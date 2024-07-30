Apakah Anda bertanya-tanya bagaimana cara menjual iklan di situs web Anda? Ini adalah salah satu strategi monetisasi terbaik karena tidak memerlukan usaha apa pun dari pihak Anda. Bayangkan mendapatkan ribuan dolar hanya dengan menyediakan sedikit ruang di halaman Anda untuk iklan. Proposisi yang menarik untuk dieksplorasi! Jika Anda ingin mempelajari cara menjual iklan dan menciptakan pendapatan pasif yang berkelanjutan dari iklan tersebut, teruslah membaca. Kami akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang menjual iklan untuk membantu Anda memulai.

Sebelum Mengeksplorasi Cara Menjual Iklan, Apa itu Ruang Iklan?

Ruang iklan mengacu pada potensi penempatan iklan di situs web Anda. Secara harfiah, jika ruang didedikasikan untuk menampung iklan, maka itu dianggap sebagai ruang iklan. Mengidentifikasi apa yang ingin Anda gunakan untuk tujuan ini penting saat mempertimbangkan cara menjual iklan. Ini dapat menentukan potensi pendapatan situs web Anda serta format iklan yang dapat Anda dukung. Jadi, dalam subbagian berikut, kami akan berbagi wawasan dan informasi yang pada akhirnya akan membantu Anda mempelajari cara menjual iklan.

Praktik Terbaik untuk Menempatkan Iklan di Situs Anda untuk Memaksimalkan Visibilitas dan Klik

Penempatan iklan strategis mengacu pada keputusan yang dibuat secara sengaja dalam menentukan di mana menempatkan iklan di situs Anda. Jika Anda ingin memaksimalkan visibilitas dan klik iklan yang ditempatkan, Anda harus menawarkan iklan banner di bagian atas situs. Tetapi mengetahui cara menjual iklan bukan hanya tentang menentukan yang akan menghasilkan pendapatan paling banyak. Anda juga harus:

Memikirkan tentang bagaimana hal itu akan memengaruhi tampilan situs secara keseluruhan;

Menemukan ukuran iklan yang pas — tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil;

Memutuskan bagaimana menjual iklan dengan mempertimbangkan bahwa itu akan memengaruhi bagaimana orang memandang platform Anda.

Pikirkan seperti ini: jika Anda fokus hanya pada visibilitas, pengguna mungkin terganggu oleh iklan yang tersebar di halaman dan meninggalkan situs dengan cepat.

Jenis Format Iklan Apa yang Paling Efektif di Berbagai Penempatan?

Mengetahui cara menjual iklan melibatkan menentukan apa yang akan menghasilkan hasil terbaik bagi mitra Anda. Jadi berikut ini gambaran singkat tentang format optimal berdasarkan penempatan.

Above-the-fold: Banner besar atau iklan video pendek memaksimalkan manfaat dari visibilitas tinggi.

Banner besar atau iklan video pendek memaksimalkan manfaat dari visibilitas tinggi. Header and sidebar: Iklan display yang lebih kecil bekerja di sini karena mereka masih bisa diperhatikan tanpa menutupi konten.

Iklan display yang lebih kecil bekerja di sini karena mereka masih bisa diperhatikan tanpa menutupi konten. Iklan di dalam konten: Ingin belajar cara menjual iklan yang tidak mengganggu pengalaman penjelajahan pengguna? Pilihan terbaik Anda adalah iklan native!

Ini hanyalah rekomendasi, dan penting untuk melihat build Anda sendiri dan membuat kesimpulan dari data Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda dapat membuat keputusan yang sepenuhnya berlaku untuk situs Anda.

Menjual Ruang Iklan: Bagaimana Cara Kerjanya?

Terlepas dari jalur mana yang ingin Anda ambil dalam menjual iklan, prosesnya sangat sederhana. Berikut ini gambaran singkat tentang cara menjual iklan.

Tentukan penempatan iklan apa yang ingin Anda dukung. Dapatkan minat dari pengiklan. Tempatkan iklan dari salah satu pengiklan. Dapatkan bayaran berdasarkan model harga yang digunakan.

Namun, akan ada beberapa perbedaan berdasarkan keputusan Anda tentang cara menjual iklan. Pada dasarnya, Anda memiliki dua opsi: penjualan iklan langsung atau jaringan iklan. Pelajari lebih lanjut tentang keduanya di bawah ini untuk melihat mana yang paling cocok untuk Anda.

