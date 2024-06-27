Apakah Anda suka daur ulang? Ide dari memaksimalkan penggunaan tidak hanya berlaku untuk produk fisik. Dengan sindikasi konten, Anda dapat meningkatkan dampak setiap artikel yang Anda tulis. Anda mungkin bertanya sekarang, bukankah itu tujuan SEO? Tetapi tidak ada salahnya menggandakan upaya Anda, dan sindikasi konten memberi Anda kesempatan untuk menjangkau pemirsa yang lebih luas menggunakan teks dan ide yang sama.

Kami tahu kami baru saja mengatakan sindikasi konten mirip dengan daur ulang, tapi lupakan semuanya! Ini lebih mirip upcycling. Sindikasi konten memberi Anda lebih banyak manfaat daripada sekadar mendaur ulang teks di situs web Anda. Pelajari bagaimana alat yang luar biasa ini dapat memperkuat kehadiran digital Anda di dalam artikel ini.

Mari Mulai dari Dasar: Definisi dan Gambaran Umum Sindikasi Konten

Sindikasi konten adalah proses menerbitkan kembali konten digital di tempat lain selain situs web Anda. Dan jenis konten apa yang harus Anda sindikasikan? Pemilik situs web yang ingin masuk ke pemasaran sindikasi konten biasanya menggunakan konten paling populernya, baik itu video, podcast audio, atau blog. Apa yang membuat kerja sama ini menjadi hal yang sangat diinginkan adalah karena semua pihak menang. Situs web pihak ketiga di mana konten akan diterbitkan mendapatkan konten sindikasi gratis. Sementara itu, Anda mendapatkan lebih banyak perhatian pada karya asli Anda.

Apa Manfaat Sindikasi Konten?

Ketika kami mengatakan bahwa kerja sama ini adalah kesepakatan besar bagi semua orang, kami tidak bercanda! Ada banyak manfaat dari sindikasi konten. Jadi jika Anda belum yakin apakah Anda harus menambahkan strategi ini ke upaya yang ada, kami harap Anda terus membaca. Dalam subbagian berikut, kami akan berbicara tentang bagaimana Anda bisa mendapatkan manfaat dari sindikasi konten dan fokus kami adalah apa yang bisa Anda dapatkan sebagai merek, bisnis, atau pemilik situs web yang ingin menggunakan penerbitan pihak ketiga.

Sindikasi Membantu Anda Menjangkau Pemirsa yang Lebih Luas

Sindikasi konten memberi Anda kesempatan untuk menjangkau pemirsa melalui situs web pihak ketiga. Apa yang membuat ini begitu hebat adalah tidak ada pekerjaan yang terlibat di pihak Anda karena Anda menggunakan konten yang sudah ditulis. Anda tidak perlu mempromosikan situs web Anda atau mengubah strategi SEO Anda. Pemilik situs web pihak ketiga sudah melakukan semua itu. Selain itu, dalam hal jumlah artikel dilihat, hasilnya hampir instan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menerbitkan dan memetik manfaatnya.

Sindikasi Memberi Anda Kesempatan untuk Monetisasi

Kami ingin menjelaskan bahwa peluang monetisasi dengan sindikasi konten tidak selalu ada. Tetapi setelah Anda membangun brand Anda, ada kemungkinan Anda akan memperoleh penghasilan. Ya, bahkan situs web penerbit yang lebih besar mungkin menawarkan beberapa bentuk kompensasi. Dan apa yang diperlukan untuk Anda mendapatkan manfaat ini? Biasanya salah satu dari tiga hal ini:

Anda telah meningkatkan kredibilitas brand dan brand awareness Anda sehingga Anda dapat menarik lebih banyak traffic hanya dengan menyediakan konten di suatu tempat;

Topik konten Anda sangat menarik bagi penerbit konten;

Situs web pihak ketiga membayar mitra sindikasi konten.

Sindikasi Membantu Anda Membangun Kredibilitas dan Otoritas Brand

Dengan membuat konten yang disindikasi, Anda membantu kredibilitas dan otoritas brand Anda karena ini memberikan validasi pihak ketiga. ** Meskipun sindikasi konten adalah sesuatu yang hampir setiap orang yang aktif dalam dunia pemasaran setidaknya pernah mendengar, rata-rata orang belum tahu. Jadi jika mereka melihat brand Anda di banyak sudut internet, mereka akan berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Ini terutama benar jika Anda bisa mendapatkan kemitraan sindikasi konten dengan publikasi yang mapan. Selain itu, Anda memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahlian Anda. Jika kualitas konten yang Anda hadirkan melalui platform pihak ketiga beresonansi dengan pemirsa Anda, mereka akan cenderung mempercayai Anda.

