Hilangnya cookie pihak ketiga akan mengakibatkan perubahan-perubahan fundamental dalam bagaimana menarget dan menarget ulang pengguna. Solusi-solusi industri yang saat ini tersedia untuk pasar periklanan dapat dibagi menjadi dua grup besar, satu grup yang berbasis pengidentifikasi pengguna lainnya dan satu grup yang mengandalkan data lainnya untuk membuat keputusan penargetan.

Solusi-solusi identitas pihak pertama

Banyak penerbit dan brand yang telah memulai inisiatif mereka sendiri untuk mengumpulkan data pihak pertama, seperti loyalitas dan program langganan. Maka, penerbit dan pengiklan dapat bekerja sama dan berbagi set data pelanggan mereka, seperti email, ID, profil pelanggan, dll. Usaha-usaha tersebut dapat juga membantu brand dalam mengantarkan pesan-pesan yan dipersonalisasi ke setiap pelanggan. Sebagai contoh, brand dapat mempromosikan barang-barang gratis untuk acara ulang tahun kepada klien mereka di website penerbit.

Set data profil ini seharusnya diagregat pada satu sisi, biasanya oleh penerbit, dan kemudian dijual ke pengiklan. Penerbit harus memastikan bahwa pengguna setuju untuk memberikan informasi ini secara sukarela dan mengelola persetujuan pengguna melalui layanan-layanan software yang mematuhi hukum privasi.

Sebagai tambahan dari masalah-masalah pematuhan, masalah utama dari strategi ini mungkin adalah skalabilitas dari kampanye periklanan. ID unik pengguna seperti alamat email hash dan data pribadi mereka harus dikumpulkan oleh penerbit, dikeluarkan, dan digabungkan dengan data pengiklan. Maka, solusi ini dapat digunakan oleh pengiklan dan penerbit yang sudah memiliki set data yang kuat di dalam sistem CRM mereka.

Solusi-solusi identitas pihak ketiga

Untuk menjawab masalah dari skalabilitas, penerbit dan platform ad tech dapat membentuk hubungan kerja sama dan menggabungkan data pihak pertama mereka dengan pengidentifikasi universal. Beberapa contoh dari inisiatif lintas industri ini termasuk The Ozone Project, Project Rearc by IAB Tech Lab, dan Partnership for Responsible Addressable Media (PRAM).

Menggabungkan data penerbit mengubahnya menjadi data pihak ketiga, mendorong partisipan aktif dari semua inisiatif tersebut untuk berinvestasi ke dalam sistem kontrol privasi dan memastikan bahwa semua persyaratan dari hukum privasi sudah dipenuhi. Konsumen harus disediakan dengan lebih banyak kontrol atas informasi pribadi mereka dan mendukung pembagian data secara sukarela, sebagai bayaran dari konten atau layanan web yang didapatkan.

Meskipun usaha-usaha tersebut dapat membantu menjaga addressability pengguna bagi pengiklan, namun juga dapat membuat walled garden tambahan di dalam ekosistem dan nantinya akan menimbulkan kekhawatiran akan masalah-masalah privasi seperti cookie atau pengidentifikasi mobile. Dalam jangka Panjang, cookie pihak ketiga tidak boleh sampai terlahir kembali. Solusi lintas industri apa pun yang menggantikan cookie pihak ketiga harus mengimplementasikan framework persetujuan atau consent yang lebih baik, seperti yang ada di iOS14, yang mengurangi kolam penargetan bagi pengiklan.

Intelijen kontekstual

Agar terus mematuhi hukum privasi dan mencapai skalabilitas, pengiklan dapat menggeser fokus mereka dari data pribadi atau perilaku lampau pengguna mengarah ke lingkungan di mana minat atau keputusan pembelian diperkirakan akan muncul.

Ide dari teknologi terprogram menarget pengguna berdasarkan konteks halaman web bukanlah hal baru, tapi terbukti efektif dalam beberapa kasus. Berdasarkan penelitian Pinterest, lingkungan positif dari sebuah iklan memiliki dampak yang kuat atas keputusan pembelian: 6 dari 10 orang dewasa di Amerika lebih sering membuat keputusan jika iklan ditunjukkan di dalam konteks yang positif.

Perkembangan-perkembangan terbaru dari klasifikasi konten akan membantu marketer dalam memastikan iklan mereka dicocokkan dengan konten yang relevan dan sesuai. Sekarang, konten on-oage dapat dinilai berdasarkan:

Topik dari halaman

Sentiment negative atau positif

Emosi yang disampaikan

Dengan klasifikasi teks mendalam, analisis semantik, dan machine learning, mengidentifikasi lingkungan dengan dampak yang besar di mana pengguna lebih rentan terhadap iklan dan memastikan penempatan iklan aman bagi brand semuanya dapat dilakukan. Konteks juga dapat digunakan untuk optimisasi iklan: pendekatan ini disebut “mindset marketing”, dan pendekatan ini berasumsi bahwa pengiklan mendesain kampanye mereka agar sesuai dengan pola pikir pelanggan yang menontonnya, berdasarkan dari penempatan dan konten di sekitar setiap iklan.

Terakhir, konteks penting bagi konsumen, dan pengguna lebih ingin melihat iklan yang kontekstual dibandingkan dengan iklan tertarget lainnya seperti perilaku, geo, atau demografis. Berdasarkan studi IAS, 81% dari pengguna di Inggris (UK) lebih memilih iklan yang cocok dengan konten halaman.