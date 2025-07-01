Il marketing di affiliazione non consiste semplicemente nell'aggiungere link a un sito web: significa indirizzare il messaggio giusto alle persone giuste al momento giusto. Quando ciò accade, i clic si trasformano in conversioni. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo sono necessari contenuti intelligenti e coinvolgenti.

Con una scelta infinita di formati di contenuto, non è sempre facile capire quali saranno quelli che riscuoteranno maggiore successo fra il tuo pubblico. La verità è che alcuni tipi di formati di content marketing funzionano sempre meglio di altri e sapere come scegliere il formato giusto può fare la differenza tra una campagna di successo e uno spreco di risorse.

In questa guida analizzeremo i tipi di contenuti più efficaci per il content marketing, in grado di coinvolgere i lettori, aumentare il traffico e generare risultati concreti. Condivideremo esempi, consigli pratici e casi d'uso per aiutarti a ottenere il massimo da ogni contenuto che pubblichi.

Post su blog e articoli approfonditi

Tra i tipi di contenuti più efficaci nel content marketing, i post di blog e gli articoli approfonditi sono apprezzati per la loro capacità di creare fiducia e mostrare competenza. Offrono spazio per esplorare argomenti in modo approfondito, rispondere a domande comuni e includere link di affiliazione senza interrompere il flusso del contenuto. Questo formato funziona particolarmente bene per il targeting di parole chiave a coda lunga e per mantenere i lettori coinvolti più a lungo, supportando sia le prestazioni SEO che la credibilità. Se fatto bene, è un modo intelligente per combinare una narrazione utile con una promozione non invadente.

Recensioni e elenchi di prodotti

Le recensioni di prodotti e i post di raccolta sono un formato di riferimento per gli affiliate marketer che desiderano consigliare prodotti reali in modo utile e coinvolgente. Come suggerisce il nome, questi articoli si concentrano sui prodotti e offrono informazioni chiare e concrete che aiutano i lettori a prendere decisioni informate nel momento in cui l'intenzione di acquisto è più alta.

A differenza dei post generici dei blog, le recensioni e le raccolte sono ideate per favorire la conversione. Presentano i dettagli chiave del prodotto, i pro e i contro, le impressioni degli utenti e i link di affiliazione diretti. Ecco perché questo formato continua a superare molti altri tipi di contenuti di marketing, soprattutto per i settori di nicchia altamente competitivi.

Perché funzionano:

Si rivolge agli utenti con una elevata finalità commerciale

Incorpora in modo naturale parole chiave incentrate sul prodotto

Aumenta il CTR attraverso tabelle comparative, pulsanti e immagini

Ideale per commissioni ricorrenti o promozioni a tempo limitato

Esempio: Ecco un ottimo esempio tratto dal blog Sleep Foundation intitolato “I migliori materassi per il mal di schiena”. Questo articolo supera le 4.000 parole ed è ricco di sezioni utili, recensioni di esperti, link a prodotti affiliati e confronti dettagliati.

Contenuti video

Il video rimane tra le tipologie di contenuto più persuasive per il marketing digitale, soprattutto quando si tratta di strategie di affiliazione. La sua capacità di mostrare i prodotti in azione, creare appeal emotivo e costruire fiducia lo rende un formato ad alta conversione su tutte le piattaforme. Dalle recensioni dettagliate dei prodotti ai tutorial rapidi e alle sessioni live, il video consente una promozione autentica integrando perfettamente i link di affiliazione.

Video di unboxing e recensioni

Questi contenuti mostrano il prodotto così com'è: estratto dalla confezione e provato in tempo reale. Funzionano bene su piattaforme come YouTube, TikTok o Instagram Reels, dove gli spettatori si aspettano contenuti rapidi e visivi. Video di questo tipo sono particolarmente diffusi nei settori dell'elettronica e della bellezza, dove il design, il suono o la consistenza sono importanti.

Tuttavia, ciò che conta di più è fornire una recensione chiara e onesta. È qui che entrano in gioco i link di affiliazione. Aggiunti alle descrizioni, ai commenti fissati o alle sovrapposizioni sullo schermo, i link di affiliazione offrono un passaggio successivo diretto. Tra tutti i diversi tipi di contenuti di marketing, questo è quello che sembra più immediato, ed è proprio questo che lo rende efficace.

