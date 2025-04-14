Al giorno d'oggi, quasi tutti i marchi e le aziende devono creare contenuti. Tuttavia, molti faticano a giustificare l'investimento. Tra content marketing e performance marketing, solo quest'ultimo porta a un ritorno finanziario immediato. Se hai un budget limitato, perché non investire di più in strategie che possono generare entrate rapidamente? Tuttavia, non puoi escludere l'uno a favore dell'altro: entrambe le strategie di marketing sono fondamentali per una crescita sostenibile a lungo termine.

Quindi, se sei preoccupato per i vincoli di budget o semplicemente non vuoi sacrificare i rendimenti immediati a favore della crescita a lungo termine (o viceversa), una buona via di mezzo è il content performance marketing. Per aiutarti a implementare il content performance marketing per il tuo marchio, discuteremo metriche, strumenti, tecniche e best practice.

Che cos'è il content performance marketing?

Come suggerisce il nome, il content performance marketing è un ibrido tra il content marketing e il performance marketing, che combina elementi cruciali di entrambi in un'unica campagna o strategia.

Ciò significa che con il content performance marketing, il tuo obiettivo è attirare l'attenzione sul marchio e generare conversioni misurabili attraverso i contenuti stessi. In questo caso, i tuoi contenuti non devono solo aumentare la consapevolezza, ma anche stimolare le vendite. Per questo motivo, le risorse di content performance marketing sono altamente strategiche e non si limitano a mantenere la tua presenza tramite inserimenti nel calendario.

Componenti chiave del content performance marketing

Per aumentare le probabilità di successo, ciascuno di questi componenti dovrebbe essere presente nella tua campagna di content performance marketing.

Contenuti di alta qualità: hai bisogno di materiale pertinente che fornisca valore al tuo pubblico di riferimento e tenga conto delle capacità di conversione.

hai bisogno di materiale pertinente che fornisca valore al tuo pubblico di riferimento e tenga conto delle capacità di conversione. Piattaforme selezionate con cura: i tuoi contenuti devono essere posizionati dove il tuo pubblico può vederli.

i tuoi contenuti devono essere posizionati dove il tuo pubblico può vederli. Strumenti per il content performance marketing: per monitorare i tuoi KPI, valutare i risultati e modificare facilmente i contenuti esistenti, hai bisogno degli strumenti giusti.

Ma soprattutto, i tuoi talenti sono la tua risorsa più preziosa. Sei tu che devi assicurarti che tutti i componenti funzionino insieme per generare engagement e conversioni.

Performance dei contenuti: KPI e metriche

Poiché i contenuti possono essere un elemento del performance marketing, esistono tre metriche principali per determinare l'efficacia della strategia e, in termini di content performance marketing, i KPI utilizzati per valutare i risultati saranno applicabili anche in questo caso.

Tuttavia, la differenza sta nel fatto che non si valutano solo le attività di conversione. Misurare il successo del content marketing implica anche l'analisi di dati che non hanno necessariamente a che fare con lo spostamento dei potenziali clienti lungo il funnel all'interno della stessa interazione. Vuoi imparare a misurare le prestazioni del content marketing? Esamina le metriche relative all'engagement, alle conversioni e al traffico.

Metriche di engagement: visualizzazioni, condivisioni e commenti

Le metriche di engagement sono indicatori del modo in cui gli utenti interagiscono con il tuo lavoro. Per sapere come misurare le prestazioni delle tue attività di content marketing nel portare il pubblico di destinazione nella parte superiore del funnel, è necessario monitorare i seguenti elementi:

Visualizzazioni: il numero di persone che hanno visto il contenuto;

il numero di persone che hanno visto il contenuto; Condivisioni: il numero di persone che hanno condiviso il contenuto su diverse piattaforme, particolarmente rilevante per il marketing basato sul passaparola;

il numero di persone che hanno condiviso il contenuto su diverse piattaforme, particolarmente rilevante per il marketing basato sul passaparola; Commenti: il numero di commenti su un contenuto specifico, un buon indicatore di ciò che risuona con il mercato di riferimento.

Tra il performance marketing e il content marketing, queste metriche si applicano generalmente a quest'ultimo.

