Qual è la differenza tra crescita e performance? Questi termini sono spesso associati al marketing e possono sembrare sinonimi. Ma ti assicuriamo che non lo sono! Il growth marketing e il performance marketing hanno funzioni diverse ma correlate quando si tratta della tua campagna. Se vuoi approfondire l'argomento, continua a leggere.

Alla fine dell'articolo, avrai una comprensione completa del growth marketing e del performance marketing. Ancora più importante, sarai in grado di decidere con sicurezza quando è meglio concentrarsi sull'uno o sull'altro e sarai pronto ad affrontare e superare le sfide lungo il percorso.

Growth marketing vs. performance marketing: comprendere il primo

Il growth marketing è un approccio full-funnel che si concentra (hai indovinato!) sulla crescita. Mentre il performance marketing si occupa principalmente della conversione, il growth marketing va ben oltre. Per i tuoi sforzi in questo ambito, ti invitiamo a fare un passo indietro e a guardare il quadro più ampio del tuo marchio, al di là delle vendite immediate.

Sebbene sia il growth marketing che il performance marketing mirino a ottenere un successo misurabile, solo il primo tiene conto di aspetti post-vendita come la fidelizzazione e il passaparola. Per maggiori dettagli, consulta la discussione qui sotto.

Principi e obiettivi fondamentali

Il growth marketing adotta un approccio molto più ampio che include:

Mantenere i clienti acquisiti attivi e fidelizzati al marchio;

Testare e perfezionare continuamente le strategie;

Creare contenuti che apportino valore a tutti i segmenti del pubblico;

Trasformare i clienti in sostenitori incoraggiando i referral.

Con il growth marketing, il lavoro non si ferma alla conversione. Poiché l'obiettivo è la crescita a lungo termine, si cerca continuamente di ottenere più valore dalle risorse esistenti (suggerimento: i clienti).

Metriche chiave e KPI

Le metriche più comuni associate al growth marketing sono le seguenti:

Customer lifetime value (LTV), ovvero il valore totale generato da un cliente nel corso della sua vita;

ovvero il valore totale generato da un cliente nel corso della sua vita; Churn rate, ovvero la percentuale di clienti che non hanno effettuato un nuovo acquisto o hanno smesso di utilizzare un prodotto o servizio;

ovvero la percentuale di clienti che non hanno effettuato un nuovo acquisto o hanno smesso di utilizzare un prodotto o servizio; Retention rate, ovvero la percentuale di clienti che continuano a utilizzare i tuoi servizi o ad acquistare i tuoi prodotti;

ovvero la percentuale di clienti che continuano a utilizzare i tuoi servizi o ad acquistare i tuoi prodotti; Net Promoter Score (NPS), che misura la soddisfazione dei clienti e la loro propensione a raccomandare l'azienda;

che misura la soddisfazione dei clienti e la loro propensione a raccomandare l'azienda; Costo di acquisizione del cliente (CAC), che indica quanto devi spendere per acquisire un cliente;

che indica quanto devi spendere per acquisire un cliente; Tasso di conversione, che è la percentuale di utenti che hanno completato l'azione desiderata, come un'iscrizione o un acquisto.

Alcuni di questi parametri possono essere utilizzati sia per il growth marketing che per il performance marketing. Tuttavia, per quest'ultimo, le implicazioni non avranno una portata così ampia perché ti concentrerai solo sulle conversioni.

Esempi reali di growth marketing in azione

Il growth marketing può portare a risultati più sostenibili. Alcuni esempi:

I contenuti generati dagli utenti di Airbnb: Airbnb incoraggia gli utenti a condividere le proprie foto e recensioni, migliorando così l'affidabilità dell'azienda.

Airbnb incoraggia gli utenti a condividere le proprie foto e recensioni, migliorando così l'affidabilità dell'azienda. Le playlist personalizzate di Spotify: le playlist vengono create in base alla cronologia di ascolto, creando un'esperienza davvero personalizzata. Questo aiuta a ridurre il tasso di abbandono perché la musica che soddisfa i tuoi gusti è sempre a portata di mano.