Penjualan Iklan Langsung

Dari istilahnya sendiri, penjualan iklan langsung mengacu pada model penjualan di mana tidak ada perantara antara Anda dan pengiklan. Beberapa penerbit lebih memilih metode ini karena manfaat berikut:

Memiliki kendali penuh atas penempatan iklan;

Membangun hubungan dengan pengiklan yang dapat menjadi sumber pendapatan yang andal;

Mendapatkan bayaran lebih banyak karena Anda dapat menegosiasikan tarif dengan pengiklan;

Menjalankan kampanye kustom dengan memasang harga yang lebih mahal.

Jika situs web Anda memiliki banyak traffic, penjualan iklan langsung bisa menjadi opsi yang bagus, terutama jika Anda lebih suka mengelola semuanya sendiri. Anda akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk menemukan pengiklan, jadi bersiaplah untuk mempertajam keterampilan penjualan dan negosiasi Anda!

Cara Mendekati Pengiklan

Ingin belajar cara menjual iklan dengan cara ini? Proses yang kami jelaskan di atas kurang lebih sama. Tetapi sekarang Anda harus mendekati pengiklan dan bukan mereka yang datang kepada Anda. Untuk membuat argumen yang meyakinkan untuk membeli penempatan iklan di situs Anda, Anda harus:

Fokus pada cara menjual iklan kepada pengiklan dengan target pasar yang sama;

Buat pitch yang menunjukkan manfaat ruang iklan di situs web Anda;

Bersikap responsif untuk menunjukkan kepada pengiklan apa yang dapat mereka harapkan dari Anda;

Bersikap terbuka untuk membuat paket kustom meskipun itu bukan yang Anda pikirkan saat mempertimbangkan cara menjual iklan;

Soroti cerita sukses dan jelaskan bagaimana pengiklan dapat mencapai hasil yang sama.

Saat belajar cara menjual iklan, penting untuk diingat bahwa tidak ada solusi “one size fits all." Sesuaikan setiap pitch agar lebih sesuai dengan penerima.

Menggunakan Jaringan Iklan

Penjualan iklan langsung akan memakan banyak waktu. Anda bertanggung jawab atas segalanya mulai dari mencari pengiklan hingga menutup kesepakatan. Jika Anda tidak ingin melakukan semua pekerjaan itu, jaringan iklan seperti Google AdSense dan MGID dapat membantu memfasilitasi cara menjual iklan. Dengan menggunakan MGID sebagai jaringan iklan Anda, Anda akan menikmati manfaat berikut:

Akses ke ribuan pengiklan;

Fill rate 100% untuk berbagai jenis iklan;

Banyak waktu yang dihemat karena tidak perlu belajar cara menjual iklan;

Alat analitik dan optimasi untuk membantu memaksimalkan pendapatan Anda.

Kami juga telah merancang platform kami untuk menghilangkan kelemahan yang biasanya terkait dengan penggunaan jaringan iklan. Dengan memilih MGID, Anda tetap memiliki kendali penuh atas penempatan dan konten. Kami juga memastikan bahwa iklan yang ditempatkan di situs Anda selalu berkualitas tinggi dan relevan.

Langkah-Langkah Memulai dengan Jaringan Iklan

Ingin berhenti belajar cara menjual iklan dan fokus mengumpulkan pendapatan? Berikut cara melakukannya dengan MGID.

Pastikan situs web Anda memenuhi semua prasyarat yang dijelaskan di sini. Buat akun dengan MGID. Atur profil Anda. Tambahkan situs web dan tunggu persetujuan dari MGID. Mulai mendapatkan bayaran melalui iklan yang ditempatkan di situs Anda.

Jangan hanya mendalami cara menjual iklan, Anda juga bisa fokus pada menciptakan konten berharga untuk meningkatkan lalu lintas dan profitabilitas Anda Anda juga dapat mengatur pembayaran otomatis sehingga pendapatan Anda akan ditransfer ke metode yang Anda pilih setelah Anda mencapai ambang batas tertentu.

Persyaratan Dasar untuk Cara Menjual Iklan

Kami tahu bahwa banyak pemilik situs web meluncurkan situs mereka karena potensi monetisasi. Tetapi meskipun Anda mungkin sangat bersemangat untuk belajar cara menjual iklan, Anda perlu memenuhi persyaratan tertentu sebelum Anda diizinkan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyewakan ruang iklan di situs web Anda. Akan ada waktu untuk mengeksplorasi cara menjual iklan nanti. Tetapi untuk saat ini, mari fokus pada membuat situs web Anda menjadi produk yang rapi yang akan diperebutkan dan diperebutkan oleh banyak pengiklan.