Metriche di conversione: lead, vendite e ROI

Le metriche di conversione valutano la capacità dei contenuti di generare redditività per l'azienda. Se ti interessa capire come misurare le prestazioni per migliorare i risultati del tuo content marketing, comprendere l'importanza dei lead, delle vendite e del ROI è solo l'inizio. Esistono molte metriche rilevanti e correlate da valutare. Per avere un'idea della redditività della tua campagna, scopri come misurare i dati di performance marketing dei contenuti.

Lead

I lead sono metriche importanti per ciò che rappresentano: un pubblico coinvolto che è più facile da convertire. Per determinare l'efficacia del tuo content performance marketing nella generazione di lead, dovresti considerare quanto segue:

Il numero di lead: la quantità di lead generati dalla campagna;

la quantità di lead generati dalla campagna; Tasso di conversione dei lead: la percentuale di lead che si convertono in clienti paganti

la percentuale di lead che si convertono in clienti paganti Costo per lead: spesa pubblicitaria divisa per il numero di lead;

spesa pubblicitaria divisa per il numero di lead; Punteggio di qualità dei lead: un valore numerico assegnato in base alla probabilità di conversione; più è alto, meglio è.

Queste metriche di performance del content marketing dovrebbero essere esaminate con molta attenzione sia per la parte superiore che per quella centrale del funnel.

Vendite

Poiché le conversioni mirano a ottenere risultati redditizi, è necessario prendere in considerazione le metriche di performance del content marketing relative alle vendite. Ecco alcune metriche a cui prestare attenzione:

Valore medio dell'ordine: il ricavo medio generato per transazione;

il ricavo medio generato per transazione; Tasso di conversione delle vendite: la percentuale di lead che finiscono per effettuare un acquisto;

la percentuale di lead che finiscono per effettuare un acquisto; Attribuzione dei ricavi per tipo di contenuto: monitoraggio delle prestazioni del content marketing, basato sul tipo di materiale

Monitorando queste metriche, puoi perfezionare la tua strategia per aumentare le conversioni.

ROI

Il ritorno sull'investimento (ROI) si riferisce alla redditività diretta. In questo caso, vuoi scoprire se le tue attività di content performance marketing stanno generando entrate sufficienti. Con queste metriche, puoi anche determinare dove è necessario ottimizzare la tua strategia:

ROI: la percentuale di profitto generato rispetto al costo totale di una campagna di content performance marketing: [(Entrate - Costo) / Costo] × 100;

la percentuale di profitto generato rispetto al costo totale di una campagna di content performance marketing: [(Entrate - Costo) / Costo] × 100; Valore del ciclo di vita del cliente (CLV): il fatturato totale previsto che un cliente genererà nel corso della sua relazione con il marchio;

il fatturato totale previsto che un cliente genererà nel corso della sua relazione con il marchio; Costo per acquisizione (CPA): le spese totali di marketing e vendita necessarie per acquisire un nuovo cliente pagante.

Con queste metriche di content performance marketing, potrai valutare l'efficacia dei tuoi sforzi da diverse prospettive.

Analisi del traffico: frequenza di rimbalzo, tempo trascorso sulla pagina e comportamento degli utenti

Con il content performance marketing, è molto probabile che utilizzerai il tuo sito web per attirare l'attenzione sui tuoi contenuti. Pertanto, dovresti monitorare anche queste metriche:

Frequenza di rimbalzo: percentuale di visitatori che sono arrivati sulla pagina senza compiere alcuna azione;

percentuale di visitatori che sono arrivati sulla pagina senza compiere alcuna azione; Tempo trascorso sulla pagina: quanto tempo un utente rimane sulla pagina web dopo essere arrivato;

quanto tempo un utente rimane sulla pagina web dopo essere arrivato; Comportamento dell'utente: cosa ha fatto l'utente mentre era sul sito, ad esempio quali pagine ha visitato.

Il content performance marketing non sarebbe completo senza l'analisi del traffico. Dopo tutto, a cosa serve una pagina ottimizzata se non c'è nessuno da convertire?

Migliorare le prestazioni medie del tuo content marketing: come ottimizzare i tuoi sforzi

Se il pubblico target non conosce affatto il tuo marchio, i tuoi contenuti potrebbero avere una sola possibilità per fare colpo. Per migliorare ulteriormente le prestazioni del tuo content marketing, dovresti cercare dei modi per ottimizzare i tuoi materiali. Ci teniamo a sottolineare che le decisioni relative al content performance marketing devono basarsi sui dati. Tuttavia, puoi utilizzare queste informazioni come punto di partenza per capire in che modo alcune modifiche possono influire sui tassi diengagement e di conversione.

