Di dalam dunia kecantikan dan kesehatan yang terus berganti ini, ada banyak tren yang terus bermunculan dan minat konsumen pun terus berubah dengan cepat, maka penting untuk terus berada di depan kompetisi jika Anda ingin menciptakan iklan-iklan inovatif berkualitas tinggi. Semakin tinggi kualitasnya, semakin menarik dan memikat pula iklannya, menghasilkan brand recall dan retensi pesan yang lebih tinggi.

Selain itu, iklan yang dirancang dengan baik akan mencerminkan brand secara positif, meningkatkan reputasi dan kredibilitas di mata konsumen. Di MGID, kami terus berusaha untuk memastikan bahwa semua iklan Anda menonjol, menarik lebih banyak pelanggan dan mendorong tingkat penjualan, kami juga terus bekerja untuk memperbaiki kualitas dari iklan dan visual kami.

Maka dari itu, kami mengembangkan basis pengetahuan untuk prompt-prompt teks-ke-gambar yang inovatif. Basis pengetahuan ini akan membantu Anda dalam menggunakan konsep yang sama berulang kali, sehingga Anda dapat menguasai dunia kecantikan dan kesehatan yang semakin menarik ini. Karena di saat metode-metode tradisional sudah memberikan kontribusi yang banyak di masa lalu, di dalam dunia digital sekarang ini, inovasi adalah raja, dan mengadopsi pendekatan-pendekatan baru adalah kunci kesuksesan.

Memeluk Yang Tidak Diketahui

Orang-orang berkata, "Segalanya yang bisa diciptakan telah diciptakan." Tapi kami berkata lain. Jika Anda kebingungan atau tidak tahu bagaimana memulai pendekatan berikutnya, bertanyalah pada AI: ia bisa membuat gambar baru yang spektakuler. Peluk yang tidak diketahui dengan prompt Anda.

Buah merah muda yang tidak diketahui di atas meja, foto yang sangat realistis dan terperinci

Berlawanan Itu Menarik

Bagaimana jika Anda bisa menggabungkan lava dan air, es dan api, jeli dan kopi? Menggabungkan dua gambar yang berlawanan di dalam satu prompt biasanya menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk membuat pendekatan-pendekatan yang baru dan inovatif dengan objek-objek yang terlihat kontras.

Balok es panas dan hati membara di jalan. Jalan basah setelah hujan. Cuaca mendung

Apakah Mengalir?

Dengan mempersenjatai Anda menggunakan kata-kata yang kuat, Anda dapat merancang gambar-gambar yang terlihat sangat dinamis. Cairan creamy merah muda mengalir dari kelapa? Madu ungu mengalir dari tangan wanita? Oli hijau neon mengalir dari botol? Satu kata ini membuat cairan dan zat-zat lembut terlihat sangat realistis dan gambar-gambar terlihat memukau:

Madu ungu mengalir dari tangan wanita, wanita mewarnai kukunya ungu

Apa Sinar Itu?

Dengan menggunakan kata "sinar" di dalam prompt AI, Anda dapat meningkatkan dampak emosional visual, membuatnya lebih menarik dan menawan. Seorang penonton mungkin melihat sekilas gambar gelas berisikan air, tapi jika airnya bersinar, maka semuanya akan berubah.

Air jeruk bersinar di dalam gelas, potongan jeruk mengapung di air

Kenyal

Jika tidak ingin bereksperimen dengan warna atau bentuk, coba bayangkan ulang bahan dari suatu barang. Contoh, tas yang terbuat dari gula atau bathtub dari jeli. Dengan AI, Anda dapat mengubah barang biasa menjadi sesuatu yang ajaib dan luar biasa.

Bathtub jeli berwarna kuning dan merah muda di dalam ruang putih terang

Tekstur adalah Kunci

Tambahkan sesuatu yang gila di prompt Anda untuk membuat konsep terlihat unik. Bagaimana jika objek sehari-hari menjadi empuk, berbintik-bintik atau bahkan berjerawat? Ini adalah saran kami jika Anda ingin bereksperimen dengan tekstur.

Botol gelas dipenuhi balok es berbulu yang berjerawat

Kesimpulan

Kategori kesehatan dan kecantikan sedang melalui evolusi transformatif yang didorong oleh inovasi, teknologi dan ekspektasi dan kebutuhan dasar konsumen yang berganti. Peluk inovasi-inovasi ini dan mulai perjalanan kesehatan holistik, pemberdayaan, dan ekspresi diri dengan AI di sisi Anda.

Faktanya, strategi-strategi iklan tertingkatkan yang diimplementasikan di platform kami telah membuahkan hasil-hasil signifikan di dalam kategori Kecantikan dan Kesehatan. Kami memperoleh tingkat rata-rata konversi 1.6 kali lebih tinggi. Dan selain itu, ini semua diperoleh dalam waktu 1.5x lebih cepat daripada rotasi iklan tradisional.

Di MGID, kami bertekat untuk membawa iklan Anda ke tingkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga Anda dapat:

memilih dari banyak visual-visual memukau melalui pustaka Getty Images yang telah diintegrasikan;

memanfaatkan AI untuk membuat iklan-iklan yang sesuai dengan pemirsa Anda;

meningkatkan dan mendiversifikasi pendekatan-pendekatan Anda saat ini dengan efek-efek AI dan menghasilkan dampak maksimal.

Butuh sesuai yang benar-benar unik? Departemen Kreatif kami siap melayani Anda, kami menawarkan banyak jenis iklan secara gratis. Sekarang waktunya untuk menyegarkan strategi Anda dan menghidupkan kembali kampanye Anda. Mari kita buka potensial iklan secara penuh bersama-sama!