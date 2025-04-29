La nostra serie di aggiornamenti dei prodotti continua con unnuovo set di miglioramenti alla piattaforma MGID. Questa edizione introduce diverse modifiche importanti, tutte volte a migliorare le prestazioni, l'usabilità e il controllo sia per gli editori che per gli inserzionisti. Ecco una panoramica delle ultime novità di MGID.

Per gli editori

Nuovo Widget Builder: configurazione più intelligente, maggiore controllo per gli editori

MGID ha introdotto un'interfaccia di creazione dei widget completamente rinnovata all'interno di una dashboard degli editori aggiornata, offrendo agli editori un processo di configurazione più veloce, pulito e intuitivo. Questa versione segna una tappa fondamentale nell'esperienza self-service, consentendo agli editori il pieno controllo sulla gestione e la monetizzazione dei widget.

La nuova interfaccia presenta diversi miglioramenti importanti:

Configurazione passo passo per garantire un flusso di lavoro fluido e una maggiore chiarezza in ogni fase;

per garantire un flusso di lavoro fluido e una maggiore chiarezza in ogni fase; Descrizioni dei formati migliorate per aiutare gli editori a scegliere i tipi di widget più performanti per i loro obiettivi di monetizzazione;

per aiutare gli editori a scegliere i tipi di widget più performanti per i loro obiettivi di monetizzazione; Design mobile-first per semplificare la creazione e l'anteprima dei widget sui dispositivi mobili;

per semplificare la creazione e l'anteprima dei widget sui dispositivi mobili; Anteprima dei widget migliorata per fornire un'immagine realistica di come appariranno i widget una volta pubblicati.

Con questo aggiornamento, gli editori possono ora creare e gestire tutti i tipi di widget principali, inclusi Smart, Under Article, In-Article e Header Widgets, direttamente dalla nuova dashboard. In combinazione con i suggerimenti di posizionamento basati sulle prestazioni e i controlli di layout flessibili, il builder migliorato semplifica la sperimentazione e aumenta il potenziale di guadagno.

Formato Swipe Up: un'alternativa altamente visibile alle barre fisse

Gli editori hanno ora accesso a Swipe Up, un nuovo formato di monetizzazione progettato per sostituire la barra fissa standard con un'esperienza utente più dinamica e coinvolgente. Attivato dopo l'interazione dell'utente (ad esempio, lo scorrimento), Swipe Up rivela un elemento fisso che si espande in un iframe scorrevole che copre l'85% dello schermo e presenta i widget MGID.

Sono disponibili due versioni:

Combinazione: unisce un widget In-article Impact (per l'engagement) con uno Smart Widget (per la monetizzazione e la scoperta di contenuti);

unisce un widget In-article Impact (per l'engagement) con uno Smart Widget (per la monetizzazione e la scoperta di contenuti); Standard: include solo lo Smart Widget per un'esperienza più snella.

Questo formato massimizza il potenziale di guadagno dei posizionamenti fissi. Con un tasso di visibilità superiore all'80%, Swipe Up supporta la domanda CPM premium, inclusi Programmatic, PMP Deals e MCM, e offre risultati notevolmente migliorati. Nei test A/B, gli editori hanno riscontrato:

Un aumento dell'11% dell'RPM (da 1,53 a 1,69);

Un aumento del 15% del vRPM (da 1,64 a 1,89);

Un aumento del 30% delle entrate;

Un aumento del 31% del margine.

Swipe Up offre un modo più intelligente per monetizzare senza compromettere l'esperienza dell'utente, ora disponibile per i partner idonei.

Scroll Ads: aumenta la visibilità e le entrate dai posizionamenti sotto gli articoli

MGID ha lanciato Scroll Ads, un nuovo miglioramento per i widget Smart e Under-Article, progettato per migliorare significativamente la visibilità e l'engagement degli annunci. Questo formato introduce una barra pubblicitaria fissa che appare quando gli utenti iniziano a scorrere i contenuti, consentendo agli annunci di essere visti prima durante l'esperienza di lettura.

Vantaggi principali:

Maggiore visibilità: gli annunci vengono mostrati prima durante lo scorrimento, migliorando la visibilità fino al 167%.

gli annunci vengono mostrati prima durante lo scorrimento, migliorando la visibilità fino al 167%. Migliore engagement: i tassi di clic possono aumentare fino al 25% grazie alla maggiore esposizione e all'attenzione degli utenti.

i tassi di clic possono aumentare fino al 25% grazie alla maggiore esposizione e all'attenzione degli utenti. Aumento dei ricavi: i guadagni dei widget possono aumentare fino al 30% grazie alle migliori prestazioni degli annunci.

Nelle prime implementazioni, Scroll Ads sta già mostrando ottimi risultati, offrendo agli editori l'opportunità di massimizzare la visibilità e i ricavi dai posizionamenti degli annunci.

Per gli inserzionisti

Monitoraggio delle conversioni senza sforzo per gli inserzionisti Shopify

MGID ha ampliato la sua funzione Native Integration con il supporto diretto per Shopify, rendendo più facile che mai per gli inserzionisti e-commerce tracciare le conversioni senza dover ricorrere a strumenti di terze parti. Questo aggiornamento consente ai proprietari di negozi Shopify di collegare il proprio negozio a MGID Ads con pochi clic, senza bisogno di codifica manuale o piattaforme esterne.