Creare titoli accattivanti e call to action efficaci

Con il content performance marketing, non è necessario effettuare una revisione completa ogni volta che si desidera confrontare i risultati di due versioni di un messaggio. Perché non concentrarsi semplicemente su questi due aspetti?

Titolo: il titolo è la prima e potenzialmente l'unica cosa che il pubblico vedrà. Assicurati che rappresenti in modo onesto il contenuto del testo, pur rimanendo accattivante.

il titolo è la prima e potenzialmente l'unica cosa che il pubblico vedrà. Assicurati che rappresenti in modo onesto il contenuto del testo, pur rimanendo accattivante. Call-to-action: cosa vuoi che faccia il lettore dopo aver visualizzato il materiale? Questo dovrebbe essere indicato chiaramente.

Queste due considerazioni hanno il maggiore impatto sulle conversioni. Quindi, anche se ci sono molti altri elementi che puoi modificare, ti consigliamo di occuparti prima del titolo e delle CTA.

Personalizzazione e strategie di contenuti mirati

La personalizzazione è molto importante nel content performance marketing perché ti consente di raggiungere il pubblico giusto per i tuoi materiali. Ecco alcune idee di targeting che puoi provare:

Segmenta i tuoi target di content performance marketing in base al comportamento;

Utilizza le informazioni demografiche per creare segmenti;

Utilizza l'analisi predittiva per promuovere contenuti pertinenti in base al comportamento passato.

Il pubblico dei tuoi sforzi di content performance marketing non dovrebbe essere considerato come un unico grande blocco. Date le opzioni di personalizzazione e targeting disponibili, generare engagement può essere relativamente semplice.

Sfruttare le piattaforme a pagamento per migliorare le prestazioni del content marketing

Quando pensiamo al content performance marketing, spesso ci vengono in mente i siti web e le piattaforme di social media. Tuttavia, ci sono altri canali da prendere in considerazione. Ricorda, stiamo cercando di stimolare un'azione diretta e immediata. Quindi, proprio come spendi soldi per inserire annunci pubblicitari, puoi anche investire per migliorare la visibilità delle tue risorse di content performance marketing. Questo è possibile grazie alla pubblicità nativa. Esploriamo i vantaggi.

Panoramica della pubblicità nativa e dei contenuti sponsorizzati

Con la pubblicità nativa, l'obiettivo è quello di integrare in modo naturale la pubblicità nell'esperienza di navigazione. Ciò è molto utile per il content performance marketing perché, mentre si cerca di convertire, si vuole anche coinvolgere il pubblico. Fondendosi con l'esperienza di navigazione degli utenti, il tuo content performance marketing avrà maggiori possibilità di avere un impatto. In base alla nostra esperienza, i contenuti sponsorizzati sono la soluzione più adatta in questo caso. Il marchio può avvalersi non solo del pubblico dell'editore, ma anche della sua credibilità.

Migliorare la portata e l'engagement con MGID

MGID è una piattaforma di pubblicità nativa che aiuta i brand ad ampliare la loro portata inserendo annunci e contenuti su siti web pertinenti. Ciò consente di rivolgersi al pubblico giusto. Attraverso una distribuzione basata sull'intelligenza artificiale, MGID assicura che le tue attività di content performance marketing generino un maggiore engagemment, traffico di qualità e conversioni. Ecco come ci riusciamo:

Collaborando con editori di alta qualità in ogni nicchia;

Utilizzo dell'intelligenza artificiale e del targeting comportamentale per determinare chi è più propenso a rispondere al tuo content performance marketing;

Supporto di vari formati pubblicitari per lavorare con una vasta gamma di campagne.

Con il nostro supporto, non devi fare affidamento sulle tue risorse digitali per ottenere risultati dai tuoi contenuti.

Tecniche e strumenti per misurare i risultati del content performance marketing ed eseguire analisi

Naturalmente, non dovrai occuparti di tutto al 100% quando gestisci le tue campagne. Per la maggior parte dei tipi di promozione online, è scontato che utilizzerai strumenti per automatizzare alcune delle tue attività. Questa aspettativa si estende anche al content performance marketing.

La domanda è: quali strumenti dovresti utilizzare per il content performance marketing? Tra le altre cose, questo dipenderà dalle piattaforme che utilizzi per raggiungere i tuoi obiettivi. Nelle sottosezioni seguenti discuteremo gli strumenti più utili insieme ad alcune tecniche per una misurazione accurata.

