Periklanan digital menghadapi banyak tantangan — pemblokiran iklan, penipuan, penurunan pendapatan, dan keterlibatan pemirsa. Penerbit terus berada di bawah tekanan untuk menyeimbangkan antara menghasilkan pendapatan dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Di sinilah kualitas iklan memainkan peran krusial.

Berbeda dengan iklan berkualitas rendah, iklan berkualitas tinggi mendorong kesuksesan jangka panjang dengan meningkatkan pendapatan, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan dengan pengiklan premium. Platform seperti MGID memimpin gerakan ini, membantu penerbit mencapai standar tinggi dan memaksimalkan potensi iklan berkualitas satu per satu.

Peran Moderasi dalam Menjaga Standar Iklan

Iklan berkualitas bukan hanya tentang pendapatan — tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna dan membangun kepercayaan. Sementara iklan berkualitas rendah membuat pengguna frustrasi dan merusak kepercayaan, iklan berkualitas tinggi menciptakan pengalaman pengguna yang positif, yang pada gilirannya mempertahankan keterlibatan dan meningkatkan loyalitas. Ketika iklan selaras dengan konten, iklan tersebut terasa alami dan menjaga pemirsa tetap terlibat. Menurut penelitian oleh GeoEdge dan Digiday, 76% konsumen mengatakan bahwa iklan yang tidak menyenangkan atau menipu merusak persepsi s terhadap sebuah situs web, dan 66% lebih kecil kemungkinannya untuk kembali setelah menemui iklan semacam itu.

Temuan ini menyoroti pentingnya memprioritaskan kualitas iklan. Iklan yang dirancang dengan baik dan memiliki pesan yang jelas mencapai tingkat klik (CTR) dan konversi yang lebih tinggi. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan jangka pendek, tetapi juga membuat penerbit lebih menarik bagi pengiklan premium, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, iklan berkualitas rendah dapat merusak kepercayaan. Faktanya, pengguna cenderung menyalahkan penerbit karena lebih mementingkan pendapatan dibandingkan pengalaman pengguna ketika pengguna menemui iklan yang buruk. Sebaliknya, iklan berkualitas tinggi membantu melindungi reputasi penerbit dengan memastikan kesesuaian dengan standar editorial dan ekspektasi pemirsa.

Kualitas iklan yang tinggi dimulai dengan proses moderasi yang cerdas yang menggabungkan otomatisasi dan pengawasan manusia. Alat pembelajaran mesin dengan cepat menandai masalah seperti iklan menipu dan penipuan, menyaringnya sebelum mencapai pengguna. Moderasi otomatis mempercepat proses dan memberikan laporan yang jelas untuk menangkap pelanggaran sejak dini.

Namun, tidak semuanya bisa ditangani oleh mesin. Moderator manusia turun tangan untuk menangani nuansa budaya, konteks, dan regional yang mungkin terlewat oleh otomatisasi. Tim lokal memastikan iklan sesuai untuk pemirsa tertentu dan selaras dengan standar penerbit.

Dari Clickbait ke Click Factor: Membangun Kepercayaan dan Keterlibatan Melalui Iklan Berkualitas

Iklan clickbait menggunakan taktik sensasional untuk menarik perhatian, sering kali mengarah pada konten yang menyesatkan dan membuat pengguna merasa tidak puas, baik terhadap pengalamannya maupun terhadap penerbit. Sebaliknya, iklan dengan "click factor" asli melibatkan pemirsa melalui relevansi dan keaslian, yang mendorong pengalaman positif bagi pengguna.

MGID berfokus pada pembuatan iklan yang menarik tanpa menggunakan praktik yang menipu. Dengan berkolaborasi dengan pengiklan, MGID merancang materi iklan yang sesuai dengan standar penerbit dan menarik bagi pemirsa tertentu. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan pengguna sekaligus melindungi reputasi penerbit.

Pengguna saat ini tidak lagi mentoleransi penawaran mencurigakan atau penipuan yang disebarkan oleh iklan clickbait: 76% penerbit melaporkan bahwa pengguna telah menemui iklan clickbait di situs mereka, yang menyebabkan penurunan kepercayaan dan kepuasan. Dengan berfokus pada keterlibatan autentik dan konten yang bermakna, MGID membantu penerbit mempertahankan kepercayaan pengguna dan mencapai hasil yang lebih baik bagi semua pihak.

"Kualitas iklan sangat penting dalam memilih mitra monetisasi karena berdampak pada pengalaman pengguna, kepercayaan platform, dan keberhasilan pengiklan. Iklan berkualitas tinggi memastikan konten yang relevan dan tidak mengganggu, menjaga pengguna tetap terlibat dan loyal. Kami menyeimbangkan pendapatan dan pengalaman pengguna dengan bekerja sama dengan mitra yang menyediakan iklan yang dioptimalkan dan ramah pengguna, sehingga meningkatkan nilai tanpa mengganggu pengalaman menjelajah. MGID secara konsisten memenuhi kebutuhan ini, menjadikannya mitra terpercaya dalam upaya monetisasi kami,"

kata Arief Rizqi Masardi, Kepala Divisi Operasi Iklan di detik.com.

Pengiklan MGID, Alexandro Wibowo, COO dari sribu.com, menambahkan,

"Kualitas iklan bukan sekadar penting — ini adalah keharusan. Inilah yang menjaga pemirsa kami tetap terlibat, membangun kepercayaan, dan melindungi reputasi yang telah kami bangun dengan susah payah. Bekerja dengan MGID sangat cocok bagi kami. MGID membantu kami menjangkau pemirsa baru, meningkatkan upaya pemasaran, dan memberikan dampak nyata — semuanya sambil memastikan pengguna kami memiliki pengalaman yang baik dengan iklan yang tidak mengganggu dan terarah. MGID bukan hanya sekadar platform bagi kami; ia telah menjadi mitra sejati dalam membantu kami berkembang dengan cara yang benar."

Kesimpulan

Kualitas iklan sangat penting bagi penerbit. Ini membantu menjaga kepuasan pengguna, melindungi reputasi merek, dan meningkatkan pendapatan. Iklan berkualitas menciptakan pengalaman positif yang membuat pengguna kembali, sementara iklan berkualitas rendah justru mengusir pengguna dan merusak kepercayaan.

MGID mendukung penerbit dalam menghadirkan iklan yang lebih baik melalui teknologi cerdas dan pengawasan manusia. Dengan memprioritaskan kualitas, MGID memastikan penerbit dapat mencapai tujuannya sambil mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan dengan pemirsa.

Memilih iklan yang lebih baik bukan hanya tentang menghasilkan uang. Ini tentang menciptakan pengalaman digital yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Bagi penerbit, ini adalah investasi dalam kesuksesan jangka panjang.