La piattaforma pubblicitaria globale MGID annuncia una nuova partnership con Integral Ad Science (IAS), leader mondiale nel campo della misurazione, ottimizzazione e valutazione delle prestazioni delle campagne pubblicitarie. Terminata la collaborazione con Oracle Moat, recentemente dismesso, MGID ha scelto IAS come soluzione principale per garantire trasparenza, brand safety e l’utilizzo di metriche accurate nella valutazione delle campagne.

Grazie a questa partnership, la tecnologia avanzata di IAS sarà integrata nella piattaforma MGID, offrendo agli inserzionisti informazioni in tempo reale su qualità, visibilità e idoneità dei loro annunci. Gli inserzionisti potranno monitorare metriche chiave quali attenzione, copertura, frequenza e traffico non valido, seguendo in dettaglio dove e come vengono visualizzati i loro annunci ed ottenendo prestazioni migliori su tutta la rete pubblicitaria nativa globale di MGID.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a IAS in qualita’ di nostro nuovo partner per la misurazione e l'ottimizzazione degli annunci pubblicitari”,

ha dichiarato Sergii Denysenko, CEO di MGID.

“Con l'uscita di Oracle dal settore della tecnologia pubblicitaria, era fondamentale per noi avviare una nuova collaborazione con un'azienda che condividesse il nostro impegno nel garantire trasparenza, qualità e prestazioni. La tecnologia all'avanguardia di IAS consente ai nostri inserzionisti di avere fiducia nell'integrità delle loro campagne, fornendo al contempo informazioni precise per ottimizzare i risultati e proteggere l'integrità del marchio”

Gli inserzionisti che utilizzano la piattaforma MGID avranno ora accesso ai solidi strumenti di reporting di IAS, che consentono di misurare l'efficacia degli annunci su molteplici canali e ambienti. Queste informazioni aiuteranno gli inserzionisti a perfezionare le loro strategie, consentendo alle loro campagne di raggiungere il pubblico giusto in ambienti protetti, adeguati, visibili e al sicuro dalle frodi. Le funzionalità avanzate consentiranno di massimizzare il valore di ogni impression pubblicitaria in linea con gli obiettivi delle campagne.