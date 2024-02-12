Siamo entusiasti di annunciare MGID Ads 2.0 — lo strumento più avanzato per il lancio di campagne pubblicitarie di successo. La piattaforma aggiornata presenta un look rinnovato e una serie di nuove potenti funzioni, che ti aiuteranno a ottenere risultati eccezionali e a esprimere il tuo potenziale nel mondo della pubblicità.

Scopri le nuove funzioni di MGID Ads 2.0

Oltre a funzioni potenziate, impostazioni di alto livello e reportistica sulle prestazioni, MGID Ads 2.0 introduce un sistema di report personalizzato per aiutarti ad analizzare i tuoi dati in modo efficace. Inoltre, è possibile massimizzare il ROAS (Return on Ad Spend) grazie alla tecnologia AI, studiata appositamente per aumentare le prestazioni degli annunci e l'engagement degli utenti.

Design elegante e intuitivo

Il design aggiornato della nostra piattaforma garantisce un'interfaccia moderna, intuitiva, veloce e reattiva. Che tu preferisca un tema chiaro o scuro, MGID Ads 2.0 offre opzioni di personalizzazione per migliorare la tua esperienza utente complessiva.

Facile configurazione della campagna

Configura le campagne con il nostro sistema semplificato, ora due volte più veloce e più intuitivo che mai. Inoltre, MGID Ads 2.0 offre settori ottimizzati e opzioni di targeting semplificate, rendendo l'impostazione delle campagne un gioco da ragazzi. Inoltre, è possibile sfruttare la nuova funzione di calcolo del CPC consigliato nella sezione Budget e Schedule per migliorare la gestione delle campagne.

Impatto creativo massimizzato

Sfrutta al massimo l'impatto creativo con il nostro efficiente flusso di lavoro creativo. È possibile lanciare 100 contenuti creativi contemporaneamente, utilizzando i campi di testo opzionali per descrizioni e pulsanti di invito all'azione. Scegli tra le opzioni flessibili di selezione delle immagini, compresi gli strumenti di IA integrati, la galleria di stock, il caricamento diretto o gli URL delle immagini, e visualizza le tue creazioni in varie dimensioni e formati per garantire una presentazione ottimale. La funzione di creazione di immagini AI di MGID ti aiuta a creare soluzioni pubblicitarie uniche che rappresentino al meglio il tuo marchio e il tuo messaggio. Grazie a semplici indicazioni e suggerimenti intuitivi che guidano l'utente attraverso il processo, è possibile generare immagini un numero illimitato di volte finché non si è soddisfatti del risultato.

Ottimizzazione incentrata sui dati

L'ottimizzazione basata sui dati e la comprensione completa delle prestazioni della tua campagna sono possibili grazie all'ampliamento della gamma di metriche disponibili (da 9 a 27). Personalizza il tuo dashboard selezionando le metriche che ti interessano di più, in modo che il tuo dashboard rifletta i tuoi obiettivi pubblicitari specifici.

Con MGID Ads 2.0, ci impegniamo a fornire gli strumenti e le funzionalità necessarie per avere successo con le tue campagne pubblicitarie. Prova oggi stesso il futuro della gestione delle campagne pubblicitarie con MGID Ads 2.0.