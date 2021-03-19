Untuk pembaruan algoritma yang diperkirakan akan diterapkan pada bulan Mei 2021, Google mengumumkan bahwa Core Web Vitals akan membantu atau memperparah peringkat pencarian Anda.

Pembaruan terbaru dari Google menggeser fokus ke page experience keseluruhan bagi para pengguna — kecepatan pemuatan, responsiveness, dan stabilitas tata letak. Namun, jika kita melihat ke belakang, page experience memang selalu menjadi hal yang penting bagi Google untuk memastikan para pengguna mencapai tujuan mereka dengan berinteraksi dengan sebuah website.

Pada tahun 2015, Google mulai memperhitungkan keramahan mobile dari website. Lalu, mulai tahun 2018, Google sudah menggunakan kecepatan halaman sebagai faktor peringkat dari pencarian mobile. Setelah itu, pada tahun 2020, Google merilis Core Web Vitals, sebuah set metrik yang menghitung page experience yang didapatkan sebagian besar pengguna saat mendarat di situs Anda. Untuk bulan Mei 2021, metrik-metrik ini akan menjadi bagian dari algoritma peringkat pencarian Google.

Apa arti semua ini bagi para penerbit seperti Anda? Cari tahu apa saja dasar-dasar yang perlu Anda ketahui tentang Core Web Vitals dan bagaimana kami mempersiapkan diri terhadap perubahan-perubahan ini di MGID.

Pemikiran ulang dari faktor-faktor peringkat oleh Google

Tujuan utama dari Core Web Vitals adalah untuk membantu webmaster untuk mengidentifikasi seperti pengalaman pengguna di website mereka. Metrik-metrik ini adalah field tool, artinya mereka dapat mengumpulkan data pengukuran dari pengguna asli yang dianonimkan dan bukan perkiraan sekali pakai atau perkiraan lab (tapi Anda dapat menilai kinerja halaman selama proses perkembangan). Biasanya, laporan analitik dari Core Web Vitals menghitung persentil ke 75 dari semua pemuatan halaman, yang disegmentasi di seluruh perangkat mobile dan desktop.

Core Web Vitals adalah subbagian dari pengukuran Web Vitals dari page experience dan terdiri dari tiga metrik berikut ini:

Largest Contentful Paint (LCP)

Mengukur kinerja pemuatan halaman. Idealnya, Anda ingin menjaga agar LCP di bawah 2,5 detik.

First Input Delay (FID)

Pengukuran yang berpusat pada interaktivitas dan responsiveness. Halaman Anda sebaiknya memiliki FID lebih kecil dari 100 milidetik untuk mendapatkan peringkat yang baik.

Cumulative Layout Shift (CLS)

Metrik ini menarget masalah dari stabilitas visual pada halaman-halaman Anda. Contoh, jika seorang pengguna menekan tombol back dan tata letak halaman bergeser dan menjadi berbeda dari versi sebelumnya, pengguna akan merasa tertanggu. Menurut benchmark Google, situs Anda sebaiknya memiliki CLS kurang dari 0,1.

Di blog post resmi, Google menyatakan bahwa Core Web Vitals akan menjadi faktor peringkat pada tahun 2021. Google juga telah memperbarui tool popular mereka seperti Search Console dan Lighthouse dengan laporan-laporan Core Web Vitals. Juga di dalam pembaruan ini, format AMP tidak lagi dibutuhkan untuk berita-berita terpopular di Google News.

Persiapan kami

Di MGID, kami terus berupaya untuk meminimalkan dampak kami terhadap kecepatan pemuatan halaman dan kinerja browser. Untuk mempersiapkan diri terhadap pembaruan Core Web Vitals, kami telah meluncurkan beberapa perbaikan untuk widget kami.

Untuk memastikan kinerja First Input Delay dan Largest Contentful Paint yang lebih baik, kami telah menerapkan algoritma kompresi Progressive seperti Brotli, yang terbukti lebih efisien dari metode kompresi serupa lainnya seperti Gzip. Algoritma kompresi ini juga digunakan oleh Google Display Ads. Kami juga telah menambahkan fitur lazy loading untuk gambar dan JavaScript dan kami juga menggunakan format gambar Progressive (SVG, WEBP, JPEG 2000).

Untuk mengoptimalkan fitur-fitur untuk kinerja Cumulative Layout Shift, kami telah mengadopsi pendekatan serupa dengan yang digunakan oleh Google Display Ads. Pada dasarnya, kami memesan penempatan iklan di halaman untuk menghindari pergeseran tata letak yang tak diinginkan. Iklan-iklan MGID dirender dalam waktu kurang dari 150ms di dalam situs, bahkan untuk penempatan ATF, jadi reservasi ini tidak akan mempengaruhi pengalaman dari pengguna akhir. Berdasarkan dari hasil uji coba, kami dapat mengonfirmasi bahwa halaman-halaman website dengan widget MGID dapat menjaga skor CLS kurang dari 0,1.

Garis bawah

Page experience yang baik adalah hal yang penting bagi Google karena membantu para pengguna untuk mengakses website dalam jangka waktu yang lebih lama dan menemukan apa yang mereka cari. Persiapkan diri Anda, karena ini hanyalah awalnya saja dan Google akan terus melihat jauh ke dalam semua aspek dari page experience dan memprioritaskan faktor-faktor tersebut di dalam hasil pencarian.

Di MGID, kami selalu memantau saran-saran dan teknologi terbaru yang sedang berkembang dan mengimplementasikan solusi-solusi terbaik, yang ditawarkan oleh peramban, yang mampu meningkatkan kinerja HTML, JavaScript, dan CSS. Dengan begini, kami dapat menjamin bahwa widget-widget kami telah dioptimalkan untuk memenuhi benchmark Core Web Vitals.