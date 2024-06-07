Testare gli elementi creativi è sempre stato un compito arduo e minuzioso, che richiede tempo e risorse significative. Ogni nuova iterazione creativa richiede di ripartire da zero per determinare quali aspetti suscitano l'interesse del pubblico e quali no. Questo processo esaustivo risulta spesso in una perdita di tempo, che si traduce direttamente in uno spreco di risorse.

E se invece si potesse trasformare questo processo laborioso in un processo rapido ed efficiente? Ecco la nostra funzione di generazione IA da immagine a immagine di MGID - uno strumento progettato per accelerare drasticamente la creazione e il test dei tuoi prodotti creativi. Con questa tecnologia, puoi generare una moltitudine di prodotti creativi di alta qualità in pochi clic, un compito che in precedenza richiedeva giorni per essere svolto. Non dovrai più aspettare che il reparto creativo realizzi alternative creative simili: potrai farlo tu stesso in soli 7 minuti.

Immagina di poter modificare senza sforzo gli sfondi, i colori, gli oggetti e persino i soggetti delle tue creazioni, il tutto in pochi minuti. Questo strumento non fa solo risparmiare tempo, ma apre un mondo di possibilità creative, permettendoti di ottimizzare i tuoi annunci con precisione e tempestività.

Sei curioso di sapere come questo sia possibile? Andiamo a scoprirlo e a vederlo in azione!

Realizzare più opzioni creative in 7 minuti: Esempi pratici

Immagine di partenza

Questa è l'immagine di partenza. È stata generata dall' IA con il prompt: Donna tailandese in abito tradizionale con erbe e spezie.

Esempio 1: adattamento a culture diverse

Supponiamo che la donna originale non sia in linea con i dati demografici del tuo nuovo target e della tua area geografica. Con lo strumento immagine-immagine e una semplice richiesta di due parole, "donna italiana", abbiamo ricevuto tre opzioni dello stesso concetto di immagine ma con una prospettiva europea. Tempo totale per l'adattamento: 75 secondi.

Esempio 2: Test su gruppi di età e generi diversi

Nel caso in cui si vogliano testare diverse fasce d'età, la stessa immagine può essere adattata con una breve richiesta. Ad esempio, aggiungendo "donna anziana", si possono generare variazioni che si rivolgono a diverse fasce d'età.

Questo vale anche per il genere. Scrivendo "uomo felice" invece di "donna", si può trasformare istantaneamente il soggetto per verificare come una figura maschile risuoni con il pubblico. Tempo totale per la generazione dell'immagine: 69 secondi.

Esempio 3: Miglioramento dello sfondo

Ritieni che lo sfondo sia noioso o poco stimolante? Aggiungiamo qualcosa che lo renda più vivace senza rovinare il tema generale. Utilizzando il prompt "mare e navi sullo sfondo", possiamo migliorare rapidamente la scena. Dopo 80 secondi, ecco il risultato:

Esempio 4: Estensione del contenuto emozionale

Lavoriamo con il tono dell'immagine. Digitando un prompt di una sola parola che rappresenta una qualsiasi emozione che si desidera vedere nella foto, come "scioccato", "sorpreso" o "triste", è possibile regolare istantaneamente l'espressione del soggetto per trasmettere lo stato d'animo desiderato. Tempo totale impiegato: 60 secondi.

Esempio 5: Aggiunta di oggetti per l'interazione con i personaggi

Vuoi aggiungere un ulteriore contesto alla scena? Con il prompt "bottiglia di olio d'oliva in mano"...

... o "bastone di legno in mano", è possibile vedere immediatamente come i diversi oggetti migliorano la composizione. Tempo totale impiegato: 59 secondi.

Esempio 6: Aggiunta di oggetti alla foto

Amplia la narrazione inserendo vari oggetti nella scena:

"Donna con gatto"

"Donna con scimmie"

"Donna con gioielli"

"Donna con foglie autunnali"

Conclusione: Rivoluzionare il processo di testing degli elementi creativi

Con pochi clic, la funzione di generazione IA da immagine a immagine di MGID può trasformare completamente il modo in cui si testano le creatività. Sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale, non solo si risparmia tempo e risorse preziose, ma si ottengono anche indicazioni preziose su ciò che suscita l'interesse del pubblico. Con la funzione di generazione AI da immagine a immagine di MGID, è possibile perfezionare le creazioni con precisione ed efficienza, assicurando che ogni iterazione sia ottimizzata per catturare e coinvolgere il pubblico di riferimento.

Puoi dire addio alle congetture e dare il benvenuto alla creatività basata sui dati. Rivoluziona oggi stesso il tuo processo di testing delle creatività con la nostra funzione image-to-image e sblocca un mondo di possibilità in soli 7 minuti. Vai alla dashboard di MGID Ads e prova subito questo strumento!