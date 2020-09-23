Santa Monica, California, 23 September 2020 – MGID, pelopor periklanan native global, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah dipilih sebagai pemenang dari penghargaan “Perusahaan AdTech Terbaik Keseluruhan” di acara tahunan ketiga MarTech Breakthrough Awards yang diadakan oleh MarTech Breakthrough. Martech Breakthrough adalah sebuah organisasi intelijen pasar unggulan yang sudah mengakui banyak perusahaan, teknologi dan produk terbaik di industri pemasaran global, penjualan dan teknologi periklanan, dan acara tahun ini memberikan MGID penghargaan keduanya.

MGID telah mengembangkan platform pertama di industri untuk mengenalkan rekomendasi konten melalui widget native. Sekarang MGID sudah menghubungkan hingga 1 milyar orang dari seluruh dunia setiap bulannya, platform MGID sendiri membantu pihak publisher mengembangkan pemirsa mereka dan monetisasi pemirsa yang ada, serta mendorong performa dan brand awareness. Menggabungkan permintaan langsung dan programmatic, teknologi MGID menggunakan algoritma AI (artificial intelligent) untuk mengoptimasi penempatan iklan dan efisiensi bahan bakar untuk brand, publisher, dan pemirsa.

Begitu ada permintaan iklan, algoritma canggih MGID langsung menganalisis berbagai macam faktor – website, konten dan pengguna tertentu – dan mengumpulkan data pihak pertama yang bernilai tinggi dari platform, publisher, dan vendor MGID lainnya. Memanfaatkan lebih dari 50 fitur, informasi ini digunakan untuk menilai secara akurat apa saja probabilitas yang ada. Termasuk menilai kemungkinan iklan akan mendapatkan klik dan konversi, fill rate yang bisa didapatkan dari vendor langsung dan vendor pihak ketiga, dan elemen-elemen video-sentris; seperti viewability iklan, di mana konten akan sangat relevan bagi pengguna tertentu, dan probabilitas akan iklan diputar. Secara bersamaan, MGID mengirimkan permintaan ke semua rekan programmatic, termasuk data DMP (data management platform) MGID.

Optimasi hasil lintas-format canggih antara native, display dan video dalam satu penempatan juga menjamin impresi cost-per-thousand (CPM) tertinggi untuk publisher dan pengalaman pengguna terbaik untuk pemirsa; serta melindungi data pribadi pengguna. Hasilnya adalah CPM meningkat hingga 230%, dibandingkan dengan periklanan native tradisional di dalam platform MGID.

“Dengan depresiasi cookies pihak ketiga, publisher tidak bisa lepas dari tekanan untuk menjaga data pengguna dan menjaga pendapatan tetap stabil di saat yang bersamaan,” kata Sergii Denysenko, CEO MGID. “Untuk membantu publisher menjawab tantangan ini, MGID menawarkan solusi alternative dengan membangun ekosistem optimasi hasil dan memberi alat untuk membantu publisher mengembangkan monetisasi dan strategi akuisisi pemirsa yang lebih pintar di dalam lingkungan tanpa cookies. Pada akhirnya, peran utama dari teknologi industri adalah mendorong pendapatan dari semua peserta ekosistem tersebut, dan MGID menepati janji-janjinya,”

Misi dari MarTech Breakthrough Awards adalah untuk menghormati keunggulan dan mengakui inovasi, kerja keras dan sukses dalam kategori pemasaran, penjualan, dan teknologi periklanan. Termasuk otomatisasi pemasaran, riset pasar dan pengalaman pengguna, AdTech, SalesTech, analitik pemasaran, pemasaran konten dan sosial, pemasaran mobile dan banyak lagi. Program tahun ini menarik lebih dari 2.750 nominasi di lebih dari 15 negara.

“Lingkungan AdTech menjadi semakin kompleks dan inovator seperti MGID terus memberikan terobosan baru yang membuat platform periklanan native canggih dengan akses pemirsa global dan unik,” kata James Johnson, Direktur Pengatur di MarTech Breakthrough. “Kemampuan MGID dalam membuka peluang monetisasi dengan optimasi hasil native, tergabung dalam ruang iklan serba guna, membuat MGID sebagai penerima ideal atas penghargaan ‘Perusahaan AdTech Terbaik Keseluruhan’ kami dan kami juga bangga menobatkan MGID sebagai pemenang di 2020 MarTech Breakthrough Award.

Tentang MGID

MGID adalah pelopor inovatif global dalam periklanan native yang mendorong pendapatan bagi semua peserta dari ekosistem. Sejak berdirinya MGID di tahun 2008, MGID telah menjadi platform rekomendasi konten terdepan, menargetkan 850 juta pembaca unik dengan 185 milyar rekomendasi setiap bulannya. Platform MGID membantu publisher menjaga jumlah pemirsa dan monetisasi pemirsa terus berjalan, serta mendorong performa dan brand awareness dengan menghubungkan publisher dengan pemirsa unik, pada saat yang tepat, dengan konten yang tepat.

Tentang MarTech Breakthrough

Bagian dari Tech Breakthrough, intelijen pasar unggulan dan platform di mana inovasi teknologi dan kepemimpinan global diakui, program MarTech Breakthrough Awards dibuat khusus untuk menghormati keunggulan dalam pemasaran, perusahaan teknologi iklan dan penjualan, produk dan orang-orang di dalamnya. MarTech Breakthrough Awards memberikan platform untuk pengakuan public seputar pencapaian dari perusahaan teknologi pemasaran canggih dan produk-produk di dalam kategori termasuk otomatisasi pemasaran, AdTech, SalesTech, analitik pemasaran, CRM, pemasaran konten dan sosial, website, SEM, pemasaran mobile dan banyak lagi.

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