Tingkat Traffic yang Cukup

Ingin tahu cara menjual iklan? Sebenarnya bukan hanya ruang iklan yang Anda jual. Anda juga menyewakan akses kepada pengguna yang kepercayaannya telah Anda peroleh dengan susah payah. Itulah mengapa bagian dari mengetahui cara menjual iklan adalah memastikan bahwa situs web Anda menghasilkan traffic yang cukup. Untuk Google Ads, tidak ada persyaratan minimum traffic. Namun, karena ada jumlah minimum pembayaran, bisa memakan waktu lama sebelum Anda melihat hasil kerja keras Anda. Di MGID, kami memerlukan setidaknya 3000 pengunjung unik harian untuk memastikan pengalaman iklan yang memuaskan bagi penerbit dan pengiklan kami.

Pemirsa yang Terlibat

Namun, memiliki pengunjung dalam jumlah besar tidak begitu berarti jika mereka pada dasarnya hanya lewat. Siapa pun yang benar-benar tahu cara menjual iklan juga akan fokus pada menjaga pengunjung tetap terlibat. Jika Anda tertarik untuk belajar cara menjual iklan dengan harga tinggi, pengunjung yang terlibat bisa menjadi tiket Anda. Bahkan dengan pemirsa yang lebih kecil, pengiklan mungkin bersedia membayar lebih karena pemirsa yang terlibat lebih cenderung mengambil tindakan. Periksa sinyal interaktif lainnya seperti tingkat respons atau pembukaan email. Indikator-indikator ini hanya akan semakin meningkatkan nilai situs web Anda bagi pengiklan.

Situs Web yang Ramah Pengguna

Bagian dari mempelajari cara menjual iklan adalah memastikan antarmuka yang ramah pengguna. Ini memastikan bahwa pengunjung ke situs dapat dengan mudah mengonsumsi konten yang disajikan di halaman. Namun, dalam konteks situs web, ramah pengguna bukan hanya tentang desain web. Jadi, jika Anda ingin sukses dengan cara menjual iklan online, anggap ini sebagai daftar periksa mini Anda untuk menciptakan pengalaman yang berpusat pada pengguna:

Kecepatan muat cepat;

Dioptimalkan untuk penggunaan seluler;

Gaya halaman yang konsisten;

Tautan yang berfungsi;

Navigasi yang mudah.

Situs web Anda akan ditinjau sebelum Anda diterima di platform iklan. Jadi, pertimbangkan semua yang telah Anda pelajari tentang cara menjual iklan dan apa yang dapat Anda lakukan untuk membuat situs web Anda mudah dinavigasi dan ramah pengguna.

Konten Berkualitas

Bagian dari mengetahui cara menjual iklan adalah memahami apa yang diperlukan untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi yang akan diminati oleh target pasar Anda. Setidaknya, konten tersebut juga harus orisinal dan relevan, memberikan nilai bagi pembaca dalam beberapa cara. Jadi, seperti apa konten berkualitas itu? Konten harus:

Menarik minat pemirsa;

Memberikan wawasan atau opini otentik;

Disusun untuk kemudahan membaca;

Menyediakan video, gambar, atau media relevan lainnya untuk mengilustrasikan poin Anda;

Menyampaikan poin Anda dengan jelas.

Konten Anda adalah apa yang menarik pengunjung. Saat mempelajari cara menjual iklan, beri jaminan kepada pengiklan bahwa pemirsa akan terus datang dengan mempertahankan tingkat kualitas tertentu untuk konten Anda.

Transparansi

Mempelajari cara menjual iklan juga mempelajari cara bagaimana Anda dapat mempromosikan transparansi. Ini dapat mencakup dua hal:

Membuat kit media: Karena pengiklan akan berinvestasi di situs Anda melalui penempatan iklan, mereka akan memiliki banyak pertanyaan. Untuk ini, Anda dapat mengembangkan kit media yang memberikan gambaran tentang semua yang telah Anda capai di situs web Anda.

Karena pengiklan akan berinvestasi di situs Anda melalui penempatan iklan, mereka akan memiliki banyak pertanyaan. Untuk ini, Anda dapat mengembangkan kit media yang memberikan gambaran tentang semua yang telah Anda capai di situs web Anda. Menerbitkan langkah-langkah keamanan Anda: Jika sebuah perusahaan menempatkan suatu iklan di situs Anda, iklan itu akan diasosiasikan dengan Anda. Itulah mengapa mempelajari cara menjual iklan juga melibatkan memberitahu langkah-langkah keamanan yang Anda lakukan sehingga Anda dapat menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasi pengiklan.

Melalui transparansi, Anda membangun hubungan dengan pengiklan. Ini adalah bagian penting dari cara menjual iklan karena hubungan yang baik dengan klien dapat berarti keuntungan jangka panjang.

