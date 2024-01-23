Penasaran kenapa makanan dingin tidak membuat Anda lapar? Jawabannya sederhana: baunya tidak harum. Kita selalu ingin menyantap makanan hangat karena aroma yang dipancarkan. Rasa-rasa lezat selalu membuat kita lapar, yang tentunya membuat badan kita ingin mencerna makanan. Suatu prelander bekerja layaknya microwave yang menghangatkan penawaran Anda dan membuat pemirsa ingin segera bertindak.

"Eh…apa itu prelander?"

Anda mungkin pernah mendengar nama lainnya: halaman bridge, halaman transit, halaman pre-sell, dan lain-lain. Prelander adalah kata yang sering dipakai karena menjelaskan posisi halaman itu sendiri di dalam suatu funnel –– halamannya muncul sebelum halaman arahan. Pada dasarnya, prelander adalah perantara antara iklan dan halaman penawaran Anda di mana pengguna mengonfirmasikan konversinya.

"Kenapa saya butuh dua halaman dan tidak satu saja?"

Kedua halaman tersebut bertujuan untuk mendorong pemirsa untuk membeli. Tapi keduanya tidak bertindak secara bersamaan. Berbeda dengan halaman arahan, prelander tidak mempromosikan suatu produk secara langsung. Halaman ini mendekati pemirsa secara lebih halus. Kedua halaman saling melengkapi satu sama lain layaknya steak dan anggur merah, mengombinasikan soft dan hard sell demi mendapatkan dampak maksimal.

"Tapi bukannya ini satu langkah lebih jauh dari konversi?"

Anda benar. Memiliki prelander membuat funnel Anda lebih panjang. Itulah kenapa Anda harus melihatnya sebagai sebuah instrumen. Semua alat itu berguna hanya jika digunakan sebagaimana mestinya. Kebanyakan pemirsa tidak membutuhkan dorongan ekstra untuk mengatakan, "Shut up and take my money." Dalam kasus-kasus seperti ini, Anda bisa menggunakan halaman arahan –– layaknya palu untuk memukul paku.

Tapi terkadang, Anda tidak dapat melakukan penjualan tanpa mendorong pemirsa untuk melakukan konversi. Anda mungkin memiliki penawaran yang bermasalah, sehingga pemirsa terlihat seperti tembok. Untungnya, Anda bisa menggunakan prelander layaknya bor untuk mendorong paku ke dalam tembok.

"Oke. Saya butuh prelander. Apa yang saya butuhkan untuk membuat prelander yang sempurna?"

Pertama, pilih format yang bekerja paling baik untuk penawaran Anda. Tentunya, saat mengumpulkan ide-ide terbaru untuk prelander, tidak ada batasnya. Namun, ada beberapa pendekatan yang sudah terbukti ampuh.

Artikel. Menawarkan solusi atas suatu masalah adalah cara klasik untuk memicu minat dari pengguna yang sebelumnya tidak tertarik. Tidak ada yang lebih ampuh dari storytelling. Artikel-artikel dapat digandengkan dengan narasi yang digunakan dengan cara menyorot masalah yang pernah dialami seseorang dan menyebutkan secara halus bagaimana produk dapat menjadi solusinya. Anda bisa juga menambahkan testimonial di bagian akhir artikel. Testimonial meningkatkan kredibilitas dan membuat penjualan penawaran –– tapi hanya jika tidak terlihat berlebihan.

Menawarkan solusi atas suatu masalah adalah cara klasik untuk memicu minat dari pengguna yang sebelumnya tidak tertarik. Tidak ada yang lebih ampuh dari storytelling. Artikel-artikel dapat digandengkan dengan narasi yang digunakan dengan cara menyorot masalah yang pernah dialami seseorang dan menyebutkan secara halus bagaimana produk dapat menjadi solusinya. Anda bisa juga menambahkan testimonial di bagian akhir artikel. Testimonial meningkatkan kredibilitas dan membuat penjualan penawaran –– tapi hanya jika tidak terlihat berlebihan. Kuis. Kuis ada di mana saja. Anda mungkin pernah menghabiskan waktu menemukan "pahlawan super manakah Anda." Tapi banyak kuis yang tidak hanya sebatas hiburan. Kuis merupakan suatu alat untuk memilah pemirsa dan melayani setiap grup pemirsa secara lebih dipersonalisasi. Anda dapat memilah pengguna berdasarkan hasil tes kepribadian, nilai kuis, atau jawaban dari pertanyaan tertentu. Contoh, jika Anda menarget pemirsa luas yang sedang mencari hadiah Natal, menawarkan kuis dengan berbagai hasil dapat menyediakan Anda dengan rentang pemirsa khusus yang rata.

