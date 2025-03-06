MGID terus mendorong batasan yang ada dalam periklanan seamless dengan memperluas Integrasi Native. Setelah kesuksesan integrasi kami dengan Voluum, kami melangkah lebih jauh dengan integrasi langsung ke Shopify, sehingga pengaturan dan pelacakan kampanye menjadi lebih mudah bagi pemilik toko Shopify.

Lalu, apa artinya ini bagi pengiklan? Pengaturan yang lebih cepat, pelacakan langsung tanpa alat pihak ketiga, dan wawasan kinerja yang lebih baik — semuanya tersedia hanya dalam beberapa klik. Pantau terus untuk mempelajari cara menerapkan integrasi native Shopify dengan mudah!

Apa Itu Integrasi Native Shopify?

Shopify adalah salah satu platform e-commerce terkemuka di dunia, yang mendukung bisnis dari berbagai ukuran. Integrasi Native Shopify dari MGID adalah fitur pelacakan konversi yang disederhanakan di dalam Integrasi Native. Alih-alih mengandalkan pengaturan pelacakan manual yang rumit dan rawan kesalahan, integrasi ini memberikan solusi satu klik bagi pengiklan.

Dengan mengaktifkan integrasi di MGID Ads dan menambahkan skrip khusus kami ke Shopify sekali saja, fitur ini secara otomatis mentransfer data antar platform untuk event yang paling umum digunakan. Artinya, pelacakan konversi yang lebih akurat, optimasi kampanye yang lebih baik, dan alur kerja yang lebih sederhana — memungkinkan pengiklan fokus mengembangkan bisnis tanpa kendala teknis.

Masalah Apa yang Diselesaikan oleh Integrasi Native Shopify?

1. Pengaturan yang Rumit dan Memakan Waktu

Masalah: Sebelumnya, pengguna Shopify harus mengandalkan Google Tag Manager (GTM), pengaturan Pixel manual, atau skrip yang ditulis langsung ke kode untuk melacak konversi. Proses ini membutuhkan keahlian teknis, rawan kesalahan, dan sering kali menghasilkan data yang tidak lengkap.

Solusi: Integrasi Native Shopify dari MGID menghilangkan kebutuhan akan alat pihak ketiga, memungkinkan pengiklan mengaktifkan pelacakan konversi hanya dengan satu klik langsung dari dasbor MGID Ads.

2. Keterbatasan Pelacakan Shopify

Masalah: Shopify terkadang menghapus tag UTM dari URL atau membatasi penggunaan pixel pelacakan pihak ketiga, yang membuat pelacakan konversi tidak akurat.

Solusi: Integrasi MGID mengatasi keterbatasan ini dengan membuat koneksi langsung antara Shopify dan MGID melalui API, memastikan transfer data konversi yang akurat dan otomatis.

3. Tidak Ada Pelacakan yang Andal untuk Beberapa Pengiklan

Masalah: Beberapa bisnis Shopify tidak dapat melacak konversi sama sekali, menyebabkan optimasi kampanye yang buruk dan pemborosan anggaran iklan.

Solusi: Dengan integrasi native, MGID kini menyediakan pelacakan seamless dan disetujui oleh platform, memastikan semua pengiklan Shopify dapat mengukur performa secara efektif dan mengambil keputusan berbasis data.

Cara Kerja Integrasi Native Shopify

Integrasi Native Shopify menggunakan kode khusus yang dirancang untuk bekerja dalam lingkungan sandbox Shopify dan memanfaatkan API Shopify untuk pelacakan event seamless. Pendekatan ini memungkinkan MGID menangkap tindakan pengguna utama langsung dari Shopify dan membuat datanya tersedia di dasbor MGID Ads untuk peningkatan performa dan optimasi kampanye.

Event yang Dapat Dilacak

Integrasi ini mendukung pelacakan beberapa event konversi, termasuk:

Kunjungan halaman

Kunjungan produk

Kunjungan koleksi

Tambahkan ke keranjang

Lihat keranjang

Mulai checkout

Pembelian

Cara Kerjanya

Kode MGID yang Disesuaikan – Pengguna menerima kode pelacakan MGID khusus untuk Shopify dari antarmuka MGID Ads, yang dirancang untuk bekerja secara seamless dengan API Shopify. Pemilihan Event – Pengiklan memilih event Shopify yang ingin dilacak (seperti kunjungan produk, tambah ke keranjang, pembelian) dan menetapkannya sebagai tujuan konversi di dasbor MGID Ads. Alur Data – Pengiklan menambahkan kode khusus tersebut di pengaturan admin Shopify. Lalu, kode MGID yang terintegrasi secara otomatis menangkap data event terpilih dari Shopify dan mengirimkannya ke MGID Ads untuk pelacakan konversi.

Langkah-langkah Pengaturan Integrasi Native Shopify

1. Pilih Integrasi Native di MGID Ads:

Buka MGID Ads dan buat atau edit kampanye yang ingin Anda lacak konversinya. Pada langkah pelacakan konversi, pilih Integrasi Native sebagai metode pelacakan.

2. Tambahkan integrasi Shopify: Klik Add Integration untuk membuka galeri integrasi dan pilih Shopify. Jika Anda sudah memiliki integrasi lain, klik Manage Integrations untuk menambahkan Shopify.

3. Instal Pixel MGID di Shopify

3.1. Salin kode Pixel MGID: Salin kode Pixel MGID khusus dari antarmuka MGID Ads.

3.2. Buka admin Shopify dan masuk ke customer events: Masuk ke Settings → Customer Events.

Klik Add Custom Pixel dan beri nama MGID.

3.3. Tempel kode Pixel khusus MGID: Tempel kode MGID yang telah disalin ke bagian Custom Pixel di Shopify.

Klik Save lalu Connect.

3.4. Konfirmasi Pixel aktif: Pixel kustom kini aktif. Untuk mengujinya, gunakan Shopify Pixel Helper melalui Actions → Test.

4. Tetapkan tujuan konversi di MGID Ads: Di MGID Ads, Anda dapat membuat hingga tiga tujuan konversi dengan memilih event yang ingin Anda lacak, seperti kunjungan produk, tambah ke keranjang, atau pembelian.

5. Sesuaikan pengaturan lanjutan: Modifikasi pengaturan lanjutan atau tambahkan tag pelacakan jika diperlukan untuk pelacakan kampanye yang lebih optimal.

Penting: Sebagai pengiklan, Anda hanya perlu membuat Pixel khusus di Shopify satu kali, setelah itu integrasi benar-benar menjadi satu klik di akun MGID Ads Anda untuk kampanye lainnya.

Kesimpulan

Integrasi Native Shopify dari MGID menyederhanakan pelacakan konversi, menghilangkan pengaturan rumit dan alat pihak ketiga. Dengan menghubungkan Shopify secara langsung ke MGID Ads, pengiklan mendapatkan pelacakan yang akurat, optimasi yang lebih baik, dan wawasan performa yang lebih mendalam.

Dengan integrasi cepat dan pelacakan event otomatis, bisnis Shopify kini dapat memaksimalkan performa iklannya tanpa usaha yang rumit. Aktifkan Integrasi Native Shopify hari ini dan bawa kampanye MGID Anda ke level selanjutnya.