Perché funziona:

Crea fiducia mostrando il prodotto appena tolto dalla confezione e in uso

Offre un contesto naturale per includere menzioni o promozioni di affiliazione

Funziona bene sulle piattaforme di video-first, dove gli utenti si aspettano informazioni rapide e pratiche

Incoraggia l'azione degli spettatori attraverso link nella descrizione o suggerimenti sullo schermo

Esempio: Un esempio pratico è il video YouTube “The BEST Wireless Earbuds of 2024!” di SoundGuys. Il video presenta un confronto strutturato tra diversi modelli popolari, con test reali e filmati dei prodotti. I link di affiliazione a ciascun articolo sono inclusi nella descrizione, rendendo il contenuto informativo e pronto per la conversione.

Tutorial e dimostrazioni

Brevi video che dimostrano come funziona un prodotto o un servizio, come una registrazione dello schermo o un breve tutorial di cucina, sono facili da seguire e davvero utili. Ecco perché questo formato funziona così bene su Reels, TikTok o YouTube Shorts. Quando un prodotto si inserisce naturalmente nel processo, non c'è bisogno di forzare la mano con la promozione. Funzionano in modo naturale e basta. Tra i tipi di contenuti per il social media marketing, i tutorial sono uno dei modi più pratici per collegare il valore alle vendite di affiliazione.

Perché funzionano:

Il prodotto viene mostrato in azione, non soltanto menzionato

Gli spettatori capiscono come e perché viene utilizzato

Il contenuto insegna qualcosa di reale, che crea fiducia

I link agli articoli in primo piano sembrano naturali nel contesto del video

Live streaming e webinar

Il video live è uno dei pochi formati in cui le persone possono porre domande e ottenere risposte in tempo reale. Che si tratti di una demo di un software, di domande e risposte su un prodotto o di una presentazione informale, funziona perché non c'è editing, solo uso reale, feedback reali e conversazioni dirette. Tra i migliori tipi di content marketing, il video live si distingue per la sua capacità di aiutare a costruire rapidamente la fiducia e trasformare gli spettatori in partecipanti attivi.

Perché funziona:

Gli spettatori possono porre domande e ottenere risposte immediate

Nessuna ripresa o ritocco: i prodotti vengono mostrati così come sono

I link di affiliazione vengono condivisi in modo naturale durante la conversazione

Le offerte o i link a tempo aggiungono un senso di urgenza

Sequenze di email marketing

L'email è ancora uno dei modi più affidabili per rimanere in contatto con le persone che hanno già mostrato interesse. Ciò che la rende potente è la sua struttura. Una sequenza ben pianificata, come un flusso di benvenuto, una presentazione del prodotto o un promemoria per il carrello abbandonato, mantiene viva la conversazione anche dopo il primo clic. Lo scopo non è vendere, ma guidare: ogni messaggio aggiunge contesto, risponde a una domanda o spinge a prendere una decisione. Tra i tipi di contenuti di marketing, le sequenze di email sono difficili da battere quando si tratta di engagement a lungo termine e consegna personalizzata.

Campagne drip automatizzate

Le campagne drip sono una serie di email pre-elaborate inviate secondo un programma prestabilito. Sono ottime per l'onboarding, fornire istruzioni o semplicemente presentarsi ai nuovi iscritti. Per gli affiliate marketer, questo formato è molto efficace se utilizzato per fornire informazioni preziose prima di presentare un'offerta, come un corso gratuito, un tutorial o una checklist. Crea fiducia prima di chiedere un'azione. Essendo uno dei tipi di content marketing più efficaci, le sequenze drip offrono struttura e scopo senza sopraffare il lettore.

Perché funziona:

Offre valore in piccoli passi facili da assimilare

Porta naturalmente a un'offerta di affiliazione

Mantiene gli iscritti coinvolti per diversi giorni

Crea aspettativa per il messaggio successivo

Email di raccomandazione dedicate

Le email di raccomandazione si concentrano su un unico prodotto e sono brevi. Niente introduzioni, niente fronzoli: si concentrano invece sul motivo per cui un determinato articolo è utile. Questo formato funziona bene quando gli iscritti hanno già fiducia nel mittente e sono aperti ai suggerimenti. Tra i tipi di contenuti per il content marketing, è uno dei più efficaci per offerte sensibili al fattore tempo o lanci di prodotti che non richiedono una presentazione lunga.

