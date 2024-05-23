Un buon copy pubblicitario è un elemento di fondamentale importanza per il successo di qualsiasi campagna, perché le parole hanno un potere enorme. Per le aziende e i marchi, il copywriting pubblicitario diventa il veicolo con cui raggiungere il pubblico e stabilire una connessione. Non si deve mai sottovalutare l'importanza del copywriting per gli annunci pubblicitari nel creare fiducia, affermare la propria presenza e, soprattutto, nel vendere il proprio prodotto.

Pertanto, è fondamentale che tu sappia come scrivere un buon testo pubblicitario di grande impatto! La percezione che il pubblico ha della tua azienda può essere il fattore decisivo per l'acquisto o meno del tuo prodotto. In questo articolo, illustreremo tutto quello che c'è da sapere per realizzare un messaggio d'impatto per la propria azienda.

Che cos'è un Copy Ad in pubblicità?

Prima di creare un buon copy, è necessario sapere cosa sia. Non esiste una definizione univoca, ma si può facilmente intendere come il testo utilizzato per promuovere un'azienda. Un buon testo pubblicitario, in parole povere, è un testo in grado di raggiungere efficacemente il suo scopo, che si tratti di vendere o di aumentare la notorietà del marchio.

Naturalmente, non basta sapere cos'è un testo pubblicitario per essere in grado di creare un testo pubblicitario eccezionale. Quindi, prosegui fino alla fine dell'articolo per trovare molti spunti preziosi che ti possono aiutare a scrivere per il tuo marchio o la tua azienda.

Quali sono le caratteristiche di un buon testo pubblicitario?

Dopo averne dato la definizione, ora approfondiamo l'argomento. Indipendentemente dallo scopo del copy o dal settore in cui si opera, un copy pubblicitario di qualità possiede alcuni tratti fondamentali. Come è facile notare, questi caratteri sono in genere sovrapponibili a quelli ritenuti validi per una buona scrittura. Quindi, al di là della definizione o della comprensione generale del copy pubblicitario, quali sono gli ingredienti che lo rendono efficace?

Un buon testo pubblicitario utilizza titoli che catturano l'attenzione

Su Internet le distrazioni sono tante e si hanno pochi secondi a disposizione per catturare l'attenzione. Ecco perché tutti i buoni copy pubblicitari hanno un titolo eccellente. Immagina la tua azienda o il tuo prodotto come un libro che viene giudicato dalla sua copertina in senso metaforico. In questo caso, le poche parole che compongono il titolo sono la copertina! Un testo pubblicitario efficace li attirerà subito perché, in media, solo 2 persone su 10 si spingono oltre il titolo. Quindi, prendeti tutto il tempo necessario per creare questa parte del testo. Questa parte determina in larga misura il successo dell'intero annuncio.

Un buon testo pubblicitario è coerente con il messaggio del marchio

Se dovessi incontrare qualcuno che ti sembra inizialmente amichevole e sciolto e poi diventa freddo e distaccato da un giorno all'altro, non ti sentiresti confuso? I copy pubblicitari seguono la stessa logica ed è per questo che i migliori esempi di copy pubblicitari sono in sintonia con il marchio che rappresentano. Tuttavia, a parte la coerenza, perché è importante preservare lo stile di un marchio?

Fa sembrare il marchio affidabile e capace di offrire sempre lo stesso livello di qualità.

Un ottimo copy pubblicitario evita messaggi contrastanti, migliorando l'efficacia della campagna complessiva.

Dimostra che il marchio è curato, esprimendo un alto livello di professionalità.

Per quanto ben scritto, il testo dell'annuncio fa parte di uno sforzo maggiore per promuovere e sostenere un marchio. Pertanto, è importante essere coerenti.

Un buon testo pubblicitario deve avere una forte proposta di valore

Se ti rivolgi a un mercato, allora hai una concorrenza, indipendentemente dal prodotto o dal servizio. La domanda è: come si fa a convincere il mercato target a scegliere la propria offerta e non quella di un altro? Una copia pubblicitaria di qualità sfrutterà il punto di vendita unico (USP) dell'offerta per distinguersi. Un errore che vediamo commettere ai copywriter è quello di dare per scontato che ci possa essere un solo USP per un pubblico. Tuttavia, ciò che rende efficace un buon testo pubblicitario è l'allineamento del messaggio con il segmento di pubblico, e il beneficio - o l'insieme di benefici - che potrebbe interessare un segmento potrebbe divergere da un altro segmento.