Sindikasi Membantu Meningkatkan SEO Anda

Sindikasi konten dan SEO berjalan beriringan! Kontribusi teknis terbesar dari menggunakan situs pihak ketiga adalah backlink yang membantu menetapkan situs web Anda sebagai sumber otoritatif. Namun, sindikasi konten juga dapat membantu SEO Anda dalam cara-cara berikut:

Dapat meningkatkan jumlah istilah pencarian brand;

Dapat meningkatkan traffic situs Anda;

Dapat membangun relevansi SEO Anda di area tertentu yang dapat membantu dengan SEO lokal.

Keajaiban SEO konten sindikasi pada akhirnya dapat bekerja untuk Anda dengan asumsi bahwa Anda memastikan bahwa konten tidak dilihat sebagai duplikat. Kami akan membahas lebih lanjut tentang cara melakukannya di bagian terpisah.

Sindikasi Memungkinkan Anda Mendistribusikan Sumber Daya dengan Lebih Efektif

Katakanlah Anda membutuhkan waktu satu hari untuk menulis, mengedit, dan memoles konten. Sindikasi konten mengambil nilai dari hari itu dan melipatgandakannya berkali-kali. Jika Anda berhasil mendapatkan bahkan hanya satu situs pihak ketiga untuk menerbitkan konten sindikasi Anda, Anda secara efektif dapat mencapai manfaat berikut melalui sindikasi konten:

Perluasan potensi pembaca tanpa menulis lebih banyak;

Peningkatan visibilitas;

Distribusi sumber daya untuk usaha lain.

Sindikasi konten adalah kunci jika Anda ingin meningkatkan skala tanpa menghabiskan lebih banyak sumber daya secara langsung. Sumber daya yang lebih sedikit digunakan umumnya berarti risiko yang lebih kecil diambil. Dan dengan risiko yang lebih kecil, lebih mudah untuk bertaruh pada diri Anda sendiri.

Panduan Umum untuk Proses Sindikasi Konten

Apakah Anda senang dengan potensi manfaat yang bisa Anda dapatkan? Bagus! Anda akan senang mengetahui bahwa mendapatkan konten yang disindikasi adalah proses yang cukup sederhana. Ini dapat dicapai dalam hanya tiga langkah umum yang akan kita bahas dalam subbagian berikut. Mari kita mulai. Anda satu langkah lebih dekat untuk memetik manfaat menggunakan konten yang disindikasi!

1. Tentukan Konten Apa yang Ingin Anda Sindikasikan

Di sini, Anda pada dasarnya memiliki dua opsi untuk sindikasi konten.

Konten asli yang belum diterbitkan: Ini bisa menjadi opsi yang baik jika Anda memiliki topik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan situs web Anda. Ada juga beberapa situs web yang mencari mitra sindikasi konten yang menginginkan konten asli sehingga mungkin cocok dalam kasus seperti itu juga.

Ini bisa menjadi opsi yang baik jika Anda memiliki topik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan situs web Anda. Ada juga beberapa situs web yang mencari mitra sindikasi konten yang menginginkan konten asli sehingga mungkin cocok dalam kasus seperti itu juga. Konten yang sudah ada: Banyak brand memutuskan untuk menggunakan artikel atau video mereka yang paling populer untuk sindikasi konten. Untuk ini, kami merekomendasikan menggunakan konten evergreen sehingga akan tetap relevan lama setelah diterbitkan.

Seiring Anda bertemu lebih banyak mitra potensial, Anda akan melihat bahwa Anda tidak harus memilih salah satu. Gunakan apa yang paling sesuai dengan situasi!

2. Pilih Mitra Sindikasi Konten Anda

Selain konten, mitra yang Anda pilih memiliki dampak besar pada kesuksesan Anda. Bahkan, ini sangat penting sehingga kami telah mengabdikan satu bagian penuh untuk memilih mitra sindikasi konten! Anda dapat melompat ke bagian itu jika Anda menginginkan semua detailnya sekarang. Tetapi berikut adalah ringkasan cepat dari apa yang harus Anda pertimbangkan:

Reputasi situs;

Sistem untuk sindikasi konten;

Format konten yang diterima;

Niche situs web;

Kemungkinan monetisasi atau biaya untuk menerbitkan.

