o stai semplicemente pagando di più per lo stesso pubblico?

Se tutti e quattro questi aspetti sono a posto, hai una base ragionevole per espandere la campagna. Se alcune risposte sono incerte, un test su scala ridotta può salvarti da un problema ben più grave.

Black Friday: quando l’espansione smette di essere redditizia?

I dati del Black Friday possono essere pericolosamente ingannevoli. Proprio quando ci sono continui ordini e i grafici di conversione migliorano, devi controllare i margini per capire se la campagna è vincente.

Gli sconti riducono il guadagno per ogni vendita, e i costi di acquisizione più elevati possono intaccare ciò che rimane. Potresti vendere più prodotti e guadagnare meno.

Più vendite, meno profitto: come funziona la matematica

Prendiamo un prodotto che si vende a 100 € con 40 € di costi di prodotto e di evasione dell’ordine, e vediamo cosa succede quando entrano in gioco uno sconto e costi pubblicitari più elevati.

Metrica Campagna normale Campagna del Black Friday Prezzo di vendita 100 € 75 € Costi del prodotto e di evasione dell’ordine 40 € 40 € CPA 20 € 25 € Utile per ordine 40 € 10 € Ordini 100 200 Utile di contribuzione totale 4.000 € 2.000 €

Questo è un esempio illustrativo. Per profitto si intende qui il margine di contributo al netto dei costi di prodotto, evasione dell’ordine e acquisizione, e al lordo delle altre spese aziendali.

Gli ordini sono raddoppiati e il profitto si è dimezzato. Un margine inferiore può comunque rappresentare un buon affare se la campagna attira clienti che poi tornano in seguito, ma questo è un dato che dovresti aver calcolato in anticipo.

Tre segnali da tenere d’occhio

1. Il tuo CPA si sta avvicinando al punto di pareggio.

Uno sconto modifica l’importo che puoi permetterti di pagare per un cliente, quindi ricalcola il tuo CPA ammissibile in base al prezzo promozionale effettivo e ai tuoi costi variabili, comprese le commissioni e i costi di evasione degli ordini.

2. Un aumento del budget non sta portando a una crescita proporzionale.

Se la spesa aumenta più rapidamente delle conversioni, verifica se stai raggiungendo un traffico meno qualificato, pagando di più per clic o registrando tassi di conversione più bassi. Quindi, procedi con un aumento graduale e misurato, invece di partire dal presupposto che le prestazioni di ieri rimangano invariate.

3. Il tuo pubblico con le migliori prestazioni sta diventando più costoso.

Man mano che i budget aumentano, le conversioni aggiuntive potrebbero provenire da segmenti di pubblico meno reattivi o da posizionamenti più costosi. Confronta il CPA e la qualità delle conversioni tra i vari segmenti per verificare se l’aumento della spesa continui ad attirare clienti che valgano la pena.

Metti in pratica il tuo CPA target

Torniamo al prodotto da 75 €. Dopo 40 € di costi del prodotto e di evasione dell’ordine, ti rimangono 35 € prima della pubblicità, e questo è il tuo CPA di pareggio in base a queste ipotesi semplificate. Imposta un target di 35 € e il primo ordine non contribuirà in alcun modo alle spese generali o al profitto. Se vuoi trattenere 15 € per ordine, il tuo limite massimo scende a 20 €.

Con MGID: CPA Tune regola le offerte CPC in base al tuo CPA target, così non devi gestire le offerte manualmente. Funziona al meglio con un monitoraggio affidabile delle conversioni, un volume di conversioni sufficiente e un budget giornaliero pari a circa 5–7 volte il CPA target (per un target di 20 €, circa 100–140 al giorno).

Stabilisci le tue regole di stop-loss prima del fine settimana

Il Black Friday è un momento terribile per prendere decisioni con calma. Usa i tuoi margini, il volume delle conversioni e i ritardi nei report per determinare quando intervenire, piuttosto che reagire a ogni oscillazione della dashboard.

1. Il CPA si sta avvicinando troppo al tuo limite

Imposta una soglia di avviso al di sotto del tuo CPA massimo consentito. Se i costi restano al di sopra della soglia abbastanza a lungo da suggerire una tendenza reale, controlla la qualità del traffico, i tassi di conversione e la redditività prima di decidere se ridurre la spesa.

2. La spesa aggiuntiva non sta generando conversioni sufficienti

Se il tuo budget aumenta ma le conversioni rimangono pressoché invariate, rimanda un ulteriore aumento della spesa. Confronta la spesa aggiuntiva con le conversioni che ha generato e verifica se un CPC più elevato o una qualità del traffico inferiore stanno erodendo i tuoi rendimenti.