Come puoi vedere, non si tratta solo di conversione, ma di mantenere vivo l'interesse per l'azienda e le sue offerte.

Growth marketing vs. performance marketing: capire quest'ultimo

Di solito, il performance marketing è un sottogruppo incentrato sulla conversione a breve termine, ma può essere utilizzato all'interno di una strategia di growth marketing più ampia. Se questo è il caso, ti starai probabilmente chiedendo perché stiamo ancora confrontando il growth marketing e il performance marketing. Spesso i due termini sono usati in modo intercambiabile, e pensiamo che sia giunto il momento di fare chiarezza!

Il performance marketing è progettato per generare risultati a breve termine. Il growth marketing e il performance marketing hanno alcuni punti in comune, ma speriamo che le seguenti distinzioni aiutino a chiarire le loro differenze.

Principi fondamentali e obiettivi

Quando si confrontano il growth marketing e il performance marketing, quest'ultimo si concentra maggiormente su azioni immediate e misurabili come clic, lead e vendite. Con il performance marketing, si cerca un ritorno immediato sulla spesa pubblicitaria. Nello specifico, si vuole ottenere il massimo (clic, vendite o qualsiasi altro risultato misurabile) dal proprio budget.

Naturalmente, sia il growth marketing che il performance marketing mirano a migliorare il rendimento delle risorse utilizzate. Ma in questo caso, il rendimento previsto dovrebbe essere immediatamente misurabile e facilmente associabile ai tuoi sforzi.

Metriche chiave e KPI

Di seguito sono riportate le metriche più comuni utilizzate per valutare il successo nel performance marketing:

Tasso di clic , ovvero la percentuale di utenti che hanno cliccato sull'annuncio dopo averlo visto;

, ovvero la percentuale di utenti che hanno cliccato sull'annuncio dopo averlo visto; Costo per clic, che indica quanto si spende per ogni clic;

Anche il tasso di conversione e il costo di acquisizione dei clienti sono rilevanti per il performance marketing.

Come abbiamo discusso in precedenza, alcune metriche possono essere utilizzate sia per il marketing di crescita che per quello di performance. Ad esempio, il CAC è importante sia per le conversioni immediate che per la crescita a lungo termine.

Esempi reali di performance marketing in azione

Siamo orgogliosi di contribuire al successo di molti marchi nell'ambito del growth marketing e del performance marketing. Tuttavia, ecco i nostri casi di studio preferiti che mettono in evidenza il nostro successo in quest'ultimo ambito.

Betnacional: abbiamo creato annunci rich media per generare lead per Betnacional e siamo riusciti a ottenere un CTR dello 0,50%.

abbiamo creato annunci rich media per generare lead per Betnacional e siamo riusciti a ottenere un CTR dello 0,50%. FCA: Abbiamo offerto un bonus a tempo limitato a chi visitava la concessionaria FCA, raggiungendo un CPC medio di 0,14 $.

Abbiamo offerto un bonus a tempo limitato a chi visitava la concessionaria FCA, raggiungendo un CPC medio di 0,14 $. HSBC: Per ottenere lead per le carte di credito HSBC, abbiamo collegato il desiderio di creare un futuro confortevole all'offerta. Grazie ai nostri sforzi, abbiamo ottenuto un CPC di 0,06 $ e un tasso di conversione dell'1,5%.

Qui sono presenti elementi sia di growth marketing che di performance marketing. Visita la nostra pagina case studies per scoprire come puoi ottenere risultati immediati.

Che cos'è il growth marketing rispetto al performance marketing? Una valutazione delle differenze principali

Ora che abbiamo discusso i due concetti separatamente, hai probabilmente notato diverse somiglianze. Per esempio, entrambi considerano caratteristiche misurabili. Tuttavia, differiscono anche sotto diversi aspetti. Per definire meglio sia il growth marketing che il performance marketing, concentriamoci sulle loro differenze.

