Ramadan sebentar lagi tiba, dan orang mulai berbelanja untuk memeriahkan! Seperti halnya setiap tahun, akan ada banyak sekali iklan Ramadan. Jadi, bagaimana cara Anda membuat iklan Anda menonjol? Di artikel ini, pelajari cara membuat iklan yang berkesan untuk waktu ini.

Mengapa Pemasar Harus Beriklan Saat Ramadan?

Konsumen cenderung lebih banyak berbelanja sebelum, selama, dan sesudah Ramadan. Sebagai pemasar, Anda hanya perlu membantu mereka menemukan produk atau jasa yang mereka inginkan! Rasa kebersamaan yang lebih dalam pada waktu ini juga menjadikannya saat yang tepat untuk memperdalam hubungan Anda dengan audiens.

Memahami Perilaku Konsumen Indonesia Selama Ramadan

Kampanye dan iklan harus didasarkan pada data. Sama halnya seperti iklan selama Ramadan. Simak statistik Ramadan Marketing Guide 2024 berikut dari Inmobi X Glance dan Winning Ramadhan Playbook 2024 dari Google saat Anda menyiapkan kampanye Anda:

Kategori Teratas dan Kelompok Pembeli di Ramadan 2024

Orang Indonesia cenderung membeli baju dan aksesoris, bahan makanan, dan bingkisan. Ada juga tiga tipe pembeli potensial selama waktu ini: pembeli tak terencana, penjelajah kategori, dan pencinta brand. Buat iklan yang ditargetkan untuk mereka!

Menarget Milenial dan Gen Z: Memahami Pasar Digital

Dua pasar terbesar saat ini adalah Milenial dan Gen Z. Jika Milenial berfokus pada stabilitas finansial dan mencari kerja sampingan, Gen Z cenderung boros karena secara finansial mereka masih bergantung pada orang tua.

Rekomendasi Materi Iklan Umum

Cara Anda berkomunikasi secara efektif menggunakan konten kreatif tergantung pada berbagai faktor. Pada sub bagian berikut, lihat apa yang harus Anda pertimbangkan:

Lima Fase Ramadan: Membuat Tema Materi Iklan yang Relevan

Ramadan memiliki lima fase, jadi ingatlah hal itu saat Anda berencana meluncurkan kampanye jika temanya sudah Anda putuskan:

Pra-Ramadan. Perencanaan dan antisipasi harus menjadi temanya karena orang Indonesia mulai bersiap untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri.

Perencanaan dan antisipasi harus menjadi temanya karena orang Indonesia mulai bersiap untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Ramadan. Menginspirasi hal positif saat mereka menjalankan puasa yang ketat.

Menginspirasi hal positif saat mereka menjalankan puasa yang ketat. Persiapan Idul Fitri. Menciptakan kegembiraan itu penting karena akan ada pesta.

Menciptakan kegembiraan itu penting karena akan ada pesta. Idul Fitri. Merayakan akhir puasa dengan audiens dengan hadiah dan makanan.

Merayakan akhir puasa dengan audiens dengan hadiah dan makanan. Pasca Ramadan. Melanjutkan perayaan bahkan setelah acara utama selesai.

Periode Emas: Memanfaatkan THR dan Timing

Menjadwalkan iklan agar audiens melihatnya saat Periode Emas dapat meningkatkan konversi. Sepuluh hari sebelum Idul Fitri sampai tiga hari setelahnya, memiliki daya beli lebih karena THR.

Kebangkitan Prosumerisme dan Renaisans Kreatif: Memanfaatkan UGC

Laporan “Ramadan with Tiktok 2024” dari Tiktok menjelaskan bahwa di era “Prosumerisme” ini, audiens menjadi pembuat konten yang mempengaruhi perubahan tren dan budaya. Jadi, pertimbangkan materi iklan di mana orang umum menggunakan produk Anda. Di era Renaisans Kreatif, cara pengiklan meramu materi iklan sudah berubah karena teknologi. Karena itu, gunakan teknologi terkini saat membuat iklan Anda dengan menggunakan gambar buatan AI, filter, dan efek kamera.

