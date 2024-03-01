Kecerdasan buatan telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan ke industri pemasaran. Pada awalnya, alat bantu AI untuk pemasaran difokuskan untuk mengotomatisasi tugas yang repetitif. Namun, saat ini, alat ini dapat menjalankan fungsi yang lebih rumit seperti analisis data dan pengoptimalan kampanye. Alat bantu AI untuk pemasaran telah meningkatkan standar di industri ini, memungkinkan para penggunanya untuk mengerjakan segala sesuatu dengan lebih cepat dan lebih baik dari sebelumnya. Jika Anda ingin terus bersaing, Anda memerlukan alat bantu AI.

Memahami Kebutuhan akan Alat Bantu AI untuk Pemasaran: Apakah Itu AI dalam Pemasaran?

Kecerdasan buatan dalam pemasaran pada dasarnya sama dengan kecerdasan buatan di bidang lainnya. Kecerdasan buatan sebagian besar digunakan untuk mengotomatisasi, mendelegasikan, dan mengoptimalkan. Karena uang adalah bahan bakar di balik iklan, semua fungsi ini menarik bagi para pemasar! Sayangnya, adopsinya dalam pemasaran masih sangat terbatas karena banyak yang masih kesulitan dalam menggunakan dan mengintegrasikannya. Namun, mereka yang melihat nilai dari alat bantu AI untuk penjualan dan pemasaran telah memanfaatkannya untuk berbagai macam tugas, seperti:

Mengotomatisasi interaksi pelanggan;

Mempersonalisasi perjalanan pelanggan;

Mengotomatisasi proses.

Manfaat Alat Bantu AI untuk Pemasaran

Jika Anda masih belum yakin bahwa alat bantu AI dibutuhkan dalam industri pemasaran, manfaat-manfaat berikut ini mungkin akan mengubah pikiran Anda.

Proses yang dioptimalkan: Dengan alat bantu AI yang tepat untuk pemasaran, Anda dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat.

Dengan alat bantu AI yang tepat untuk pemasaran, Anda dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat. Lebih hemat: Alat-alat yang ada saat ini sudah sangat serbaguna, sehingga tidak sulit untuk mendelegasikan tugas kepada AI berbiaya rendah.

Alat-alat yang ada saat ini sudah sangat serbaguna, sehingga tidak sulit untuk mendelegasikan tugas kepada AI berbiaya rendah. Insight yang tidak bias: Alat bantu AI untuk pemasaran berjalan murni berdasarkan prompt, data, dan pembelajaran mesin, sehingga menjadikannya alat bantu yang dapat dipercaya dan tidak bias.

Seiring bertambahnya alat bantu yang dibuat pengembang, manfaatnya akan terus bertambah!

Apa Saja Alat Bantu Ai Terbaik untuk Pemasaran?

Setelah Anda memahami manfaat yang dapat diberikan oleh alat bantu AI, mari kita bahas alat bantu mana yang cocok untuk Anda. Pilihan Anda bisa dibilang tidak terbatas, sehingga mungkin sulit untuk memilah dan menemukan alat bantu AI yang paling cocok untuk Anda. Untuk memilih sesuai kebutuhan Anda, hal-hal berikut harus Anda pertimbangkan.

Bujet: Jika Anda ingin menekan biaya serendah mungkin, ada alat bantu AI gratis untuk pemasaran yang bisa Anda coba.

Jika Anda ingin menekan biaya serendah mungkin, ada alat bantu AI gratis untuk pemasaran yang bisa Anda coba. Kebutuhan: Tentukan kebutuhan Anda dan pilih alat bantu yang memiliki fitur yang Anda butuhkan.

Tentukan kebutuhan Anda dan pilih alat bantu yang memiliki fitur yang Anda butuhkan. Keinginan: Buatlah daftar keinginan tentang hal-hal yang Anda harapkan dapat dilakukan oleh AI untuk Anda. Meskipun ini mungkin bukan prioritas Anda, namun tidak ada salahnya untuk membuatnya.

Dengan mempertimbangkan semua poin ini, kami mengumpulkan alat terbaik yang ada untuk berbagai upaya pemasaran. Teruslah membaca untuk menemukan yang paling cocok untuk Anda.

