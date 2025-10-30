Di MGID, kami terus memperbarui solusi periklanan AI untuk mendukung optimasi kampanye dan meningkatkan interaksi pengiklan dengan AI. Pembaruan CTR Guard terbaru membawa lebih banyak kontrol, presisi, dan kecerdasan kreatif ke dalam workflow pengiklan, membantu meningkatkan performa kampanye ke level berikutnya.

Mari kita lihat lebih dekat apa yang baru dan mengapa ini menjadi game-changer nyata.

Manual Creative Generation Trigger: Kendalikan Iklan Anda

Sebelumnya, CTR Guard bekerja otomatis di belakang layar, menghasilkan materi iklan baru ketika sistem mendeteksi ad fatigue atau CTR menurun.

Namun, bagaimana jika Anda bisa menentukan kapan dan bagaimana menyegarkan iklan Anda sendiri? Sekarang Anda bisa! Dengan Manual Creative Generation Trigger, pengiklan dapat meluncurkan materi iklan berbasis AI secara manual langsung dari kampanye apa pun, tanpa menunggu sistem memicu otomatis.

Apa yang baru:

Trigger kapan saja: Pilih materi iklan apa pun dalam kampanye dan mulai pembuatan seketika.

Pilih strategi Anda: Pilih satu tipe pembuatan atau terapkan semuanya sekaligus untuk pengujian lebih luas.

Cara kerjanya:

Buka kampanye dan pilih materi iklan.

Klik Generate Ad .

. Pilih strategi pembuatan (atau pilih semuanya).

Pilih kampanye tujuan.

Konfirmasi dan sistem akan memberi tahu saat materi iklan baru siap.

Fitur ini memberikan kendali penuh kepada pengiklan, memungkinkan iterasi lebih cepat, pengujian lebih terarah, dan kreativitas lebih mendalam — sambil tetap memanfaatkan kecerdasan CTR Guard.

Pembuatan Judul dengan Pendekatan berdasarkan Kategori: Rancang Konteks yang Mengonversi

Judul dapat menentukan keberhasilan performa iklan. Karena itu, CTR Guard kini menghasilkan judul dengan logika kategori spesifik, menyesuaikan gaya copywriting dan pesan dengan pemirsa yang tepat.

Alih-alih menggunakan kalimat generik, sistem kini menerapkan pola naratif yang telah terbukti paling efektif di setiap vertikal, seperti:

Masalah/Solusi;

Keuntungan Asli & Proposisi Nilai;

Storytelling yang Menginspirasi.

Apa yang baru:

Judul dibuat menggunakan logika berdasarkan vertikal .

. Copy otomatis menyesuaikan dengan pemicu yang paling efektif di vertikal tersebut , meningkatkan engagement dan kualitas konten.

, meningkatkan engagement dan kualitas konten. Tidak perlu pengaturan tambahan — fitur aktif untuk semua pembuatan materi iklan baru.

Mengapa ini penting: Pemirsa berbeda merespons sinyal emosional dan logis yang berbeda. Dengan menyesuaikan pendekatan judul berdasarkan pola perilaku setiap vertikal, CTR Guard memastikan materi iklan Anda lebih relevan, menarik, dan layak diklik.

Lebih Cerdas. Lebih Cepat. Lebih Manusiawi.

Dengan pembaruan ini, CTR Guard berevolusi dari asisten otomatis menjadi mitra AI kolaboratif, memberikan kebebasan kreatif sekaligus kecerdasan strategis agar CTR tetap tinggi dan kampanye tetap unggul.

Coba fitur baru CTR Guard hari ini dan rasakan kontrol lebih besar dan lebih banyak klik.

Ingin mengetahui lebih lanjut? Tonton webinar terbaru kami! Di sana, Olya Chaban dan Karina Klymenko membahas bagaimana CTR Guard mengatasi creative fatigue dengan AI-powered generation, trigger berbasis performa, dan headline yang dioptimalkan berdasarkan kategori, melakukan demo langsung, serta membagikan hasil kampanye nyata.