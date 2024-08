Di dalam dunia pembuatan konten digital yang dinamik ini, visual memiliki peran penting dalam menangkap dan menjaga perhatian pengguna. Mengetahui hal ini, MGID bangga mengumumkan pemuktahiran signifikan pada fitur pembuatan gambar AI kami. Peningkatan ini akan merevolusionerkan cara Anda membuat gambar-gambar untuk proyek kampanye, konten dan iklan.

Mari kita lihat lebih dekat pemutakhiran ini.

1. Peningkatan kualitas perenderan

Salah satu peningkatan terpenting adalah dari kualitas gambar-gambar yang dirender. Tingkat detail, terutama saat merender orang dan wajah, jauh lebih beik. Artinya, gambar-gambar yang dihasilkan tidak hanya terlihat memukau tapi juga realistis dan nyata. Baik untuk kampanye iklan atau memperkaya konten website, peningkatan ini menjamin visual Anda akan mencolok di dalam lanskap digital.

2. Prompt Sederhana untuk Hasil Menakjubkan

Membuat gambar-gambar yang memukau sekarang jauh lebih mudah. Dengan pemutakhiran ini, Anda tidak perlu menulis prompt yang rumit. Bahkan Anda bisa membuat gambar yang menarik dan memukau hanya dengan satu kata saja. Proses sederhana ini menyimpan waktu dan tenaga, sehingga Anda bisa fokus ke hal-hal penting lainnya: menciptakan konten yang menarik dan efektif. Anda dapat melihat panduan terperinci kami untuk pembuatan prompt terbaru di dalam daftar pengetahuan kami.

3. Saran Prompt Intuitif

Agar lebih mempermudah proses pembuatan gambar, kami memperkenalkan menu drop-down dengan banyak contoh-contoh prompt. Saran-saran ini dirancang untuk menginspirasi dan mendorong kreativitas Anda. Anda bisa menggunakannya langsung atau menyesuaikannya agar sesuai dengan visi Anda. Fitur intuitif ini dapat membantu Anda untuk mengakses banyak jenis-jenis prompt yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

4. Integrasi Kata Kunci untuk Presisi

Pemutakhiran terbaru ini mengintegrasikan kata kunci secara alami ke dalam proses pembuatan gambar. Artinya, Anda sekarang bisa membuat prompt untuk penyaringan tertentu seperti:

emosi: peaceful, calm, serene, soothing, relaxed, bright, vibrant, dynamic, muted, bleak, ominous, threatening;

peaceful, calm, serene, soothing, relaxed, bright, vibrant, dynamic, muted, bleak, ominous, threatening; cahaya: low light, gentle pink hue, gentle blue hue, strong pink hue, blue shadows, sunbeams, twilight, bright light, red light;

low light, gentle pink hue, gentle blue hue, strong pink hue, blue shadows, sunbeams, twilight, bright light, red light; sudut: extreme long shot, medium shot, close-up, overhead view, low angle, over-the-shoulder shot, aerial view;

extreme long shot, medium shot, close-up, overhead view, low angle, over-the-shoulder shot, aerial view; style: 3D model, analog film, anime, cinematic, comic book, digital art, enhance, fantasy art, isometric, line art, low poly, modeling compound, neon punk, origami, photographic, pixel art, tile texture.

Tingkat presisi dan kontrol ini mempermudah Anda dalam mempercantik visual, sehingga visual dapat mengantarkan pesan dan nada sesuai yang Anda inginkan. Pemutakhiran ini dapat mengubah segalanya bagi siapa saja yang butuh tingkat penyesuaian yang tinggi dalam konten visualnya.

Peningkatan Fitur AI in Action

Sebagai contoh, mari kita gunakan prompt "Big fat red cat happy with new cat food can" dan coba mengimplementasikannya dalam dua style - 3D model dan photographic. Dengan menggunakan prompt ini, layanan AI terbaru ini mampu memersepsikan elemen-elemen - 3D model and photographic style; big, happy red cat; dan new can of cat food. Hasilnya adalah gambar-gambar dengan visual memukau yang mencampurkan semua elemen ini, menciptakan narasi visual yang aneh dan menarik.

Kesimpulan

Semua peningkatan ini menandai suatu milestone yang signifikan di dalam evolusi layanan pembuatan gambar AI dari MGID. Kami percaya bahwa semua peningkatan ini tidak hanya mempermudah proses kreatif Anda tapi juga mengangkat kualitas dari visual Anda.

Kami mengundang Anda untuk mencoba semua peningkatan ini secara langsung. Langsung pergi ke MGID sekarang dan coba langsung Kami tidak sabar mendengar umpan balik Anda dan mempelajari semua visual yang akan Anda buat.

Ingat, di dalam dunia konten digital yang kompetitif ini, visual adalah senjata rahasia Anda. Dengan layanan pembuatan gambar AI dari MGID, Anda memiliki senjata kuat untuk membuat visual Anda benar-benar menonjol.

Tingkatkan visual Anda hari ini dengan MGID!