Apakah ada pertimbangan lain yang penting bagi Anda? Tambahkan langsung ke daftar! Ini sama sekali bukan daftar final dan Anda harus selalu mempertimbangkan hasil yang ingin Anda dapatkan dari sindikasi konten.

3. Publikasikan Konten Anda

Kadang-kadang ini semudah mengirimkan karya Anda ke penerbit pihak ketiga. Namun, situasinya tidak selalu sama. Penerbit mungkin memiliki standar untuk apa yang akan mereka terbitkan melalui sindikasi konten Persyaratan pengiriman artikel yang paling umum meliputi yang berikut:

Panjang artikel;

Jumlah tautan yang dapat Anda gunakan dalam teks;

Topik teks.

Penerbit biasanya memberitahu hal ini sebelumnya, jadi perhatikan detailnya. Jika Anda percaya bahwa memenuhi persyaratan mereka akan mengurangi kualitas pekerjaan Anda, pertimbangkan mitra pihak ketiga alternatif. Ada banyak penerbit di luar sana!

Apa Saja Jenis Sindikasi Konten yang Berbeda?

Kami telah mendedikasikan banyak diskusi tentang manfaatnya dan bahkan proses yang dapat Anda lakukan. Tetapi ada satu bagian terakhir dari teka-teki yang perlu kita diskusikan sebelum Anda dapat sepenuhnya menerapkan sindikasi konten dan itu adalah jenis sindikasi konten.

Penuh: Teks diterbitkan seperti yang muncul di situs web Anda.

Teks diterbitkan seperti yang muncul di situs web Anda. Sebagian: Hanya menyajikan ringkasan konten asli atau kutipannya. Opsi yang baik jika Anda melakukan sindikasi konten untuk membuat orang mengklik tautan itu.

Meskipun tidak ada kategorisasi tetap atau resmi untuk ini, sering kali, ini adalah tipologi yang penting.

Pemasaran Sindikasi Konten B2B: Mesin Penangkap Prospek

Sebelumnya dalam artikel ini, Anda belajar tentang manfaat yang terkait dengan sindikasi. Namun jika Anda berada di pasar B2B, memiliki sindikasi konten sebagai bagian dari upaya Anda menjadi suatu keharusan. Sindikasi bekerja dengan baik untuk menghasilkan prospek, memungkinkan Anda menambahkan sumber prospek lainnya yang dapat diandalkan. Bagaimana cara kerjanya?

Pembaca membaca konten yang disindikasi di situs web pihak ketiga. Pembaca mengklik tautan kembali ke situs web Anda. Anda membimbing mereka ke bagian bawah funnel (terserah Anda bagaimana Anda melakukannya!).

Sindikasi konten masih meningkatkan kredibilitas Anda di bidang ini bahkan jika Anda tidak akhirnya mengklik apa pun di situs pihak ketiga. Dan setelah posting selesai, Anda dapat memetik manfaatnya selamanya.

Masalah dengan Konten Duplikat: Bagaimana Cara Kerja SEO Sindikasi Konten?

Ketika kami membahas manfaat sindikasi konten, kami menyebutkan dampaknya pada SEO. Namun kami tahu seberapa besar Google dan mesin pencari utama lainnya membenci konten duplikat. Jadi bagaimana Anda bisa mencegah mereka menilai posting sindikasi konten Anda sebagai duplikat?

Gunakan tag kanonis pada versi konten sindikasi. Di sini Anda mengindikasikan sesuatu bukan asli. Namun itu akan dipertimbangkan ketika menentukan nilai SEO keseluruhan dari yang asli.

Di sini Anda mengindikasikan sesuatu bukan asli. Namun itu akan dipertimbangkan ketika menentukan nilai SEO keseluruhan dari yang asli. Gunakan tag no index. Sebagai alternatif, Anda dapat mencegah mesin pencari mengindeks konten yang tidak asli.

Sebagai alternatif, Anda dapat mencegah mesin pencari mengindeks konten yang tidak asli. Gunakan tag rel=alternate. Dengan ini Google akan melihatnya sebagai alternatif dari yang asli.

Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Mencari Mitra Sindikasi Konten

Proses menemukan mitra adalah bagian yang mudah. Cukup cari situs web online. Mereka akan:

Sudah memiliki sistem di tempat untuk menerima posting sindikasi konten atau

Secara teratur membuat materinya sendiri.