Kuis ada di mana saja. Anda mungkin pernah menghabiskan waktu menemukan "pahlawan super manakah Anda." Tapi banyak kuis yang tidak hanya sebatas hiburan. Kuis merupakan suatu alat untuk memilah pemirsa dan melayani setiap grup pemirsa secara lebih dipersonalisasi. Anda dapat memilah pengguna berdasarkan hasil tes kepribadian, nilai kuis, atau jawaban dari pertanyaan tertentu. Contoh, jika Anda menarget pemirsa luas yang sedang mencari hadiah Natal, menawarkan kuis dengan berbagai hasil dapat menyediakan Anda dengan rentang pemirsa khusus yang rata. Game. Demo gratis adalah cara paling populer untuk mempromosikan game online. Demo merupakan cara yang bagus untuk memikat pemirsa dengan grafik dan gameplay. Setelah menyelesaikan suatu mini-game, banyak pengguna mungkin ingin terus bermain. Menawarkan bonus setelah pendaftaran adalah taktik jitu untuk mengonversi seorang pengguna. Dan selain menciptakan mood kompetitif, konten interaktif dapat mendorong penjualan dari produk-produk lainnya. Misalnya, menawarkan sneak peek ke dalam cara kerja aplikasi tertentu merupakan cara yang lebih baik daripada menulis tentang manfaat dari aplikasinya.

"Konten adalah raja. Ada peraturan atau tip-tip yang berguna?"

Tidak. Penawaran memiliki kuasa. Dan konten adalah pelayannya. Namun, konten tidak seharusnya menuruti master begitu saja. Sebaliknya, konten sebaiknya melayani penawaran dengan mempersiapkan pemirsa untuk melakukan aksi yang diinginkan. Agar sukses, konten harus:

Menarik. Ini wajib! Prelander harus mampu menarik perhatian pemirsa. Prelander yang membosankan hanya membuang-buang uang saja. Bahkan prelander seperti ini bisa merusak halaman arahan yang sempurna sekalipun, membuat pemirsa pergi sebelum melihat penawarannya. Untuk memikat pemirsa, kita harus merangsang emosi sambil menyediakan keuntungan-keuntungan yang masuk akal. Dalam kata lain, konten harus memberi informasi dan menghibur secara bersamaan.

Ini wajib! Prelander harus mampu menarik perhatian pemirsa. Prelander yang membosankan hanya membuang-buang uang saja. Bahkan prelander seperti ini bisa merusak halaman arahan yang sempurna sekalipun, membuat pemirsa pergi sebelum melihat penawarannya. Untuk memikat pemirsa, kita harus merangsang emosi sambil menyediakan keuntungan-keuntungan yang masuk akal. Dalam kata lain, konten harus memberi informasi dan menghibur secara bersamaan. Membuat penasaran namun berempati. Bayangkan konten sebagai percakapan dengan seseorang yang Anda hormati –– teman atau kerabat. Jika Anda ingin memberitahu lawan bicara sesuatu yang penting, tarik perhatiannya –– dengan judul yang catchy dan pembukaan yang membuat penasaran. Tapi jangan terlalu memaksa atau memberikan janji yang berlebihan. Pada akhirnya, perlander harus membuat pemirsa merasa percaya diri, tidak mempertanyakan kata-kata Anda atau menjadi waspada.

Bayangkan konten sebagai percakapan dengan seseorang yang Anda hormati –– teman atau kerabat. Jika Anda ingin memberitahu lawan bicara sesuatu yang penting, tarik perhatiannya –– dengan judul yang catchy dan pembukaan yang membuat penasaran. Tapi jangan terlalu memaksa atau memberikan janji yang berlebihan. Pada akhirnya, perlander harus membuat pemirsa merasa percaya diri, tidak mempertanyakan kata-kata Anda atau menjadi waspada. Bernilai. Untuk memulai suatu tindakan pada halaman arahan, pastikan pemirsa menghargai konten pada prelander. Lakukan upaya sebaik mungkin untuk membuat pemirsa merasa Anda benar-benar ingin membantu mereka. Proofread konten Anda. Kata-kata sederhana bisa membuahkan hasil. Jadi pastikan teks Anda singkat dan padat. Namun, jangan seperti menulis tweet –– jika teks terlalu pendek, konten tidak berfungsi.