Perché funziona:

Focus chiaro, senza distrazioni o link concorrenti

Rapida consultazione e invito all'azione

Sembra un consiglio personale o una selezione curata

Ottimo per prodotti ad alta commissione o sensibili al fattore tempo

Contenuti per i social media

Le piattaforme social sono il luogo in cui i contenuti di affiliazione vengono visti e condivisi più spesso. I post devono essere puntuali e mirati, di impatto e incentrati su momenti che interessano alle persone. Demo di prodotti su TikTok, caroselli dei “prodotti migliori” su Instagram, reel prima e dopo o anche thread informali su X (Twitter): tutti questi contenuti funzionano quando mostrano un uso reale o una soluzione rapida. Tra i vari tipi di contenuti di marketing digitale, i social media si distinguono per la loro velocità, flessibilità e capacità di collegarsi direttamente alle offerte di affiliazione tramite biografie, swipe-up, tag di prodotti o pulsanti di acquisto.

Post carosello, storie in evidenza e reel

I post carosello, le storie salvate e i reel sono perfetti per guidare gli spettatori attraverso più prodotti, confronti o guide passo passo. Ogni formato ha i suoi punti di forza: i caroselli consentono di inserire più immagini o slide in un unico post; le storie offrono visibilità a tempo e interazioni basate su adesivi; i reel offrono video veloci e verticali, ideali per attirare l'attenzione in meno di un minuto. Tutti e tre offrono spazio per evidenziare caratteristiche, spiegare differenze o raccontare una storia, senza sopraffare lo spettatore.

Per gli affiliate marketer, questi formati offrono un modo flessibile e creativo per combinare il valore del prodotto con una promozione non invasiva. Tra i migliori tipi di content marketing, sono altamente condivisibili, favoriti dagli algoritmi e facili da adattare a diversi tipi di pubblico o regioni.

Perché funziona:

Consente ai creator di mostrare più prodotti, caratteristiche o passaggi in un'unica sequenza avvincente

L'interazione tramite scorrimento, tocco o scorrimento mantiene gli spettatori attivamente coinvolti

Facilita l'inserimento di link di affiliazione tramite didascalie, adesivi con link o “link nella biografia”

Funziona bene con diverse abitudini del pubblico, dai Reels veloci ai caroselli più dettagliati

Esempio: Questo post Instagram di @nailsbyalsn mostra un tutorial di nail art utilizzando prodotti specifici. Nella didascalia, l'autrice fornisce link di affiliazione ai prodotti utilizzati, consentendo ai follower di acquistarli direttamente.

Post e sondaggi della community

I post basati sulla community sono un ottimo modo per avviare conversazioni e comprendere meglio ciò che interessa realmente al tuo pubblico. A volte basta una domanda ben posta per suscitare commenti utili da parte del tuo pubblico.

Ad esempio, in un gruppo Facebook dedicato agli strumenti di produttività, l'amministratore ha pubblicato un breve sondaggio chiedendo ai membri quale app utilizzassero di più: Notion, Trello o Asana. La discussione che ne è seguita ha fornito informazioni preziose e, in un post successivo, l'amministratore ha condiviso i link di affiliazione a ciascuno strumento per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento. All'interno dei tipi di contenuti del content marketing, questo approccio crea partecipazione attiva e guida naturalmente gli utenti verso consigli utili.

Perché funziona:

Stimola commenti e reazioni attraverso domande

Aiuta a personalizzare i consigli futuri in base agli interessi del pubblico

Sembra meno promozionale e più personale

Contenuti interattivi e visivi

I formati interattivi e visivi trasformano i lettori passivi in partecipanti attivi. Invece di limitarsi a leggere o guardare, il pubblico tocca, scorre, risponde a un quiz o ingrandisce un'immagine, aumentando l'attenzione e l'engagement. Per gli affiliate marketer, questi formati possono aiutare a guidare le persone verso il prodotto giusto, mantenendo l'esperienza divertente e personalizzata. Tra i tipi di formati di content marketing, questo approccio si distingue per la combinazione di intrattenimento e alta intenzione, dalle infografiche acquistabili ai quiz sui prodotti che portano direttamente ai consigli degli affiliati.

