In passato, i motori di ricerca su Internet erano considerati una vera rivoluzione per la ricerca di contenuti; tuttavia, con la ricerca generativa, il gioco è passato a un livello completamente diverso! Per stare al passo, molti affiliate marketer sono alla ricerca delle migliori opzioni di generative engine optimization nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Prima di addentrarci negli strumenti che possono aiutare in questo senso, è necessario comprendere il concetto di Generative Engine Optimization (GEO). Avere una solida conoscenza del funzionamento della GEO ti consentirà di sfruttare al meglio tutte le risorse a tua disposizione (compresi gli strumenti!). Il resto di questo articolo è dedicato alle nozioni di base che ti consentiranno di iniziare subito.

Che cos'è la Generative Engine Optimization (GEO)?

La Generative Engine Optimization si riferisce all'ottimizzazione dei tuoi contenuti in modo che abbiano una maggiore probabilità di apparire nei motori di ricerca che utilizzano l'IA, come ChatGPT, Gemini e Google AI Overviews. Tuttavia, questa definizione di Generative Engine Optimization non si limita a rendere visibili i tuoi contenuti.

Il tuo obiettivo è anche quello di fornire contenuti contestualmente ricchi che l'IA possa elaborare facilmente. Quindi, quando esegui un'ottimizzazione generativa dei motori di ricerca di alto livello nell'IA, rendi i tuoi contenuti facilmente comprensibili in modo che una macchina sia in grado di estrapolarli.

Come funziona la Generative Engine Optimization

Esistono diverse pratiche che puoi adottare per rendere i tuoi contenuti accessibili per i motori generativi dell'IA, ma per ora concentriamoci su come funziona la GEO.

Un utente pone una domanda o inserisce una query. L'IA elabora tutte le informazioni a sua disposizione e decide quali sono le più rilevanti per la query dell'utente. L'IA risponde in base alla domanda.

Quindi, comprendendo come funziona la generative engine optimization e utilizzando le migliori soluzioni per la visibilità dell'IA e la generative engine optimization che imparirai in questo articolo, potrai fare in modo che i tuoi contenuti superino la fase tre. Alla fine, la chiave del successo con la GEO sta nella preparazione.

Principi fondamentali della GEO: soluzioni di generative engine optimization per la ricerca moderna

L'IA generativa non si fermerà a questo livello: il suo progresso è inevitabile. Pertanto, è importante evitare di cristallizzarsi nelle proprie convinzioni. È invece necessario comprendere cosa sta alla base di un'ottimizzazione dei motori generativi per l'IA di alto livello.

Grazie a queste conoscenze, sarà possibile:

Semplificare la strategia per ottenere risultati migliori con meno sforzo;

Applicare GEO in modo coerente su diversi formati di contenuto;

Guardare oltre la tecnologia e concentrarsi sull'adattabilità a lungo termine.

Poiché le tue azioni saranno guidate dai principi fondamentali della generative engine optimization, sarai in grado di guardare oltre la tecnologia.

Contenuti basati sull'intento

Ecco qualcosa che i migliori strumenti di generative engine optimization per l'IA non ti chiederanno di fare: riempire i tuoi contenuti di parole chiave.

L'attenzione è invece rivolta alla risposta all'intento di ricerca. Cosa sta cercando realmente l'utente? È a questo che devono rispondere i tuoi contenuti, in modo chiaro e diretto.

Per farlo in modo efficace:

Struttura i tuoi contenuti attorno a query reali e pertinenti degli utenti;

Evita spiegazioni prolisse che aggiungono poco valore;

Mantieni le tue risposte semplici, dirette e facili da capire.

Conclusione: dimentica la densità delle parole chiave. GEO significa fornire risposte chiare e in linea con l'intento dell'utente.

Preparazione alla conversazione

Non è necessario nemmeno il miglior software di generative engine optimization per essere pronti alla conversazione. I tuoi contenuti sembrano spontanei e autentici? Allora congratulazioni! Sei già sulla buona strada.

Ma c'è un secondo livello: la leggibilità da parte delle macchine. I generative engine elaborano i contenuti in modo diverso, quindi la chiarezza è fondamentale.

Le migliori pratiche includono:

Usare un linguaggio naturale e colloquiale, ma anche preciso;

Evitare ambiguità: le frasi non devono lasciare spazio a interpretazioni errate;

Scrivere tenendo conto del contesto, in modo che l'IA possa estrarre i contenuti e applicarli in modo accurato.

Conclusione: i contenuti devono sembrare umani ed essere compatibili con l'IA, ovvero chiari, inequivocabili e contestualizzati.