Obiettivi

Il growth marketing e il performance marketing sono naturalmente integrati perché entrambi contribuiscono a obiettivi simili associati al successo di un'azienda. Mentre gli sforzi del secondo si interrompono nel momento in cui un utente diventa cliente, il primo copre un ambito più ampio che tiene conto della fidelizzazione e del passaparola dei clienti.

Il growth marketing non si occupa solo di acquisire clienti, ma anche di sfruttare al meglio quelli già acquisiti e di ottimizzare l'intero ciclo di vita del cliente.

Approccio comune

Un'altra differenza evidente tra il growth marketing e il performance marketing è il loro approccio al raggiungimento dei risultati. Da quanto abbiamo osservato, ecco le principali differenze.

Il growth marketing favorisce relazioni a lungo termine con i clienti combinando strategie organiche e a pagamento, come la pubblicazione sui social media, la gestione di una mailing list o il miglioramento della SEO on-page.

combinando strategie organiche e a pagamento, come la pubblicazione sui social media, la gestione di una mailing list o il miglioramento della SEO on-page. Il performance marketing si rivolge a un pubblico specifico con risultati misurabili per generare conversioni immediate (in pratica si paga per gli annunci per ottenere visualizzazioni e, idealmente, un'azione immediata).

Sebbene entrambe le strategie contribuiscano al fatturato, il performance marketing è direttamente legato alle conversioni di vendita, mentre il growth marketing alimenta il valore a lungo termine e la fedeltà dei clienti.

Metriche utilizzate

Le metriche utilizzate possono essere diverse, come è prevedibile dato che ne abbiamo già definito l'ambito. Sia il growth marketing che il performance marketing utilizzano molte metriche quantitative. Tuttavia, le metriche utilizzate per il growth marketing danno priorità ai dati a lungo termine. L'obiettivo è vedere l'intero ciclo di vita, dall'engagement iniziale fino agli acquisti e ai referral.

Il performance marketing, invece, è generalmente specifico per una campagna. Le metriche non tracciano necessariamente l'engagement a lungo termine dei clienti.

Strategie di integrazione: far funzionare insieme il growth marketing e il performance marketing

Sebbene il growth marketing e il performance marketing funzionino su tempistiche diverse, integrarli in un'unica strategia globale offre comunque dei vantaggi. Vedila da questo punto di vista: prestazioni costanti e di alto livello generano crescita. Integrando le due strategie, puoi assicurarti che ogni sforzo contribuisca al raggiungimento dei tuoi obiettivi. In questo modo, limiti efficacemente lo spreco del tuo budget pubblicitario. Come puoi integrare il growth marketing e il performance marketing nella tua strategia di campagna?

Prendere decisioni basate sui dati

Se utilizzi i dati per definire la direzione della tua strategia, probabilmente stai già integrando il growth marketing e il performance marketing. Ecco come:

Il growth marketing esamina i dati a lungo termine per determinare dove dovrebbe concentrarsi il performance marketing.

Il lancio di campagne di performance marketing crea quindi più dati.

I dati risultanti per il growth marketing esplorano qualsiasi insight e prendono in considerazione sia le performance passate che quelle attuali.

Si tratta di un ciclo infinito tra growth marketing e performance marketing. In questo modo, entrambi i tipi di campagne possono migliorare continuamente sulla base dei dati in arrivo.

Sfruttare le tecnologie di automazione

Concentrarsi esclusivamente sul growth marketing o sul performance marketing può essere difficile, data la rapidità con cui evolve il mondo online. Per migliorare i propri sforzi di integrazione, perché non creare un flusso di lavoro automatizzato incentrato sulla crescita? È possibile utilizzare strumenti di automazione per semplificare la segmentazione del pubblico e la messaggistica personalizzata.

Una volta che hai portato il pubblico alla fase di consapevolezza, puoi utilizzare la tua campagna di performance marketing. Poiché hanno già familiarità con il marchio, puoi portarli più facilmente dalla parte superiore alla parte centrale del funnel.

Utilizza strategie multipiattaforma

I tuoi sforzi generali per il growth marketing e il performance marketing dovrebbero essere coerenti su tutte le piattaforme. Se sei in grado di garantirlo, ecco alcune strategie multipiattaforma che potresti prendere in considerazione.