Un buon testo pubblicitario fa leva sulle emozioni del lettore

No, non stiamo parlando di un copy che ingigantisce le cose per suscitare emozioni nel lettore. Tuttavia, il copy pubblicitario non deve nemmeno essere freddo e robotico. Fare appello alle emozioni del lettore significa stabilire un legame con il tuo messaggio. E come si fa? Un buon testo pubblicitario può fare una delle seguenti cose:

Evidenziare i punti dolenti comuni con il pubblico;

Esplorare i modi in cui la tua offerta può semplificare e migliorare la loro vita;

Raccontare una storia che susciti in loro una certa emozione.

Tutti i grandi testi pubblicitari sono scritti per un particolare tipo di pubblico. Cercare di suscitare emozioni è una parte importante della scrittura, ma se si esagera, il lettore potrebbe vederti come manipolatori.

Un buon testo pubblicitario ha un messaggio chiaro e conciso

Come già detto, i tuoi potenziali clienti non hanno il tempo di seguire tutte le persone o i marchi presenti su Internet che si contendono la loro attenzione. Pertanto, un eccellente testo pubblicitario consente loro di comprendere rapidamente il tuo messaggio. Tuttavia, non si deve confondere l'essere concisi con l'essere brevi. Ricorda solo di arrivare dritto al punto:

Farla

Breve

e

Semplice

In sostanza, l'esempio migliore di copy pubblicitario comunicherà quello che hai da dire (non quello che vuoi dire, c'è una differenza!) e niente di più. Dopotutto, vuoi che il pubblico abbia un quadro completo della situazione senza annoiarlo con le chiacchiere. Un buon copy pubblicitario aiuta il pubblico a capire rapidamente ciò che stai dicendo. Ciò consente al pubblico di elaborare il testo e prendere decisioni più rapidamente, aumentando così i tassi di conversione.

I diversi tipi di testo pubblicitario che si possono scrivere per il proprio pubblico

Una volta comprese la definizione e le caratteristiche, sei un po' più vicino ad apprendere ciò che serve per creare un buon testo pubblicitario per la tua azienda. Ottimo lavoro! Ma andiamo ancora più a fondo nella tana del coniglio. Tutto ciò che si scrive deve avere uno scopo, e questo non significa solo spingere le vendite. Ricordiamo che abbiamo detto che qualsiasi esempio valido di buon testo pubblicitario sarà efficace nel raggiungere il suo scopo, indipendentemente da quale esso sia.

Quindi, quale scopo ha il tuo copy pubblicitario? La comprensione di questo aspetto ne determinerà la tipologia, di cui parleremo nelle sottosezioni seguenti. Da notare che queste tipologie non si escludono necessariamente a vicenda: il copy pubblicitario può essere informativo e ottimizzato per la SEO, ad esempio.

Copy informativo

Il copy informativo promuove la conoscenza da parte del pubblico. Molte aziende investono in questo tipo di copy attraverso i contenuti web. Come si può individuare un buon testo pubblicitario in questa categoria? Deve svolgere almeno una delle seguenti funzioni:

Parlare di come utilizzare una determinata soluzione offerta dall'azienda;

Fornire potenziali soluzioni ai problemi del lettore;

Rispondere a domande importanti per il mercato di riferimento.

In sostanza, i testi informativi degli annunci devono educare il lettore in qualche modo. Questo aiuta a stabilire la credibilità del marchio come esperto e, allo stesso tempo, a far capire ai lettori che un prodotto o un servizio aziendale è una soluzione valida.

Copy persuasivo

I testi pubblicitari persuasivi sono solitamente considerati buoni contenuti perché le persone amano i risultati misurabili. Per questo tipo di testo, l'obiettivo è quello di persuadere il lettore a compiere una qualche azione. I migliori esempi di testo pubblicitario qui riportati possono raggiungere uno di questi obiettivi:

Far iscrivere i lettori a una lista di e-mail o SMS;

Convincere i lettori ad acquistare un prodotto;

Incoraggiare le persone a cliccare su un annuncio diretto a un sito web.

