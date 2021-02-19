Vladyslav Stadnyk
Vladyslav memulai kariernya sebagai pengusaha digital dan telah sukses meluncurkan proyek-proyek online di berbagai negara. Vladyslav bergabung dengan MGID di tahun 2013, dan dengan bimbingannya, jumlah penerbit di MGID telah bertambah secara global, memimpin ekspansi MGID di pasar Eropa, juga di Amerika Latin dan wilayah Asia-Pasifik. Vladyslav adalah seorang pembicara utama dan pemimpin cerdas yang telah diakui di berbagai acara dan konferensi, memicu inovasi industri dan menyumbangkan keahliannya dalam Strategi Pengembangan Penerbit.
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