3. I risultati di ieri sono particolarmente negativi

Controlla eventuali ritardi nelle conversioni ed errori di reportistica prima di apportare modifiche. Le prestazioni del giorno precedente potrebbero ancora presentare conversioni mancanti, specialmente per le offerte con cicli decisionali più lunghi.

Dopo il Cyber Monday: la tua campagna sta perdendo slancio o la domanda sta cambiando?

Quando la situazione si sarà stabilizzata dopo il Cyber Monday, la dashboard della tua campagna potrà sembrare un po’ meno incoraggiante e potresti essere più tentato di cliccare sul pulsante “Sospendi campagna”.

Tuttavia, dicembre non è esattamente un mese di calma piatta per lo shopping. Secondo il Manuale strategico per le festività 2026 di Epsilon, il 33% dei consumatori statunitensi intervistati ha effettuato la maggior parte degli acquisti natalizi del 2025 durante le prime due settimane di dicembre, rispetto al 25% nell’ultima settimana di novembre.

Quindi, se la tua campagna inizia a faticare dopo il Cyber Monday, il motivo potrebbe essere un cambiamento nel comportamento degli acquirenti. Tuttavia, la causa potrebbe anche essere nascosta nelle tue creatività, nella pagina di destinazione o nei costi del traffico.

Cosa stai osservando Cosa potrebbe succedere La tua prossima mossa CTR ↓, CVR stabile Gli annunci potrebbero risentire di un’affaticamento delle creatività, di un cambiamento nel mix di traffico o di un calo dell’engagement. Confronta le prestazioni per creatività e posizionamento. Testa nuove varianti se il calo persiste. CTR stabile, CVR ↓ L’offerta potrebbe perdere appeal o potrebbe esserci un problema dopo il clic. Controlla le pagine di destinazione, i prezzi, la disponibilità e le prestazioni del checkout prima di sostituire le creatività. CPC ↑, CVR stabile Il traffico sta diventando più costoso, potenzialmente a causa della concorrenza o di cambiamenti nell’asta. Esamina il CPA e i margini. Un CPC più elevato può comunque essere accettabile se le conversioni rimangono redditizie. CPA ↑, CPC stabile Meno clic si trasformano in conversioni oppure il mix di conversioni è cambiato. Suddividi il CVR per dispositivo, pubblico e pagina di destinazione per individuare la causa del calo. Conversioni ↓, efficienza stabile Il volume di traffico potrebbe essere in calo anche se la campagna continua a convertire in modo efficiente. Verifica la spesa, i limiti di budget, la disponibilità di traffico e le tendenze di categoria prima di ridurre l’investimento.

Si tratta di punti di partenza, per cui è bene non considerare una singola metrica come un verdetto definitivo. Un CTR in calo non significa sempre che la tua creatività sia ormai superata, così come un CPA più elevato non rende automaticamente una campagna non redditizia.

Con MGID: Non sai cosa c’è dietro un calo delle prestazioni? MIA, l’assistente AI di MGID, può analizzare i dati in tempo reale della tua campagna, esaminare le impostazioni e i report e suggerirti quali aspetti approfondire. Se il problema è l’obsolescenza dei contenuti creativi, CTR Guard monitora il calo del vCTR e può generare fino a tre contenuti creativi alternativi quando vengono soddisfatte le condizioni previste. MIA ti aiuta a capire cosa potrebbe non funzionare, mentre CTR Guard offre un modo per reagire al calo di engagement dei contenuti creativi.

Perché un calo del 30% nelle conversioni racconta solo una parta della storia

Immaginiamo due inserzionisti che segnalano un calo del 30% nelle conversioni dopo il Cyber Monday.Campagna A: il problema della conversione

Il volume dei clic rimane stabile.

Il CPC varia di poco.

Il CVR scende dal 4% al 2,8%.

La campagna sta attirando all’incirca lo stesso volume di traffico, ma un numero inferiore di visitatori sta effettuando la conversione. Ciò indica un problema post-clic — l’offerta, la pagina di destinazione, il processo di checkout o la composizione del pubblico — che vale la pena approfondire.

Campagna B: Il problema del volume di traffico

Il volume dei clic cala del 30%.

Il CVR rimane al 4%.

Il CPA rimane stabile.

In questo caso, il traffico in arrivo continua a convertirsi allo stesso tasso. L’inserzionista dovrebbe indagare sul motivo per cui si registrano meno clic. La distribuzione della campagna è cambiata? Il budget sta limitando il traffico? Sono disponibili meno impression pertinenti?