Alat Bantu AI untuk Pemasaran Konten

Pemasaran konten adalah upaya yang sangat penting karena menjaga brand tetap hidup. Melalui teks dan media yang diposting secara teratur yang ditujukan kepada audiens Anda, Anda dapat membina hubungan yang kuat yang memudahkan konversi di kemudian hari. Alat pemasaran digital AI dapat melakukan banyak pekerjaan untuk memudahkan pembuatan konten yang relevan dan menarik. Ada banyak langkah yang harus dilakukan dalam pemasaran konten, termasuk menulis teks, mengoptimalkan konten untuk pencarian, serta membuat gambar dan video. Untuk membantu Anda menyelesaikan setidaknya satu (atau lebih) tugas ini, kami merekomendasikan alat bantu AI berikut untuk pemasaran.

OpenAI GPT

Harga: Gratis sampai $25 per bulan

OpenAI GPT adalah alat yang luar biasa jika Anda terkadang kehabisan ide. Yang menjadikannya salah satu alat bantu AI favorit kami untuk pemasaran adalah kesederhanaannya—alat bantu ini seperti Google tetapi lebih terorganisir! Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan pesan dan kemudian menunggu beberapa detik untuk melihat responsnya. Semakin spesifik Anda, semakin baik! Jika Anda merasa selalu membutuhkan saran, Anda harus mempertimbangkan ini sebagai alat bantu AI yang harus dimiliki untuk pemasaran. Versi gratisnya menggunakan model GPT-3.5, sedangkan versi berbayarnya, yang berkisar antara $20 hingga $25 per bulan, menggunakan GPT-4. Ini juga dilengkapi dengan alat OpenAI tambahan, seperti DALL-E, analisis data tingkat lanjut, dan banyak lagi.

Grammarly

Harga: Gratis sampai $15 per bulan

Grammarly mungkin merupakan salah satu alat bantu AI yang paling populer untuk pemasaran. Jika Anda tidak ingin melewatkan kesalahan tata bahasa dalam komunikasi online Anda, pemeriksaan cepat teks dengan Grammarly akan membantu Anda menghindarinya. Jadi, apa yang membuat alat bantu masuk ke daftar alat bantu AI favorit kami untuk pemasaran? Karena Grammarly mendukung pembuatan teks AI! Mulai dari 100 permintaan per bulan untuk anggota gratis, dan meningkat untuk pelanggan berbayar. Selain itu, Grammarly membuat manajemen konten lebih mudah dengan fitur langganan bisnis seperti panduan gaya dan brand tone. Jadi, baik Anda bekerja sendiri atau dalam sebuah tim, layanan ini merupakan salah satu perangkat AI yang paling hemat biaya untuk pemasaran.

MarketMuse

Harga: $149 sampai $399 per bulan, dengan coba gratis 7 hari, ditambah add-on untuk paket Tim.

Pemasar konten yang ingin membatasi jumlah alat bantu AI yang digunakan untuk pemasaran mereka akan menyukai MarketMuse. Aplikasi ini mendukung pengguna dengan sejumlah fungsi yang biasanya dilakukan oleh alat bantu terpisah, seperti:

Analisis kompetitor;

Riset kata kunci;

Pembuatan konten AI;

Rekomendasi tautan;

Pelacakan topik yang dikelola.

Yang menjadikan MarketMuse sebagai salah satu alat bantu AI favorit kami untuk pemasaran adalah fungsinya di berbagai level. Entah Anda seorang blogger yang menerbitkan konten beberapa kali dalam sebulan atau agensi besar yang mengelola sebuah tim besar, MarketMuse dapat memenuhi kebutuhan Anda. MarketMuse menawarkan uji coba gratis, tetapi demo langsung juga tersedia.

Alat Bantu AI untuk Pemasaran Email

Pemasaran email adalah cara yang relatif murah untuk berkomunikasi dengan audiens Anda. cukup dengan daftar email, Anda dapat mengirimkan pesan kepada penerima kapan pun Anda mau! Dengan alat bantu AI untuk pemasaran, Anda juga dapat melakukan berbagai tugas, seperti:

Segementasi daftar email;

Meningkatkan keterkiriman email;

Personalisasi email secara individu berdasarkan data.

Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh alat bantu AI untuk pemasaran! Dalam subbagian berikut ini, kita akan membahas cara lain untuk membuat kampanye email pemasaran Anda lebih efektif.

