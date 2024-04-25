Di tahun 2024, pemasaran afiliasi sedang meningkat. Dengan pengeluaran tahunan di AS saja mencapai $8,2 miliar, menandai peningkatan year-over-year 10,8%, berdasarkan Statista, jelas bahwa industri ini berkembang. Data survei dari Rakuten juga membuktikan tren ini, 81% dari pengiklan dan 84% dari penerbit secara aktif terlibat dalam pemasaran afiliasi.

Namun, di tengah lanskap yang berkembang ini, banyak pemasar afiliasi terus berhadapan dengan banyak tantangan. Mulai dari menavigasikan perilaku pelanggan yang terus berganti hingga bergelut dengan algoritme yang terus diperbarui dan juga kompetisi ketat, perjalanan ini penuh dengan halangan. Jadi, bagaimana pemasar afiliasi dapat mengatasi semua hambatan ini dan menjadi sukses?

Mari kita bahas lebih lanjut tentang poin-poin penting yang dialami oleh pemasar afiliasi dan membuka semua strategi efektif untuk menanganinya.

3 Faktor Pasar Terpenting Yang Mempengaruhi Afiliasi

Seperti ada banyak afiliasi yang mengalami masalah akhir-akhir ini. Mari kita lihat sejenak apa yang sedang terjadi.

Satu alasan besar adalah perubahan pasar yang konstan. Dengan teknologi yang berkembang sangat cepat dan preferensi pelanggan yang juga cepat berganti, banyak afiliasi yang terus tertinggal. Saat mereka kira telah menemukan strategi jitu, algoritme berganti atau kompetitor baru bermunculan, merusak rencananya.

Lalu, ada juga masalah saturasi. Sepertinya semua orang ingin mencoba pemasaran afiliasi akhir-akhir ini, sehingga pasar dipenuhi dengan konten dan penawaran. Situasi saat ini sangat berisik, dan tantangan yang dihadapi afiliasi semakin bertambah, sulit untuk menonjol dan mendapatkan perhatian target pemirsa.

Juga jangan lupa tentang regulasi dan praktik-praktik kepatuhan yang berubah. Banyak badan pemerintahan yang memeriksa privasi data dan periklanan online, banyak afiliasi yang harus menavigasikan ranjau peraturan dan regulasi, mempersulit operasi bisnis tanpa membuat siapa pun marah.

Dalam babak berikutnya dari perjalanan kita, mari membahas lebih lanjut semua tantangan ini dan jelajahi beberapa solusi praktis untuk membantu afiliasi menavigasikan pemasaran di dunia modern yang semakin ketat ini.

1. Perilaku Pelanggan Yang Berganti dan Kelelahan Iklan

Mari kita sorot suatu fenomena yang membuat banyak afiliasi pusing: banner blindness. Apakah Anda tahu bahwa 86% dari pelanggan mengalami banner blindness?

Banner blindness adalah berita buruk bagi afiliasi karena ini menandakan bahwa iklan yang dirancang tidak dihiraukan atau tidak terlihat oleh target pemirsanya. Beberapa pelanggan telah terbiasa untuk mengacuhkan kebisingan dan hanya fokus pada konten yang dicari. Hasilnya, teknik-teknik pemasaran tradisional sudah tidak ampuh lagi. Sebagian dari masalahnya terletak pada tingkat kecanggihan pelanggan. Sekarang ini, ada lebih banyak orang yang cerdas dari sebelumnya. Mereka dapat melihat promosi penjualan secara cepat dan tidak mudah dipengaruhi oleh taktik-taktik tekanan tinggi atau janji-janji berlebihan.

Hasilnya, afiliasi berada di posisi yang sulit. Klaim yang dapar dipercaya lebih sulit untuk dibuat, dan klaim seperti ini juga harus kreatif agar dapat menangkap perhatian pemirsa. Dan jika afiliasi mampu menciptakan pesan yang sempurna, masih tidak ada jaminan bahwa pesan akan dilihat. Ad fatigue dan banner blindness menandakan bahwa para pelanggan lebih sering tidak menghiraukan iklan, membuat situasi bagi afiliasi lebih sulit.

Apa yang dilakukan:

Untuk mengatasi banner blindness, afiliasi dapat mencoba beberapa pendekatan inovatif, seperti memanfaatkan konten interaktif, gamifikasi atau pengalaman imersif, untuk menangkap perhatian pemirsa.

Membuat iklan-iklan yang menarik secara visual dengan konteks yang relevan yang terintegrasi secara mulus dengan pengalaman pengguna dapat mengurangi kompetisi.