Creare un annuncio e una pagina di destinazione per offrire agli utenti un campione gratuito: questo li avvicina alla vendita e allo stesso tempo crea un'impressione più forte del marchio.

questo li avvicina alla vendita e allo stesso tempo crea un'impressione più forte del marchio. Sviluppare post sempre attuali che presentano prodotti/servizi come soluzioni: integrando in questo modo il marketing di crescita e di performance, migliorerai l'autorità del marchio e potrai potenzialmente spingere gli utenti a provare o acquistare.

integrando in questo modo il marketing di crescita e di performance, migliorerai l'autorità del marchio e potrai potenzialmente spingere gli utenti a provare o acquistare. Retargeting dei clienti esistenti: se hai una nuova offerta, puoi aumentare il valore del ciclo di vita dei clienti effettuando il retargeting dei clienti in modo che acquistino nuovamente.

Strumenti e tecniche per misurare il successo del performance marketing rispetto al growth marketing

Come inserzionista nel mondo digitale, sai bene che per creare, gestire e migliorare le campagne non basta la tua esperienza. Sia per il growth marketing che per il performance marketing, avrai bisogno di strumenti.

Gli strumenti di marketing aiutano a evitare attività ripetitive, consentono di elaborare più rapidamente i dati in entrata e ti danno il tempo di concentrarti sul lavoro che porterà maggiori ritorni. Vediamo quindi quali sono gli strumenti di misurazione più utili per il growth marketing e il performance marketing. Per massimizzare il potenziale di questi strumenti, esploriamo anche alcune tecniche collaudate per misurare entrambi.

Strumenti per il growth marketing e il performance marketing

Quali piattaforme utilizzi per le tue attività di marketing? Questo da solo restringerà il campo degli strumenti di misurazione che puoi utilizzare. Da quanto abbiamo visto, questi sono gli strumenti più utili per il growth marketing e il performance marketing:

Google Analytics: per tracciare l'attività degli utenti sul sito web, come le pagine visualizzate, le visualizzazioni delle pagine degli utenti e le conversioni;

per tracciare l'attività degli utenti sul sito web, come le pagine visualizzate, le visualizzazioni delle pagine degli utenti e le conversioni; Hotjar: per registrare le mappe di calore e le sessioni degli utenti per avere un'idea più chiara della loro esperienza;

per registrare le mappe di calore e le sessioni degli utenti per avere un'idea più chiara della loro esperienza; Ahrefs: per monitorare il posizionamento delle parole chiave e il traffico organico (applicabile principalmente al growth marketing);

per monitorare il posizionamento delle parole chiave e il traffico organico (applicabile principalmente al growth marketing); Strumenti di monitoraggio delle piattaforme social: come Meta Business Suite e TikTok Creator Analytics.

Tutti questi strumenti svolgono un ruolo importante sia nel growth marketing che nel performance marketing. Basta selezionare le piattaforme più adatte alle proprie esigenze.

Tecniche per misurare il successo del growth marketing e del performance marketing

Dato che si tratta di tempistiche molto diverse, potrebbe non essere una buona idea utilizzare le stesse tecniche di misurazione per le attività di growth marketing e performance marketing. Parliamo quindi delle misure applicabili al growth marketing e al performance marketing separatamente. Le spiegheremo anche per dare un'idea più chiara di come incorporarle nelle campagne. Tuttavia, è bene utilizzarle solo come punto di partenza per le tue analisi. Esistono molti modi per misurare le attività di growth marketing e performance marketing.

Growth marketing

Con il growth marketing, è necessario dare priorità alla prospettiva macro. Ecco alcune tecniche di misurazione che potrebbero esserti utili.

