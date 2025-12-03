MGID è lieta di presentare Engagement Metrics, una nuova funzionalità che aiuta gli inserzionisti a comprendere ciò che accade dopo che gli utenti cliccano sui loro annunci.

I clic e le conversioni raccontano solo una parte della storia. Engagement Metrics approfondisce il comportamento reale degli utenti, mostrando quanto tempo rimangono sul sito, quanto interagiscono e quanto valore genera la loro attenzione.

Che cosa sono gli Engagement Metrics

Engagement Metrics monitorano il comportamento effettivo degli utenti dal momento in cui atterrano sul tuo sito. Non misurano solo il traffico, ma anche la qualità reale del coinvolgimento.

Potrai visualizzare:

Visite (Sessioni): Una visita viene conteggiata ogni volta che un utente arriva sulla tua landing page dopo aver cliccato un annuncio MGID. Ogni visita rappresenta una sessione reale e mostra quante interazioni autentiche genera la tua campagna.

Una visita viene conteggiata ogni volta che un utente arriva sulla tua landing page dopo aver cliccato un annuncio MGID. Ogni visita rappresenta una sessione reale e mostra quante interazioni autentiche genera la tua campagna. Tempo sul sito: Indica per quanto tempo, in media, gli utenti trascorrono sulle tue pagine. Viene conteggiato solo il tempo attivo, ovvero quando la scheda del browser è visibile e in primo piano.

Indica per quanto tempo, in media, gli utenti trascorrono sulle tue pagine. Viene conteggiato solo il tempo attivo, ovvero quando la scheda del browser è visibile e in primo piano. CPV (Costo per visita): Ti aiuta a misurare l’efficienza: indica quanto paghi in media per ogni visita effettiva. È ideale per confrontare performance tra creatività, posizionamenti e audience.

Ti aiuta a misurare l’efficienza: indica quanto paghi in media per ogni visita effettiva. È ideale per confrontare performance tra creatività, posizionamenti e audience. Landing Rate: Mostra la percentuale di clic che porta davvero al caricamento della pagina. Un valore elevato indica un flusso di traffico stabile; un valore basso può segnalare problemi tecnici, tempi di caricamento lenti o un mismatch di audience.

Perché gli Engagement Metrics sono importanti

Engagement Metrics colmano il divario tra clic e conversioni, soddisfacendo diverse esigenze rilevanti:

Comprensione più profonda del comportamento degli utenti: puoi vedere come gli utenti interagiscono realmente con i tuoi contenuti.

puoi vedere come gli utenti interagiscono realmente con i tuoi contenuti. Ottimizzazione più efficace delle campagne: insight più completi portano a decisioni migliori e a un ROI più alto.

insight più completi portano a decisioni migliori e a un ROI più alto. Dati qualitativi per le campagne di branding: permettono di misurare attenzione, interesse e qualità dei contenuti.

Come funzionano gli Engagement Metrics

Il Pixel MGID, che già utilizzi, ora è ancora più potente. Una volta installato su tutte le pagine del tuo sito, raccoglie automaticamente i dati di engagement — senza bisogno di configurazioni aggiuntive.

Ecco cosa avviene:

L’utente clicca su un annuncio MGID e atterra sul tuo sito: si avvia una nuova sessione. Il Pixel misura il tempo di visualizzazione attiva (solo quando la scheda è in focus). Se l’utente naviga su altre pagine che contengono il Pixel, la sessione continua. Dopo 30 minuti di inattività o dopo un nuovo clic, si apre una nuova sessione. Tutti i dati di engagement (tempo sul sito, visite, landing rate, CPV…) vengono inviati automaticamente a MGID.

Potrai consultare questi dati direttamente nella dashboard, all’interno di Campaigns, Ads, Sources e Reports. Hai la possibilità di visualizzare trend, aggiungere colonne dedicate o confrontare performance tra creatività e fonti di traffico.

Come attivare gli Engagement Metrics

L’attivazione è semplice:

1. Accedi alla configurazione o modifica della tua campagna.

2. Apri la scheda Tracking e clicca su Get Pixel Code.

3. Copia il codice e incollalo su tutte le pagine del tuo sito, preferibilmente nella sezione (o tramite Google Tag Manager).

4. Dal pannello di controllo, aggiungi le colonne Visits, Time on Site, Landing Rate o CPV per iniziare a visualizzare i dati.

Non sono necessarie ulteriori impostazioni. Una volta attivo il Pixel, la raccolta dei dati inizia immediatamente.

Misura ciò che conta davvero

I clic sono solo l’inizio. Engagement Metrics ti permettono di vedere il quadro completo: come gli utenti interagiscono con il sito, quanto sono coinvolti e quanto è efficace il tuo contenuto. Questi insight ti permettono di ottimizzare in modo più intelligente, basandoti su dati reali di comportamento.

Engagement Metrics sono ora disponibili nella dashboard MGID. Aggiungili ai tuoi report e inizia a guardare oltre il clic.