Software e strumenti per l'analisi delle prestazioni del content marketing

Ecco alcuni degli strumenti che potresti prendere in considerazione:

MGID: una piattaforma pubblicitaria nativa che aiuta anche a monitorare l'engagement, il targeting degli utenti, l'ottimizzazione delle prestazioni, il pubblico simile e altre funzioni correlate;

una piattaforma pubblicitaria nativa che aiuta anche a monitorare l'engagement, il targeting degli utenti, l'ottimizzazione delle prestazioni, il pubblico simile e altre funzioni correlate; Google Analytics: utile per identificare i contenuti più performanti attraverso approfondimenti sul tasso di rimbalzo, il traffico di riferimento e la durata delle sessioni;

utile per identificare i contenuti più performanti attraverso approfondimenti sul tasso di rimbalzo, il traffico di riferimento e la durata delle sessioni; Ahrefs: uno strumento di monitoraggio delle parole chiave che può aiutarti a implementare una strategia SEO più efficace per aumentare la portata organica.

Inoltre, se le tue attività di content performance marketing coinvolgono i social media, ti consigliamo vivamente di utilizzare strumenti specifici per ciascuna piattaforma.

Tecniche da implementare nella tua strategia

Quanto sei sicuro di star utilizzando la versione migliore delle tue iniziative di content performance marketing? L'unico modo per saperlo con certezza è attraverso la misurazione e l'analisi. Di seguito sono riportate alcune tecniche chiave che puoi incorporare.

Split testing: questa tecnica valuta l'impatto misurabile di due versioni di contenuti per aiutarti a decidere quale utilizzare.

questa tecnica valuta l'impatto misurabile di due versioni di contenuti per aiutarti a decidere quale utilizzare. SEO e ranking delle prestazioni delle parole chiave: in questo caso, valuti la capacità della tua strategia di content performance marketing di raggiungere il pubblico giusto in modo organico.

in questo caso, valuti la capacità della tua strategia di content performance marketing di raggiungere il pubblico giusto in modo organico. Analisi del comportamento degli utenti: può comportare l'uso di mappe di calore per vedere come l'utente interagisce con la pagina.

Tutti questi strumenti ti aiutano a ottenere informazioni preziose sulla tua strategia, in modo da poter apportare le modifiche necessarie.

Best practice per una strategia di content performance marketing vincente

Dato l'aumento dei costi pubblicitari, è necessario un modo conveniente per aumentare le conversioni. È qui che entra in gioco il content performance marketing. Tuttavia, il materiale promozionale gratuito non arriva automaticamente. Tieni a mente queste best practice per aumentare le probabilità di successo delle tue iniziative di content performance marketing.

Conosci il tuo pubblico

Sembra ovvio, ma ti stupirà sapere quante aziende creano contenuti solo per il gusto di farlo. Sebbene tutto ciò che pubblichi possa aiutarti a migliorare la tua visibilità online, solo una strategia di content performance marketing ben strutturata e pensata per il tuo pubblico può catturare l'attenzione delle persone e invogliarle a interagire con il tuo brand. Per determinare il pubblico più propenso ad agire, dovresti:

Creare un profilo cliente completo che ti guidi nel processo di creazione dei contenuti;

Utilizzare i dati disponibili per identificare e dare priorità ai segmenti di pubblico più propensi a interagire e a compiere un'azione;

Identificare e conoscere meglio i nuovi segmenti di pubblico che potrebbero essere interessati al marchio e ai contenuti.

Il content performance marketing non sarà efficace se non si conosce il proprio pubblico. Quando ci si rivolge a un gruppo ristretto, è possibile realizzare contenuti mirati e personalizzati.

Non sottovalutare il valore delle prestazioni del content engagement marketing

È sempre allettante concentrarsi sul miglioramento delle metriche relative alla generazione di profitti. Tuttavia, ricorda che i tuoi messaggi costituiscono la base da cui partire per convertire i clienti. Pertanto, il content performance marketing dovrebbe anche stimolare l'engagement. Fare questo nel modo giusto significa:

Avere più opportunità di sperimentare la segmentazione;

Generare più lead e vendite, a parità di condizioni;

Creare valore per il marchio, rendendo più facile attirare l'attenzione.