Selain itu, jika Anda fokus pada menciptakan konten bernilai tinggi yang menjawab beberapa poin atau minat penting dari target pemirsa, Anda dapat memperoleh engagement dan meningkatkan konversi.

Bereksperimen dengan penempatan iklan atau format iklan yang tidak konvensional, seperti podcast sponsor atau kemitraan konten sponsor, dapat mendiversifikasi strategi promosi dan meningkatkan visibilitas.

2. Meningkatnya Biaya Di Dalam Lanskap Periklanan Berbayar dan Kompetitif

Biaya dari periklanan berbayar terus meningkat, dengan berbagai platform seperti Google Ads dan Facebook Ads meningkatkan harga-harga iklan. Berdasarkan statistik terbaru, rata-rata cost per click (CPC) Google Ads di seluruh industri adalah $2,69, mewakilkan peningkatan 26% dari tahun lalu. Serupa, rata-rata cost per click Facebook telah meningkat 92% dalam waktu lima tahun terakhir. Biaya yang terus meningkat ini menciptakan tantangan besar bagi pemasar afiliasi karena biaya iklan yang semakin tinggi dapat memangkas margin laba dan mempersulit afiliasi dalam mencapai return on investment (ROI) positif.

Selain biaya iklan yang semakin tinggi, pemasar afiliasi harus bersaing di dalam ruang periklanan digital yang semakin kompetitif ini. Dengan semakin banyak bisnis dan individual yang masuk ke dalam arena pemasaran afiliasi, kompetisi untuk mendapatkan perhatian pelanggan semakin ketat. Saturasi pasar ini dapat membuat bidding war untuk penempatan iklan semakin sering terjadi dan biaya akuisisi yang lebih tinggi bagi afiliasi.

Apa yang dilakukan:

Untuk menjadi sukses di dalam lanskap kompetitif ini, pemasar afiliasi harus memisahkan diri dari kompetisinya, menarget pemirsa niche secara efektif dan terus mengoptimalkan kampanye demi memperoleh performa maksimum.

Diversifikasi iklan adalah kunci. Jadilah orang yang kreatif dan hindari keinginan untuk meniru iklan lain karena saturasi yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada performa jangka panjang.

Penting untuk memprioritaskan platform dan saluran yang memberikan hasil terbaik dan menawarkan ROI tertinggi.

Selain itu, membuat keputusan berdasarkan data sangatlah penting bagi pemasar afiliasi yang ingin mengalahkan kompetisi. Dengan memanfaatkan alat-alat analitik dan melacak indikator performa utama (KPI), pemasar dapat memperoleh wawasan bernilai tentang performa kampanye, perilaku pemirsa dan tren-tren pasar.

3. Mengantisipasi Pergeseran Ke Pemasaran Influencer

Dalam beberapa tahun terakhir, pemasaran influencer telah meningkat pesat. Banyak brand yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh media sosial dan content creator untuk mempromosikan produk dan layanannya. Satu laporan mengindikasikan bahwa industri pemasaran influencer memperoleh $16,5 miliar di tahun 2022 dan diproyeksikan meningkat ke $199,6 miliar pada trahun 2032, menunjukkan compound annual growth rate (CAGR) 28,6% dari 2023 hingga 2032. Peningkatan dalam pengeluaran influencer ini menyorot pentingnya influencer dalam mempengaruhi pelanggan.

Hari ini, taktik-taktik pemasaran tradisional tidak dapat digunakan di dalam dunia pemasaran afiliasi. Kesuksesan terletak pada kecerdasan, kreativitas dan, yang paling penting, relevansi. Semuanya tentang menemukan cara untuk terhubung ke target pemirsa pada tingkat yang lebih dalam. Artinya, keaslian dan relatability adalah kunci. Afiliasi harus memastikan bahwa pesan-pesannya selaras dengan nilai dan minat pemirsa.

Apa yang dilakukan:

Untuk mencapai kesuksesan di dalam lanskap pemasaran afiliasi, menggunakan pemasaran afiliasi adalah strategi yang dapat digunakan. Berkolaborasi dengan influencer dapat membantu afiliasi untuk menggapai pemirsanya dan memanfaatkan kredibilitasnya untuk mempromosikan produk dan layanan.

Identifikasi influencer yang memiliki pemirsa yang sesuai dengan target pasar dan yang memiliki nilai yang selaras dengan brand yang dipromosikan. Keaslian adalah kunci dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan konversi.

Alokasikan bujet secara bijak dengan memprioritaskan influencer yang paling cocok dan menyediakan potensial ROI tertinggi.