Langkah Pertama Anda dalam Cara Menjual Iklan: Menyiapkan Situs Web Anda untuk Penjualan Iklan

Jika Anda ingin menghasilkan uang melalui iklan, Anda harus terlebih dahulu membuat situs Anda menarik bagi pengiklan potensial. Sebelum lebih jauh membahas cara menjual iklan, Anda perlu memenuhi persyaratan tertentu. Kami telah membahas hal ini secara detail di bagian sebelumnya. Tetapi untuk rekap cepat, berikut adalah yang Anda perlukan untuk melanjutkan cara menjual iklan:

Tingkat traffic;

Desain situs yang ramah pengguna;

Konten berkualitas;

Pemirsa yang terlibat;

Langkah-langkah transparansi;

Server iklan.

Identifikasi area yang masih perlu Anda kerjakan. Aspek terpenting dalam menjual ruang iklan adalah membuat penawaran yang menarik. Jadi, bahkan jika Anda telah memenuhi persyaratan minimum, mengapa tidak mendorong batas dan melangkah lebih jauh?

Cara Menjual Iklan dan Memaksimalkan Pendapatan Anda: Strategi Harga untuk Ruang Iklan

Saat menjual iklan situs web — atau apa pun — bisa sulit menemukan keseimbangan antara profitabilitas dan harga yang kompetitif. Tetapi jika Anda ingin menghasilkan uang dari menjual iklan, Anda perlu membuat strategi harga yang baik. Berapa banyak yang harus Anda kenakan biaya untuk sebuah perusahaan atau pengiklan untuk menempatkan iklan di situs Anda? Itu tergantung pada banyak faktor. Jika Anda ingin pemahaman yang lebih baik tentang cara menjual iklan dengan menguntungkan, pengetahuan ekonomi dasar mengatakan bahwa itu adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan. Tetapi apa artinya ini? Di bawah ini kami akan membahas beberapa pertimbangan utama untuk membantu Anda mendapatkan nilai finansial terbesar dari situs web Anda.

Apa yang Harus Anda Pertimbangkan dalam Menetapkan Harga?

Ingin mencari tahu cara menjual iklan dengan harga yang kompetitif? Pertama-tama Anda perlu memastikan situs web Anda memenuhi prasyarat periklanan tersebut: tidak ada pemilik situs yang dapat melakukan apa pun tanpa server iklan dan transparansi. Namun, mungkin ada perbedaan dalam cara menjual iklan berdasarkan kriteria berikut.

Traffic: Bukan hanya tentang jumlah pengunjung situs. Kualitas traffic juga diperhitungkan.

Bukan hanya tentang jumlah pengunjung situs. Kualitas traffic juga diperhitungkan. Keterlibatan pemirsa: Pemirsa yang sangat terlibat dapat mengimbangi traffic yang lebih rendah dan lebih banyak lagi. Ini berarti Anda dapat memasang harga lebih tinggi.

Pemirsa yang sangat terlibat dapat mengimbangi traffic yang lebih rendah dan lebih banyak lagi. Ini berarti Anda dapat memasang harga lebih tinggi. Penempatan iklan: Tidak sulit untuk menjual iklan above the fold karena posisi ini sangat diminati.

Sebagai referensi untuk cara menjual iklan, coba cari kompetisi di niche Anda dengan tingkat lalu lintas dan keterlibatan yang sama untuk menjaga penawaran Anda tetap kompetitif.

Cara Menjual Iklan di Situs Web Anda untuk Penghasilan Maksimum: Menetapkan Harga Kompetitif untuk Penempatan Iklan

Menetapkan harga yang dapat dipasarkan berdasarkan penempatan iklan itu mudah! Anda hanya perlu menentukan relevansi dan permintaan. Jadi, sebagai bagian dari belajar cara menjual iklan, lihat informasi di bawah ini.

Above-the-fold: Above-the-fold mengacu pada setiap iklan yang dapat Anda lihat tanpa menggulir ke bawah.

Above-the-fold mengacu pada setiap iklan yang dapat Anda lihat tanpa menggulir ke bawah. Below-the-fold: Mengacu pada semua iklan yang perlu Anda gulir ke bawah untuk melihatnya. Menentukan cara menjual iklan mungkin lebih menantang di sini karena permintaannya tidak sebesar jenis pertama.

Mengacu pada semua iklan yang perlu Anda gulir ke bawah untuk melihatnya. Menentukan cara menjual iklan mungkin lebih menantang di sini karena permintaannya tidak sebesar jenis pertama. Penempatan khusus: Pop-up dan iklan video tidak masuk ke dalam dua kategori pertama.

