Karina Klymenko
Karina Klymenko è la Direttrice Creativa di MGID con oltre otto anni di esperienza nella realizzazione di pubblicità mirate e di successo. Karina supervisiona gli uffici MGID in Europa, Stati Uniti e APAC; collabora costantemente con i team stranieri per garantire che tutti gli annunci creativi siano localizzati per le diverse regioni. Oltre alla passione per l'apprendimento e l'applicazione di strategie e suggerimenti psicologici all'interno dell'ecosistema della pubblicità, Karina segue da vicino le tendenze dei consumatori per comprendere un settore in continua crescita.
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