Seiring periklanan digital berkembang lintas kanal dan format, otomatisasi melampaui transparansi, membuat nilai lebih sulit terlihat—baik nilai yang tercipta maupun yang hilang.

Riset GeoEdge menunjukkan bahwa dari miliaran impresi yang dianalisis, volume iklan berbahaya meningkat setiap bulan dan mencapai puncaknya pada Juni 2025—angka tertinggi dalam 12 bulan terakhir. Lonjakan tersebut bertepatan dengan meningkatnya aktivitas auto-redirect secara global.

Transparansi Programatik & Kehilangan Nilai di Rantai Pasok

Sementara ekosistem programatik pada 2025 berjalan dengan otomatisi, sistem ini juga sarat dengan opasitas. Setiap impresi iklan melewati rangkaian perantara: ad exchange, supply-side platforms (SSPs), demand-side platforms (DSPs), vendor verifikasi. Setiap lapisan menambah efisiensi, tetapi juga menciptakan titik buta tempat uang bocor dan aktor jahat bersembunyi.

Global Programmatic Malvertising Index milik GeoEdge menunjukkan bahwa 23 negara kini melampaui ambang batas keselamatan pengguna sebesar 0.5%: bukti bahwa malvertising bukan lagi masalah lokal, tetapi global.

Risiko tinggi (1–5%) — Inggris, Kanada, Australia, Malaysia, Vietnam, Arab Saudi, Denmark, Maroko

Risiko berat (+5%) — Rusia, Kroasia

Risiko moderat (0.5–1%) — Amerika Serikat, Spanyol, Meksiko, Singapura, UEA

Penyebaran geografis ini menunjukkan betapa dalam aktivitas berbahaya telah menembus rantai pasok programatik.

Temuan ANA terbaru menunjukkan bahwa pengiklan masih kehilangan 15–25% dari setiap dolar programatik akibat biaya tersembunyi, inventaris yang tidak dapat diverifikasi atau traffic tidak valid. Biaya tersembunyi ini menjadi penyebab langsung hilangnya pendapatan.

Untuk memahami seberapa dalam masalah ini, penting melihat langsung sisi supply.

Supply-side platforms (SSP) adalah sistem yang menghubungkan inventaris iklan penerbit ke pembeli di berbagai exchange. Setiap SSP menangani miliaran impresi bulanan, dan performa keamanan mereka sangat bervariasi.

Laporan kualitas iklan GeoEdge Q2 2025 mengungkap perbedaan besar di antara SSP terkemuka:

Beberapa, seperti SSP privat yang lebih kecil, mempertahankan tingkat malvertising hampir nol.

Lainnya, termasuk platform global yang digunakan oleh penerbit premium, membiarkan iklan berbahaya lolos dalam jumlah yang mengkhawatirkan.

🟦 Kotak Fakta — Kesehatan Rantai Pasok (Q2 2025)

Kategori SSP Tingkat malvertising Ringkasan Performa terbaik (mis. SSP06) ~0,03% Termasuk yang terbersih di ekosistem dengan insiden keamanan yang sangat minimal. Tingkat menengah (mis. SSP03, SSP04) 0,6–1% Iklan berbahaya sesekali muncul, terutama redirect dan penipuan dukungan teknis. Risiko tinggi (mis. SSP18) Hingga 7,5% Konsentrasi tinggi serangan berbasis redirect, khususnya di Jepang.

Inggris dan Kanada muncul sebagai hotspot global, dengan masing-masing 1 dari 40 dan 1 dari 35 impresi ditandai sebagai berbahaya. Kedua pasar sangat terdampak kampanye redirect dan tech-support yang berasal dari infrastruktur penipuan yang sama. Bahkan di wilayah yang biasanya berisiko rendah seperti Jepang dan Jerman, tingkat malvertising melonjak tiga kali lipat dari kuartal sebelumnya.

Angka-angka ini menunjukkan bagaimana kualitas iklan dapat menurun saat inventaris berpindah tangan berkali-kali. Bahkan rantai pasok tepercaya hanya sekuat titik terlemahnya.

Bagi pengiklan, satu SSP yang terkompromi dapat merusak ribuan kampanye.

Bagi penerbit, permintaan yang terkontaminasi dapat mengikis hasil dan kepercayaan pemirsa.

Transparansi kini menjadi elemen penting dari keamanan brand. Dengan memastikan jalur supply yang bersih, perusahaan melindungi pendapatan, hubungan, dan reputasi mereka.