Perspektif Alternatif pada Pemasaran Afiliasi

Selain tantangan-tantangan yang disebut sebelumnya, pemasar afiliasi juga berhadapan dengan beberapa aspek lainnya yang mempengaruhi tingkat kesuksesan. Aspek-aspek ini termasuk komisi fluktuatif, yang mempengaruhi pendapatan secara tidak terduga, dan masalah-masalah pelacakan performa, mempersulit afiliasi dalam melacak tingkat efektivitas kampanye secara akurat. Terlebih lagi, kualitas dari produk yang dipromosikan dapat bervariasi, memberi risiko pada reputasi dan kredibilitas afiliasi. Menavigasikan regulasi yang kompleks dan menjamin praktik-praktik pemasaran etis dapat memberikan tantangan tersendiri. Menjawab semua perspektif alternatif ini penting bagi afiliasi yang ingin menjaga strategi-strategi pemasaran yang berkelanjutan dan menguntungkan.

Komisi Fluktuatif

Tantangan: Tarif komisi afiliasi selalu berubah, dengan tingkat fluktuatif dari kecil hingga signifikan. Contoh, suatu program mungkin memulai dengan komisi 20% namun kemudian berkurang menjadi 15% karena perubahan pasar atau kebijakan internal. Fluktuasi ini dapat mengganggu stabilitas pendapatan afiliasi dan perencanaan finansial.

Solusi: Mendiversifikasikan portofolio afiliasi dengan bekerja sama dengan program-program dari industri dan niche berbeda dapat membantu mengatasi dampak dari fluktuasi komisi. Solusi ini memperkecil risiko dan membantu afiliasi dalam memperoleh aliran penghasilan yang lebih stabil.

Melacak dan Analitik

Tantangan: Memahami semua data yang tersedia dari berbagai kampanye afiliasi dapat menjadi tantangan yang berat bagi afiliasi. Tanpa wawasan yang akurat, afiliasi menjadi buta saat mengubah kampanye demi memperoleh hasil yang lebiih baik.

Solusi: Investasi di software pelacakan afiliasi canggih dan alat-alat analitik untuk memonitor performa kampanye secara efektif. Tinjau ulang data secara teratur untuk menemukan tren, melacak konversi dan mengukur ROI secara akurat. Selain itu, manfaatkan fitur-fitur analitik canggah, seperti analisis kohort dan pemodelan prediktif, untuk meramal performa masa depan dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan.

Kualitas dan Reputasi Produk

Tantangan: Produk dengan kualitas rendah yang membuat pemirsa merasa tertipu dapat merusak kredibilitas afiliasi dengan sangat cepat. Jika follower tidak percaya dengan rekomendasi afilias, dia akan beralih ke yang lain –– dan ini adalah berita buruk bagi siapa saja.

Solusi: Periksa produk atau layanan secara seksama sebelum mempromosikannya, pastikan semuanya selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi pemirsa. Pilih program afiliasi dengan reputasi baik yang menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dan syarat yang transparan.

Menavigasi Tantangan dalam Periklanan Native untuk Afiliasi

Afiliasi sekarang melompat ke periklanan native dan bekerja sama dengan berbagai platform untuk meningkatkan pendapatan –– dan ini adalah langkah yang cerdas. Iklan native membaur secara sempurna dengan konten, tidak mengganggu seperti iklan-iklan tradisional. Plus, semua platform ini menawarkan pilihan penargetan presisi, membantu afiliasi mencapai pemirsa idealnya.

Tapi tidak semuanya mudah. Mari kita lihat masalah-masalah yang mengganggu afiliasi sekarang ini.

Penempatan Iklan

Tantangan: Afiliasi sering menemukan batasan-batasan dalam penempatan iklan, terutama saat dia mendapatkan kompensasi berdasarkan model CPA (Cost Per Acquisition) fixed. Kurangnya kontrol atas backend ini membatasi afiliasi dari mengoptimalkan pendapatannya melebihi batasan tertentu.

Solusi: Untuk menjawab tantangan ini, afiliasi dapat menjelajah strategi monetisasi alternatif di dalam platform periklanan native. Dengan mendiversifikasi aliran penghasilannya dan memanfaatkan format atau penempatan iklan tambahan, afiliasi dapat memaksimalkan potensial penghasilan dan tetap mematuhi panduan platform.

Peningkatan Biaya Iklan

Tantangan: Meningkatnya biaya dari periklanan native memberikan halangan yang signifikan bagi afiliasi, mempersulit usaha untuk menjaga tingkat keuntungan. Di saat biaya iklan terus meningkat, afiliasi harus mengadopsi strategi-strategi hemat biaya untuk mengoptimalkan ROI.