Analisi del funnel: individua i punti in cui gli utenti abbandonano il funnel, in modo da sapere dove ottimizzare.

individua i punti in cui gli utenti abbandonano il funnel, in modo da sapere dove ottimizzare. Analisi della curva di fidelizzazione: stabilisci se i clienti convertiti rimangono coinvolti o abbandonano rapidamente.

stabilisci se i clienti convertiti rimangono coinvolti o abbandonano rapidamente. Analisi di coorte: segui vari segmenti di pubblico in base alle loro interazioni, al loro comportamento e ad altre informazioni rilevanti nel tempo.

In termini di growth marketing, tutti questi strumenti ti aiuteranno a identificare eventuali problemi o punti deboli che puoi ottimizzare.

Performance marketing

Dato che ti concentri sul breve termine, le misurazioni che effettui per le tue attività di performance marketing dovrebbero dare risultati rapidi sui tuoi dati.

Ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS): confronta i rendimenti finanziari con la spesa pubblicitaria per una campagna o una piattaforma.

confronta i rendimenti finanziari con la spesa pubblicitaria per una campagna o una piattaforma. Tasso di conversione: è la percentuale di visitatori che hanno eseguito una determinata azione.

è la percentuale di visitatori che hanno eseguito una determinata azione. Tasso di engagement: è la percentuale di utenti che hanno interagito (tramite like, commenti, ecc.) rispetto a quelli che hanno visto l'annuncio.

Tra il growth marketing e il performance marketing, le metriche qui tendono a richiedere un'ulteriore elaborazione; tuttavia, è possibile visualizzarle così come sono senza ulteriori analisi.

Growth marketing vs. performance marketing: sfide e considerazioni

Entrambe le strategie di marketing offrono un modo efficace per generare risultati positivi a breve e lungo termine per il marchio e l'azienda. Tuttavia, presentano ancora alcune criticità. Prima di intraprendere iniziative di growth marketing o performance marketing, è necessario essere consapevoli dei potenziali ostacoli. Solo così, sarai in grado di prendere decisioni più intelligenti per la tua campagna. Ma non preoccuparti! Nella sezione successiva ti spiegheremo come affrontare e superare queste sfide nelle tue strategie di growth marketing e performance marketing.

Elevati investimenti necessari per le promozioni

Ammettiamolo: fare pubblicità sta diventando troppo costoso! La concorrenza è in crescita in tutti i settori, il che significa che più persone fanno offerte per lo stesso spazio pubblicitario. Cosa significa questo per la tua campagna di growth marketing e performance marketing?

Potresti dover spendere di più per ottenere i risultati desiderati.

I rendimenti finanziari non saranno così elevati, poiché saranno assorbiti dal budget pubblicitario.

Potrebbe essere necessario interrompere la campagna se hai un budget limitato (il che di solito ha un impatto maggiore sul performance marketing).

I problemi legati al growth marketing e al performance marketing possono essere particolarmente diffusi su piattaforme ad alta domanda come Meta e Google.

Rendimenti decrescenti dei tuoi sforzi

Tuttavia, anche se disponi di tutti i soldi del mondo, ciò non significa che tutto andrà alla grande per le tue campagne di growth e performance marketing. Potresti dover affrontare rendimenti decrescenti del tuo investimento sotto forma di:

Ad fatigue: il tuo pubblico si stanca di vedere sempre gli stessi contenuti;

il tuo pubblico si stanca di vedere sempre gli stessi contenuti; Saturazione del pubblico: hai raggiunto tutti i potenziali clienti;

hai raggiunto tutti i potenziali clienti; Diminuzione dei tassi di engagement: anche senza cambiare nulla, potresti vedere diminuire i tassi di engagement del tuo growth marketing e performance marketing.

Tutti questi fattori riconducono alla legge dei rendimenti marginali decrescenti. In sostanza, significa che per ogni input aggiuntivo si ottiene un ritorno minore. Tuttavia, ciò accade quando si utilizza eccessivamente la stessa strategia senza ottimizzarla. È possibile evitarlo utilizzando test A/B, aggiornando il design creativo e sviluppando nuove strategie di targeting.