Ya, bahkan jika seorang pemilik situs web belum pernah mendengar sindikasi, mereka masih bisa menjadi mitra. Bagian yang sulit adalah sebenarnya mempersempit daftar situs web yang sangat banyak ke yang paling cocok. Jadi tanyakan pada diri Anda ini: Apa itu sindikasi konten bagi Anda? Jawaban Anda akan menentukan bagaimana Anda akan memprioritaskan mitra berdasarkan faktor-faktor yang akan kita diskusikan di bawah.

Reputasi Situs Web

Sindikasi adalah strategi hebat untuk memanfaatkan pembaca bawaan saat Anda masih menumbuhkan pembaca Anda sendiri. Namun ini tidak berarti bahwa Anda harus menghubungi setiap calon mitra yang akan menerima kiriman Anda. Reputasi Anda menjadi terikat dengan reputasi penerbit melalui sindikasi konten. Dan meskipun kami tidak mengharapkan Anda untuk bermitra dengan New York Times atau publikasi besar lainnya segera, Anda harus menetapkan beberapa standar tentang di mana Anda harus menerbitkan. Ini adalah beberapa hal yang harus Anda hindari dalam calon mitra sindikasi:

Tidak banyak pembaca;

Terlalu banyak iklan di situs;

Konten berkualitas rendah dan/atau plagiat;

Otoritas domain (Anda dapat memeriksa ini secara gratis!).

Sistem yang Ada untuk Sindikasi Konten

Ingat saat kami berbicara tentang bagaimana sebuah situs bisa memiliki sistem untuk menerima posting atau tidak memilikinya sama sekali? Ini penting dalam pencarian Anda karena dapat mempengaruhi:

Apakah Anda akan menerima tanggapan sama sekali atau tidak;

Seluruh proses negosiasi kesepakatan;

Peluang mereka akan menyetujui konten Anda.

Untuk situs penerbitan mitra sindikasi konten, Anda dapat mengharapkan proses menjadi jauh lebih lancar karena mereka sudah memiliki semuanya. Mereka sudah tahu apa yang mereka cari dan karena mereka membutuhkan konten pihak ketiga, peluang Anda untuk disetujui lebih tinggi. Jika ini adalah kali pertama Anda mencoba sindikasi konten, kami merekomendasikan rute ini untuk lebih cepat mengisi berbagai situs dengan artikel Anda.

Format dan Konten yang Diterima

Hal yang sangat mendasar yang harus Anda ketahui adalah format konten apa yang mereka terima. Anda dapat dengan mudah mengetahui ini bahkan dari halaman utamanya. Jika Anda melihat posting teks, maka mungkin itulah yang mereka cari. Jika mungkin, periksa setiap contoh sindikasi konten yang telah mereka terbitkan sampai saat ini. Cara ini akan memberi Anda gambaran tentang apa yang mereka cari di luar pedoman yang mungkin mereka posting. Berikut beberapa pertanyaan yang mungkin ingin Anda tanyakan untuk mengetahui apakah mitra cocok dipilih.

Apakah mereka menerbitkan format sindikasi konten yang Anda minati?

Apakah mereka mencari suara tertentu dalam kiriman mereka?

Apakah konten situs yang ada selaras dengan apa yang Anda inginkan?

Niche yang Mereka Layani

Pemirsa dari mitra sindikasi konten Anda harus cocok dengan brand, produk, dan/atau layanan Anda. Bayangkan Anda diterbitkan di majalah besar tentang perawatan kulit. Berapa banyak pembaca yang menurut Anda akan tertarik pada Anda jika Anda menjual mobil? Sindikasi konten dapat menawarkan kesempatan untuk memperluas pemirsa Anda tetapi terserah Anda untuk menentukan arah ekspansi tersebut. Hari ini ada banyak situs yang menerbitkan konten dalam berbagai niche. Dalam hal ini pertimbangkan untuk meminta statistik yang relevan terkait dengan niche yang Anda minati.

Monetisasi dan Biaya

Sindikasi konten dapat mengikuti beberapa model monetisasi. Anda bisa dibayar dengan tarif tetap atau sebagian dari pendapatan yang dihasilkan dari artikel tersebut. Namun hanya karena beberapa situs menawarkan untuk membayar Anda untuk menerbitkan di platform mereka, bukan berarti Anda dapat berharap untuk dibayar setiap saat. Dalam kasus lain, Anda mungkin perlu membayar untuk menerbitkan. Namun Anda juga akan menemukan opsi sindikasi konten yang memungkinkan Anda melakukannya secara gratis. Pada dasarnya Anda akan memiliki tiga opsi:

Membayar

Dibayar

Melakukannya secara gratis

Pertimbangkan manfaatnya. Tidak ada yang salah dengan membayar untuk menerbitkan jika itu berarti memperluas pemirsa Anda secara signifikan.

