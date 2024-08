Nota dell'editore: Questo articolo contiene esempi di creazioni pubblicitarie lanciate dagli inserzionisti su MGID. Tutti i diritti riservati.

Come si fa a scrivere titoli creativi per le proprie campagne pubblicitarie? Se sei un inserzionista che fa promesse che non può mantenere, i nostri esperti creativi e di compliance qui a MGID ti aiuteranno a scoprire approcci alternativi per elaborare un titolo pertinente e meritevole di clic.

Ecco cosa aspettarsi da questo articolo:

Capire perché si dovrebbe evitare di fare grandi annunci nei titoli delle inserzioni

Ricevere suggerimenti creativi per la stesura dei titoli degli annunci

Vedere esempi reali e titoli di annunci ad alta conversione

In conclusione, esamineremo le soluzioni creative che possono migliorare notevolmente il CTR e portare a tassi di conversione più elevati.

Perché i brand dovrebbero evitare di fare affermazioni roboanti?

A volte ti sarà capitato di creare titoli di annunci clickbait, memorabili e divertenti per le tue campagne di marketing. È naturale desiderare che le persone clicchino sul tuo annuncio. Il problema è che questo tipo di pratica si rivela poco redditizia.

Dopo tutto, l'obiettivo è quello di ottenere vendite e conversioni, non click. Scrivere slogan esagerati per il titolo del tuo annuncio potrebbe far rallentare la tua attività di mesi, mentre soddisfare le aspettative dei clienti si tradurrà in un ROI positivo e in risultati tangibili.

Quindi la prima cosa che si dovrebbe imparare da questo articolo è che il tuo annuncio deve essere sempre rilevante.

Questo aumenta la fiducia e la credibilità del tuo marchio. Senza rilevanza, si rischia di essere segnalati o addirittura richiamati dagli editori. Inoltre, gli utenti potrebbero mettere in dubbio l'integrità dell'inserzionista, scegliendo di non visualizzare affatto l'annuncio.

Ecco cosa intendiamo per titoli esagerati:

these are real-life examples

L'impatto di titoli pubblicitari esagerati

Come abbiamo già detto, sono numerosi gli impatti negativi che titoli pubblicitari esagerati possono avere su un brand.

Approfondiamo questi aspetti:

Compromissione della fiducia dei consumatori . Se un marchio ha l'abitudine di promettere troppo e di esagerare, i consumatori lo notano. Di solito, l'utente è meno propenso a interagire con il marchio in futuro.

. Se un marchio ha l'abitudine di promettere troppo e di esagerare, i consumatori lo notano. Di solito, l'utente è meno propenso a interagire con il marchio in futuro. Pessima esperienza utente . Può essere deludente quando un consumatore scopre che un prodotto o un servizio non è all'altezza di quanto dichiarato nell'annuncio. L'utente può sentirsi ingannato ed è probabile che condivida la sua esperienza con altri, con il risultato di danneggiare la reputazione del marchio.

. Può essere deludente quando un consumatore scopre che un prodotto o un servizio non è all'altezza di quanto dichiarato nell'annuncio. L'utente può sentirsi ingannato ed è probabile che condivida la sua esperienza con altri, con il risultato di danneggiare la reputazione del marchio. Blocco degli annunci . I titoli degli annunci esagerati tendono ad avere esiti negativi per le campagne pubblicitarie, in quanto possono essere bloccati o segnalati come spam. Questo può portare a complesse questioni legali, quindi è bene assicurarsi di essere in regola con il buon gusto. Il nostro Dipartimento Creativo e di Conformità di MGID è esperto in questo campo e aiuta gli inserzionisti a migliorare le campagne in termini di rilevanza ed efficacia.

. I titoli degli annunci esagerati tendono ad avere esiti negativi per le campagne pubblicitarie, in quanto possono essere bloccati o segnalati come spam. Questo può portare a complesse questioni legali, quindi è bene assicurarsi di essere in regola con il buon gusto. Il nostro Dipartimento Creativo e di Conformità di MGID è esperto in questo campo e aiuta gli inserzionisti a migliorare le campagne in termini di rilevanza ed efficacia. Una nota sulla stanchezza da pubblicità. Puntare eccessivamente su un approccio sensazionalistico può portare all'affaticamento da annuncio, quindi è bene prestare attenzione ai titoli. In passato gli annunci potevano ingannare le persone, ma oggi i consumatori sono più consapevoli quando visualizzano una pubblicità.

Quindi, come evitare questi effetti negativi? È necessario trovare il giusto equilibrio tra la scrittura di titoli accattivanti e la soddisfazione delle aspettative dei clienti. Il che ci porta alla prossima sezione di questo articolo…

Come rendere la tua campagna pubblicitaria interessante e rilevante?

È possibile adottare diversi approcci creativi per rendere il proprio annuncio rilevante e allo stesso tempo efficace. Abbandona le cattive abitudini fatte di promesse esagerate.

Ecco alcuni modi per incoraggiare gli utenti a cliccare sui tuoi contenuti e offrire loro un'esperienza migliore:

Sfruttare l'urgenza

La cara vecchia FOMO ( paura di essere esclusi) è un ottimo strumento per creare un senso di urgenza e stimolare la curiosità dei potenziali consumatori. Questa collaudata tattica di marketing ha salvato così tante aziende che è difficile collocarla altrove se non in cima alla lista dei nostri approcci creativi.