Connected TV (CTV) dan Kanal-Kanal yang Sedang Berkembang

Connected TV awalnya dianggap sebagai zona aman periklanan digital: lingkungan premium, konten berdurasi panjang, dan kepercayaan pemirsa. Namun, bahkan CTV tidak kebal dari penipuan.

Ketika lebih banyak anggaran iklan berpindah dari web dan mobile ke streaming, para pelaku penipuan mengikuti aliran uang tersebut. Struktur server-to-server (SSAI) yang tertutup dalam distribusi CTV memberi penyerang cara baru untuk menyembunyikan invalid traffic di balik tampilan pemutaran yang terlihat sah. Dalam praktiknya, ini berarti stream palsu, perangkat yang disamarkan, dan impresi non-manusia yang bercampur dalam laporan yang tampak normal.

Data industri menunjukkan bahwa sekitar 18% dari seluruh impresi iklan CTV pada Q2 2025 adalah invalid, dengan porsi besar terkait SSAI spoofing dan peniruan perangkat. Artinya, hampir satu dari lima iklan tidak pernah dilihat oleh pemirsa nyata—kesenjangan efisiensi yang besar bagi pengiklan dan persoalan kredibilitas bagi platform.

🟦 Fact Box — CTV Sekilas (Q2 2025) 💡 18% dari seluruh impresi iklan CTV diklasifikasikan sebagai invalid traffic (IVT), terutama akibat spoofing perangkat dan manipulasi SSAI. 💡 SSAI spoofing tetap menjadi vektor penipuan CTV terbesar, karena penipu meniru permintaan iklan server-to-server yang sah. 💡 Open exchange inventory memiliki kemungkinan 3x lebih tinggi mengandung IVT dibandingkan kesepakatan private marketplace (PMP). 💡 Meski paparan penipuan meningkat, pengeluaran iklan CTV global tumbuh ~20% dalam setahun pada paruh pertama 2025.

Meskipun angka-angka tersebut mengkhawatirkan, persepsi ‘walled garden’ CTV sering memberi pembeli rasa aman yang salah. Faktanya, kanal-kanal baru seperti CTV, video in-app, dan audio digital kini menghadapi kekuatan yang sama yang mengubah web terbuka bertahun-tahun lalu: otomatisasi, opasitas dan skala.

Bagi penerbit, ini berarti menerapkan kontrol SSP dan mitra demand yang lebih ketat.

Bagi pengiklan, ini berarti mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: Siapa pemilik traffic? Bagaimana traffic diverifikasi? Berapa bagian dari belanja saya yang benar-benar terlihat oleh manusia?

Made-for-Advertising (MFA) dan Inventaris Bernilai Rendah

Tidak semua ancaman terhadap periklanan digital berasal dari penipu dengan bot. Sebagian justru berasal dari industri itu sendiri dalam bentuk made-for-advertising (MFA). Halaman yang dibuat terutama untuk menampilkan iklan, bukan untuk memberikan konten bermakna: slideshow, halaman auto-refresh, judul clickbait, dan rantai penempatan programatik panjang yang ada hanya untuk menghasilkan impresi.

Inventaris Premium vs MFA

Metrik Inventaris premium Inventaris MFA Keterlibatan pengguna 🟩 Tinggi 🟥 Rendah ROI 🟩 Kuat dan konsisten 🟥 Tidak stabil, jangka pendek Kepadatan iklan 🟩 Seimbang 🟥 Berlebihan Kepercayaan brand 🟩 Tinggi 🟥 Rendah Tingkat risiko 🟩 Rendah 🟥 Tinggi

Inventaris MFA mungkin tidak memenuhi definisi penipuan secara teknis, tetapi perilakunya serupa, menguras anggaran dan mengikis kepercayaan.

Pengiklan mungkin melihat metrik viewability dan CTR yang tinggi, tetapi pemirsa tidak terlibat—melompat pergi dalam hitungan detik atau mengabaikan iklan sepenuhnya.

Bagi penerbit, MFA menurunkan yield jangka panjang karena mendorong pembeli memilih volume murah daripada kualitas sebenarnya.

🟦 Fact Box — MFA dalam Angka (2025) 💡 Inventaris MFA diperkirakan mencakup 12–15% dari impresi programatik global. 💡 Pengiklan melaporkan hingga 20% penurunan ROI pada penempatan MFA dibandingkan situs premium. 💡 70% pembeli mengatakan konten MFA “merusak persepsi brand,” meski memenuhi standar viewability.