Mailchimp

Harga: $13 sampai $50 per bulan ditambah paket kustom

Mailchimp adalah perusahaan email untuk para pengguna awal pemasaran email. Tetapi tahukah Anda bahwa sejak mulai melayani klien, pada dasarnya Mailchimp telah menjadi platform pemasaran AI? Selain membantu Anda mengirim email secara massal, Mailchimp juga bisa:

Membuat email dari nol;

Mendapatkan gambar yang dapat Anda gunakan untuk email Anda;

Mengotomatisasi proses, seperti trigger email dan drip campaign;

Mengirim email berdasarkan pada perilaku konsumen. Jika Anda mencari beberapa alat AI untuk pemasaran yang tergabung dalam satu paket yang praktis, Mailchimp adalah platform yang dapat diandalkan yang terus berkembang berdasarkan tren industri saat ini.

Seventh Sense

Harga: $80 sampai $450 per bulan

Jika Anda sudah menggunakan Hubspot atau Marketo, Seventh Sense adalah salah satu alat bantu AI terbaik untuk pemasaran yang dapat Anda gunakan bersamaan dengan kedua layanan tersebut. Tanpa AI, normalnya Anda akan mendasarkan waktu pengiriman pada informasi dari profil konsumen, seperti lokasi dan perilaku tertentu. Namun, ini bukanlah solusi menyeluruh karena perilaku individu (bahkan mereka yang termasuk dalam demografi yang sama) dapat sangat bervariasi. Dengan Seventh Sense, Anda bisa melakukan satu hal yang sangat penting: mengirimkan email Anda ke masing-masing pelanggan berdasarkan waktu yang paling memungkinkan mereka untuk membukanya. Dengan salah satu alat bantu AI yang paling hebat untuk pemasaran, email Anda akan terlihat dan tidak terkubur dalam kotak masuk.

SendGrid

Harga: Berkisar dari $15 sampai $89.95 per bulan, ditambah biaya kustom

Keterkiriman adalah masalah konstan bagi pemasar email karena pesan tidak akan pernah bisa terkonversi jika tidak sampai ke kotak masuk. Itulah mengapa SendGrid adalah salah satu alat bantu AI favorit kami untuk pemasaran email. Alat ini menjalankan berbagai macam tugas yang membantu meningkatkan hasil kampanye email Anda. Ini termasuk:

Split testing dan insight;

Segmentasi;

Trigger-based drip automation.

Fungsi dan fiturnya tergantung pada paket yang Anda pilih. Tapi, dengan versi gratis sekalipun, ini merupakan salah satu alat bantu AI paling efektif untuk pemasaran.

Alat Bantu AI untuk Obrolan dan Perpesanan

Karena internet telah membuat komunikasi menjadi lebih mudah dari sebelumnya, ekspektasi terhadap aksesibilitas Anda pun meningkat. Jadi, saat ini, layanan pelanggan dan interaksi dengan klien menjadi semakin penting untuk pemasaran. Dan di sini, alat bantu AI untuk pemasaran dapat membantu! Saat memilih alat mana yang akan digunakan, pertimbangkan faktor-faktor ini:

Kemudahan integrasi;

Fitur yang tersedia;

Kemampuan kustomisasi;

Struktur harga;

Kompatibilitas platform.

Jangan khawatir: kami telah merangkumnya untuk Anda! Setelah melihat berbagai alat bantu AI untuk pemasaran, kami telah memutuskan bahwa ini adalah opsi teratas saat ini.

Chatrace

Harga: Gratis sampai $159 per bulan untuk 30.000 kontak

Apakah Anda menggunakan salah satu dari saluran ini untuk berkomunikasi dengan klien Anda?

SMS

Google Chat

Instagram

WhatsApp

Facebook Messenger

Telegram

Viber

Jika iya, Chatrace adalah salah satu alat bantu AI terbaik untuk pemasaran yang kami rekomendasikan! Dengan alat bantu ini, Anda dapat melakukan closing prospek dan bahkan melakukan up-selling—semuanya tanpa agen asli!

Apa yang membuatnya lebih unggul dari alat bantu AI lain untuk pemasaran adalah kemampuan integrasinya, yang menghubungkan semua aset Anda dengan mulus untuk mengubah prospek menjadi penjualan. Selain itu, Anda bisa memulai secara gratis jika Anda memiliki kurang dari 100 kontak. Alat bantu AI lain untuk pemasaran akan sulit untuk menandingi itu!