Abbiamo già detto che un buon testo pubblicitario fa leva in qualche modo sulle emozioni. In questo caso, però, le emozioni sono amplificate per toccare i punti dolenti che spingono i lettori ad agire. Di solito lo si vede nelle landing page e nelle e-mail promozionali, dove la misura dell'eccezionalità dell'ad copy è la sua capacità di conversione.

Copy descrittivo

Dal termine stesso, lo scopo principale del copy descrittivo è quello di descrivere. È molto utile nelle situazioni in cui è necessario avvicinare il lettore all'esperienza di utilizzo di un prodotto o servizio. Questo può includere:

Fornire le specifiche tecniche di un prodotto;

Confrontare articoli concorrenti, come due modelli di telefono;

Immergere il lettore in un'esperienza coinvolgendo altri sensi attraverso le parole.

Un buon testo pubblicitario è molto utile in un'ampia gamma di settori in cui è giustificato un certo livello di descrizione. Favorisce molto la trasparenza e al tempo stesso comunica potenzialmente dei vantaggi ai lettori.

Copy SEO

Sapevi che i testi pubblicitari possono anche farti raggiungere i primi posti nei motori di ricerca? Almeno, questo è il caso se si scrive in ottica SEO. Per qualsiasi azienda, si può trovare la scrittura SEO in uno di questi luoghi:

All'interno del sito web aziendale: Tutti i buoni testi pubblicitari prevedono l'ottimizzazione on-page, utilizzando parole chiave e buone pratiche di formattazione dei contenuti per migliorare il posizionamento della pagina e del sito.

Tutti i buoni testi pubblicitari prevedono l'ottimizzazione on-page, utilizzando parole chiave e buone pratiche di formattazione dei contenuti per migliorare il posizionamento della pagina e del sito. Al di fuori del sito web aziendale: Parte della scrittura SEO consiste nel creare backlink al proprio sito web per stabilirne l'autorità all'interno di una nicchia. Idealmente, i lettori di questi articoli saranno anche incoraggiati a cliccare su questi backlink.

Tuttavia, oltre all'aspetto SEO, l'ad copy di questa tipologia può anche informare o descrivere.

Copy per engagement

I social media svolgono un ruolo fondamentale nella formazione dell'immagine di un marchio e delle opinioni del pubblico. Per questo è importante avere una forte presenza in questi canali. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso l'engagement, come si vedrà con i nostri esempi di social media marketing copy. Che cos'è un buon engagement copy? Osserva metriche come reazioni, condivisioni, commenti e impressioni.

Ma sfatiamo un mito: diventare virali non significa necessariamente aver scritto un buon testo pubblicitario. Un marchio può facilmente attirare l'attenzione per le ragioni sbagliate, e qualsiasi successo a breve termine basato sui numeri può essere disastroso a lungo termine per la reputazione dell'azienda.

Brand Awareness Copy

I testi pubblicitari devono contribuire a diffondere la conoscenza di un marchio. Questo è molto importante, soprattutto nelle fasi iniziali, quando l'azienda sta ancora cercando di trovare il suo posto nel mercato. Tuttavia, buoni esempi di copywriting pubblicitario non si limitano a stabilire la presenza di un'azienda. Possono anche:

Comunicare la personalità del marchio per renderlo più affine al pubblico;

Migliorare la familiarità del marchio attraverso la continua distribuzione di testi pubblicitari di qualità da parte dell'azienda;

Stabilire per cosa l'azienda vuole essere conosciuta.

La pagina Informazioni su di Noi è una delle pagine più importanti di qualsiasi sito web, quindi avere un ottimo copy pubblicitario in questa sezione ha un forte impatto sulla notorietà del marchio. Tuttavia, è possibile trovare testi pubblicitari di brand awareness praticamente ovunque.

