Iklan native didesain untuk menggunakan nuansa yang cocok dengan konten asli dari website atau aplikasi. Sehingga pengguna tidak terganggu, tidak menggunakan adblocker, dan kemungkinan menarik perhatian mereka juga lebih besar. Hasilnya, pemirsa bisa menemukan tawaran yang sedang diiklankan dan CTR meningkat tinggi, dibandingkan dengan kampanye serupa dengan iklan display.

Sebagai pemasar yang cerdas, Anda mungkin sedang mencari saluran-saluran baru untuk memperluas kampanye Anda dan menganggap bahwa periklanan native sebagai sebuah solusi. Kami di sini untuk membantu Anda memulai periklanan native dan membantu Anda sukses.

Lanjutkan membaca jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang membuat kampanye periklanan native Anda, juga mengetahui tentang alat-alat tertentu dan beberapa fitur baru dari platform self-serve kami.



Keuntungan dari platform MGID

Menjalankan kampanye Anda

Di MGID, kami menggunakan solusi anti tipu yang kami buat sendiri dan sudah diakui oleh TAG dan alat deteksi penipuan Anura untuk menjaga kualitas traffic. Kami juga memiliki tim in-house untuk memeriksa traffic secara manual setiap waktu. Hasilnya, kami bisa menjamin bahwa 96% traffic MGID bebas penipuan. Kami juga selalu berupaya untuk menambahkan fitur-fitur baru dan kemampuan optimasi dari platform kami. Di dalam dasbor Anda, Anda bisa menemukan alat-alat canggih - wawasan traffic dan selective bidding. Alat *Wawasan traffic* adalah alat utama dari traffic MGID. Dengan alat ini, Anda bisa melihat apa yang bisa dilakukan MGID kepada Anda dan berapa biaya yang harus dikeluarkan.*Selective bidding*, alat tercanggih nomor dua kami, memungkinkan Anda untuk menambah atau mengurangi bid Anda untuk sumber-sumber traffic tertentu. Dengan menggunakan alat ini, Anda bisa menentukan bid untuk penempatan yang berbeda berdasarkan performa masing-masing dan optimasi kampanye Anda secara penuh. Alat ini juga menghitung berapa banyak traffic yang bisa Anda dapatkan jika Anda menambah jumlah bid dan membantu Anda meningkatkan kampanye dengan cara yang sesuai.Baru-baru ini kami menambahkan dua fitur ke platform kami, *potensial jangkauan**pemirsa* dan *mesin rekomendasi harga prediktif*. Alat pertama memungkinkan Anda untuk melihat perkiraan jumlah impresi yang bisa diberikan oleh kampanye Anda (dengan update dinamik). Alat ke dua membantu Anda melihat potensial kampanye dan memberi rekomendasi bid sebelum kampanye diluncurkan.

Setelah menentukan tujuan dan bujet, Anda bisa mengisi saldo akun dan memberi nama untuk kampanye Anda sehingga Anda bisa dengan mudah melacak dan menemukan kampanye-kampanye berbeda nantinya. Langkah berikutnya adalah memilih tipe kampanye, yang bisa berupa promosi produk atau konten. Perhatikan kategori yang ingin dipilih, karena ini berpengaruh pada proses moderasi kampanye Anda. Langkah berikutnya adalah penargetan. Kami sudah membahas fitur-fitur optimasi MGID yang bisa Anda gunakan dalam proses ini, contoh, wawasan traffic, selective bidding, jangkauan pemirsa dan mesin rekomendasi harga. Dengan menggunakan alat wawasan traffic, Anda bisa melihat geo dan target grup dengan performa terbaik, juga tingkat kompetisi di dalam setiap geo.

Dari awal, Anda bisa mengganti target pemirsa ke traffic dari geo, negara, browser, perangkat, dll. Kami menyarankan mencoba beberapa pendekatan berbeda sebelum mengatur hal-hal lainnya yang lebih serius di platform kami. Beberapa pendekatan ini sebaiknya diluncurkan dalam kampanye terpisah dan dibedakan berdasarkan beberapa karakteristik kunci, seperti traffic mobile dan desktop.

Berikutnya, periksa jadwal kampanye Anda. Untuk memulai, kami menyarankan Anda untuk menggunakan beberapa hari untuk melakukan percobaan sehingga Anda bisa melakukan evaluasi jam-jam berapa saja dengan performa terbaik bagi produk Anda. Kemudian tentukan jangka waktu berdasarkan statistik yang sudah Anda dapatkan sebelumnya.

Agar tidak melebihi bujet, Anda sebaiknya tentukan batas kampanye - dengan batas bujet, jumlah konversi atau klik. Anda juga bisa menggunakan sensor konversi atau tautan UTM untuk melacak traffic yang diterima dari platform MGID.

Setelah selesai dengan pengaturan penargetan kampanye, Anda bisa membuat iklan dan melewati proses moderasi konten. Elemen-elemen kunci dari pembuatan iklan adalah copy atau judul, thumbnail, dan tautan. Semuanya harus digabungkan dengan seimbang dan menarik dan sesuai dengan pedoman periklanan - Anda bisa menemukan semua ini di dasbor.

Iklan dalam bahasa Inggris akan diperiksa dalam waktu 24 jam setelah diunggah di platform kami, sementara moderasi konten dalam bahasa lainnya membutuhkan waktu hingga tiga hari kerja. Baca artikel kami tentang moderasi konten, jika Anda ingin melalui proses dengan cepat dan menghilangkan risiko kampanye ditolak.



Penutup

Bergantung pada produk dan tujuan pemasaran Anda, iklan native bisa jadi saluran dan sumber traffic dengan performa terbaik. Dengan menggunakan platform MGID, Anda bisa dengan mudah mengatur penargetan dengan selective bidding dan alat wawasan traffic, memasang iklan dengan penerbit premium, dan mendapatkan traffic kualitas tinggi yang Anda inginkan. Seperti yang Anda lihat dari panduan ini, meluncurkan kampanye dan mulai beriklan di platform kami sangatlah sederhana. Jangan ragu untuk bertanya kepada akun manajer atau bantuan manajer Anda, jika Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan alat-alat di dasbor, penargetan atau membuat iklan untuk kampanye Anda.