Menangkap Rentang Perhatian yang Singkat: Memanfaatkan Gambar Dinamis

Karena orang Indonesia menjalani puasa yang ketat selama Ramadan, rentang perhatian mereka menjadi lebih pendek. Karena itu, gunakan gambar dinamis dengan isyarat brand tiga detik atau kurang.

Sumber Inspirasi Kreatif: Iklan TV dan Tren Media Sosial

Orang mengonsumsi iklan TV dan tren media sosial tiap hari. Jadi, mengapa tidak gunakan mereka untuk iklan native Anda?

Dari Puasa sampai Hari Raya: Jadikan Idul Fitri Tidak Terlupakan

Rasa lapar dan bosan adalah dua hal yang dirasakan orang saat menjalankan puasa ketat. Jadi, presentasikan produk/jasa/brand Anda sebagai solusi dari permasalahan tersebut!

Rekomendasi Materi Iklan untuk Kategori Produk yang Berbeda

Sekarang, mari kita lihat bagian paling menariknya! Lihat iklan Ramadan yang diterapkan di berbagai kategori produk dalam subbagian berikut:

Pakaian & Aksesori

Thumbnail

Kategori ini sangat visual. Jadi di sini, sebuah gambar bermakna seribu kata!

Untuk iklan ini, fokusnya adalah keluarga yang sepertinya memutuskan untuk mencocokkan warna. Inilah mengapa penting bahwa thumbnail-nya menarget para ibu, karena mereka mungkin ingin semuanya memakai pakaian yang selaras. Biasanya, perempuanlah yang mengatur belanja. Jadi, meskipun Anda mencoba menjualnya ke laki-laki, jangan kecualikan perempuan dari penargetan Anda. Beradaptasilah dengan tren “-Core”, di mana Anda menawarkan hal baru kepada ide estetik tertentu.

Anda juga bisa membuat iklan Anda menonjol dengan menghindari warna Idul Fitri tradisional. Seperti iklan ini, warna pink membuatnya lebih terang, tapi Anda tetap dapat mengaitkannya dengan Ramadan karena warna hijau jilbabnya.

Judul

Untuk judul, sasarlah para pembeli tanpa rencana yang masih mencari-cari ide. Seperti iklan ini, menawarkan diskon waktu terbatas menciptakan urgensi, yang akan mendorong pemirsa untuk bergerak cepat dan langsung membeli.

Jika ada nilai jual unik lainnya seperti ketersediaan ukuran plus, Anda juga bisa memanfaatkannya.

Makanan, Minuman, dan Bahan Makanan

Makan dan minum sangat penting selama Ramadan, baik untuk berbuka atau perayaan. Jadi, ingat tips berikut saat membuat iklan Anda.

Thumbnail

Selalu ingat hal ini: semakin lezat tampilan makanannya, semakin menggoda! Hal ini membuatnya menjadi lebih menarik untuk dibeli masyarakat Indonesia yang sedang berpuasa.

Tapi bagaimana dengan bahan makanan penting yang tampilannya kurang menarik? Seperti iklan ini, gunakan pendekatan bertema untuk menunjukkan bahan dan/atau produk penting untuk berbuka puasa atau mempersiapkan hari raya.

Judul

Untuk judul, ciptakan hasrat dan antisipasi. Iklan ini mendorong Anda untuk membayangkan betapa enaknya rasa minuman ini saat Anda berbuka. Dan setelah berbuka, ada perayaan! Anda juga bisa membuat iklan lebih berkesan dengan menyisipkan penawaran Anda ke dalam kemeriahannya.

Bingkisan

Sebagai ekspresi cinta dan kasih, mengirim bingkisan juga merupakan bagian dari perayaan. Jadi, jika Anda bisa mengemas produk/jasa Anda sebagai hadiah, lakukanlah!