Autorevolezza tematica

Esistono contenuti praticamente su ogni argomento immaginabile. Quindi, perché l'IA generativa dovrebbe decidere di utilizzare proprio i tuoi? È qui che entra in gioco l'autorevolezza tematica. Con l'ottimizzazione dei motori generativi, puoi implementarla in questo modo:

Creando contenuti pertinenti e interconnessi intorno alla tua nicchia per stabilire la tua competenza;

Includendo marchi, biografie e credenziali per consolidare la tua azienda o il tuo sito;

Assicurandoti che i contenuti riflettano esperienze dirette per migliorare l'affidabilità.

Per le tue attività di ottimizzazione generativa, fai riferimento alle linee guida E-E-A-T di Google. Questi punti ti aiutano a costruire la tua autorevolezza non solo con i tuoi lettori, ma anche con i motori generativi di IA.

Conclusione: l'IA favorisce pareri provenienti da esperti. Costruisci la fiducia dimostrando conoscenze ed esperienze reali nel tuo settore di nicchia.

Perché la generative engine optimization è importante per i marketer

Non ci sono segni che indicano che la search engine optimization stia scomparendo; tuttavia, non dovresti sottovalutare il potere della generative engine optimization. Come avrai già capito, questi sforzi non sono necessariamente esclusivi, quindi non devi preoccuparti di partire da zero.

Che tu decida o meno di utilizzare i migliori strumenti di IA per la generative engine optimization basati sull'IA o meno, la GEO è chiaramente destinata a rimanere. Se non stai effettuando l'ottimizzazione per i motori di ricerca generativi, sei già in ritardo.

I motori di ricerca generativi stanno plasmando il comportamento di ricerca degli utenti

La ricerca tradizionale non è più l'unica strada per ottenere visibilità. I motori di ricerca generativi, come Search Generative Experience (SGE) di Google o gli assistenti AI, stanno diventando il punto di riferimento per ottenere risposte rapide e chiare.

Non fraintenderci, le parole chiave continuano a svolgere un ruolo importante per arrivare alla prima pagina dei risultati di ricerca di Google. Tuttavia, sempre meno persone guardano quei risultati. Molti ora si affidano a:

Riassunti generati dall'intelligenza artificiale invece della navigazione SERP;

Risposte dirette invece di elenchi;

Raccomandazioni contestuali basate sul comportamento passato.

GEO espande la tua visibilità dove la SEO tradizionale finisce, all'interno delle stesse risposte basate sull'intelligenza artificiale.

Gli utenti si affidano sempre più a sintesi, raccomandazioni e risposte basate sull'intelligenza artificiale

Gli utenti online ora si sentono più a loro agio nell'utilizzare le risposte create dall'intelligenza artificiale perché:

È più facile poiché la ricerca è già stata fatta per loro;

poiché la ricerca è già stata fatta per loro; Le persone sono soddisfatte delle risposte perché le trovano in gran parte affidabili ed esaurienti;

perché le trovano in gran parte affidabili ed esaurienti; Le risposte sono altamente personalizzate e forniscono informazioni su misura basate sulle interazioni passate

Gli utenti stanno passando dal “cercare e cliccare” al “chiedere e ricevere”. Se i tuoi contenuti non sono ottimizzati per essere visualizzati dai motori generativi, potrebbero non essere mai visti.

Se i tuoi contenuti non sono ottimizzati per la visibilità dell'IA, rischi di diventare invisibile

La dura verità? Se i tuoi contenuti non sono ottimizzati per la GEO, rischiano di essere invisibili.

Hai notato che l'IA sta diventando sempre più efficace nel soddisfare le tue esigenze? La generative engine optimization diventa sempre più rilevante con il passare del tempo. Più le persone si rendono conto di quanto l'IA generativa semplifichi loro la vita, più smetteranno di affidarsi ai link blu quando cercano risposte.

Pertanto, se non hai fatto progressi nella ricalibrazione della tua strategia, potresti voler consultare le migliori aziende specializzate nella generative engine optimization per l'IA. Tutto richiederà la creazione di contenuti di alta qualità, quindi perché non iniziare da lì?

Le migliori strategie di generative engine optimization di un affiliate marketer per la visibilità dell'IA

Ora, come si traducono i principi in strategie attuabili? Abbiamo già accennato ad alcune cose che puoi fare. E la buona notizia è che ci sono molte altre strade da esplorare, il che significa che non devi inventare nulla da zero.

La migliore generative engine optimization per le aziende focalizzate sull'IA affronterà tutte queste strategie. Indipendentemente dalla nicchia in cui operi, tutte le strategie possono risultare efficaci. Mantieni e aumenta la tua rilevanza e influenza incorporandole ogni volta che è opportuno.

Punta alle query basate sull'intenzione

È sempre ottimo fornire informazioni per affermare la propria autorevolezza. Ma ricorda, come affiliate marketer, i soldi si fanno con i clic! Quindi, nell'ambito delle tue attività di ottimizzazione generativa, cerca di concentrarti su contenuti pensati per persone pronte ad acquistare.