Quiz e valutazioni

I quiz sono uno strumento intelligente per aiutare le persone a scoprire ciò che si adatta al loro stile di vita. Per gli affiliate marketer, questo tipo di contenuto interattivo sembra una guida autentica, rendendo i consigli sui prodotti più naturali e pertinenti.

Prendiamo ad esempio un blog incentrato sul fitness che propone un quiz intitolato “Qual è il tuo contesto ideale per allenarti a casa?”. I lettori rispondono a domande sui loro obiettivi, lo spazio a disposizione e le preferenze di esercizio. Alla fine, vengono abbinati a set di attrezzature consigliati, ciascuno spiegato in termini semplici e collegato tramite URL di affiliazione.

Perché funziona:

Rende la scoperta dei prodotti personale e pertinente

Incoraggia l'interazione e il completamento

Conduce naturalmente ai suggerimenti di affiliazione senza una vendita aggressiva

Aggiunge valore prima di chiedere un'azione

Infografiche e cheat sheet

Le infografiche e le cheat sheet sono perfette per suddividere le informazioni in un formato semplice e facile da seguire. Che si tratti di spiegare un processo, confrontare alcuni strumenti o offrire una guida rapida, i contenuti visivi aiutano a far passare il messaggio.

Ad esempio, un blog di marketing potrebbe condividere una cheat sheet scaricabile intitolata “Pianificazione dei contenuti in 30 minuti”. La cheat sheet illustra l'intero flusso di lavoro, dalla generazione delle idee alla pubblicazione, e consiglia strumenti specifici per ogni fase. Ogni suggerimento include un consiglio rapido e un link, aiutando gli affiliate marketer a fornire un valore reale e inserendo in modo naturale riferimenti utili ai prodotti.

Perché funziona:

Trasforma le informazioni in qualcosa di facile da scansionare e salvare

Viene spesso condiviso o aggiunto ai segnalibri, generando traffico costante

Crea fiducia offrendo valore in anticipo

Crea spazio per raccomandazioni affiliate sottili

Calcolatori e strumenti

Gli strumenti interattivi come i calcolatori possono essere incredibilmente efficaci, soprattutto quando aiutano gli utenti a ottenere risposte rapide a domande personali. Per gli affiliate marketer, questo è il punto di forza: offrire un aiuto utile e pratico, raccomandando servizi pertinenti al momento giusto.

Supponiamo che qualcuno stia cercando di capire quanto potrebbe pagare per un mutuo casa. Un sito di mutui potrebbe offrire un semplice calcolatore: basta inserire alcuni numeri e il calcolatore stima le rate mensili. Proprio nella pagina dei risultati, i visitatori vedono i link ai finanziatori o alle opzioni di prestito che si adattano al loro budget.

Perché funziona:

Fornisce risultati immediati e personalizzati

Mantiene gli utenti coinvolti attraverso l'interazione pratica

Aggiunge valore reale, che crea fiducia

Rende le offerte di affiliazione tempestive e pertinenti

Podcast e contenuti audio

L'audio è uno dei pochi formati verso cui il pubblico si mostra attento dall'inizio alla fine. Che sia durante una passeggiata, in auto o mentre si lavora, gli ascoltatori tendono a prestare la massima attenzione ai podcast. Questo è un enorme vantaggio per gli affiliate marketer. Le menzioni dei prodotti sembrano più consigli affidabili che argomenti di vendita, soprattutto quando sono inserite in conversazioni o interviste sincere. Tra i molti tipi di contenuti nel marketing digitale, l'audio si distingue per la connessione personale e coerente che è in grado di creare.

Episodi di interviste

Invitare un esperto come ospite è uno dei modi più efficaci per aggiungere valore a un episodio di podcast. Queste conversazioni forniscono approfondimenti, credibilità e spesso suscitano curiosità intorno a strumenti o tecniche che gli ascoltatori vogliono provare. All'interno dei diversi tipi di contenuti nel marketing digitale, le interviste creano uno spazio naturale per introdurre link di affiliazione, menzionati durante la conversazione o aggiunti alle note del programma dopo la trasmissione. Se fatto bene, il riferimento al prodotto sembra parte della conversazione, non un'interruzione.