Solusi: Afiliasi dapat mengurangi dampak dari meningkatnya biaya iklan dengan mengimplementasikan kampanye iklan tertarget dan mengoptimalkan parameter penargetan. Dengan memfokuskan pada segmen-segmen pemirsa dengan tingkat konversi tinggi dan memperbaiki iklan, afiliasi dapat memaksimalkan pengeluaran iklan dan mencapai ROI yang lebih tinggi.

Proses Persetujuan Yang Panjang

Tantangan: Afiliasi sering mengalami penundaan dalam proses persetujuan iklan, hasilnya, peluncuran kampanye menjadi lebih lama dan efektivitas berkurang. Pergeseran dari persetujuan same-day ke periode tunggu yang lama dapat menghalangi kemampuan afiliasi untuk menguji dan mengoptimalkan kampanye secara efektif.

Solusi: Untuk mempermudah proses persetujuan, afiliasi dapat berinteraksi secara proaktif dengan tim dukungan dari platform periklanan native dan mematuhi praktik-praktik terbaik dari pengiriman iklan. Dengan mematuhi panduan platform dan menyediakan rincian kampanye, tim dukungan dapat mempercepat proses persetujuan dan meminimalkan penundaan.

CTR Lebih Rendah di Platform Native

Tantangan: Di saat platform iklan native menawarkan berbagai kapabilitas penargetan unik, afiliasi mungkin mengalami CTR yang lebih rendah dibandingkan saluran periklanan lainnya. Perbedaan CTR ini menandai bahwa afiliasi harus memperbaiki strategi penargetannya dan mengoptimalkan iklannya untuk meningkatkan engagement.

Solusi: Eksperimen dengan elemen-elemen iklan, seperti judul, gambar, isi iklan dan call-to-action, untuk mengidentifikasi apa saja yang diterima dengan baik oleh pemirsa. Pastikan halaman arahan relevan dengan konten iklan dan berikan transisi tanpa hambatan bagi pengguna. Afiliasi harus terus menerus memperbaiki parameter penargetan berdasarkan wawasan pemirsa dan data performa. Solusi lainnya adalah menyiapkan kampanye penargetan ulang untuk berinteraksi kembali dengan pengguna yang telah berinteraksi dengan iklan atau telah mengunjungi website afiliasi sebelumnya. Ada banyak cara; afiliasi hanya perlu bereksperimen.

CPC Tinggi pada Penerbit Berkualitas

Tantangan: Afiliasi sering berhadapan dengan cost per click (CPC) yang melambung tinggi saat menarget penerbit premium di platform iklan native. Meskipun ada usaha untuk mengurangi CPC dengan menarget penerbit dengan kualitas yang lebih rendah, lanskap pasar kompetitif ini membatasi beragam peluang untuk memangkas biaya.

Solusi: Untuk mengurangi dampak dari tingkat CPC yang tinggi, afiliasi dapat menjelajahi strategi bidding alternatif dan menyesuaikan parameter penargetan untuk menjangkau lebih banyak segmen pemirsa yang hemat biaya. Selain itu, menawar bulk deal atau diskon volume besar dengan penerbit premium dapat membantu afiliasi dalam memperoleh tarif iklan yang lebih bersahabat dan meningkatkan ROI.

Kekhawatiran Penipuan Iklan

Tantangan: Afiliasi harus terus waspada melawan penipuan iklan, termasuk masalah-masalah seperti jaringan proksi IP residensial dan traffic bot, yang mengancam tingkat efektivitas dan integritas kampanye.

Solusi: Untuk melawan penipuan iklan, afiliasi dapat mengimplementasikan langkah-langkah deteksi penipuan dan memantau performa kampanye untuk menemukan kejanggalan. Dengan memanfaatkan alat-alat analitik canggih dan bekerja sama dengan jaringan iklan terpercaya yang memprioritaskan pencegahan penipuan, afiliasi dapat melindungi kampanyenya dan menjaga kepercayaan pemirsa.

Kesimpulan

Meskipun semua tantangan di dalam pemasaran afiliasi masih ada, penting untuk mengetahui bahwa semua tantangan ini berfungsi sebagai katalis untuk pertumbuhan dan inovasi. Semua hambatan ini bukanlah suatu tembok yang tidak dapat dilalui. Sebaliknya, semua hambatan ini menyediakan kesempatan bagi kita untuk beradaptasi, berevolusi dan mencari strategi-strategi baru untuk mengatasinya.

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