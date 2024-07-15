Selamat datang di pembaruan produk terbaru kami! Kami bangga memperkenalkan kolom reguler baru di mana kami berbagi peningkatan dan fitur terbaru dari MGID. Pembaruan ini dirancang untuk menyederhanakan pengalaman Anda, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan fungsionalitas platform kami secara keseluruhan. Mari kita lihat peningkatan terbaru dan bagaimana peningkatan ini dapat memperbaiki pengalaman Anda dengan MGID.

Untuk Penerbit

Peluang Canggih dengan Kode Widget JS Sederhana yang Baru

Memperkenalkan versi terbaru dari kode integrasi kami — Simple JS. Solusi JavaScript tunggal yang disederhanakan ini menyederhanakan proses implementasi bagi penerbit dengan menawarkan waktu muat yang lebih cepat dan efisiensi teknis yang ditingkatkan.

Simple JS Code menggantikan Short Code sebelumnya, membuat instalasi widget lebih mudah bagi penerbit. Dengan menempatkan kode Simple JS di bagian head halaman Anda, Anda dapat secara signifikan meningkatkan kinerja situs web Anda.

Manfaat dari Simple JS

Implementasi tanpa usaha: Tambahkan Simple JS ke bagian head dan biarkan kode secara otomatis memuat semua widget yang telah disepakati. Untuk penempatan tertentu, Anda dapat menambahkan baris kode ekstra di bagian body untuk memastikan kinerja yang lancar.

Tambahkan Simple JS ke bagian head dan biarkan kode secara otomatis memuat semua widget yang telah disepakati. Untuk penempatan tertentu, Anda dapat menambahkan baris kode ekstra di bagian body untuk memastikan kinerja yang lancar. Manajemen yang fleksibel: MGID menangani pengaturan widget di platform kami, membebaskan tim teknis Anda untuk fokus pada proyek lain.

MGID menangani pengaturan widget di platform kami, membebaskan tim teknis Anda untuk fokus pada proyek lain. Kinerja yang ditingkatkan: Pemusatan pemuatan widget dari satu file JS mengurangi waktu muat halaman dan meningkatkan kinerja, terutama untuk single-page applications (SPA).

Simple JS memastikan iklan Anda tetap relevan bahkan saat kita bergerak menuju masa depan tanpa cookie dengan menggunakan penargetan berbasis kategori artikel untuk mempertahankan enggagement dan monetisasi pengguna.

Antarmuka Laporan yang Ditingkatkan untuk Mempermudah Analitik Anda

Mendapatkan wawasan terperinci tentang kinerja monetisasi situs web Anda sangat penting untuk bisnis penerbitan. Itulah sebabnya MGID dengan bangga memperkenalkan antarmuka laporan baru yang ditingkatkan dan sepenuhnya dapat disesuaikan. Alat kuat ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan analitik Anda.

Jelajahi daftar laporan yang disusun dengan cermat oleh MGID untuk memenuhi kebutuhan analitik paling umum dari penerbit. Daftar ini menghemat waktu berharga Anda dengan menghilangkan kebutuhan untuk menyiapkan laporan secara manual atau dari awal.

Gunakan berbagai filter untuk memecah informasi, mengungkap korelasi tersembunyi. Eksperimen atau kustomisasi yang Anda lakukan dapat disimpan sebagai laporan baru yang memastikan akses di masa depan dengan hanya satu klik. Maksimalkan potensial data Anda dengan antarmuka laporan MGID!

Integrasi MCM

MGID bangga menjadi mitra program Google MCM, sehingga kami dapat mengundang penerbit untuk bergabung dengan program Google Multiple Customer Management (MCM). Google MCM, fitur dari Google Ad Manager (GAM) 360, menghubungkan inventaris penerbit ke Google Ad Exchange (AdX) melalui mitra pihak ketiga yang terpercaya seperti MGID.