Konten MFA juga membuat ekosistem lebih rentan terhadap masalah kualitas iklan: format intrusif, redirect tersembunyi, dan kontrol editorial minim menciptakan ruang subur bagi malvertising. Singkatnya, MFA mungkin tidak selalu melanggar aturan, tetapi tetap merusak kepercayaan.

Di luar kualitas konten, lingkungan MFA adalah tempat pengalaman pengguna paling terdampak. Data GeoEdge Q2 2025 menunjukkan bahwa floating ads meningkat delapan kali lipat sejak 2024, terutama di Amerika Utara dan Eropa, sementara iklan berat (heavy creatives) mencapai rekor tertinggi pada Juni. Format yang berukuran besar atau mengganggu ini memperlambat kinerja halaman (LCP, CLS) dan meningkatkan bounce rate, sehingga menurunkan keterlibatan dan pendapatan penerbit jangka panjang.

Seiring pasar semakin matang, pengiklan yang paling cerdas kini mengalihkan fokus dari “jangkauan murah” ke lingkungan terverifikasi yang memprioritaskan perhatian manusia, transparansi dan keselamatan. Bagi penerbit, jalannya jelas: keberlanjutan pendapatan bergantung pada pengalaman iklan yang menghormati brand dan pemirsa.

Lanskap Kualitas Iklan

Jika 2024 adalah tahun ketika penipuan iklan mereda, maka 2025 adalah tahun ketika ia kembali lebih keras dan lebih cerdas. Malvertising, cloaking, dan format iklan intrusif telah berkembang jauh melampaui sekadar gangguan. Kini, semuanya menimbulkan risiko finansial dan reputasi yang nyata bagi setiap pemain dalam ekosistem.

Dari miliaran impresi yang dianalisis pada paruh pertama 2025, iklan berbahaya dan berkualitas rendah meningkat, membanjiri ekosistem.

Data GeoEdge menunjukkan bahwa serangan berbasis redirect mendominasi lanskap ancaman, naik dari 48% pada Q1 menjadi 66% pada Q2, sementara penipuan dukungan teknis dan ekstensi berbahaya melonjak di mobile dan desktop.

Pada Q2 2025, aktivitas iklan berbahaya meningkat dua kali lipat di lima pasar teratas. Serangan berbasis redirect melonjak 37%, kini mencakup 66% dari seluruh iklan berbahaya, sementara penipuan dukungan teknis naik menjadi 18%. Floating ads terus meningkat tajam dan delapan kali lebih tinggi dibandingkan 2024, mengukuhkan statusnya sebagai pengganggu UX terbesar secara global.

Serangan-serangan ini sering menyamar sebagai kreatif yang tidak berbahaya tetapi kemudian membajak sesi pengguna, memicu redirect palsu atau memasang perangkat lunak yang tidak diinginkan. Pengguna mobile tetap menjadi sasaran terbesar: hampir tiga perempat dari seluruh insiden pada Q2 terjadi di perangkat mobile, sebuah tren yang terus meningkat.

🟦 Fact Box — Snapshot Kualitas Iklan (H1 2025) 💡 1 dari 130 impresi iklan bersifat berbahaya. 💡 66% aktivitas berbahaya berasal dari auto-redirect. 💡 21% iklan berbahaya menggunakan cloaking untuk menyembunyikan konten sebenarnya. 💡 Floating ads meningkat dua kali lipat dibanding kuartal sebelumnya (58% mobile, 40% desktop) dan kini menjadi salah satu keluhan UX terbesar.

Cloaking telah menjadi masalah yang semakin licin. Penipu kini menggunakan AI-based content swapping dan fingerprinting untuk menampilkan materi iklan “bersih” selama moderasi, lalu menggantinya dengan penipuan atau klaim menyesatkan setelah kreatif disetujui. Sementara itu, floating ads dan autoplay ads terus mengikis kepercayaan pengguna. Pada Q2, 60% pengguna mengatakan format-format ini merusak pengalaman mereka, berdampak langsung pada engagement, waktu di situs, dan pada akhirnya pendapatan penerbit.

Hasilnya adalah kekacauan: malvertising tumbuh lebih cepat daripada kemampuan deteksi, dan kesabaran pengguna mencapai titik terendah sepanjang masa. Bagi pengiklan dan penerbit, pesannya jelas: kualitas iklan adalah metrik penting untuk bertahan.