Cerca di rispondere a questa domanda: cosa cercarebbero una volta decisi all'acquisto? Concentrati su questa domanda per ottimizzare il generatore. Pensa a testi del tipo “il miglior x per y” o “x vale la pena?”. In questo modo, l'IA avrà più contenuti da proporre nelle query di ricerca.

Utilizza formati strutturati

Se sei davvero interessato al content marketing, probabilmente stai già strutturando i tuoi contenuti. Questa pratica consiste nell'incorporare i seguenti elementi per rendere l'articolo più facile da scansionare per l'IA:

Titoli

Tabelle

Elenchi puntati

Domande frequenti

E se utilizzi le migliori piattaforme di generative engine optimization basate sull'IA, questo è già integrato nel sistema. Quindi, ricontrolla i tuoi contenuti prima di pubblicarli.

Concentrati sulla scrittura che mette al primo posto la risposta

Gli utenti e l'IA si aspettano risposte immediate, quindi è questo che devi fornire. Hai notato che quando fai una domanda ai chatbot IA, vanno dritti al punto? Per migliorare la generative engine optimization , devi fare altrettanto.

Fornisci subito una risposta rapida. Poi, usa il resto del testo per supportare le tue argomentazioni. Comprendiamo che alcuni affiliate marketer temono che queste cose possano allontanare gli utenti. E anche se questo può essere vero, questo stile di scrittura garantisce anche che chiunque clicchi e continui oltre la risposta iniziale sia veramente coinvolto e interessato.

Promuovi la coerenza e la chiarezza

L'IA ama la coerenza e la chiarezza perché rendono i contenuti più facili da consumare. La buona notizia è che i tuoi lettori la pensano allo stesso modo! Ecco quindi come puoi farlo per GEO:

Usa la stessa struttura di recensione per tutti i tuoi testi;

Assicurati che il tono sia coerente;

Attieniti a uno o pochi termini quando discuti l'argomento.

Molti dei migliori marchi di generative engine optimization per l'IA sottolineano la chiarezza come fattore fondamentale per il posizionamento. Quindi, i tuoi contenuti dovrebbero riflettere questo aspetto se desideri ottenere visibilità e rilevanza a lungo termine.

Rafforza la tua credibilità

Perché qualcuno dovrebbe citare i tuoi contenuti? Se hai una risposta chiara a questa domanda, forse stai già facendo il lavoro necessario per promuovere la tua credibilità. A questo punto, ti invitiamo a tornare a un principio fondamentale della generative engine optimization: la competenza in materia.

In qualità di affiliate marketer, è ottimo parlare della tua esperienza per migliorare la credibilità delle tue affermazioni. Mostra come hai interagito con il prodotto fornendo approfondimenti che non avresti potuto ottenere in altro modo.

Ottimizza sia per gli utenti che per l'IA

Nel promuovere l'ottimizzazione generativa, non dovresti dimenticare i tuoi lettori reali. I tuoi contenuti devono essere facili da citare per l'IA, pur mantenendo la loro utilità per chiunque visiti il tuo sito.

A tal fine, puoi utilizzare strutture chiare, approfondimenti reali e inviti all'azione efficaci. Alcuni degli strumenti di IA con le migliori funzionalità di generative engine optimization scansionano persino i tuoi contenuti per verificare se sei sulla strada giusta. Approfitta di questa funzionalità quando possibile per bilanciare la leggibilità e l'utilità dell'IA.

Come eseguire la generative engine optimization: ottimizzazione tecnica per i motori di ricerca generativi

I contenuti sono solo una parte di ciò che rende il tuo sito accessibile ai motori di ricerca generativi. Proprio come la SEO richiede un codice e una struttura puliti, la generative engine optimization richiede un lavoro sul back-end per rendere le cose facili da capire per l'IA.

La SEO on-page e off-page non sarà sufficiente. Sebbene siano ancora necessarie, dovresti anche incorporare queste pratiche per rendere i tuoi contenuti leggibili dall'intelligenza artificiale.

Usa l'HTML semantico

L'HTML semantico aiuta a migliorare il GEO perché mostra all'IA la struttura dei tuoi contenuti. Ciò significa utilizzare tag HTML per i titoli come h2 o h3 e per gli elenchi come ul, ol o li. Se utilizzi piattaforme di pubblicazione come WordPress, questo potrebbe essere già stato fatto per te. Tuttavia, poiché non è accurato al 100%, ti consigliamo di controllare.

Quando la tua pagina è contrassegnata in modo chiaro con tag semantici, diventa molto più facile per l'IA estrarre le informazioni. Questo aiuta la generative engine optimization a estrarre i dati rilevanti e a presentarli in modo accurato nelle query pertinenti con maggiore facilità.