Dialogflow

Harga: Tersedia berdasarkan permintaan

Dialogflow merupakan platform NLP yang membantu Anda menyuntikkan kepribadian dan personalisasi ke dalam interaksi brand Anda dengan pelanggan. Jadi, apa yang menjadikannya salah satu alat bantu AI terbaik kami untuk pemasaran? Alat bantu ini memberi Anda kekuatan untuk mengembangkan agen yang dapat digunakan untuk chatbot atau asisten virtual. Dan jika Anda khawatir tentang keandalan alat AI semacam itu, Anda tidak perlu ragu karena Dialogflow didukung dan dijual oleh Google sendiri! Selain itu, semua agen yang Anda buat bisa disebarkan di mana pun Anda memiliki kehadiran digital.

ChatBot.com

Harga: $52 sampai $424 per bulan, ditambah permintaan kustom

Apakah Anda mencari alat bantu yang ramah pengguna? Anda bisa menggunakan ChatBot dengan percaya diri meskipun Anda tidak memiliki keahlian coding sama sekali! Sudah ada templat siap pakai yang bisa Anda uji coba untuk asisten buatan AI Anda, tetapi Anda masih memiliki opsi untuk membuatnya dari nol. Sumber daya dari ChatBot Academy akan membuat hal ini menjadi sangat mudah! Seperti semua alat bantu AI yang hebat untuk pemasaran, alat ini dapat dengan mudah diintegrasikan di berbagai saluran. Ini dapat digunakan di situs web, Slack, LiveChat, dan Facebook Messenger.

Alat Bantu AI untuk Pengoptimalan dan Personalisasi Pemasaran

Bagaimana Anda membuat seseorang mendengarkan Anda? Tentu saja dengan berbicara dalam bahasa mereka! Dasar dari setiap kampanye pemasaran yang sukses adalah personalisasi dan pengoptimalan, dan dengan alat bantu AI untuk pemasaran, Anda akan mendapatkan semua bantuan yang Anda butuhkan! Saat mempertimbangkan pilihan Anda, Anda harus memperhatikan:

Ekstraksi data dan kemampuan pemrosesan;

Fitur-fitur yang berhubungan dengan analisis dan insight;

Kemampuan otomatisasi berdasarkan pada data real-time.

Alat riset pasar AI benar-benar dapat membuat perbedaan di sini! Namun dalam pencarian kami untuk tiga alat bantu favorit kami, kami hanya mempertimbangkan alat bantu yang memiliki fungsi pengoptimalan dan personalisasi.

Optimizely

Harga: Tersedia berdasarkan permintaan

Optimizely adalah alat yang menjanjikan semua alat bantu AI yang Anda butuhkan untuk pemasaran. Sebagai bagian dari siklus pemasaran, Anda bisa bereksperimen dan menguji untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk kampanye Anda! Dengan menggunakan semua alat bantu AI yang tersedia untuk pemasaran, Anda bisa:

Mengidentifikasi audiens secara terperinci;

Segmen berdasarkan pada data real-time;

Kelola setiap aspek personalisasi kampanye dengan mudah. Bagian terbaiknya? Alat bantu AI untuk riset pasar ini dibuat untuk kolaborasi, sehingga mudah diintegrasikan ke dalam proses kerja yang sudah ada.

Dynamic Yield

Harga: Tersedia berdasarkan permintaan

Dengan kemampuannya untuk membawa personalisasi ke tingkat berikutnya, Dynamic Yield secara meyakinkan mengungguli alat bantu AI lainnya untuk pemasaran. Alat ini menyasar bisnis yang ingin memberikan pengalaman yang sangat terpersonalisasi kepada klien mereka. Dynamic Yield memantau perilaku pengunjung, memberikan templat untuk kustomisasi dan personalisasi dan lainnya! Para pengguna secara konsisten menilai layanan ini sebagai salah satu alat bantu AI terbaik untuk pemasaran, jadi, sehingga besar kemungkinan Anda akan mendapatkan pengalaman yang sama menakjubkannya!!

Marketing Cloud Personalization dari Salesforce

Harga: $300,000 per tahun (Paket Premium)

Marketing Cloud Personalization mungkin adalah salah satu alat bantu AI termahal untuk pemasaran, meskipun tidak diragukan bahwa ini adalah salah satu yang paling hebat. Layanan ini menggunakan data dari profil pelanggan serta aktivitas mereka untuk menciptakan pengalaman yang benar-benar disesuaikan. Tidak seperti alat AI riset pasar pada umumnya, alat ini hanya mengandalkan data perusahaan. Dengan ini, Anda bisa:

Meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan;

Berinteraksi dengan audiens dengan retrigger real-time;

Menciptakan segmentasi yang lebih baik.