Google MCM menciptakan hubungan induk-anak antara jaringan, dengan MGID sebagai penerbit induk dan penerbit yang diundang sebagai anak. Pengaturan ini menyederhanakan pengelolaan beberapa akun iklan, memberikan penerbit akses efisien ke AdX, dan memungkinkan mitra menawarkan panduan dan dukungan ahli. Kolaborasi ini membantu mengoptimalkan jaringan dan inventaris untuk hasil yang lebih baik.

Manfaat dari Google MCM

Peningkatan pendapatan: Tingkatkan CPM dan pendapatan melalui permintaan dan persaingan yang diperluas untuk penempatan iklan.

Tingkatkan CPM dan pendapatan melalui permintaan dan persaingan yang diperluas untuk penempatan iklan. Pengelolaan yang efisien: Menyederhanakan pengelolaan akun iklan dengan akses yang efisien ke AdX.

Menyederhanakan pengelolaan akun iklan dengan akses yang efisien ke AdX. Dukungan ahli: Manfaatkan panduan dan dukungan teknis dari MGID untuk mengoptimalkan inventaris Anda.

Sebagai mitra Google MCM, MGID dapat mengundang Anda untuk bergabung dalam program. Dengan menerima undangan kami, Anda membantu MGID dalam memonetisasi traffic Anda melalui platform Google, meningkatkan permintaan untuk inventaris Anda, dan meningkatkan CPM dan pendapatan. Untuk bergabung, cukup bagikan ID Jaringan GAM dan email Anda dengan MGID, tempatkan baris iklan MGID MCM di situs web Anda, dan terima undangan kami di akun GAM Anda. Tim Operasi Iklan kami akan menangani sisanya, memastikan integrasi yang mulus dan peluang monetisasi yang ditingkatkan.

Untuk Pengiklan

Bekerja dengan Kreatif Iklan

Fitur AI Baru: Prediksi Kinerja Iklan

Fitur berikutnya yang ingin kami perkenalkan adalah alat bertenaga AI untuk memprediksi kinerja iklan, yang dikembangkan bersama dengan Memorable AI. Fitur baru ini dalam dasbor MGID Ads membantu Anda menganalisa kinerja iklan Anda, memudahkan Anda memutuskan versi iklan mana yang akan digunakan dan memahami dampak elemen kreatif pada kinerja Anda.

Selain itu, MGID menawarkan rangkaian alat AI untuk bekerja dengan kreatif iklan, termasuk:

AI generatif teks-ke-gambar: Gunakan perintah teks untuk membuat gambar unik yang menarik perhatian audiens dan mendorong engagement. Sesuaikan emosi, sudut, kondisi pencahayaan, dan gaya dengan mudah.

Gunakan perintah teks untuk membuat gambar unik yang menarik perhatian audiens dan mendorong engagement. Sesuaikan emosi, sudut, kondisi pencahayaan, dan gaya dengan mudah. AI generatif gambar-ke-gambar: Ubah ide Anda menjadi visual menakjubkan dengan memasukkan gaya, tekstur, dan elemen baru ke dalam gambar yang ada, membuat iklan Anda menonjol.

Ubah ide Anda menjadi visual menakjubkan dengan memasukkan gaya, tekstur, dan elemen baru ke dalam gambar yang ada, membuat iklan Anda menonjol. AI generatif judul dan deskripsi iklan: Buat teks iklan yang menarik dan berdampak tinggi menggunakan algoritma AI canggih untuk menghasilkan judul dan deskripsi yang menarik bagi target pemirsa Anda.

Untuk informasi lebih lanjut dan instruksi video tentang fitur-fitur ini, lihat playlist YouTube kami.

Limits for Creatives

Fitur Limits for Creatives yang baru memungkinkan Anda menetapkan batas anggaran atau klik untuk kreatif individu dalam kampanye Anda. Fitur ini menjawab tantangan dalam menguji iklan baru saat manfaatnya belum pasti, sehingga Anda dapat bereksperimen tanpa risiko melebihi anggaran. Selain itu, fitur ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih jelas di antara kreatif dalam satu kampanye.