Aggiungi il markup Schema

Il markup Schema è un altro modo per comunicare all'IA di cosa trattano i tuoi contenuti. Ecco gli elementi che probabilmente utilizzerai sul tuo sito di affiliazione:

Pagina delle domande frequenti

Prodotto

Recensioni

Articoli

In termini di generative engine optimization del tuo sito di marketing di affiliazione, rendere visibili queste informazioni garantisce che tutte le informazioni essenziali, come il prezzo e le specifiche, vengano visualizzate sulle piattaforme AI.

Crea solide basi tecniche per il sito

Per migliorare il tuo GEO, dovresti:

Garantire una corretta canonicalizzazione per stabilire che i tuoi contenuti sono originali;

per stabilire che i tuoi contenuti sono originali; Dare priorità alla velocità della pagina , poiché i tempi di caricamento lenti possono far perdere priorità ai contenuti;

, poiché i tempi di caricamento lenti possono far perdere priorità ai contenuti; Prestare attenzione all'esperienza degli utenti mobili, poiché la maggior parte delle persone ora utilizza il proprio telefono per effettuare ricerche.

La generative engine optimization non richiede solo buoni contenuti. Ha anche bisogno di basi solide su cui costruire.

Generative engine optimization e pubblicità nativa: una combinazione letale di efficacia

La pubblicità nativa consente di promuovere il proprio prodotto agli utenti in modo discreto. Poiché non si interrompe la loro esperienza di navigazione, saranno più ricettivi ai tuoi sforzi pubblicitari. Sulla base del feedback dei nostri clienti, abbiamo scoperto che questo aiuta la generative engine optimization:

Indirizzando il traffico mirato verso contenuti ottimizzati GEO come recensioni di prodotti e articoli affiliati;

verso contenuti ottimizzati GEO come recensioni di prodotti e articoli affiliati; Aiutando i motori di ricerca generativi a riconoscere i contenuti di valore migliorando le interazioni reali degli utenti, tra cui il tempo trascorso sulla pagina, la profondità di scorrimento e la frequenza di rimbalzo;

migliorando le interazioni reali degli utenti, tra cui il tempo trascorso sulla pagina, la profondità di scorrimento e la frequenza di rimbalzo; Permettendoti di testare diversi layout di contenuto come tabelle, domande e risposte e elenchi puntati per vedere quale funziona meglio;

come tabelle, domande e risposte e elenchi puntati per vedere quale funziona meglio; Promuovendo contenuti evergreen che gli strumenti di IA possono rilevare nel tempo;

che gli strumenti di IA possono rilevare nel tempo; Indirizzando il traffico verso contenuti strutturati per migliorare sia il ROI a breve termine che la visibilità a lungo termine dell'IA.

Grazie a tutti questi fattori, MGID ha contribuito sia alle attività GEO che SEO!

Come misurare il successo dei servizi e delle attività di generative engine optimization

Se consideriamo esclusivamente la GEO, il parametro migliore sarà sempre la frequenza con cui i tuoi contenuti vengono citati. Esistono strumenti di ottimizzazione per motori generativi che possono aiutarti a raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, esistono metriche meno dirette per determinare il successo delle tue attività.

Controlla da dove proviene il tuo traffico di riferimento. Se stai ricevendo referral IA da strumenti e piattaforme di scoperta di contenuti basate sull'intelligenza artificiale, dovresti vederli lì.

Se stai ricevendo referral IA da strumenti e piattaforme di scoperta di contenuti basate sull'intelligenza artificiale, dovresti vederli lì. Monitora l'engagement sulle pagine ottimizzate. C'è molta sovrapposizione tra SEO e GEO. Quindi, se hai fatto il lavoro, le tue metriche di engagement, come il tempo trascorso sulla pagina e la profondità di scorrimento, dovrebbero migliorare.

C'è molta sovrapposizione tra SEO e GEO. Quindi, se hai fatto il lavoro, le tue metriche di engagement, come il tempo trascorso sulla pagina e la profondità di scorrimento, dovrebbero migliorare. Controlla i tassi di conversione. Lo scopo dell'ottimizzazione generativa dei motori di ricerca è mantenere la redditività del tuo sito affiliato. Quindi, controlla quanto hai guadagnato dopo le diverse azioni intraprese.

Tieni traccia di questi parametri in modo coerente per ottenere un quadro più chiaro delle prestazioni dei tuoi contenuti!

Non c'è bisogno di un corso di ottimizzazione generativa per motori di ricerca basata sull'intelligenza artificiale! Ce la puoi fare!

Non stiamo sottovalutando l'efficacia dei corsi online. Tuttavia, prima di rivolgerti a uno di questi corsi, considera cosa puoi fare da solo. Molti dei consigli qui riportati non richiedono nemmeno gli strumenti di visibilità AI più efficaci con soluzioni di ottimizzazione generativa. Alcune modifiche strategiche qua e là possono già metterti sulla strada giusta.

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