Altra possibilità è che possa trattarsi di un calo stagionale della domanda, che richiede dati più ampi sul mercato o sulla categoria. Senza queste informazioni contestuali, tagliare il budget o sostituire le creatività potrebbe rimediare a un problema che la campagna in realtà non ha.

Anche le fluttuazioni giornaliere possono trarre in inganno, specialmente quando le conversioni arrivano in ritardo. Per questo è importante comparare periodi rappresentativi ed evitare di modificare più variabili contemporaneamente. A volte il vero problema va oltre la campagna stessa. Ad esempio, l’offerta stessa sta diventando meno convincente con l’avvicinarsi del Natale.

Cosa succede alla tua offerta quando si avvicina il Natale?

Uno sconto generoso può attirare l’attenzione di qualcuno, ma non garantisce che un regalo di Natale arrivi in tempo. Con l’avanzare di dicembre, le opzioni di consegna, la disponibilità dei prodotti e la fiducia nell’acquisto diventano fattori determinanti alla pari del prezzo.

Gli acquirenti prestano attenzione a questi dettagli pratici. Secondo il rapporto di Emplifi sulla stagione di picco 2026, l’89% dei consumatori statunitensi e britannici intervistati considera importante la spedizione gratuita, mentre il 73% dichiara di essere disposto a pagare un supplemento per una consegna garantita.

1. Il prezzo sembra buono, ma il suo valore non è chiaro

Prendiamo ad esempio un set regalo per la cura della pelle da 80 € con uno sconto del 20%. Il prezzo è allettante, eppure gli acquirenti potrebbero chiedersi cosa ci sia esattamente nella confezione e se valga la pena regalarlo.

Cosa cambiare: prova un approccio pubblicitario che metta in risalto il contenuto e i benefici del set piuttosto che puntare sullo sconto. Nella pagina di destinazione, rendi facilmente reperibili i dettagli del prodotto, le recensioni autentiche dei clienti e le opzioni di confezione regalo.

Cosa monitorare: Confronta i tassi di conversione e il CPA tra l’approccio originale incentrato sullo sconto e la nuova variante incentrata sul valore.

2. I tempi di consegna diventano il fattore decisivo

Il tuo annuncio promette il regalo di Natale perfetto, ma al momento del checkout si scopre che la consegna richiede sette giorni lavorativi. Il problema? È il 21 dicembre. Nessuna creatività può risolvere la situazione.

Cosa cambiare: Verifica le scadenze per la spedizione prima di proporre offerte relative alla consegna. Se sono disponibili la spedizione espressa o il ritiro in negozio, rendi visibili queste opzioni nell’annuncio e sulla pagina di destinazione. Se la consegna entro Natale non è più realistica, passa a prodotti idonei o a opzioni di regali digitali, ove disponibili.

Cosa monitorare: Tieni traccia degli abbandoni del carrello e dei tassi di conversione dopo aver aggiornato le informazioni sulla consegna. Se gli acquirenti continuano ad abbandonare il carrello, verifica i costi di spedizione, la disponibilità delle scorte e altri ostacoli all’acquisto.

Un prodotto, cinque approcci da testare

Quando l’offerta è valida ma il messaggio è ormai superato, potrebbe essere necessario un rapido rinnovamento creativo. Per lo stesso prodotto, prova:

L’occasione: chi ha bisogno del prodotto in questo momento e cosa rende rilevante questo momento?

chi ha bisogno del prodotto in questo momento e cosa rende rilevante questo momento? Il valore: cosa è incluso e perché vale il prezzo richiesto?- Le opinioni: cosa rivelano le recensioni autentiche dei clienti riguardo all’esperienza?

cosa è incluso e perché vale il prezzo richiesto?- cosa rivelano le recensioni autentiche dei clienti riguardo all’esperienza? La scadenza: c’è un motivo concreto per agire prima di una certa data?

c’è un motivo concreto per agire prima di una certa data? Per sé stessi: lo stesso prodotto potrebbe attrarre chi acquista per le proprie esigenze?

Testa un punto di vista alla volta confrontandolo con la tua migliore creatività attuale, in modo da capire quale modifica ha fatto la differenza.

Con MGID: Gli strumenti creativi basati sull’IA possono generare immagini alternative per diversi approcci pubblicitari, mentre la funzione di previsione delle prestazioni offre una valutazione iniziale del loro potenziale prima del lancio. Per un aggiornamento stagionale più leggero, CTR Guard offre anche strategie manuali di generazione di titoli per il Black Friday, il Cyber Monday e Natale. Queste aggiornano il titolo mantenendo invariati l’immagine originale, la descrizione, la CTA e la pagina di destinazione. Come sempre, saranno i risultati delle campagne in corso a determinare quale variante sia destinata a durare.