Thumbnail

Saat ini, orang cenderung mengunggah foto bingkisan secara online sebagai cara untuk mengucapkan terima kasih, jadi presentasinya juga sangat penting. Tunjukkan kepada mereka, betapa lucunya kemasan bingkisan itu melalui gambar mini.

Judul

Khususnya jika ada banyak orang yang harus diberi bingkisan, nilai uang sangat berarti. Jadi, seperti iklan ini, tunjukkan bagaimana opsi ini lebih terjangkau dibanding yang lain.

Skincare & Parfum

Skincare dan parfum dianggap sebagai bagian dari perawatan diri selama musim Ramadan karena membantu menghadang efek negatif dari kurangnya nutrisi dan dehidrasi karena berpuasa. Selain itu, orang juga ingin tampil semenarik mungkin selama perayaan Idul Fitri.

Thumbnail

Yang membuat thumbnail ini menarik adalah bahwa gambar ini menyentuh beberapa hal yang membantu meyakinkan audiens untuk membeli. Ada label Halal, yang berarti aman untuk digunakan bahkan saat berpuasa. Selain itu, ini juga menunjukkan Anda bisa menjadi secantik orang di gambar saat Idul Fitri jika Anda mulai menggunakan produk ini sekarang. Untuk membuat iklan semakin relevan, Anda bisa mengambil inspirasi dari tren media sosial seperti “Gaya Ramadan/Idul Fitri”.

Judul

Sebagai pemanis, buat orang tertarik! Dorong mereka untuk membayangkan betapa percaya dirinya mereka saat Idul Fitri karena penampilan dan wangi mereka. Khusus untuk iklan ini, efek yang bertahan lama adalah nilai jual utama pada judul.

Tiket

Ramadan dapat mendekatkan keluarga. Untuk mewujudkannya, mereka harus membeli tiket ke kota tujuannya.

Thumbnail

Menggunakan foto-foto reuni keluarga bisa membuat seseorang semakin merindukan kampung halamannya. Untuk iklan ini, temanya adalah ibu dan anak yang berjumpa di bandara. Menggunakan separuh dari halaman untuk teks membuatnya sangat efektif! Jika memungkinkan, kami rekomendasikan untuk menyisipkan diskon pemesanan awal dan menit terakhir.

Judul

Perjalanan ke kampung halaman dengan mobil dapat sangat melelahkan, dan judul dari iklan menunjukkan betapa mudah dan nyamannya perjalanan dengan membeli tiket. Cara lain adalah dengan memberi insentif pembelian dengan menunjukkan potensi penghematan. Anda harus menekankan bahwa berburu tiket sangat penting selama proses merencanakan perjalanan.

Elektronik

Thumbnail

Baik sebagai hadiah untuk seseorang atau untuk diri sendiri, orang cenderung membeli barang elektronik baru sebelum Idul Fitri. Sebagai pengiklan, berikan mereka alasan untuk membeli apa yang Anda jual daripada pesaing. Seperti iklan ini, Anda dapat memberikan alasan untuk membeli TV untuk mengurangi kebosanan.

Judul

Untuk judulnya, menciptakan rasa urgensi dengan promosi terbatas waktu bisa jadi sangat efektif. Ulasan juga berguna jika digunakan sebagai judul. Di sini, menggunakan istilah “gadget impian” mengindikasikan kualitas produk yang diterima secara umum.

Gunakan Kesempatan untuk Mendongkrak Penjualan dari Ramadan

Ramadan menciptakan peluang untuk meningkatkan brand awareness dan mendongkrak penjualan. Dengan tips dan rekomendasi dalam artikel ini, Anda siap untuk menyambut kemenangan. Apakah Anda membutuhkan dukungan kreatif untuk membantu Anda dalam meluncurkan kampanye iklan Ramadan? Hubungi MGID dan lihat bagaimana keahlian dan solusi kreatif kami dapat memaksimalkan dampak dari iklan Ramadan Anda!