Quindi, per migliorare i risultati complessivi del content performance marketing, serve anche investire in materiale che sia in grado di attirare l'attenzione del tuo pubblico.

Utilizza più canali per promuovere lo stesso contenuto

Con il content performance marketing, non è necessario elaborare idee originali per ogni piattaforma. Anzi, lo sconsigliamo perché così facendo si perde l'opportunità di rafforzare il proprio messaggio. Facendo in modo che i tuoi sforzi di content performance marketing siano visibili in tutti i posti frequentati dal tuo pubblico di riferimento, sarai in grado di ritargettizzare in modo naturale le persone interessate. Infatti, con un approccio multicanale, avrai molte opportunità di presentare le informazioni nel modo più efficace per il tuo mercato di riferimento.

Rispetta un calendario

Nel tuo calendario dei contenuti, cerca di rispettare un programma di pubblicazione regolare per il content performance marketing. Il tuo pubblico si aspetta costanza, quindi devi soddisfare questa esigenza. A questo proposito, ti consigliamo di tenere in considerazione i seguenti fattori:

Il momento in cui il tuo pubblico utilizza le piattaforme di content performance marketing che hai selezionato;

Una frequenza di pubblicazione sostenibile e realistica;

Le differenze di fuso orario, se hai un pubblico globale.

Fortunatamente, non è necessario attendere il momento scelto per pubblicare i contenuti. Esistono strumenti di automazione del content performance marketing che consentono di pianificare tutto in anticipo.

Creare contenuti ad alto intento

Se fornisci SaaS, nessuno potrà impedirti di parlare delle caratteristiche generali che offri. Ma includere queste informazioni nel tuo piano di content performance marketing ti aiuterebbe a convertire? Un suggerimento veloce: no!

Concentrarsi su contenuti ad alto intento ti consente di catturare l'attenzione degli utenti pronti ad agire. Ad esempio, non descrivere perché le persone hanno bisogno di un CRM né includerlo nel tuo calendario di content performance marketing. Parla invece delle migliori piattaforme CRM. Se gestisci un sito di marketing di affiliazione, questo ti darà maggiori opportunità di guadagnare commissioni.

Utilizza l'IA come parte del tuo processo

Anche se stai conducendo una campagna di content performance marketing completamente organica, c'è ancora spazio per utilizzare l'IA. Ad esempio, potresti usarla per generare un elenco di idee o creare una bozza del tuo calendario di content performance marketing. Inoltre, se utilizzi opzioni di pubblicazione a pagamento, l'IA può aiutarti a implementare l'ottimizzazione dinamica dei contenuti. Ciò ti consente di personalizzare ciò che l'utente vede in base al suo comportamento. Ovviamente, non prendere questi suggerimenti alla lettera. Sentiti libero di perfezionarli o semplicemente di usarli come fonte di ispirazione.

Sfide e soluzioni nel content performance marketing

Anche se il content performance marketing è un ottimo modo per catturare l'attenzione e convertire il pubblico, potresti incontrare alcune difficoltà lungo il percorso. Per garantire l'efficacia dei tuoi sforzi, devi essere consapevole dei potenziali problemi. Prendendoti il tempo necessario per conoscere i possibili ostacoli che potresti incontrare, sarai in grado di prepararti meglio. Lascia che ti aiutiamo a limitare i potenziali ostacoli del content performance marketing spiegandoti come affrontarli.

Sfida n. 1: creare contenuti di alta qualità

Creare un contenuto di qualità è relativamente facile. Per molti, il problema sta nel mantenere costantemente lo stesso livello di qualità. Molti inserzionisti citano i seguenti motivi per spiegare il calo o l'oscillazione della qualità:

Mancanza di ispirazione e idee;

Stanchezza dovuta al dover rispettare una scadenza;

Cambiamenti nelle tendenze e nelle preferenze.

Questi punti potrebbero impedirti di realizzare il vero potenziale della tua strategia di content performance marketing. Se il tuo talento è nella scrittura, potresti eccellere in termini di testo, ma fallire in tutti gli altri aspetti.

Possibili soluzioni

Il modo in cui affronti i problemi dipenderà dal motivo per cui stai riscontrando difficoltà con il content performance marketing. A seconda dei tuoi problemi specifici, ecco alcune soluzioni che puoi adottare.