Perché funziona:

Crea fiducia grazie all'autorevolezza guadagnata

Mantiene gli ascoltatori coinvolti più a lungo

Fornisce un contesto per i suggerimenti di affiliazione

Facile da riutilizzare in citazioni di blog o clip social

Programmi in solitaria e consigli

I brevi episodi in solitaria sono perfetti per condividere successi rapidi, trucchi personali o consigli tempestivi. Poiché il conduttore controlla il ritmo e la struttura, i link di affiliazione possono essere introdotti con un semplice “un prodotto che mi ha aiutato”. Tra i migliori tipi di content marketing, l'audio in formato breve è uno dei modi più rapidi per fidelizzare il pubblico promuovendo con disinvoltura prodotti utili.

Perché funziona:

Consente il pieno controllo del tono e della trasmissione

Ottimo per menzioni di prodotti stagionali o di attualità

Ideale per consigli ricorrenti con link di affiliazione coerenti

Sembra personale e accessibile

Ebook

Gli ebook sono un ottimo modo per approfondire un argomento e costruire un legame di fiducia a lungo termine. Consentono ai creator di condividere competenze reali, sotto forma di guide passo passo, approfondimenti sul settore o strategie pratiche, insieme a menzioni di prodotti affiliati che hanno senso nel contesto. Questo formato sembra più una risorsa utile che una promozione, motivo per cui funziona così bene nel marketing di affiliazione.

Perché funziona:

Fornisce informazioni dettagliate, stabilendo autorevolezza e fiducia

Offre una piattaforma per incorporare link di affiliazione contestualizzati

Può essere utilizzato come calamita per attirare potenziali clienti e far crescere la tua mailing list

Migliora la tua strategia di content marketing con contenuti di lunga durata

Sfrutta la pubblicità nativa per amplificare i tuoi contenuti

Quando un annuncio sembra parte integrante del contenuto che lo circonda, le persone sono più propense non solo a notarlo, ma anche a fidarsi. Questa è l'idea alla base della pubblicità nativa. Non interrompe, ma si integra. Per gli affiliate marketer, questo è un grande vantaggio: offre spazio per promuovere i prodotti in modo naturale, senza essere troppo invadente.

Questo formato funziona meglio se utilizzato insieme a contenuti che offrono già un valore aggiunto: tutorial, recensioni o guide pratiche, ad esempio. Le persone stanno già prestando attenzione e una raccomandazione pertinente viene percepita come un'aggiunta utile, non come una pubblicità. Questo rende più facile suscitare interesse e ottenere clic dal pubblico giusto.

MGID è più di una semplice piattaforma di pubblicità nativa, è una soluzione completa per il traffico per gli affiliate marketer. Non solo aiuta a fornire visitatori altamente mirati, ma se sei un cliente, non dovrai preoccuparti di assumere un copywriter, un web designer o uno sviluppatore front-end. Il team di MGID aiuta a creare funnel pronti all'uso sulla piattaforma stessa, attirando gli utenti con contenuti accattivanti in diversi formati, tutti ottimizzati per la conversione.

Conclusioni

Non esiste una formula unica che garantisca il successo nel marketing di affiliazione, ed è proprio questo che lo rende un ottimo strumento! Con un'ampia gamma di formati di content marketing da esplorare, gli affiliate marketer possono testare e combinare formati in linea con le abitudini del loro pubblico, le piattaforme preferite e gli obiettivi della campagna. Dai segmenti audio e visivi ai brevi video tutorial o ai quiz personalizzati, ogni tipo aggiunge qualcosa di unico alla strategia complessiva.

Ciò che distingue davvero le campagne ad alte prestazioni è il modo in cui i contenuti vengono utilizzati. Le iniziative di affiliazione più efficaci offrono qualcosa di utile, pertinente e tempestivo. I contenuti che forniscono nozioni, rispondono a domande o risolvono problemi reali creano fiducia in modo naturale, e spesso è proprio questa fiducia che porta ai clic e alle conversioni.