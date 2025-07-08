Nell'ultimo anno, il dibattito sulla diversità e l'inclusione è diventato più polarizzante in alcune regioni, in particolare negli Stati Uniti, dove alcune aziende hanno fatto un passo indietro rispetto alle iniziative legate al Pride. Abbiamo prestato attenzione a questo cambiamento. Tuttavia, invece di arretrare, lo abbiamo visto come un motivo per rimanere coerenti nel nostro approccio.

In qualità di azienda che opera in contesti culturali e sociali diversi, abbiamo sempre considerato l'inclusione come parte integrante della nostra visione a lungo termine e non come un'iniziativa temporanea. MGID garantisce che la nostra cultura interna rifletta equità, accessibilità e trasparenza durante tutto l'anno.

Perché la DEI è importante sul posto di lavoro

Creare una cultura lavorativa inclusiva non è solo la cosa giusta da fare, ma è anche qualcosa che influisce direttamente sulle prestazioni, sulla permanenza e sulla crescita delle persone.

Quando i dipendenti si sentono parte integrante dell'azienda, tendono ad essere più coinvolti. Secondo un recente studio, il 91% delle persone che si sentono parte del lavoro sono anche altamente coinvolte, rispetto al solo 20% di coloro che non provano questo senso di appartenenza.

L'impatto va oltre:

Un sondaggio di Glassdoor ha rilevato che il 67% delle persone in cerca di lavoro considera la diversità un fattore decisivo nella valutazione delle offerte di lavoro.

Una ricerca di Accenture stima che le aziende statunitensi perdono oltre 1.000 miliardi di dollari all'anno a causa di culture che non riescono a includere e sostenere i propri dipendenti.

Secondo un rapporto BCG, le aziende con team dirigenziali diversificati registrano un aumento del 19% dei ricavi derivanti dall'innovazione.

Inoltre, la maggioranza dei dirigenti ritiene che i propri sforzi in materia di DEI offrano un reale vantaggio competitivo.

Questi numeri parlano chiaro: le persone danno il meglio di sé quando si sentono rispettate, supportate e parte di qualcosa di cui possono fidarsi. Per noi di MGID, inclusione significa fare le cose giuste e costruire un business più intelligente. I team diversificati apportano idee nuove, si adattano più rapidamente e ci aiutano a rimanere competitivi in mercati diversi.

Consideriamo la DEI una risorsa reale che guida il modo in cui collaboriamo, manteniamo i migliori talenti e affrontiamo sfide complesse. In definitiva, la diversità è il nostro superpotere.

Come si interpreta la DEI all'interno di MGID

La diversità, l'equità e l'inclusione sono sempre state parte integrante del nostro modo di operare, radicate nella nostra cultura, nelle nostre politiche e nelle nostre decisioni quotidiane.

Nel corso degli anni, abbiamo definito una strategia interna che collega i nostri obiettivi aziendali con pratiche DEI che funzionano davvero. Ciò include master class e sessioni di formazione regolari in cui i nostri team approfondiscono argomenti quali:

Identificare i tratti culturali personali e comprendere come questi influenzano le percezioni e le interazioni;

Riconoscere che persone di culture diverse possono pensare, sentire e agire in modo diverso;

Confrontare le differenze culturali per sviluppare l'intelligenza culturale;

Comprendere i modelli chiave della cultura nazionale e come la mentalità culturale influenza la collaborazione e il business.

Oltre a queste iniziative di formazione, manteniamo una comunicazione interna chiara sull'inclusione e un focus costante sull'accessibilità, dal modo in cui progettiamo i processi interni a come affrontiamo la comunicazione esterna.

Conduciamo inoltre regolarmente sondaggi sulla cultura MGID per comprendere il sentiment, l'impegno e la percezione dell'inclusione dei dipendenti, aiutandoci a mantenere i nostri sforzi pratici e di impatto in materia di DEI.

Anche le nostre politiche riflettono questo approccio. Diamo priorità agli standard di accessibilità nella progettazione dei prodotti e dell'ambiente di lavoro e, indipendentemente dalle capacità o dal background, ci assicuriamo che i nostri strumenti e materiali interni siano accessibili a tutti. La formazione continua aiuta a mantenere questa consapevolezza pratica e non teorica.

Anche i gruppi di risorse per i dipendenti (ERG) svolgono un ruolo importante in MGID, offrendo uno spazio per conversazioni e idee che ci spingono avanti. Inoltre, abbiamo creato circuiti di feedback aperti tra i team che consentono ai dipendenti di sollevare dubbi e suggerire miglioramenti.

Questi sforzi portano a risultati perché non sono isolati. Sono supportati dalla leadership, integrati nei flussi di lavoro quotidiani e in continua evoluzione man mano che cresciamo. Operiamo con la consapevolezza che una forza lavoro diversificata e inclusiva porta a decisioni più intelligenti, una gestione dei rischi più solida e prestazioni organizzative più resilienti.

Le nostre iniziative DEI sono progettate non solo per riflettere i nostri valori, ma anche per rafforzare il modo in cui lavoriamo in tutte le aree, dallo sviluppo dei prodotti alle relazioni con i partner, fino ai processi interni. Consideriamo l'inclusione come qualcosa di misurabile e responsabile, assicurando che sia integrata nel modo in cui valutiamo la leadership, progettiamo i sistemi e sviluppiamo le nostre politiche.

Il futuro

Crediamo che una solida base DEI non si rifletta nelle politiche adottate, ma nella coerenza con cui tali valori si manifestano nelle decisioni quotidiane. Ecco perché riteniamo che gli investimenti a lungo termine nell'accessibilità, nella leadership inclusiva e nelle pratiche eque siano essenziali per qualsiasi organizzazione che voglia essere destinata a durare e responsabile in un contesto globale.

Una solida base DEI significa anche trattare la diversità, l'equità e l'inclusione come qualcosa di misurabile. Obiettivi chiari, feedback onesti e progressi visibili sono importanti non solo per la cultura interna, ma anche per i nostri partner e le comunità più ampie su cui abbiamo un impatto. Per noi, l'inclusione non è un semplice slogan. È uno standard.