Dipendenza da media specifici

Le attività di growth marketing e performance marketing tendono ad essere associate alle piattaforme più grandi sul mercato. Tuttavia, se ci si affida esclusivamente a queste per raggiungere il proprio pubblico, si rischia di andare incontro ai seguenti problemi nelle campagne di growth marketing e performance marketing:

Riduzione della portata a causa di modifiche agli algoritmi;

Necessità di stare al passo con le normative in continua evoluzione della piattaforma utilizzata;

Il successo o il fallimento delle tue iniziative di growth marketing e performance marketing dipenderà in gran parte da un unico servizio.

Pensa alle principali fonti di lead e vendite della tua azienda. Immagina che domani scompaiano. In che misura sarebbero influenzate le tue campagne di growth marketing e performance marketing? Se dovessi ripartire da zero, prendilo come un segnale per adottare un approccio multicanale sia per il growth marketing che per il performance marketing, al fine di ridurre la dipendenza da una singola piattaforma.

Normative e restrizioni sul trattamento dei dati

Internet non è un luogo fisico, ma le tue campagne di growth marketing e performance marketing sono comunque regolate dalle leggi dei diversi paesi. E, come abbiamo visto, sempre più persone stanno diventando consapevoli delle implicazioni sulla privacy della raccolta di dati da parte di terzi.

Se ti affidi a cookie di terze parti per le tue attività di growth marketing e performance marketing, normative più severe potrebbero impedirti di condurre le tue campagne in modo efficace. L'Unione Europea ha adottato il GDPR, che stabilisce linee guida rigorose su come è possibile raccogliere informazioni dai cittadini dell'UE. E non sono solo le leggi a influenzare il growth marketing e il performance marketing. Anche il browser Safari di Apple ha completamente bloccato i cookie di terze parti. L'alternativa chiave in questo caso è la raccolta di dati di prima parte (elenchi di e-mail, targeting basato su CRM, interazioni dirette con i clienti, ecc.

Problemi di trasparenza

Ora, non stiamo dicendo che sarai completamente all'oscuro quando realizzerai campagne di growth marketing e performance marketing. Tuttavia, ciò che vedi nella tua dashboard di analisi, come il CTR e il CPC, sono solo i risultati. Ti sei mai chiesto cosa succede nel frattempo?

Per le tue campagne di growth marketing e performance marketing, non sarai a conoscenza di tutti i siti su cui viene pubblicato il tuo annuncio. Non sempre conoscerai il contesto completo in cui appare il tuo annuncio o come gli utenti interagiscono con esso prima di cliccarci sopra. Senza questi dati qualitativi per il growth marketing e il performance marketing, potresti non essere in grado di prendere le decisioni migliori per la tua campagna. Puoi utilizzare diverse soluzioni per migliorare la trasparenza nel tracciamento degli annunci. Alcuni esempi sono il modello di attribuzione, l'analisi post-clic e gli strumenti di analisi basati sull'intelligenza artificiale.

Suggerimenti principali per ottenere successi a breve e lungo termine con il performance marketing e il growth marketing

A nostro avviso, le sfide sono solo parte del gioco! Come hai visto nella sezione precedente, ci sono alcuni aspetti a cui devi prestare attenzione, poiché possono influire sull'efficacia del growth marketing e del performance marketing. Tuttavia, ciò non significa che devi semplicemente accettare le conseguenze di tali considerazioni. Con questi consigli, puoi affrontare i problemi più comuni e ottenere il massimo dai tuoi sforzi.

Concentrati anche su strategie a basso investimento

Sia il growth marketing che il performance marketing richiedono molto probabilmente una qualche forma di investimento finanziario. Tuttavia, tra i due, il primo è generalmente più economico. Sebbene comporti elementi a pagamento, si concentra maggiormente su strategie organiche ed efficienti in termini di costi.

Perché è una buona idea? Le strategie di crescita organica possono produrre risultati a lungo termine senza richiedere grandi investimenti. Con un budget limitato, puoi provare molti approcci diversi per raggiungere il tuo obiettivo. Ricorda solo che è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra growth marketing e performance marketing.

Cambia strategia

Come regola generale, un potenziale cliente deve entrare in contatto con il marchio almeno sette volte prima di acquistare qualcosa (anche se non è una regola universale). Tuttavia, considera il punto di vista del cliente. Può diventare fastidioso vedere sempre le stesse cose. Quindi, mantieni freschi i tuoi contenuti di growth e performance marketing! In questo modo, potrai:

Limitare le possibilità di saturazione pubblicitaria;

Eseguire test A/B;

Adattarti a una gamma più ampia di preferenze dei clienti.

Noi di MGID implementiamo questo principio nel growth e performance marketing attraverso gli annunci dinamici. In questo caso, diversi elementi dell'annuncio vengono modificati automaticamente in base a fattori quali la posizione e la cronologia del browser.

Diversifica i tuoi sforzi

Hai mai sentito l'espressione “Non mettere tutte le uova nello stesso paniere”? Questo vale anche per il growth marketing e il performance marketing. Assicurati che i tuoi sforzi di marketing siano diversificati. Cosa significa?

Utilizza piattaforme diverse per la pubblicità.

Sperimenta vari formati pubblicitari.

Considera le esigenze dei diversi segmenti di pubblico.

Distribuendo le tue risorse e il tuo budget su diverse iniziative di growth marketing e performance marketing, gli eventi imprevisti non avranno un impatto così forte. Ad esempio, se gli annunci non funzionano bene su una piattaforma, puoi sempre contare su altre piattaforme.

Investi nei dati di prima parte

Le azioni che puoi intraprendere per il growth marketing e il performance marketing dipendono in larga misura dalle normative vigenti. Ad esempio, gli strumenti su cui hai sempre fatto affidamento per la raccolta dei dati potrebbero non essere disponibili in futuro. I brand stanno già passando alla raccolta di dati di prima parte a causa di normative come il GDPR e la limitazione dei cookie. Ecco perché, in qualità di inserzionista, è importante disporre di dati propri per il growth marketing e il performance marketing. Puoi provare quanto segue:

Incoraggiare i tuoi visitatori a iscriversi a newsletter e risorse gratuite;

Creare sondaggi e quiz interattivi;

Monitorare i modelli di acquisto;

Creare programmi fedeltà;

Utilizzare il feedback dei clienti.

Quando raccogli dati per il growth marketing e il performance marketing, ricorda che non è necessario farlo tutto in una volta. Puoi chiedere informazioni diverse durante le interazioni con il tuo pubblico.

Collabora con piattaforme pubblicitarie affidabili

Sei sicuro che tutto il denaro che spendi per il marketing di crescita e performance venga investito nel modo giusto? Anche se non si riesce ad addentrarsi nei minimi dettagli, è importante assicurarsi che la piattaforma pubblicitaria stia fornendo ciò che desideri. Cerca piattaforme con report trasparenti, solide misure di sicurezza del marchio e opzioni di targeting avanzate.

Per la pubblicità nativa, affidarsi a MGID per il growth marketing e il performance marketing garantisce che i tuoi annunci vengano mostrati solo a un pubblico potenzialmente interessato e propenso ad agire. Collaboriamo con oltre 32.000 siti web, quindi siamo sempre in grado di trovare la soluzione perfetta per i tuoi contenuti.

Growth marketing e performance marketing: entrambi necessari per un successo misurabile e sostenibile

Spesso è meglio suddividere un obiettivo grande in obiettivi più piccoli e più raggiungibili. Questa è fondamentalmente la differenza tra growth marketing e performance marketing. Mentre la crescita è necessaria per definire la direzione che vuoi che prenda la tua attività, il performance marketing fornisce i mezzi finanziari per raggiungerla.

Sia per il growth marketing che per il performance marketing, la pubblicità nativa può essere un utile strumento. Esperti come noi possono aiutarti ad aumentare il ritorno sul tuo budget pubblicitario. Basta iscriverti a MGID per accedere a strumenti e risorse di alto livello (incluso un manager personale!) che ti aiuteranno ad avere successo, indipendentemente dal tuo obiettivo. Realizziamo insieme il tuo successo!