Selain melihat kompetisi untuk menentukan cara menjual iklan dengan berbagai penempatan, periksa platform utama untuk melihat apa yang mereka tawarkan. Periksa juga model harga yang digunakan.

Memanfaatkan Teknologi untuk Menjual Ruang Iklan

Server iklan diperlukan untuk memfasilitasi periklanan online. Namun, Anda bisa mulai belajar cara menjual iklan tanpa server iklan. Server Anda adalah tempat pengiklan akan:

Menyimpan semua data tentang kampanye iklan Anda seperti tayangan dan klik;

Mengelola media kreatif yang digunakan untuk iklan;

Membuat keputusan tentang cara lebih mengoptimalkan kampanye.

Ini tidak hanya diperlukan saat belajar cara menjual iklan. Melalui SSP (Supply-Side Platforms), Anda dapat mengotomatisasi penjualan penempatan iklan. Sehingga Anda dapat terhubung dengan pasar periklanan programatik yang lebih luas sehingga platform Anda dapat dipasangkan dengan konten yang paling cocok. Bagi Anda, ini berarti bayaran yang lebih besar!

Studi Kasus dan Kisah Sukses dalam Menjual Iklan

Ada banyak sekali situs web dan platform penerbitan yang sukses. Contoh favorit kami tahu cara menjual iklan online dan mendapat untung darinya secara berkelanjutan.

The New York Times: The New York Times menggunakan studio brand in-house mereka untuk membuat konten bersponsor. Melalui teknologi periklanan programatik, mereka menunjukkan kepada Anda cara menjual iklan banner di situs web Anda sambil mempertahankan kedudukan sebagai otoritas di ruang penerbitan.

The New York Times menggunakan studio brand in-house mereka untuk membuat konten bersponsor. Melalui teknologi periklanan programatik, mereka menunjukkan kepada Anda cara menjual iklan banner di situs web Anda sambil mempertahankan kedudukan sebagai otoritas di ruang penerbitan. Kiplinger: Kiplinger menggunakan iklan banner besar di bagian atas dan samping halaman. Dengan cara ini, mereka masih mendapatkan pendapatan yang sehat tanpa memecah konten utama dengan iklan.

Kiplinger menggunakan iklan banner besar di bagian atas dan samping halaman. Dengan cara ini, mereka masih mendapatkan pendapatan yang sehat tanpa memecah konten utama dengan iklan. Buzzfeed: Penasaran bagaimana cara menjual iklan dan mempertahankan tingkat keterlibatan yang tinggi? Buzzfeed menggunakan iklan native untuk memastikan bahwa promosi sesuai dengan apa yang sudah ada di halaman.

Apa yang Kita Pelajari dari Penerbit Populer

Apakah Anda memperhatikan apa yang dimiliki oleh penerbit teratas ini dalam strategi mereka untuk cara menjual iklan? Pengalaman penjelajahan pengguna tetap menjadi prioritas utama. Semua penerbit ini dapat mempertahankan kredibilitasnya dengan tidak memasang iklan yang berlebihan. Keseimbangan yang baik antara keinginan untuk memaksimalkan keuntungan dan menjaga reputasi tetap utuh. Dalam memutuskan cara menjual iklan, tampaknya mereka juga mempertimbangkan bagaimana membuat konten sesuai dengan platform mereka secara alami. Kembali ke The New York Times, Anda akan melihat bahwa mereka tidak menggunakan penempatan iklan di header meskipun itu adalah salah satu opsi yang paling menguntungkan. Semua dari mereka mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan penjualan iklan mereka.

Ingin Tahu Cara Menjual Iklan Online dan Dibayar dengan Baik? Kembangkan Situs Web Anda!

Traffic, keterlibatan, dan keramahan pengguna adalah semua bahan yang membuat situs web Anda menarik. Setelah itu, Anda dapat melanjutkan dengan bekerja mencari cara menjual iklan. Tujuan Anda adalah memaksimalkan pendapatan sambil tetap memastikan bahwa harga Anda kompetitif dengan pasar.

Namun, bagaimana jika Anda tidak ingin menciptakan gangguan pada pengalaman penjelajahan pengguna Anda? Iklan native memungkinkan integrasi yang mulus dengan konten Anda untuk mempertahankan kualitas penjelajahan sambil tetap menghasilkan pendapatan dari promosi. Saat belajar cara menjual iklan, percayakan kepada tim kami di MGID untuk menemukan solusi yang tepat untuk Anda. Daftar hari ini untuk mengakses berbagai jenis integrasi, kompatibilitas AMP, dan fitur lainnya yang dapat memperluas peluang penghasilan Anda.