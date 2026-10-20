MGID, piattaforma pubblicitaria globale, consolida la propria presenza nel mercato italiano siglando un accordo triennale in esclusiva per il native advertising con 3Bmeteo, tra le principali realtà editoriali dedicate alle previsioni meteorologiche in Italia. L'intesa prevede l'erogazione di servizi di content recommendation e soluzioni di monetizzazione avanzate su tutti gli ambienti web e app del publisher.

In base all’accordo, MGID sarà il fornitore esclusivo di servizi di content recommendation per 3Bmeteo, gestendo la monetizzazione dei canali digitali attraverso native advertising e integrazione del programmatic. La partnership riguarderà il sito web e le applicazioni iOS e Android di 3bmeteo in tutti i mercati e su tutti i dispositivi.

Attualmente, 3bmeteo raggiunge oltre 16 milioni di utenti unici al mese tra sito e app, con picchi di 7 milioni di utenti unici in un solo giorno e 400 milioni di visualizzazioni in un mese (Fonte: Audicom, periodo di riferimento agosto 2025 – luglio 2026). La piattaforma conta inoltre più di 2 milioni di follower sui social media. Per MGID, la partnership consente di accedere a un pubblico ampio, fidelizzato e altamente coinvolto attraverso gli ambienti web e app, offrendo agli inserzionisti nuove opportunità di pianificazione in Italia e all'estero.

In un contesto editoriale sempre più complesso, in cui la sostenibilità economica deve bilanciarsi con la tutela della user experience, la consolidata esperienza di MGID nel settore del native advertising consentirà a 3Bmeteo di ottimizzare il valore del proprio traffico, supportando la strategia di monetizzazione del publisher in un panorama pubblicitario online in continua evoluzione.

Massimo Colombo, Board Member 3Bmeteo:

“Siamo molto contenti di questa nuova partnership che ci permette di monetizzare al meglio la nostra inventory e per il raro mix che abbiamo trovato nel team di MGiD, fatto di competenze tecnologiche, commerciali e rapporto umano.”

Ivan Doruda, CEO di MGID, ha aggiunto: