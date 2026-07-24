Il tradizionale manuale pubblicitario del “Ritorno a scuola” è ormai completamente superato. Ogni agosto, i marchi propongono gli stessi identici cliché visivi: scuolabus giallo brillante, vestiti stirati alla perfezione e uno studente sorridente con in mano un quaderno nuovo di zecca.

Cosa succede con tutta questa perfezione? La Generazione Z la ignora completamente. Sono cresciuti scorrendo oltre gli annunci mirati, quindi se una creatività sembra un servizio fotografico aziendale, non leggono nemmeno il testo.

Per avere successo nella stagione del “ritorno a scuola” oggi è necessario un linguaggio visivo completamente diverso. Bisogna abbandonare il look patinato da studio fotografico e iniziare a rispecchiare l’ambiente digitale ed emotivo reale del proprio pubblico. Se non vuoi più sprecare il tuo budget pubblicitario di agosto, abbandona i classici modelli per il “ritorno a scuola” e costruisci le tue campagne attorno a queste quattro tendenze di design autentiche e spontanee.

Tipografia oversize e “puffosa”

I font aziendali minimalisti e puliti non sempre funzionano con questa fascia demografica. In questo momento, lo stile di testo dominante è la tipografia oversize e “puffy”.

Questo popolare stile di font è onnipresente nel mondo della Generazione Z. Ricopre gli adesivi dei loro portatili, le loro bottiglie d’acqua e la loro cancelleria. Quando si utilizzano caratteri “puffy” in stile bolla, il risultato risulta familiare e in linea con la loro estetica personale, piuttosto che con una grafica commerciale standard. Colma il divario tra la pubblicità tradizionale e i contenuti generati dagli utenti.

Come visualizzarlo nelle campagne: pensa agli annunci Rich Media interattivi.

Idea A: un annuncio per delle cuffie wireless immaginarie. Lo sfondo è di un colore brillante e contrastante. Il testo utilizza lettere 3D enormi e colorate che dominano lo schermo, rimbalzando leggermente mentre l’utente scorre la pagina, sembrando esattamente un pacchetto di adesivi digitali.

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Concetto B: Una campagna per una bevanda energetica o uno snack per lo studio. Una tipografia audace, dalle forme arrotondate e dai colori al neon, si sovrappone letteralmente al prodotto, riempiendo l’inquadratura proprio come gli adolescenti riempiono i coperchi dei loro portatili con adesivi.

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L'estetica da album di ritagli (densità visiva)

Smettila di affidarti a una singola foto del prodotto ben definita al centro di uno sfondo bianco. L'estetica attuale richiede densità visiva. È necessario sovrapporre tre o quattro elementi diversi in un unico fotogramma per creare un effetto “album di ritagli”. Combina una foto del prodotto in stile Polaroid leggermente sgranata con una didascalia in carattere calligrafico. Sovrapponi un adesivo grafico con effetto carta accartocciata all'angolo per mostrare il prezzo o lo sconto. Disegna una freccia scarabocchiata in stile digitale che punti al prodotto. Questa sovrapposizione caotica trasforma una normale presentazione del prodotto in qualcosa che appare profondamente personale e perfettamente integrata nel feed.

Come visualizzarlo nelle campagne: Immagina un annuncio statico incentrato sul concetto “cosa c’è nella mia borsa”. Si vede dall’alto una borsa di tela aperta o una borsa a tracolla. All’interno, il design utilizza l’approccio da album di ritagli: una foto in stile Polaroid di un prodotto immaginario, mescolata a forme familiari della vita quotidiana. Non sono visibili loghi del marchio ben definiti: il nome dell’inserzionista sulla Polaroid è leggermente sfocato. Sembra una moodboard digitale, non una presentazione di vendita.

L’ironica “fine di un’era”

La nostalgia sta cambiando. Questa generazione non aspetta dieci anni per provare nostalgia; la vive in anticipo. Le manca l’estate mentre è ancora in corso.

