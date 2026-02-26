Autore

Karina Klymenko

Responsabile Creatività e Compliance

Karina Klymenko è la Direttrice Creativa di MGID con oltre otto anni di esperienza nella realizzazione di pubblicità mirate e di successo. Karina supervisiona gli uffici MGID in Europa, Stati Uniti e APAC; collabora costantemente con i team stranieri per garantire che tutti gli annunci creativi siano localizzati per le diverse regioni. Oltre alla passione per l'apprendimento e l'applicazione di strategie e suggerimenti psicologici all'interno dell'ecosistema della pubblicità, Karina segue da vicino le tendenze dei consumatori per comprendere un settore in continua crescita.