Alat Bantu AI untuk Analisis dan Prediksi Tren Pemasaran

Anda perlu mengetahui apa langkah Anda selanjutnya jika ingin tetap unggul dalam persaingan. Alat bantu AI untuk pemasaran akan membantu Anda dengan:

Memberikan insight yang mungkin Anda lewatkan;

Memastikan objektivitas dalam proses pembuatan keputusan;

Memberi Anda opsi untuk langkah ada selanjutnya.

Kemampuan Anda untuk mengidentifikasi pola dan tren serta membuat keputusan berdasarkan pola dan tren tersebut terbatas oleh waktu. Memiliki alat bantu AI yang andal untuk pemasaran menjamin bahwa Anda dapat dengan mudah mengikuti tren yang sedang berkembang dan menyesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan.

Talkwalker

Harga: Tersedia berdasarkan permintaan

Sebagai pemasar, Anda harus selalu tahu sebelum dapat mengambil tindakan. Dan dengan Talkwalker, ini menjadi jauh lebih mudah. Layanan ini terdiri dari banyak alat bantu AI terintegrasi untuk pemasaran, termasuk:

Model analisis khusus;

Pengenalan gambar untuk menemukan penyebutan brand yang tersembunyi;

Analisis sentimen.

Dengan alat bantu AI untuk pemasaran, Anda mengetahui apa yang terjadi saat hal itu terjadi, dan Anda dapat menyesuaikan strategi Anda. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk menjadi pembuat tren, bukan pengikut!

Obviously.ai

Harga: Gratis (untuk siswa dan non-profit) sampai $999 per bulan

Jika Anda mencari alat bantu AI gratis untuk pemasaran, jangan lupa untuk memeriksa Obviously.ai. Perangkat lunak ini mampu memberikan insight berharga berdasarkan model dan prediksi AI. Jika Anda memiliki banyak data dan Anda tidak yakin bagaimana cara memahaminya, Obviously.ai bisa sangat berguna. Meskipun ini bukan alat bantu AI khusus untuk pemasaran, wawasan yang dapat Anda kumpulkan masih akan sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan pemasaran Anda.

Taskade

Harga: Gratis (paket personal) sampai $19 (paket bisnis) per bulan

Taskade adalah kombinasi alat bantu AI untuk pemasaran yang dirancang untuk kesuksesan Anda! Di antara banyak kemampuan yang dimiliki Taskade, yang paling hebat adalah Generator Analisis Tren Pemasaran AI-nya, yang dapat:

Meningkatkan efisiensi analisis;

Meniadakan kesalahan manusia di tiap proses;

Menggunakan data historis untuk memprediksi tren.

Taskade menawarkan sejumlah alat bantu AI lainnya untuk pemasaran, membuat setiap bagian dari proses pemasaran berjalan dengan cepat dan lancar.

Alat Bantu AI untuk Pemasaran Lainnya

Masih banyak lagi alat di luar sana yang bisa Anda gunakan! Seperti yang telah kita bahas, biasanya ada opsi gratis dan berbayar. Tentu saja, layanannya akan berbeda. Jika Anda mencari alat bantu pemasaran AI terbaik untuk pengguna bisnis kecil yang terlibat dalam berbagai bentuk pemasaran, kami merekomendasikan layanan berikut ini.

Alat bantu AI untuk penelitian influencer: Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash

Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash ** Alat bantu AI untuk pemasaran dan manajemen media sosial:** Sprout Social, ContentStudio, Vista Social

Alat bantu AI untuk otomatisasi penjualan: Gong’s Sales Enablement Software, Hippo Video, Zoho’s Zia

Memperkenalkan Salah Satu Alat Bantu AI Terbaik untuk Pemasaran Digital Saat Ini: Teknologi Pemasaran AI Mutakhir dari MGID

Di MGID, kami mengimplementasikan secara aktif AI ke dalam platform kami untuk memuaskan jaringan penerbit dan pengiklan kami! Alat bantu AI kami untuk pemasaran membantu mempercepat proses pembuatan kampanye sehingga Anda dapat menerapkan iklan native secepatnya. Sejak kami mengembangkan fitur kreasi gambar AI, kami telah mengimplementasikan alat bantu AI baru ini untuk pemasaran.

AI Generatif Teks-ke-Gambar: Ciptakan visual yang menarik dan wujudkan konsep dengan serangkaian opsi penyesuaian kami.