L’espressione “fine di un’era” è diventata uno dei tormentoni del momento. La Generazione Z la applica a cose del tutto banali, come una gita in spiaggia in un martedì qualsiasi. È volutamente esagerata. Chiunque la pubblichi sa che è uno scherzo, e anche il pubblico lo sa.

Le tue creatività devono fare leva su questo, confezionando emozioni autentiche in un involucro di autoironia. Se il tuo annuncio cerca di sfruttare il tema della “fine dell’estate” con un approccio melodrammatico troppo evidente e marcato smette immediatamente di sembrare naturale. Finisce per risultare forzato. Devi far sembrare che non stai prendendo il concetto troppo sul serio.

Come visualizzarlo nelle campagne: pensa a un annuncio per un servizio di noleggio auto. L’immagine è uno scatto leggermente sfocato di una spiaggia all’ora d’oro, che rappresenta l’ultimo viaggio in auto della stagione. Il titolo recita: “Carico l’auto con la sabbia ancora nelle scarpe” o “L’ultimo tramonto prima di tornare nelle aule dell'università.” Cattura quel dolore esagerato e in tempo reale per la fine dell’estate, usando l’ironia per assicurarsi il clic.

Caos reale: la fine del flatlay

Angoli a 90 gradi, spaziatura simmetrica e illuminazione ad anello impeccabile appartengono al passato. Il pubblico si è adattato. È in grado di riconoscere un flatlay perfettamente curato come pubblicità a pagamento in meno di mezzo secondo, innescando un’immediata “cecità da banner”. Invece di una griglia perfetta, devi mostrare momenti reali e non in posa.

Mostra l’ambiente reale. Oggetti sparsi sul pavimento di una camera da letto prima di un grande trasloco. Una lista di cose da mettere in valigia lasciata a metà con alcune voci barrate. Una valigia che non si chiude. Mostrare la realtà crea fiducia e rispecchia lo stato emotivo reale dell’utente. Inoltre, mostrare il caos elimina la pressione di dover avere un’estetica perfetta e comunica allo spettatore: «È normale, la stanza di tutti è esattamente così».

Il prodotto non dovrebbe nemmeno essere al centro dell’attenzione. Deve essere collocato in modo naturale tra gli oggetti di uso quotidiano.

Come visualizzarlo nelle campagne: Un annuncio statico che presenta un marchio immaginario di valigie. Il titolo recita semplicemente: “POV: 2 ore prima di partire per l’università.” La telecamera guarda direttamente verso il basso all’interno di una valigia semiaperta o di uno scatolone di cartone. Vestiti e oggetti vari sono gettati all’interno con angolazioni strane e frustranti. Il prodotto stesso (la valigia) è solo parte del disordine. Proprio accanto ci sono un caffè freddo bevuto a metà e un caricabatterie dimenticato. L’annuncio cattura la realtà di un momento sincero e stressante.

Conclusione: basta pensare solo a vendere, inizia a entrare in sintonia con il tuo pubblico

Il rientro a scuola è un periodo di transizione stressante, caotico e altamente emotivo per il tuo pubblico. E le tue pubblicità dovrebbero riflettere tutto questo. Se continui a proporre creatività eccessivamente patinate con mele rosse luccicanti e banchi immacolati, potresti mancare l’obiettivo in questo terzo trimestre.

Per entrare davvero in sintonia con la Generazione Z questo agosto, devi parlare il loro linguaggio visivo. Allenta le rigide linee guida del marchio. Sfrutta l’ironia, sovrapponi gli elementi come in un album di ritagli personale e lascia che i tuoi prodotti prendano vita nella loro realtà quotidiana.

Il tuo pubblico è abbastanza intelligente da sapere che sta guardando un annuncio. Non c’è bisogno di mascherarlo. Devi solo concentrarti sull’autenticità piuttosto che sulla perfezione artificiosa. Quando le tue creatività sembreranno parte integrante del loro feed, il tuo engagement migliorerà di conseguenza.