Dopo Natale: quali campagne meritano un altro giro?

Entro il 26 dicembre, alcune campagne natalizie hanno chiaramente fatto il loro tempo, mentre altre hanno ancora del potenziale. Il riscatto delle carte regalo, i saldi post-festivi e i buoni propositi per l’Anno Nuovo offrono alle persone nuovi motivi per spendere. A seconda del settore verticale, le settimane dopo Natale possono valere un altro ciclo di test.

1. Mantieni attive le campagne redditizie.

Se un prodotto evergreen continua a generare conversioni con un CPA accettabile, non c’è motivo di sospenderlo solo perché Natale è finito. Verifica che la domanda, la qualità delle conversioni e i margini siano rimasti stabili prima di apportare qualsiasi modifica.

2. Offri al pubblico interessato un altro motivo per tornare.

I visitatori che hanno navigato sul sito o avviato una sessione di acquisto senza concludere la transazione possono comunque essere preziosi. Se i dati, le autorizzazioni e le opzioni di targeting lo consentono, coinvolgili nuovamente con un’offerta post-festiva in linea con ciò che vendi ora, non con uno sconto natalizio scaduto la settimana scorsa.

Con MGID: Le opzioni di targeting e retargeting del pubblico supportate da MGID ti consentono di ricontattare i visitatori precedenti. Prima di farlo, assicurati di aggiornare le creatività. Un annuncio relativo a un’offerta scaduta non solo spreca il tuo budget, ma anche il pubblico che hai faticosamente costruito.

3. Non limitarti agli acquisti di regali.

Non tutti gli acquirenti di gennaio sono alla ricerca di regali dell’ultimo minuto. Un abbonamento a una palestra susciterà maggiore interesse tra chi si pone obiettivi per l’anno nuovo piuttosto che tra chi è alla ricerca di regali.

La generazione di lead segue la stessa logica. Un inserzionista nel settore assicurativo può testare messaggi incentrati sulla revisione della copertura per l’anno a venire, mentre un marchio di servizi finanziari può esplorare offerte legate alla pianificazione. L’opportunità dipende dal prodotto, dal mercato e dalla domanda reale.

4. Chiudi le campagne che hanno fatto il loro corso.

Alcune promozioni hanno davvero una data di scadenza. Se l’offerta è terminata, il prodotto non è disponibile o i costi di acquisizione superano costantemente il suo valore, mantenere attiva la campagna per abitudine non servirà a nulla.

Dai un vantaggio alle campagne del prossimo anno

Prima che i dati scompaiano in un rapporto trimestrale, annota ciò che vorrai sapere il prossimo ottobre:

Combinazioni vincenti: quali segmenti di pubblico, creatività e offerte hanno generato conversioni redditizie?

quali segmenti di pubblico, creatività e offerte hanno generato conversioni redditizie? Punti di svolta: quando le prestazioni hanno iniziato a cambiare e quali adeguamenti hanno effettivamente aiutato?

quando le prestazioni hanno iniziato a cambiare e quali adeguamenti hanno effettivamente aiutato? Opportunità mancate: ci sono state campagne promettenti che hai sospeso troppo presto o segmenti di pubblico che hai raggiunto troppo tardi?

ci sono state campagne promettenti che hai sospeso troppo presto o segmenti di pubblico che hai raggiunto troppo tardi? Insegnamenti riutilizzabili: quali risultati possono guidare il targeting, le offerte e i test creativi futuri?

Un ultimo promemoria: il Natale non rappresenta un obiettivo finale in tutti i mercati. Il Boxing Day, gli eventi commerciali regionali e il Capodanno lunare possono estendere le opportunità stagionali fino a gennaio e oltre. Verifica le abitudini di acquisto locali prima di applicare ovunque lo stesso calendario delle campagne.

Il calendario delle festività non prenderà decisioni al posto tuo

Puoi pianificare le tue promozioni per le festività con mesi di anticipo, ma gli acquirenti spesso hanno abitudini diverse. Improvvisamente, quel calendario delle campagne così accuratamente preparato avrà bisogno di qualche modifica.

Gli inserzionisti che gestiscono al meglio questi momenti hanno già capito cosa merita attenzione, cosa può attendere e quando vale la pena intervenire. E a volte, la mossa più intelligente è lasciare che una campagna redditizia faccia il suo corso.