Parole e frasi come "affrettati", "non durerà a lungo" e "solo per un periodo limitato" possono sembrare un cliché, ma funzionano davvero. Non c'è niente di più efficace delle strategie di marketing che si basano sulla psicologia umana di base.

Fare leva sulla curiosità

L'annuncio qui sopra è un ottimo esempio dell'approccio basato sulla curiosità. Come si può notare, è chiaro e allo stesso tempo aggiunge un po' di mistero. Le persone sono naturalmente curiose, quindi se si dà loro un assaggio del contenuto, vorranno vedere e saperne di più.

Fare domande

Gli utenti apprezzano le domande. Si tratta di un'ottima tecnica da adottare perché quando si pone la domanda giusta, il lettore vorrà conoscere la risposta. Inoltre, alle persone piace essere notate e riconosciute, quindi quando si pongono domande si sentono importanti. Le domande possono essere utilizzate anche per creare un'attinenza e una connessione, in modo che il lettore si senta compreso e preso in considerazione.

Prenditi il tempo necessario per formulare una domanda accattivante, come quella della pubblicità mostrata qui sopra.

Condividere una storia

Le storie sono un metodo intramontabile per entrare in contatto emotivo con un ascoltatore o un lettore. Poni il cliente al centro della tua storia, non il tuo brand. Fai in modo che il tuo pubblico di riferimento sia l'eroe principale della storia e lascia il tuo marchio dietro le quinte. Rappresenta il tuo prodotto come lo strumento che aiuta il cliente a superare i suoi problemi.

Prendiamo ad esempio il titolo dell'annuncio mostrato qui sopra; basta davvero una frase per coinvolgere le persone o per raccontare una storia.

Attingere da temi e tendenze del momento

In un mondo in così rapida evoluzione, è logico che il nostro marketing sia sempre al passo con i tempi. Le tendenze cambiano rapidamente e, per attirare gli utenti, è necessario assicurarsi di catturare il loro interesse con le tendenze del momento.

In questo modo, hanno la sensazione che tu stia parlando la loro lingua: la strategia si applica anche al marketing stagionale e a quello dedicato a una specifica festività. Questi argomenti sono di attualità in determinati periodi dell'anno e consentono agli inserzionisti di rimanere relativamente competitivi.

Giocare con i numeri

I numeri tendono a emergere nella marea di parole, perché gli utenti sono attratti dai numeri. Statistiche, prezzi, fatti e cifre (invece di numeri scritti) funzionano bene per attirare gli utenti e catturare il loro interesse.

Prendi spunto dall'esempio precedente. Il motivo per cui è così efficace è che è in grado di comprendere gli interessi dell'utente. Per la maggior parte dei consumatori, quando sono interessati a un prodotto, la prima domanda che si pongono è: "Quanto costa?". Il titolo dell'annuncio risponde proprio a questo.

5 cose da fare e da NON fare con i titoli degli annunci

Nell'attuazione delle strategie sopra descritte, bisogna tenere presente le seguenti best practice.

#1: Uso di espressioni condizionali

Parole come "potrebbe", " forse" e " possibile" fanno sembrare un titolo molto più realistico rispetto a una falsa promessa con la parola "sarà". In questo modo, non si danno garanzie che non si possono mantenere.

#2: Usare termini generici quando si parla di tempo

Se in un annuncio si utilizza un periodo di tempo specifico, l'utente si aspetterà dei risultati entro quel periodo. Invece di dichiarare che i risultati del prodotto o servizio si ottengono in un determinato numero di giorni, utilizza parole come "più veloce" e "più rapido."

#3: Non promettere miracoli

Non promettere la luna. Per esempio, evitare di usare le parole "magia" e "miracolo" e optare per parole più realistiche. Parole come "metodo" e "strategia" sono ottime alternative.

#4: Parlare dal punto di vista di una terza persona

Il discorso indiretto e la prospettiva in terza persona danno l'impressione che il contenuto sia verificato da altri utenti. Ciò suscita un senso di appartenenza e di curiosità, incoraggiando l'utente a saperne di più.

#5: Con i numeri, meno è meglio

Naturalmente, quando si usano i numeri nei titoli, bisogna essere realistici. Promettere a qualcuno di poter perdere una quantità di peso inverosimile senza modificare lo stile di vita è una strategia vecchia e logora che non funziona più.

Conclusioni

È vero che un'ottima immagine di anteprima è ciò che cattura per primo l'attenzione dell'utente, ma è il titolo a spingere l'utente a fare clic. Un utente guarda un annuncio solo per circa tre secondi e il titolo determina la scelta di agire o meno.

I titoli degli annunci ben realizzati svolgono un ruolo cruciale nel successo delle campagne pubblicitarie native e aiutano gli inserzionisti a raggiungere i loro obiettivi di marketing. Quindi, non esitare a utilizzare questi approcci creativi e fa in modo che il tuo CTR elevato sia accompagnato da vendite e conversioni elevate!