Ciptakan visual yang menarik dan wujudkan konsep dengan serangkaian opsi penyesuaian kami. AI Generatif Gambar-ke-Gambar: Tambahkan elemen ke gambar yang ada untuk membuat hasil visual yang lebih memukau menggunakan prompt teks.

Tambahkan elemen ke gambar yang ada untuk membuat hasil visual yang lebih memukau menggunakan prompt teks. AI Generatif Judul Iklan dan Deskripsi: Buat teks iklan yang akan menarik perhatian dan mengarahkan pengguna ke konten Anda.

FAQs Mengenai Alat Bantu AI untuk Pemasaran

Apakah itu alat bantu AI untuk pemasaran?

Ini adalah alat bantu yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memberi manfaat bagi pemasar. Sudah ada banyak layanan di luar sana yang dapat menyelesaikan berbagai tugas untuk membuat pemasaran menjadi lebih mudah, cepat, dan efektif.

Tugas apa saja yang diotomatisasi oleh alat bantu AI dalam pemasaran?

Bisa dibilang semuanya! Berikut ini adalah beberapa dari sekian banyak hal yang dapat dilakukan oleh alat bantu AI:

Penelitian;

Analisis Data;

Komunikasi pelanggan;

Otomatisasi tugas pemasaran berbeda;

Pengoptimalan kampanye.

Bagaimana alat bantu AI pemasaran menguntungkan pemasar?

Alat bantu AI mengerjakan tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yang memungkinkan Anda untuk menikmati beberapa manfaat berikut:

Mendapatkan insight berdasarkan pada data yang 100% akurat yang diproses oleh alat bantu AI pemasaran;

Menyelesaikan tugas dengan lebih cepat;

Fokus lebih pada keputusan penting;

Menghasilkan insight dan teks untuk membantu pembuatan konten;

Mengurangi tenaga manusia yang diperlukan untuk mencapai hasil kampanye yang maksimal.

Apakah alat bantu AI untuk pemasaran cocok untuk segala ukuran bisnis?

Tentu saja! Ada alat bantu untuk semua kebutuhan dan bujet, memastikan Anda dapat memperoleh hasil maksimal dari teknologi kecerdasan buatan yang ada.

Bagaimana alat bantu AI untuk pemasaran menjamin privasi dan keamanan data?

Alat bantu AI tidak terbebas dari peraturan yang ada. Jadi, semua peraturan privasi dan keamanan data di negara Anda juga akan berlaku untuk alat bantu AI untuk pemasaran. Oleh karena itu, alat yang baik akan memiliki langkah-langkah perlindungan bawaan seperti enkripsi data dan anonimisasi untuk memastikan keamanan klien.

Apa saja alat bantu AI yang populer untuk pemasaran?

ChatBot.com, OpenAI GPT dan Grammarly menyediakan banyak fungsi di berbagai niche.

Bagaimana para profesional dapat mengintegrasikan alat bantu AI untuk pemasaran ke strategi mereka saat ini?

Untuk mengetahui bagaimana kecerdasan buatan dapat menguntungkan Anda, kami menyarankan dua pendekatan berikut.

Mengotomatiskan: Tugas-tugas yang repetitif dapat diselesaikan melalui otomatisasi pemasaran AI.

Tugas-tugas yang repetitif dapat diselesaikan melalui otomatisasi pemasaran AI. Mendelegasikan: Tanyakan pada diri Anda sendiri, seperti apakah karyawan yang sempurna untuk Anda? Buatlah daftar tugas yang Anda ingin mereka lakukan dan temukan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Alat Bantu AI untuk Pemasaran: Merevolusi dan Meningkatkan Strategi Pemasaran yang Kita Kenal

Kecerdasan buatan telah mendobrak batas-batas pada apa yang dapat dilakukan oleh komputer. Perangkat AI untuk pemasaran yang telah kita bahas di sini sebenarnya hanyalah bukti tambahan dari premis ini. Pemasar akan terus berusaha meningkatkan proses dan capaian dari kampanye mereka. Jadi, diharapkan penggunaan perangkat lunak dan alat pemasaran AI akan menjadi semakin umum. Di MGID, kami menggunakan kecerdasan buatan dalam iklan native untuk mencocokkan iklan dengan konten yang relevan secara lebih baik dan meningkatkan hasil bagi pengiklan dan penerbit. Nikmati manfaat ini saat Anda mendaftar ke platform MGID. Selain itu, dapatkan akses ke alat bantu paling mutakhir kami, manajer pribadi dan departemen kreatif.