Osserva cosa fanno i tuoi concorrenti: prendi spunto dalle loro idee e implementale in modo migliore!

prendi spunto dalle loro idee e implementale in modo migliore! Dai priorità alle piattaforme di successo: per la tua strategia di content performance marketing, assegna le risorse dove avranno il maggiore impatto.

per la tua strategia di content performance marketing, assegna le risorse dove avranno il maggiore impatto. Coinvolgi altri talenti per aiutarti nella creazione dei contenuti: in questo modo potrai concentrare le tue energie dove sono più efficaci e produrre risultati di alta qualità.

Per mantenere interessante la tua strategia di content performance marketing, cerca di incorporare le tendenze quando è opportuno.

Sfida n. 2: modifiche agli algoritmi

Sia che utilizzi il tuo sito web o le piattaforme dei social media per il content performance marketing, potresti essere influenzato dalle modifiche agli algoritmi. Di conseguenza, potresti riscontrare:

Un improvviso calo di visibilità;

La necessità di ricalibrare la tua strategia più spesso;

Fluttuazioni nel traffico.

Con questi cambiamenti, potresti anche trovare difficile valutare l'efficacia dei tuoi sforzi di content performance marketing. Purtroppo, questo è qualcosa che dovrai affrontare inevitabilmente. Gli algoritmi dei motori di ricerca saranno sempre aggiornati per riflettere al meglio ciò che le persone stanno cercando.

Possibili soluzioni

Se ti stai impegnando a creare le migliori risorse di content performance marketing possibili, sei già sulla strada giusta. Tuttavia, devi prestare attenzione ai dettagli tecnici, tra cui:

Rispettare i criteri EEAT durante la creazione dei contenuti;

Ottimizzare i vecchi materiali per renderli conformi all'algoritmo attuale;

Diversificare la selezione delle piattaforme di content performance marketing.

L'utilizzo di contenuti sponsorizzati è un'ottima idea se stai incorporando le recenti modifiche nella tua strategia. Questo ti permette di raggiungere il tuo pubblico e potenzialmente convertirlo.

Sfida n. 3: elevata concorrenza e saturazione dei contenuti

Le aziende e i marchi di tutti i settori devono attualmente affrontare la sfida di riuscire a emergere. Ad esempio, su TikTok vengono caricati ogni minuto 16.000 brevi video. Ora, immagina quanti ne vengono pubblicati altrove su Internet! Molti inserzionisti faticano a lasciare il segno con le loro iniziative di content performance marketing a causa dell'elevata concorrenza. Poiché oggigiorno le interazioni online sono così numerose, sempre più aziende cercano di rafforzare la propria presenza online. Per fare la giusta impressione, è necessario migliorare le proprie strategie di content performance marketing.

Possibili soluzioni

Ecco alcune cose che è possibile fare per affrontare questa sfida.

Concentrarti su segmenti di pubblico specifici: dedica la maggior parte delle tue attività di content performance marketing a questi segmenti e crea messaggi specifici per ciascuno di essi.

dedica la maggior parte delle tue attività di content performance marketing a questi segmenti e crea messaggi specifici per ciascuno di essi. Utilizza formati di contenuto interattivi: incentiva l'engagement del tuo pubblico di riferimento utilizzando quiz, sondaggi e altri formati che favoriscono l'interazione.

incentiva l'engagement del tuo pubblico di riferimento utilizzando quiz, sondaggi e altri formati che favoriscono l'interazione. Utilizza le informazioni sul pubblico: piattaforme come MGID ti aiutano a identificare più facilmente dove le tue attività di content performance marketing potrebbero avere un impatto maggiore.

Per preservare l'autorevolezza del tuo marchio, ti consigliamo di evitare strategie losche e clickbait.

Coinvolgi e converti con il content performance marketing

Chi dice che non si possa ottenere il meglio da entrambi i mondi? La creazione di annunci pubblicitari non è l'unico modo per guidare il pubblico attraverso il funnel. Con una solida strategia di content performance marketing, puoi rafforzare il marchio e contribuire alla redditività allo stesso tempo. Come abbiamo visto, la pubblicità nativa è preziosa in questo caso perché il content performance marketing è progettato per fornire valore al mercato di riferimento.

Collaborando con esperti come MGID, avrai accesso a strumenti di alto livello, specialisti creativi e un manager personale che ti aiuterà a rendere efficaci le tue iniziative di content performance marketing. Iscriviti oggi stesso e lascia che ti aiutiamo a costruire il tuo marchio e la tua redditività.