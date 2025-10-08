Di MGID, kami terus meningkatkan alat kami untuk membantu pengiklan mencapai performa berkelanjutan dalam skala besar. Salah satu solusi terbaik kami, CPA Tune, naik level sekali lagi, dan kami dengan senang hati mengumumkan bahwa sekarang fitur ini sepenuhnya tersedia untuk kampanye search feed.

Dengan pembaruan ini, afiliasi dan performance marketer dapat menerapkan bidding otomatis berbasis AI tidak hanya pada kampanye iklan native tetapi juga pada search traffic dengan minat tinggi. Hasil awal menunjukkan peningkatan ROI yang mengesankan dan CPA yang stabil.

Sekilas Pengingat: Penjelasan CPA Tune

CPA Tune adalah algoritma bidding berbasis AI milik MGID yang mengoptimalkan pencapaian CPA target sambil tetap beroperasi dalam model CPC. Alih-alih mengejar klik dan berharap terjadi konversi, algoritma ini:

Memprediksi kemungkinan konversi secara real time sehingga hanya membeli traffic yang relevan;

Menyesuaikan CPC secara dinamis berdasarkan perilaku pengguna dan lanskap kompetitif;

Terus mengoptimalkan untuk mencapai (dan sering kali melampaui) CPA target dengan ROI positif.

Hasilnya adalah alokasi anggaran yang lebih cerdas, pengawasan manual yang lebih sedikit, dan lebih banyak konversi.

Optimasi AI untuk Kampanye Search Feed

Search feed traffic menawarkan minat tinggi; namun, secara tradisional datang dengan margin yang lebih ketat dan kontrol yang lebih manual. CPA Tune mengubah semuanya:

Pembelian otomatis: Bidding manual tidak lagi diperlukan.

Bidding manual tidak lagi diperlukan. Penyesuaian CPC dinamis: Memastikan pengeluaran diarahkan ke traffic yang paling menjanjikan.

Memastikan pengeluaran diarahkan ke traffic yang paling menjanjikan. Efisiensi granular: Setiap peluang traffic dievaluasi secara individual.

Hasil awal sangat kuat: pengiklan melaporkan peningkatan ROI antara 30% hingga 80%, dan berkat penyaringan inventaris yang detail, kampanye mempertahankan volume lebih tinggi dengan CVR yang stabil. Selain itu, model ini sepenuhnya selaras dengan standar RSoC terbaru dari Google, mendukung semua jenis search feed utama seperti AFD dan RSoC.

Praktik Terbaik untuk Search Feed dengan CPA Tune

Meskipun CPA Tune menangani sebagian besar pekerjaan berat, beberapa langkah sederhana dapat membantu membuka performa maksimal:

Aktifkan tidak lebih dari 10 materi iklan dalam satu waktu.

dalam satu waktu. Refresh iklan secara rutin — hapus yang berkinerja buruk, tambahkan materi iklan baru.

— hapus yang berkinerja buruk, tambahkan materi iklan baru. Tetapkan target CPA 15–20% di bawah pembayaran aktual.

di bawah pembayaran aktual. Luncurkan dengan anggaran $100+/hari , dan biarkan $200–300 pertama berjalan pada titik impas. Ini memberi waktu bagi model untuk belajar.

, dan biarkan $200–300 pertama berjalan pada titik impas. Ini memberi waktu bagi model untuk belajar. Periksa performa kampanye 1–2 kali per hari: jika margin kuat, tingkatkan target CPA; jika margin ketat, turunkan target CPA.

Kami sebelumnya telah membahas praktik dasar terbaik untuk CPA Tune di Pusat Bantuan kami. Artikel tersebut menjelaskan bagaimana algoritma bekerja, tantangan yang dipecahkan, dan tips praktis untuk menyiapkan kampanye pertama Anda.

Apa yang Baru di CPA Tune

Selain ketersediaannya untuk search feed, kami telah memperkenalkan beberapa peningkatan UX dan model berdasarkan masukan klien:

Versi model baru dengan perlindungan anggaran yang lebih kuat: Mekanisme perlindungan internal memastikan kampanye tidak menghabiskan anggaran berlebihan ketika tidak ada prediksi kuat terjadinya konversi.

Mekanisme perlindungan internal memastikan kampanye tidak menghabiskan anggaran berlebihan ketika tidak ada prediksi kuat terjadinya konversi. UX yang ditingkatkan: Tidak ada lagi batasan terkait pengaturan tracking atau pergantian strategi bidding.

Tidak ada lagi batasan terkait pengaturan tracking atau pergantian strategi bidding. Pengalih CPC/CPA: Beralih dengan mulus antara bidding CPC dan CPA hanya dalam beberapa klik, memberi Anda fleksibilitas untuk menguji dan memilih strategi yang tepat.

Siap untuk Scale dengan CPA Tune?

Dengan model yang lebih kuat, UX yang ditingkatkan, dan dukungan penuh untuk kampanye search feed, CPA Tune berkembang menjadi solusi performa yang lebih bertenaga. Pengiklan kini dapat melakukan scale baik untuk kampanye iklan native maupun search dengan upaya manual yang lebih sedikit dan keyakinan lebih besar dalam mencapai tujuan CPA-nya.

Jika Anda siap mengeksplorasi CPA Tune untuk kampanye Anda, hubungi manajer akun MGID Anda dan mulai pengujian hari ini.