Standar dan Kepatuhan

Dalam ekosistem digital yang bergerak lebih cepat daripada regulasi apa pun, standar adalah bentuk kepercayaan yang paling mendekati nyata. Organisasi seperti TAG (Trustworthy Accountability Group), IAB (Interactive Advertising Bureau) dan Media Rating Council (MRC) ada dengan satu tujuan: membantu pengiklan dan penerbit membuktikan bahwa mereka beroperasi secara transparan, aman, dan konsisten.

TAG, misalnya, mengharuskan perusahaan menerapkan kontrol ketat anti-fraud, anti-malware, dan brand safety.

Pedoman IAB dan MRC melangkah lebih jauh, mendefinisikan cara mengukur impresi, viewability dan invalid traffic, sehingga semua pihak bermain dengan aturan yang sama.

Peta Ekosistem Standar

🧩 TAG → 🔍 IAB → 📏 MRC → ⚙️ MGID × GeoEdge

Lapisan Fokus Deskripsi TAG (Trustworthy Accountability Group) 🛡️ Pencegahan penipuan Menetapkan standar anti-fraud dan kerangka sertifikasi untuk mengamankan rantai pasok iklan. IAB (Interactive Advertising Bureau) 📖 Transparansi & kebijakan Menentukan kebijakan periklanan, prinsip transparansi, dan standar etika untuk pembelian media yang bertanggung jawab. MRC (Media Rating Council) 📊 Pengukuran & verifikasi Mengaudit dan mengakreditasi metrik, memastikan impresi dan engagement diukur secara akurat dan transparan. MGID × GeoEdge ⚙️ Lapisan implementasi Menerapkan standar ini secara real time, memverifikasi kualitas iklan, mencegah penipuan dan menjaga lingkungan yang aman bagi brand.

Nilai sebenarnya bukan pada kepatuhan semata, tetapi pada kredibilitas. Pengiklan semakin memilih rantai pasok yang memiliki sertifikasi TAG, dan penerbit yang bekerja dengan mitra terverifikasi meraih peningkatan CPM dan tingkat pembaruan kontrak. Menurut survei transparansi IAB 2025, pengiklan 30% lebih mungkin mengalokasikan anggaran ke platform yang terverifikasi TAG karena mereka dapat melacak ke mana uang mereka mengalir.

🟦 Fact Box — Mengapa Sertifikasi Penting 💡 Kanal bersertifikat TAG memiliki hingga 80% lebih sedikit IVT dibandingkan kanal yang tidak tersertifikasi. 💡 30% pengiklan menyatakan kepatuhan TAG/IAB kini menjadi kriteria pembelian yang penting. 💡 Pengukuran terakreditasi MRC meningkatkan transparansi kampanye dan akurasi pelaporan ROI sebesar 25–40%.

Sumber: TAG “Fraud Benchmark 2025”, IAB Europe Transparency Report, MRC Accreditation Summary

Data terbaru GeoEdge menyoroti mengapa sertifikasi dan pemantauan berkelanjutan harus berjalan beriringan. Bahkan SSP tepercaya seperti SSP03 dan SSP04 menunjukkan peningkatan malvertising pada Q2, memperkuat bahwa verifikasi selaras TAG dan pemblokiran real-time sangat penting bagi bisnis.

Pada saat yang sama, sertifikasi saja bukan solusi tunggal. Penipu beradaptasi lebih cepat daripada standar dapat berevolusi, itulah sebabnya pemantauan berkelanjutan, intelijen ancaman, dan pemindaian iklan proaktif tetap sangat penting.

Di sinilah kemitraan MGID dan GeoEdge menetapkan standar baru untuk kepatuhan, menggabungkan verifikasi iklan real time dengan kebijakan berbasis kerangka TAG dan IAB. Ini memastikan setiap impresi dalam jaringan MGID bersih dan benar-benar sesuai standar industri. Karena kepercayaan saat ini bergantung pada apa yang dapat diverifikasi.

Lanskap Kebijakan Iklan Regional

Pembatasan konten iklan kini menjadi bagian sentral dari strategi brand safety. Menurut laporan GeoEdge, pada Q2 2025, pembatasan konten iklan meningkat secara global. Iklan terkait kesehatan tetap menjadi kategori yang paling diblokir di Amerika Utara (36%), sementara Perjudian mendominasi Eropa (85%) dan APAC (54%). Peningkatan penegakan terhadap vertical berisiko tinggi menunjukkan bagaimana regulasi dan kebijakan platform sedang membentuk ulang lanskap inventaris bagi pengiklan dan penerbit.