Come scrivere un copy pubblicitario efficace: I migliori consigli per creare un ottimo copy pubblicitario

Come si è visto nella sezione precedente, conoscere l'obiettivo che si vuole raggiungere con il copy assicura che gli sforzi di scrittura siano allineati con uno scopo chiaro. Il copy pubblicitario può assumere molte sembianze, a seconda della piattaforma e del formato pubblicitario utilizzati per realizzarlo. Tuttavia, a prescindere dal luogo in cui si scrive e dal formato utilizzato, i principi che regolano un buon testo pubblicitario sono gli stessi. Tieni quindi a mente questi consigli per massimizzare l'efficacia potenziale del copy pubblicitario per la tua azienda.

Scrivere più titoli per copy pubblicitari

Ricordi che abbiamo sottolineato come la maggior parte delle persone non vada mai oltre il titolo? Se vuoi realizzare un copy pubblicitario di qualità, l'uso di titoli multipli è importante perché ti permette di:

Rivolgersi a diversi segmenti del pubblico;

Evitare la stanchezza da annuncio da parte di coloro che vedranno l'annuncio più volte;

Vedere quali titoli hanno maggiore impatto sul pubblico;

Mostrare diversi punti di vista per la stessa offerta;

Gestire il rischio di un potenziale fallimento di una singola headline.

Quindi, quante varianti si dovrebbero avere? Sebbene non esista un numero assoluto da seguire, occorre considerare la portata della campagna, la piattaforma che si utilizzerà e la segmentazione del pubblico.

Fai le opportune ricerche

Non è possibile creare un ottimo copy pubblicitario dal nulla. La ricerca rappresenta sicuramente il 50% del lavoro, perché in questa fase si raccoglie tutto ciò che serve per la creazione di un messaggio efficace. Che cosa va fatto prima di iniziare a scrivere un copy pubblicitario?

Avatar del cliente: Questo riassume in una sola immagine tutte le informazioni acquisite sul tuo pubblico. Devi rivolgerti a questo avatar!

Questo riassume in una sola immagine tutte le informazioni acquisite sul tuo pubblico. Devi rivolgerti a questo avatar! Ricerca sulla concorrenza: La concorrenza è stata in grado di scrivere copy pubblicitari efficaci per lo stesso pubblico? Utilizza le conoscenze acquisite e sviluppale.

La concorrenza è stata in grado di scrivere copy pubblicitari efficaci per lo stesso pubblico? Utilizza le conoscenze acquisite e sviluppale. Analisi del sentiment del mercato: Qual è l'opinione del tuo mercato su vari argomenti? I migliori esempi di copywriting pubblicitario utilizzano queste informazioni per rendere il messaggio più comprensibile.

Metti il lettore al centro di tutto

Uno degli errori più comuni che abbiamo visto commettere dai brand è quello di far parlare di sé. Un buon copy pubblicitario non si preoccupa molto di quanto sia grande l'azienda. Al contrario, rende il lettore protagonista dello spettacolo, sottolineando i modi in cui l'azienda può migliorare la sua vita. Come si fa a spostare l'attenzione del copy dal marchio al cliente? Ecco alcuni modi:

Scrivere in seconda persona usando il tu e il tuo;

Suscitare empatia;

Trasformare le caratteristiche in vantaggi;

Far sentire il lettore parte di qualcosa.

I copy pubblicitari non devono isolare: rivolgiti ai tuoi lettori come a un amico o a un collega, a seconda dei casi.

Includi una prova social ogni volta che è possibile

Ti invitiamo a riflettere su chi sei più propenso a credere: a qualcuno che si vanta di essere fantastico o ad altre cinque persone che confermano le sue qualità. Un autore di copy pubblicitari di qualità si chiede: perché non a entrambe le cose? Puoi sottolineare i tuoi punti di forza comunicando al tuo pubblico i vantaggi che ne derivano. Allo stesso tempo, puoi avvalorare quanto asserito nel tuo copy pubblicitario attraverso la prova social. Ma cosa includere come prova social quando si scrive? Ecco alcune idee:

Includere testimonianze dirette;

Utilizzare numeri di vendita significativi;

Includere nomi di clienti affidabili;

Menzionare i riconoscimenti.

Un buon testo pubblicitario utilizzerà i vari tipi di testimonianze social che funzionano meglio in base all'efficacia generale e al formato dell'annuncio stesso.