"Dan bagaimana dengan penampilan?"

Singkatnya, tata letak harus terasa alami, menarik dan ramah-pengguna. Tidak ada formula rahasia di sini. Tapi ada beberapa hal yang harus dihindari.

Tidak terlihat seperti komersial. Hindari gaya agresif dengan banyak call-to-action ke halaman arahan. Jika menggunakan artikel, prelander dapat dirancang layaknya berita atau entri blog di mana konten mengarahkan pemirsa ke produk melalui kata-kata yang ditautkan. Buat tautan terlihat relevan.

Hindari gaya agresif dengan banyak call-to-action ke halaman arahan. Jika menggunakan artikel, prelander dapat dirancang layaknya berita atau entri blog di mana konten mengarahkan pemirsa ke produk melalui kata-kata yang ditautkan. Buat tautan terlihat relevan. Tidak sesak. Jangan memasukkan terlalu banyak informasi ke dalam ruang yang kecil. Website yang berantakan dan dipenuhi dengan tombol, gambar, dan elemen lainnya dapat membuat pemirsa bingung dan meningkatkan bounce rate. Halaman sebaiknya sederhana dan memiliki struktur yang masuk akal. Jika tidak, pengguna bingung harus melakukan apa.

Jangan memasukkan terlalu banyak informasi ke dalam ruang yang kecil. Website yang berantakan dan dipenuhi dengan tombol, gambar, dan elemen lainnya dapat membuat pemirsa bingung dan meningkatkan bounce rate. Halaman sebaiknya sederhana dan memiliki struktur yang masuk akal. Jika tidak, pengguna bingung harus melakukan apa. Mudah dibaca. Tipografi yang buruk dilengkapi dengan font yang terlalu besar atau kecil akan memperburuk readability. Halaman-halaman dengan kontras rendah antara teks dan latar belakang akan memperburuk pengalaman membaca juga.

Tipografi yang buruk dilengkapi dengan font yang terlalu besar atau kecil akan memperburuk readability. Halaman-halaman dengan kontras rendah antara teks dan latar belakang akan memperburuk pengalaman membaca juga. Tidak terlihat murahan. Tata letak harus benar-benar diperhitungkan. Hanya unggah gambar-gambar berkualitas tinggi. Prelander yang jelek akan memperburuk kampanye Anda. Jika prelander terlihat mencurigakan, pemirsa akan pergi, terutama jika penawarannya mahal.

Tata letak harus benar-benar diperhitungkan. Hanya unggah gambar-gambar berkualitas tinggi. Prelander yang jelek akan memperburuk kampanye Anda. Jika prelander terlihat mencurigakan, pemirsa akan pergi, terutama jika penawarannya mahal. Tidak boleh membosankan. Halaman prelander harus memicu minat secara langsung. Prelander harus catchy tapi dalam cara yang enak dilihat. Pemirsa akan menutup halaman dan melupakannya jika terlihat membosankan.

Halaman prelander harus memicu minat secara langsung. Prelander harus catchy tapi dalam cara yang enak dilihat. Pemirsa akan menutup halaman dan melupakannya jika terlihat membosankan. Tidak boleh flashy. Halaman-halaman yang membanjiri pengunjung dengan animasi dan grafik yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian dari penawaran. Terlalu banyak warna kontras dapat mengganggu mata pengguna dan membuat mereka tidak ingin membaca.

Halaman-halaman yang membanjiri pengunjung dengan animasi dan grafik yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian dari penawaran. Terlalu banyak warna kontras dapat mengganggu mata pengguna dan membuat mereka tidak ingin membaca. Harus dimuat dengan cepat. Semakin lama prelander dimuat, semakin kecil CR Anda. Ingat peraturan 4 detik. Jika suatu website membutuhkan empat detik atau lebih untuk dimuat, pengalaman pengguna akan terpengaruh dan merusak impresi keseluruhan.

"Wow, rumit sekali. Apa saya bisa menghiraukan penulisan dan desain?"

Membangun prelander membutuhkan usaha yang cukup, tetapi hasilnya memuaskan. Anda juga bisa menyalin templat atau bekerja sama dengan profesional. Tapi jika Anda klien dari MGID, Anda tidak perlu khawatir mencari copywriter, desainer web dan developer front-end. Tim kami siap membantu Anda dalam merancang konten, membuat tata letak dan hosting halaman Anda. Cukup hubungi manajer akun atau penjualan Anda dan lihat konversi Anda meningkat seperti elang di langit.