Berikut cara kerjanya:

Di dasbor MGID Ads, Anda akan melihat kolom baru bernama Limits Daily/Overall di daftar iklan. Klik nilai di kolom ini untuk membuka panel samping dengan pengaturan. Secara default, semua iklan dibuat tanpa batas dan ditandai sebagai Unlimited. Di sini, Anda memiliki fleksibilitas untuk memilih batas Anggaran atau batas Klik. Sekarang, tetapkan anggaran harian dan keseluruhan secara terpisah atau bersamaan sesuai kebutuhan kampanye Anda.

Kejenuhan Iklan

Saat meluncurkan iklan secara massal, Anda dapat dengan mudah menyertakan iklan yang tidak lagi menunjukkan hasil yang baik. Untuk mencegah hal ini dan membuat analitik harian Anda lebih mudah, kami mengirimkan laporan reguler dengan kreatif yang akan segera habis. Dalam laporan ini, Anda akan menemukan kreatif yang telah berputar selama 10 hari atau lebih dan memiliki CTR yang telah menurun sebesar 15% atau lebih dalam 3 hari terakhir. Laporan ini akan membantu Anda membuat keputusan tepat waktu dan mengganti iklan yang habis dengan yang baru.

Pelacakan Konversi

Lacak Konversi Non-Unik melalui Postback

Anda sekarang dapat melacak konversi non-unik melalui postback, mirip dengan Pixel. Peningkatan ini sangat berguna ketika Anda memiliki beberapa konversi yang perlu diperlakukan sebagai peristiwa terpisah, meskipun menggunakan click_id yang sama.

Kapan fitur ini berguna? Pertimbangkan skenario di mana funnel Anda mencakup baik konversi pesanan awal dan konversi upsell dalam aliran yang sama. Kedua konversi ini harus dihitung menuju total jumlah pembelian meskipun berbagi click_id yang sama.

Secara default, sistem kami menghitung konversi unik. Namun, kami telah menambahkan switcher di dalam pengaturan lanjutan di bawah Conversion Tracking > Conversion Goal, yang memungkinkan Anda menghitung semua konversi. Cukup matikan switcher untuk mengaktifkan fitur ini.

Postback Templates

Postback Templates adalah fitur yang mempercepat proses persiapan pelacakan Anda. Anda mungkin pernah menggunakan alat ini di dasbor lama; namun, desain yang baru menyajikan pengalaman pengguna yang sangat berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Masalah: Untuk menyelesaikan persiapan pelacakan konversi postback, Anda harus tahu ke mana memindahkan data {click_id} dari MGID ke suatu sistem eksternal dan di mana macro click-id disimpan. Namun, informasi ini bervariasi berdasarkan platform dan juga makro untuk parameter pendapatan.

Solusi: Dengan postback template kami, semua data ini ditambahkan ke blok-blok relevan di dalam proses persiapan pelacakan secara sempurna. Kami membuat tiga misi konversi dengan nama default secara otomatis, memberi Anda fleksibilitas dalam menyimpan atau memodifikasinya berdasarkan kebutuhan Anda.

Dengan postback template, persiapan pelacakan hanya membutuhkan kira-kira 1 menit dan semua data khusus disertakan secara otomatis.

Postback templates di MGID Ads tersedia untuk platform Voluum, Binom, AdCombo dan banyak lagi. Selain itu, kami bisa menambahkan beberapa template baru berdasarkan permintaan Anda –– semuanya demi meningkatkan tingkat efektivitas Anda.

Kesimpulan

Itulah semua pembaruan produk terbaru kami! Kami terus bekerja untuk meningkatkan platform kami dan memiliki beberapa pembaruan menarik yang sedang dikerjakan dan tidak sabar untuk kami bagikan kepada Anda. Pantau terus untuk peningkatan dan fitur lebih lanjut yang akan segera hadir. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas MGID dan kami berharap dapat membantu Anda mencapai kesuksesan yang lebih besar dengan alat dan layanan kami.