Perché è importante:

Configurazione con un solo clic: elimina la necessità di Google Tag Manager o script hardcoded

elimina la necessità di Google Tag Manager o script hardcoded Monitoraggio accurato delle conversioni: acquisisce eventi chiave come visualizzazioni dei prodotti, aggiunte al carrello, checkout e acquisti

acquisisce eventi chiave come visualizzazioni dei prodotti, aggiunte al carrello, checkout e acquisti Bypassa le limitazioni di Shopify: garantisce dati completi anche quando i tag UTM o i pixel di terze parti sono limitati

garantisce dati completi anche quando i tag UTM o i pixel di terze parti sono limitati Flusso di lavoro semplificato: consente agli inserzionisti di gestire il monitoraggio direttamente nella dashboard MGID

Che tu stia gestendo una singola campagna o scalando su più negozi, l'integrazione nativa con Shopify semplifica il tracciamento e ti fornisce le informazioni necessarie per ottimizzare le prestazioni e aumentare le vendite.

CTR Guard: protezione basata sull'intelligenza artificiale contro la fatica pubblicitaria

La fatica pubblicitaria è una sfida reale. Quando gli utenti si imbattono ripetutamente nella stessa creatività, il loro livello di interazione diminuisce, così come il ROI. Per risolvere questo problema, MGID ha lanciato CTR Guard, uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che monitora le prestazioni delle campagne, rileva il burnout creativo e genera automaticamente nuove creatività per mantenere le tue campagne efficaci.

Cosa rende CTR Guard così prezioso:

Rilevamento proattivo dell'esaurimento: si attiva quando il vCTR cala del 15% o più in tre giorni

si attiva quando il vCTR cala del 15% o più in tre giorni Creatività generate dall'intelligenza artificiale: crea fino a tre nuove versioni per ogni annuncio con prestazioni insufficienti

crea fino a tre nuove versioni per ogni annuncio con prestazioni insufficienti Controllo flessibile: offre agli inserzionisti la possibilità di scegliere tra la revisione manuale o il lancio automatico per un aggiornamento senza intervento manuale

offre agli inserzionisti la possibilità di scegliere tra la revisione manuale o il lancio automatico per un aggiornamento senza intervento manuale Limiti intelligenti: imposta il CPC, il budget e i limiti di clic per ogni creatività generata dall'intelligenza artificiale.

imposta il CPC, il budget e i limiti di clic per ogni creatività generata dall'intelligenza artificiale. Logica di pausa integrata: mette automaticamente in pausa la generazione se non vengono lanciati nuovi annunci per evitare lo spam.

Disponibile per le campagne di prodotti e feed di ricerca, CTR Guard aiuta gli inserzionisti a risparmiare tempo, ridurre il lavoro manuale e garantire che le loro creatività rimangano pertinenti, il tutto massimizzando le prestazioni delle campagne attraverso l'ottimizzazione AI in tempo reale.

Indicatori di consegna: informazioni in tempo reale per una distribuzione più intelligente del budget

MGID ha introdotto Delivery Indicators, una nuova funzionalità della dashboard che aiuta gli inserzionisti a monitorare l'andamento delle loro campagne in relazione al tempo e al budget. Invece di confrontare manualmente la spesa con il programma, gli inserzionisti ora ottengono uno stato visivo chiaro e aggiornato in tempo reale, che indica se una campagna è in linea con gli obiettivi, se sta superando il budget o se è a rischio di sottoperformance.

Perché è importante?

Chiarezza immediata sull'andamento della campagna grazie a semplici indicatori con codice colore (🟢 In linea, 🟡 Leggermente in ritardo, 🟠 Richiede attenzione, 🔴 Molto in ritardo)

sull'andamento della campagna grazie a semplici indicatori con codice colore (🟢 In linea, 🟡 Leggermente in ritardo, 🟠 Richiede attenzione, 🔴 Molto in ritardo) Utilizzo più intelligente del budget grazie all'individuazione tempestiva di eventuali discrepanze e alla possibilità di adeguare le offerte, i budget o il targeting prima che le prestazioni ne risentano

grazie all'individuazione tempestiva di eventuali discrepanze e alla possibilità di adeguare le offerte, i budget o il targeting prima che le prestazioni ne risentano Risparmio di tempo grazie all'eliminazione della necessità di controlli manuali e report complessi

grazie all'eliminazione della necessità di controlli manuali e report complessi Monitoraggio coerente di tutte le campagne con una logica standardizzata per le agenzie e i team interni

Con gli indicatori di consegna, gli inserzionisti possono prendere decisioni più rapide e basate sui dati, evitare corse dell'ultimo minuto e garantire un utilizzo efficiente dei budget, il che è particolarmente utile per le campagne sensibili al fattore tempo e orientate agli obiettivi.

Conclusioni

Tutti questi aggiornamenti sono stati pensati per semplificarti la vita, aiutandoti a risparmiare tempo, migliorare le prestazioni e mantenere il controllo. Che tu sia concentrato sull'aumento dei ricavi o sulla gestione di campagne più fluide, tutto ciò che abbiamo aggiunto è stato creato per supportare i tuoi obiettivi e alleggerire il tuo carico di lavoro quotidiano.

Accedi alla tua dashboard MGID e scopri le novità: la differenza potrebbe sorprenderti.