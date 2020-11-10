Rata-rata orang melihat ribuan iklan dalam satu hari, dan setiap iklan memiliki daya tarik tersendiri. Bagaimana cara agar iklan Anda bisa unggul dari iklan lainnya dan mendapatkan klik lebih banyak?

Ketika membahas tentang kompetisi untuk mendapatkan perhatian dari pengguna, langkah pertama datang dari visual. Visual membantu Anda berkomunikasi dengan pemirsa lebih cepat, hal ini dikarenakan sebagian besar orang adalah "pelajar visual" dan lebih mudah dalam mengenal gambar dibanding hal lainnya.

Di dalam artikel ini, kamu telah mengumpulkan berbagai macam teknik yang bisa Anda gunakan untuk membuat visual iklan Anda mencolok dari konten di sekitar dan tetap relevan dan patuh terhadap P&G.

Seberapa jauh Anda ingin menjelajahi hasil telusuran?

Situs stock image, gratis atau premium, masih menjadi sumber visual unggulan bagi berbagai macam jenis kampanye iklan digital. Beberapa dari layanan yang bisa membantu Anda adalah Shutterstock, Getty Images, Pixabay, dan iStock.

Namun, ketika menggunakan situs stock image Anda sebaiknya wasapda akan cliche visual dan menggunakan media yang sudah pernah dilihat pemirsa Anda. Kebanyakan orang sudah pernah melihat stock image dari lembaran dolar, celengan koin, atau trader Wall Street yang terlalu sering digunakan untuk memberikan tawaran yang berkaitan dengan uang. Visual yang direncanakan dengan baik jarang bisa ditemukan di halaman pertama atau bahkan kedua dari hasil telusuran.

Strategi yang bisa digunakan untuk melewati hasil telusuran yang terlalu umum adalah menggulir setidaknya lima halaman dari hasil telusuran dan mencoba untuk menemukan visual yang luar biasa yang sebagian orang tidak paham. Ketika memilih gambar, pilih gambar dengan detail yang tidak biasa dan catchy; sebagai contoh, foto seorang gadis dengan lipstik violet cerah akan menarik lebih banyak perhatian.

Gambar-gambar unik selalu lebih efektif. Hindari foto statis orang yang dibuat-buat. dan pilih foto yang dinamis dan emosional. Jangan membuat iklan Anda terlalu direct dan ingat bahwa Anda bisa menggunakan asosiasi budaya dan metafora yang kuat. Setelah Anda menemukan gambar yang cocok, lakukan perubahan sedikit atas gambar tersebut, sebagai contoh, mengubah warna latar belakang.

Ketika iklan berkaitan dengan tawaran-tawaran e-commerce, cara terbaik untuk memilih konten visual adalah dengan membuat foto produk Anda sendiri dengan kualitas tinggi. Untuk kampanye jenis ini, Anda bisa menggunakan gambar sederhana dengan resolusi tinggi untuk memamerkan sebuah produk. Untuk kategori lainnya, gambar dan desain buatan Anda sendiri bisa cukup sering menunjukkan hasil yang kuat biasa, jadi sangat berguna bagi Anda untuk membawa HP dan siap mengambil foto untuk digunakan nantinya.



Cara untuk membuat iklan lebih click-worthy

Kebanyakan pembaca yang berselancar di dunia maya hanya menunggu hingga sesuatu menangkap perhatian mereka. Mari kita lihat beberapa cara untuk menangkap perhatian pembaca.### Foto cluster

Mungkin Anda pernah mendengar saran untuk menjauhi foto dengan banyak objek-objek kecil. Untuk sebagian besar, saran ini benar, namun ada fenomena yang disebut dengan foto cluster, yang terbukti efektif dalam beberapa jumlah kampanye.

Objek pusat

Berdasarkan analisis kami dari hal umum yang dimiliki oleh iklan-iklan sukses, kami bisa mengatakan bahwa komposisi itu penting. Kami menyarankan untuk menambah objek atau arah pusat di dalam iklan Anda.

Dinamis

Ketika mencari gambar-gambar di berbagai situs stock image, pilihlah visual dinamis dengan akhir yang tidak diketahui. Sebagai contoh, di gambar ini jus alpukat sedang dituangkan ke dalam gelas dan tidak jelas apakah sisa jus akan muat di dalam gelas tersebut atau tidak.

Jangan menunjukkan semuanya

Jangan menunjukkan semua detail dari gambar, cobalah untuk membuat pemirsa penasaran. Sebagai contoh, jika ada foto orang melihat ke arah laptop, sembunyikan layarnya. Dalam contoh di bawah, kita tidak bisa melihat wajah dari orang yang memegang sejumlah uang, ditambah ada keinginan intuitif untuk mengambil apa yang diberikan.

Penutup

Gambar-gambar yang unik bisa mengeluarkan perasaan yang kuat, membuat pemirsa mengeklik iklan Anda, dan menjadi terlibat dengan produk atau layanan Anda. Kami berharap dengan teknik-teknik sederhana ini, menemukan visual untuk kampanye native Anda menjadi lebih muda. Namun, jika Anda mengalami kesulitan, tim kreatif kami selalu siap untuk membantu dan memandu Anda melalui prosesnya.