Praktik Terbaik Sindikasi Konten yang Meningkatkan Efektivitasnya

Pada titik ini Anda sudah mengetahui semua dasarnya. Anda memiliki buku pedoman yang cukup solid yang dapat Anda gunakan untuk membuat upaya sindikasi konten Anda berhasil. Tetapi mengetahui sesuatu dalam teori sangat berbeda dari benar-benar melakukannya sendiri. Mari kami bantu dan tunjukkan kepada Anda apa yang dapat Anda lakukan selain mengikuti serangkaian langkah dalam bagian artikel sebelumnya. Apakah Anda mencoba menerapkan strategi sindikasi konten B2B atau sesuatu untuk situs kecil? Bagaimanapun, Anda dapat menerapkan praktik terbaik yang dapat ditindaklanjuti ini untuk membantu Anda mendapatkan lebih banyak dari upaya Anda.

Promosikan Konten yang Disindikasi di Platform Anda Sendiri

Makna sindikasi konten terletak pada kolaborasi dua pihak yang akan sangat diuntungkan dari pengaturan tersebut. Namun kolaborasi ini tidak boleh berakhir setelah Anda memberikan teks untuk sindikasi. Anda dapat mempromosikan konten yang dimaksud melalui aset digital Anda seperti halaman media sosial dan bahkan tautan email. Mengapa Anda harus melakukan semua ini?

Semakin besar lalu lintas ke situs web pihak ketiga, semakin banyak potensi perhatian yang akan didapatkan konten Anda. Memberi Anda materi untuk dipromosikan di halaman sosial Anda.

Tidak membutuhkan banyak usaha karena konten utama telah dibuat tetapi dapat memiliki dampak besar pada efektivitas kampanye.

Melampaui Teks

Sindikasi teks adalah jenis yang paling populer yang digunakan banyak orang. Tetapi Anda melewatkan banyak peluang dengan hanya berpegang pada artikel. Ketika kita mendefinisikan sindikasi konten, kita harus ingat bahwa ini mencakup setiap jenis konten di luar sana. Jadi bagaimana ini bisa bekerja? Anda dapat:

Menggunakan posting yang ada sebagai referensi untuk podcast;

Memperbarui blog populer menjadi format video;

Membuat posting tersedia dalam audio.

Keindahannya adalah bahwa sebagian besar pekerjaan telah selesai. Anda hanya perlu memformatnya berdasarkan media dan platform, dan Anda selesai!

Dapatkan Semua dalam Tulisan

Pada akhirnya, sindikasi konten atau artikel tetap merupakan perjanjian dan harus diperlakukan seperti itu. Sebelum Anda mengirimkan apa un, pastikan bahwa syarat-syaratnya jelas. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh perjanjian sindikasi konten Anda:

Apakah salah satu pihak harus membayar pihak lain sebagai bagian dari kesepakatan?

Apakah konten harus mengikuti format tertentu seperti jumlah kata dan gambar?

Berapa banyak backlink yang diizinkan dalam teks?

Siapa yang memiliki hak atas konten yang diterbitkan?

Apakah Anda atau penerbit pihak ketiga memiliki kewajiban lain ke satu sama lain?

Situs web yang lebih mapan sudah memiliki syarat mereka sendiri dan Anda harus setuju dengan mereka untuk dapat menerbitkan di sana.

Apa Arti SEO Sindikasi Konten untuk Merek Anda? Banyak Hal Hebat!

Sindikasi mungkin merupakan makanan pokok di pasar B2B tetapi setiap orang dapat memperoleh manfaat dari mendistribusikan konten yang disindikasi seperti meningkatkan jumlah pembaca dan mendapatkan lebih banyak lalu lintas ke situs Anda. Kami telah membicarakan segalanya mulai dari definisi sindikasi konten hingga bagaimana Anda dapat menerapkannya sebaik mungkin untuk brand atau bisnis Anda. Apakah Anda ingin konten Anda dilihat oleh orang-orang yang kemungkinan besar tertarik dan terlibat? Sindikasi konten dan periklanan native dengan MGID adalah pasangan yang cocok! Daftar di platform MGID untuk mengakses alat canggih, ahli iklan, dan manajer pribadi. Apa manfaat konten sindikasi untuk Anda? Biarkan kami menjadi bagian dari perjalanan dan kesuksesan Anda. Kami tidak sabar untuk melihat apa yang bisa Anda capai!