Non temere di usare modelli di copywriting

Il copy pubblicitario non deve essere completamente unico. Si può utilizzare lo stesso formato di altri testi, perché che senso ha partire da zero? La creazione di un copy pubblicitario a partire da un modello ha un grande valore. In questo modo, è possibile fare due cose:

Rendere il tuo annuncio più facile da leggere per il pubblico; Utilizzare una forma che va già bene per la piattaforma.

Tuttavia, ciò che trasforma un normale copy pubblicitario in un buon copy pubblicitario è la capacità di andare oltre il modello. Quindi, non esitare ad apportare le modifiche che ritieni possano mettere meglio in evidenza i vantaggi e migliorare la leggibilità per l'utente.

I migliori esempi di scrittura e strategia per il copy pubblicitario

Come si presenta un copy pubblicitario eccellente? Riprendendo tutto quello che abbiamo detto, deve essere:

Basato su ricerche;

Incentrato sul lettore;

Chiaro e conciso;

Rappresentare il marchio o l'azienda.

Soprattutto, un copy pubblicitario efficace raggiunge il suo scopo. Se si scrive per convertire i lead in vendite, i KPI stabiliti devono riflettere questo obiettivo. Allo stesso modo, se si scrive per migliorare le classifiche SEO, con un impegno costante dovremmo vedere un aumento. Per avere un'idea più precisa di come può essere un copy pubblicitario eccezionale, abbiamo raccolto i nostri preferiti qui di seguito.

Xero

Xero è un software di contabilità utilizzato da oltre tre milioni di utenti. Finora ha anche creato uno dei migliori esempi di copy pubblicitari su Google che abbiamo visto.

Questo dimostra che i copy pubblicitari non devono essere necessariamente complessi. Basta che faccia il suo lavoro. In questo caso, viene evidenziato che il passaggio al nuovo servizio avviene in meno di tre ore e che è possibile provarlo gratuitamente. Questo annuncio competitivo promuove la convenienza senza rischi. Chi non lo vorrebbe?

Burrow

Burrow vende mobili per arredare la tua casa. Quello che ci piace di questo copy di Google AdWords è la sua immediatezza. Mostra subito il suo punto di forza (60% di sconto) e allo stesso tempo visualizza i link pertinenti in base alla ricerca. In questo modo, Burrow può indirizzare rapidamente il traffico verso le pagine pertinenti. Inoltre, grazie a questo testo pubblicitario è possibile attrarre un mercato più ampio, perché tutti amano le offerte vantaggiose.

Duo Security

Duo Security protegge i dati aziendali attraverso una serie di funzioni, prevenendo così il furto di identità. L'aspetto che rende questo copy pubblicitario così d'effetto è che lancia segnali d'allarme e allo stesso tempo fornisce informazioni immediate. Offre una guida scaricabile per confrontare le soluzioni MFA come lead magnet. E cosa ottiene Duo Security in cambio? Può ottenere:

Miglioramento dell'engagement attraverso like, commenti e condivisioni;

Aumento delle impression pubblicitarie che possono anche aumentare la notorietà del marchio;

Miglioramento della credibilità del marchio;

Informazioni sui clienti attraverso il lead magnet.

Non sottovalutare il potere di un buon copy pubblicitario per il successo di un marchio

Un prodotto o un servizio di qualità è necessario se si vuole migliorare la reputazione della propria azienda. Tuttavia, da sola, la qualità potrebbe non essere sufficiente a generare vendite. Un copy pubblicitario efficace svolge molte funzioni che portano tutte a un unico obiettivo fondamentale: aumentare i profitti. In questo articolo abbiamo parlato dei molti modi in cui è possibile utilizzare l'ad copy per i tuoi sforzi di branding e marketing. Diversifica il tuo budget e investi anche nella pubblicità nativa. Quando ti deciderai a farlo, sappi che avrai al tuo fianco più della forza di fantastici copy pubblicitari. Iscriviti alla piattaforma MGID per accedere a strumenti sofisticati, a un reparto creativo competente e a un manager personale. Facciamo il tifo per il successo di tutti gli ottimi testi pubblicitari che scriverai!