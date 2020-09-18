Krisis virus corona telah mempercepat peluncuran produk-produk iklan baru dan memaksa pengiklan dan penerbit untuk menjadi lebih tangkas. Sekarang penerbit bersaing dengan bujet yang lebih tipis, sementara pengiklan memotong saluran-saluran dengan kinerja buruk tanpa pikir panjang.

Dengan didorong oleh permintaan pengiklan, profit dari format standar periklanan dan program editorial juga mengalami fluktuasi yang cukup besar. Sebagai contoh, iklan video, salah satu format dengan engagement paling tinggi yang menghasilkan laba cukup besar, juga terpengaruh oleh pemangkasan bujet.

Dalam enam bulan terakhir, program konten bermerek dan ruang iklan premium merasakan efek yang paling berat, memaksa penerbit untuk meluncurkan produk-produk baru untuk mendorong laba dan membawa hasil yang diinginkan untuk pengiklan. Sebagai contoh, Trusted Media Brands tidak lagi memproduksi konten bermerek yang rumit dan membutuhkan beberapa minggu untuk dirancang dan menawarkan integrasi yang lebih cepat untuk konten pengiklan dengan halaman-halaman editorial yang ada.

Namun, hanya menambahkan format periklanan atau program konten baru tidak akan cukup untuk mendapatkan laba yang stabil. Penerbit harus bisa terus mengidentifikasi dan memilih tipe iklan yang bisa menghasilkan laba paling besar dan bisa mengganti format iklan tanpa hambatan.

Di MGID, kami telah mengembangkan alat khusus: Optimasi Hasil Native; alat ini akan membantu penerbit dalam melayani berbagai macam format dalam satu penempatan dan meningkatkan kapasitas periklanan dan kemampuan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan objektif kampanye mereka.



Memungkinkan banyak format dalam satu penempatan dengan MGID

Optimasi Hasil Native memungkinkan Anda untuk memilih tipe iklan untuk ditempatkan on the go, juga memungkinkan penerbit untuk mendorong nilai dari inventaris mereka dan meningkatkan pengalaman pengguna di website. Algoritma berbasis AI menggabungkan kedua *permintaan langsung* dan *terprogram* dan mengoptimalkan tingkat efisiensi penempatan iklan untuk penerbit dan pemirsanya.

Tipe-tipe permintaan di dalam ekosistem optimasi hasil MGID:

Kampanye iklan native dari pengiklan langsung

Permintaan terprogram native dari pertukaran premium dan transaksi PMP dengan pengiklan dan agensi

Permintaan display terprogram dari kemitraan langsung dengan DSP lokal dan global papan atas

klan video langsung dan terprogram

Ekosistem optimasi hasil berfungsi sebagai berikut: ketika ada permintaan iklan, algoritma berbasis AI MGID menganalisis website, konten halaman, dan pengguna tertentu berdasarkan data pihak pertama dari MGID, penerbit dan vendor lainnya. Di saat bersamaan, solusi ini mengirimkan permintaan ke semua mitra terprogram yang memiliki data DMP MGID dan memeriksa potensial laba dari semua tipe permintaan.

Setelah algoritma menerima semua data penting, pelelangan dilakukan berdasarkan CPM dan probabilitas konversi pengguna yang telah dihitung. Rangkaian optimasi ini memilih format iklan dari permintaan native, display, dan video dalam satu penempatan dan menjamin CPM tertinggi untuk penerbit dan pengalaman pengguna terbaik untuk pemirsanya. Semua ini dilakukan dengan data pribadi pengguna yang dilindungi.



Penutup

Hari ini, pemain ad tech harus bisa beradaptasi dengan perubahan di dunia dan mengalahkan kompetisi dari triopoly yang terdiri dari Google, Facebook, dan Amazon. Dengan pengiklan semakin didorong untuk membuktikan bahwa bujet yang mereka gunakan di setiap saluran membuahkan hasil, penerbit mencari cara untuk menambah format lebih banyak dan berusaha untuk membuka potensial penuh dari inventaris mereka.

Di dalam lingkungan yang berjalan dengan cepat ini, penerbit butuh strategi pintar untuk mendorong kesuksesan mereka. Di MGID, kami telah mengembangkan sebuah solusi untuk menjawab masalah mereka -- Optimasi Hasil Native, yang mengatur format iklan on the go, memperhitungkan potensial laba dan probabilitas konversi dari pengguna tertentu.