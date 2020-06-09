Keamanan merek atau brand safety adalah salah satu dari tantangan besar bagi seluruh industri periklanan; keamanan merek tidak hanya relevan untuk periklanan native, tapi juga untuk iklan display, video in-stream dan out-stream, dan format lainnya. Keamanan mereka adalah kewajiban yang dibebankan ke semua bagian dari ekosistem periklanan karena masalah keamanan yang muncul di satu bagian saja bisa merusak kepercayaan pemasar atas saluran yang mereka pilih dan keseluruhan pengalaman konsumer juga.

Dengan munculnya format-format baru dan bergantinya persepsi konsumer seiring berjalannya waktu, ekspektasi pemasar terhadap keamanan merek juga berkembang. Sekarang, penerbit menggunakan kata keamanan merek, untuk menyebut risiko-risiko yang bisa merusak brand media mereka dikarenakan kontrol yang tidak memadai di dalam rantai pasokan periklanan.

Di artikel ini, kami akan membahas konsep keamanan merek yang mencerminkan tantangan-tantangan pasar periklanan saat ini, strategi MGID untuk masalah ini, dan bagaimana kami mendekati masalah ini secara sistemis.



Definisi luas

Singkatnya, keamanan merek didefinisikan sebagai menjaga iklan agar tidak muncul di konten yang tidak sesuai dengan nilai atau posisi merek, contoh, kedekatan konten. Dari perspektif yang lebih luas, keamanan merek adalah istilah umum yang mencakup banyak kekhawatiran yang berhubungan dengan reputasi dan persepsi konsumer terhadap merek.

Brand Safety Institute dan TAG memberikan definisi yang lebih akurat yang fokus kepada kemampuan untuk melindungi merek dari hal-hal negatif yang bisa mempengaruhi reputasi merek yang diasosiasikan dengan jenis konten tertentu, aktivitas kriminal, dan/atau hilangnya laba atas investasi. Definisi ini mengartikan bahwa masalah yang muncul dari Keamanan Merek dan ROI berhubungan dekat dan bisa digabungkan menjadi konsep tunggal yang disebut Kesesuaian Citra Merek.

Menggunakan perspektif ini, masalah Keamanan Merek bisa dibedakan menjadi beberapa kategori: • Asosiasi dengan aktivitas kriminal (penipuan, malware, pembajakan, pemalsuan barang) • Pers negatif • Penempatan iklan (kedekatan konten, berita palsu, ujaran kebencian, dll.) • Mitra merek • Tata kelola data (privasi, keamanan, verifikasi pemirsa) • Pengalaman iklan (kualitas dan latensi iklan) • Viewability



Pendekatan sistemis MGID

Pertama-tama, di MGID, kami tidak mengandalkan teknologi dasar dan mengembangkan solusi kami sendiri untuk keamanan merek. Ini memungkinkan kami untuk mendapatkan kontrol penuh atas strategi dan pengawasan eksekutif untuk prosesnya.

Kedua, dengan memiliki kontrol penuh atas masalah Keamanan Merek, kami yakin bahwa pendekatan kami konsisten ke semua divisi dan bagian-bagian lainnya. Selaras dengan rekomendasi yang dikembangkan oleh TAG, kami mengangkat Petugas Keamanan Merek di dalam organisasi kami dan memberikan pelatihan - program edukasi BSI dan sumber informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajibannya.

Solusi Keamanan Merek kami melindungi semua sisi dari rantai pasokan periklanan digital dan membantu pengiklan dan penerbit bertransaksi dengan aman di pasar iklan. Kami memeriksa calon mitra dan tidak mengizinkan kerja sama lebih lanjut dengan platform yang memiliki masalah transparansi atau tipe konten yang berisiko terhadap merek (berita palsu, ujaran kebencian, politik pemecah belah, dll.)

Mulai dari awal hubungan kerja sama kami dengan banyak merek, kami ingin memahami bagaimana sebuah merek berpikir tentang toleransi risiko, tipe konten yang diinginkan, pemirsa, dan demografis. Setelah itu, kami bisa mengatur kontrol internal kami untuk menawarkan paket yang cocok dengan merek mitra.

Untuk mengatasi masalah kedekatan konten, kami menggali ke dalam pengetahuan kami atas konten halaman website dan periklanan. Teknologi kami dibuat dengan landasan pemrosesan bahasa alami dan taksonomi terperinci. Solusi-solusi ini memungkinkan kami untuk menganalisis dan memberikan label secara cepat, sehingga penempatan atau konten iklan yang tidak sesuai bisa disaring.

Contohnya, beberapa penerbit di Indonesia menganggap bahwa gambar wanita tanpa jilbab adalah sesuatu yang tidak aman bagi brand mereka; jawaban kami adalah, kami mengembangkan penyaringan konten yang didedikasikan untuk permintaan ini. Untuk pengiklan yang ingin menjauhkan brand dengan konten Covid-19, kami telah membuat solusi intelijen kontekstual untuk menangkap halaman-halaman tersebut dan membuangnya dari kampanye iklan mereka.



Kesimpulan

Di MGID, memberikan traffic dengan kualitas tinggi dan kontrol Keamanan Merek penuh selalu menjadi prioritas utama untuk aktivitas pengembangan produk kami. Kami secara ketat mengikuti praktik terbaik di industri dan standar yang telah dikembangkan oleh MRC, IAB, dan TAG dan selalu siap untuk menyesuaikan solusi-solusi kami demi memenuhi apa yang klien inginkan. Terakhir, kami mengandalkan strategi in-house jangka panjang dan bukan outsource, dan divisi terpusat dari Keamanan Merek mempunyai kebebasan untuk memenuhi proses kontrol kualitas.